Уоллес думает оставить пост министра обороны Великобритании, - The Times
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность оставить свою должность и полностью уйти из политики осенью.
Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По данным издания, осенью британский премьер-министр Риши Сунак готовится переформатировать свою команду, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.
The Times пишет, что Уоллес считает: его время на посту министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство.
Одной из причин издание называет то, что британскому премьеру не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.
Это заставило некоторых его коллег усомниться, хочет ли он оставаться в политике.
В публикации подчеркивается, что Уоллес рассматривает возможность полностью уйти из политики. Он остается сторонником Сунака и правительства, и его решение не связано с нынешними трудностями Консервативной партии.
"Эта перестановка касается будущего, и Риши представляет общественности свежую команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него пришло время отойти от дел", – рассказал изданию источник в правительстве.
Наиболее вероятным преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена.
Также возможными преемниками считаются министр безопасности Том Тугендхат и бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.
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І ЗЄлічка свої п'ять копійок додав хамством до рішення пана Бена.
Падонок! 👿
а кажуть що таки хотіли відставити Україну... к єпєням 😕
Бо зебанда натяки розуміє, але морозиться і звинувачує НАТО.
А писюанист мог бы тоже по " европейски" сдрыснуть ,он ведь в ЕС хочет.
У них там - у Британії , свої перипетії .
А про - амазон , він вже мабуть і забув .
Не важливо, хто стане його наступником, підтримка України Великобританією не зміниться...
Із влади в опозицію пішли.
На місце їх прийшли маланці,
Та горе Україні принесли.
Шмигаль теж розуміє, що за усі їх здобутки треба звітувати не тільки у залі ВРУ, а і у слідчих, і не тільки Генпрокуратури, там же на 💯🤑% свой чалавек …
Пильнуймо Україну! від таких здобутників та покращувальників з асфальту!!
За логікою того ж ЗЄ, все одно ЗЄ після цього нікуди не подінеться. То чому б не ******* його при кожній зустрічі публічно?