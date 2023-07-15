Залужный рассказал, какой видит победу Украины: Больше, чем освобождение территорий

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что будущая победы Украины должна включать создание мощной армии, которая будет гарантировать безопасность для будущих поколений украинцев.

Как сообщает Washington Post после интервью с Залужным, концепция победы главнокомандующего ВСУ — это больше, чем просто восстановление Украиной своей полной территориальной целостности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия — может быть, даже немалая, — которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится", — сказал Залужный в интервью.

Главнокомандующий добавил, что это огромный объем работы и создание столь мощной армии должно начаться сейчас.

Также Залужный посетовал, что Украина зависит от других стран в отношении боеприпасов. Он добавил, что чем больше Украина сможет стрелять, сковывая российские силы, тем меньше потерь она понесет.

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Главнокомандующий также обдумывает свое собственное будущее после войны. Залужный сказал, что, возможно, возьмет отпуск.

"Но как говорит моя жена: "Хорошо, это три дня. А что дальше?", – сказал он со смехом.

Другие варианты – написать книгу или путешествовать.

Однако, как сказал Залужный, он рассчитывает, что и после войны будет занят.

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