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Новости Война
18 080 26

Залужный рассказал, какой видит победу Украины: Больше, чем освобождение территорий

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что будущая победы Украины должна включать создание мощной армии, которая будет гарантировать безопасность для будущих поколений украинцев.

Как сообщает Washington Post после интервью с Залужным, концепция победы главнокомандующего ВСУ — это больше, чем просто восстановление Украиной своей полной территориальной целостности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия — может быть, даже немалая, — которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится", — сказал Залужный в интервью.

Главнокомандующий добавил, что это огромный объем работы и создание столь мощной армии должно начаться сейчас.

Также Залужный посетовал, что Украина зависит от других стран в отношении боеприпасов. Он добавил, что чем больше Украина сможет стрелять, сковывая российские силы, тем меньше потерь она понесет.

Читайте также: Залужный: На войне врага можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать их оружие, мы будем убивать своим

Главнокомандующий также обдумывает свое собственное будущее после войны. Залужный сказал, что, возможно, возьмет отпуск.

"Но как говорит моя жена: "Хорошо, это три дня. А что дальше?", – сказал он со смехом.

Другие варианты – написать книгу или путешествовать.

Однако, как сказал Залужный, он рассчитывает, что и после войны будет занят.

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Автор: 

победа (591) Залужный Валерий (661)


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Топ комментарии
+36
Абсолютно правильна думка військового. Захисника. Він налаштований на те, щоб усунути небезпеку для України. Він воєнний. Це його робота. Поважаю його.
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14.07.2023 22:33 Ответить
+25
А якийсь дурачок армію тільки розвалював, а коли дзьобнуло в сраку - закрутився як дзиґа.
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14.07.2023 22:37 Ответить
+16
на самом деле настоящая безопастность для Украины наступит только в случае если на территории недоразумения под названием рф образуется новый водоём...можно будет назвать его" Океан мечты"
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14.07.2023 22:38 Ответить
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14.07.2023 22:29 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив,
що Україна звільнить тимчасово окупований Крим одразу,
коли на це з'являться ресурси‼️
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15.07.2023 00:18 Ответить
Абсолютно правильна думка військового. Захисника. Він налаштований на те, щоб усунути небезпеку для України. Він воєнний. Це його робота. Поважаю його.
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14.07.2023 22:33 Ответить
"...він розраховує, що і після війни буде зайнятий"
И я даже представляю, где и кем именно.
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14.07.2023 22:37 Ответить
Після кацапів війна має бути в середині країни, холодна за законом, тому роботи не початий край
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14.07.2023 23:34 Ответить
А якийсь дурачок армію тільки розвалював, а коли дзьобнуло в сраку - закрутився як дзиґа.
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14.07.2023 22:37 Ответить
На тоді шаурма та бігання під фонтанами були важливішими за безпеку Держави. Бо "просто нада перестать стрелять"... Потім програма Велике крадівництво, теж не до Армії, вона тільки заважала зі своїми вимогами.
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15.07.2023 08:58 Ответить
на самом деле настоящая безопастность для Украины наступит только в случае если на территории недоразумения под названием рф образуется новый водоём...можно будет назвать его" Океан мечты"
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14.07.2023 22:38 Ответить
Назва тої водойми "москворота клоака".
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15.07.2023 08:41 Ответить
Ну так -- вигнати і озброітись до зубів -- як Ізраіль
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14.07.2023 22:40 Ответить
Залужний красава! Хочу його президентом. От подивіться на фотки зечма у Вільнюсі і уявіть на його місці Залужного! Відчуваєте різницю? Га?
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14.07.2023 22:48 Ответить
Головне, щоб він цього хотів.
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15.07.2023 00:30 Ответить
Дякую!!!!
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14.07.2023 22:49 Ответить
Також Залужний поскаржився, що Україна залежить від інших країн у питанні ***********. Джерело:
Тобто потрібне власне виробництво ***********, а не яйця по 17 грн/шт.
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14.07.2023 22:49 Ответить
Не одноразово МО розповідали що вже запустили виробництво. Хто вірить
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15.07.2023 05:18 Ответить
https://cripo.com.ua/letters/chomu-ne-mozhna-voyuvaty-z-*************/
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14.07.2023 22:54 Ответить
А в котле вариться мелкое старое сморщенное ******** путин
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15.07.2023 00:01 Ответить
Ми в вас віремо пане Залужний!!! Тільки тримайте подалі від себе цих квартальних ідіотів, щоб вони вам не заважали громити монголоїдів і робити свою справу!!!!
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14.07.2023 22:59 Ответить
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14.07.2023 23:07 Ответить
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14.07.2023 23:15 Ответить
Так, пане генерале, після нашої перемоги у вас буде трохи часу на вашу сім'ю, але нація потребує вашої участі в керівництві державою!
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15.07.2023 00:13 Ответить
Я верю ЗСУ и не верю ОП Ермаку Арахамию - крышевалом регионалов
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15.07.2023 00:24 Ответить
Навіть, якщо рейтинг зе впаде, коломойський виставить іншу нечисть, за котру радо проголосують 73% і так ще років 30 аж доки кал не здохне, а потім прийде новий кал.
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15.07.2023 07:29 Ответить
Коли Залужний згадав про книгу, зелену плісняву перекосило.
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15.07.2023 08:46 Ответить
 
 