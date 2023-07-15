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Уоллес думает оставить пост министра обороны Великобритании, - The Times

бен,воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность оставить свою должность и полностью уйти из политики осенью.

Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным издания, осенью британский премьер-министр Риши Сунак готовится переформатировать свою команду, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.

The Times пишет, что Уоллес считает: его время на посту министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство.

Одной из причин издание называет то, что британскому премьеру не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.

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Это заставило некоторых его коллег усомниться, хочет ли он оставаться в политике.

В публикации подчеркивается, что Уоллес рассматривает возможность полностью уйти из политики. Он остается сторонником Сунака и правительства, и его решение не связано с нынешними трудностями Консервативной партии.

"Эта перестановка касается будущего, и Риши представляет общественности свежую команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него пришло время отойти от дел", – рассказал изданию источник в правительстве.

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Наиболее вероятным преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена.

Также возможными преемниками считаются министр безопасности Том Тугендхат и бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

Автор: 

Великобритания (5046) отставка (3163) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
+42
Цікаво, чи легше будк Зєлєнскому, якщо подякувати буде нікому і головне - не буде за що? 🤔
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15.07.2023 09:25 Ответить
+32
А ось Резнікова доведеться з посади за яйця видирати, як і інших долбомарафонців.
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15.07.2023 09:32 Ответить
+27
Плять!
І ЗЄлічка свої п'ять копійок додав хамством до рішення пана Бена.
Падонок! 👿
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15.07.2023 09:26 Ответить
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Цікаво, чи легше будк Зєлєнскому, якщо подякувати буде нікому і головне - не буде за що? 🤔
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15.07.2023 09:25 Ответить
Воно на таких політиках робить собі рейтинг серед недозрілого до політики і розуміння ситуації наріду 73%. Тут можуть бути проблеми для України, бо це Воллес нам першим пробив постачання танків і ракет, це Воллес давав нам іннше озброєння, гроші із бюджету Великобританії і надію на перемогу. А що для України зробив Зеленський, який налив бруду на Воллеса? Витратив всі бюджетні гроші спочатку на "велике крадівництво", а потім на свою зброю - ЗМІ, телеканали "Фрідом", "Рада", марафон та інші і все за кошт України для прославляння себе любимого. Це Зеленський гальмує розвиток держави процвітаючою корупцією, введеннім знову російської мови у всіх сферах і призначення на ключові посади ворогів України-антимайданівців-ригів.
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15.07.2023 10:32 Ответить
наслідок клованів в политиці - люди з туда йдуть.
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15.07.2023 09:25 Ответить
Своїх пану Бену було мало, так іще український додався
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15.07.2023 09:27 Ответить
Плять!
І ЗЄлічка свої п'ять копійок додав хамством до рішення пана Бена.
Падонок! 👿
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15.07.2023 09:26 Ответить
Думаю що ні,хамство залишайтся з зе, Європа знає, що воно таке. Справжні люди мають амбіції і честь. Якщо не виконав поставлені перед собою задачі,то має честь зложити повноваження після каденції. А ось України міністр живе законами юриспруденції, хоча за крадіжки по цих законах має давню звільнення написати,якщо не сидіти під слідством
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15.07.2023 09:34 Ответить
Я ще дивуюсь як вся НАТА на чолі з Байденом не подала у відставку після фінтів ЗЄлячки перед самітом.

а кажуть що таки хотіли відставити Україну... к єпєням 😕
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15.07.2023 09:48 Ответить
А я от думаю, а що було б, якби на саміті без всяких словесних викрутасів та оголосили на весь світ про "подвиги" зешобли і по пунктах, що вона повинна виконати для вступу в НАТО. Хай би послухали зебарани реальну причину відмови. І за хамство дали доброго ляща (словесного)
Бо зебанда натяки розуміє, але морозиться і звинувачує НАТО.
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15.07.2023 10:36 Ответить
Хтось здивований?...у Вашингтоні. тов байдену скоро треба буде розповідати, де ті дюйми землі Нато, що він захищав у своїх промовах. Це вже не початок сраму Нато у Вільнюсі, але далеко не кінець...
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15.07.2023 09:28 Ответить
Після заколоту Пригожина уряд Великої Британії вирішив готуватися до раптового розпаду Росії, - The Times...сильне Нато заважає клановим війнам на росіїї, правда тов. бернс?
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15.07.2023 09:32 Ответить
А ось Резнікова доведеться з посади за яйця видирати, як і інших долбомарафонців.
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15.07.2023 09:32 Ответить
він власні яйця віддасть, щоб "золоті" мати змогу купляти
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15.07.2023 11:35 Ответить
яйця то вже квіточки, після недавніх розслідувань... ця влада ******* так шо якубович там сидить в холодному поту з заздрощів... спочатку ковід... масоки і миші зерно зжерли цілими кілометровими составами.... тепер війна....
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15.07.2023 12:07 Ответить
У Британців нашим забаранам ,(не тільки їм)вчитись "вищому пілотажу" у політиці та й вчитись.Дермаковщина-швонденровщина до добра не приведе...
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15.07.2023 09:33 Ответить
що, ти із партнером в ритм не попадаєте?
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15.07.2023 09:46 Ответить
Він має рацію ! Нехай зараз шмаркля спробує побудувати порозуміння з іншим міністером оборони Великобританії !
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15.07.2023 09:48 Ответить
балдибілдеру байка, аби дЄлдак поряд був.
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15.07.2023 10:05 Ответить
А мені здається навпаки, вони свідомо роблять все, щоб це розуміння знищити з усіма союзниками.
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15.07.2023 10:40 Ответить
Якщо Воллес надумає піти, то інший міністр оборони Великобританії буде робити все, щоб не перетинатися із Зе і не дбати так про Україну, бо шана від Боневтіка одна - налити бруду.
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15.07.2023 10:46 Ответить
это че из за Зели ?
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15.07.2023 10:02 Ответить
люди не хочуть бути причетними до цього цирковнячого кловунярсва з ніякого боку, я іх розумію...
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15.07.2023 10:02 Ответить
коли граєш в шахи треба думати хоча б на 2 ходи вперед інакше ти зелений клован.
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15.07.2023 10:07 Ответить
Чого це він так зневірився в політиці -- не побачив себе в квр*єрному рості .
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15.07.2023 10:08 Ответить
Він просто οχγεβαε від подяки України за його роботу.
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15.07.2023 10:20 Ответить
Мало того, що небритий поц нахамив, так ще й кулеба добавив. Вже нормальних слів не вистачає на це грьобане кубло московських кротів.
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15.07.2023 10:46 Ответить
В Великобритании в отличии от многих других стран жестко с этикой политиков. До этого был наглядный пример с Борисом Джонсоном. Но не исключено что повлияли семейные проблемы.
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15.07.2023 10:11 Ответить
Как можно с такого места самому уйти,а где тогда харчеваться?
А писюанист мог бы тоже по " европейски" сдрыснуть ,он ведь в ЕС хочет.
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15.07.2023 10:15 Ответить
Це за Амазон?
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15.07.2023 10:20 Ответить
" Амазон " мабуть на сотому-двохсотому місці в переліку причин , через які Воллес хоче піти з політики .
У них там - у Британії , свої перипетії .
А про - амазон , він вже мабуть і забув .
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15.07.2023 10:31 Ответить
замазон - от то і є причина, порядним людям це не до вподоби.
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15.07.2023 10:37 Ответить
Но яйца,барабаны и асфальт не причина для ухода?
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15.07.2023 11:04 Ответить
звістно ні - а онуки? їм же може не хватити?
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15.07.2023 11:08 Ответить
Спочатку вивели з політики Джонсонюка, тепер Воллес....
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15.07.2023 10:25 Ответить
Хтось з тих, хто коментує, взагалі новину читав? Тут же наведені усі причини, чому Воллес у відставку збирається...
Не важливо, хто стане його наступником, підтримка України Великобританією не зміниться...
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15.07.2023 10:26 Ответить
Не завжди назагал видаються істинні причини. Чи ви про таке не чули? Так що невідомо, що там реально, але таке співпадіння в часі з самітом наводить на сумніви.
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15.07.2023 10:51 Ответить
Напевно це Сорос і рептілоїди. Знову вони
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15.07.2023 19:14 Ответить
скучив за Порошенко, людина вміє думати - гаслами незламності вже наїдений...
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15.07.2023 10:31 Ответить
Як українці склавши ланці
Із влади в опозицію пішли.
На місце їх прийшли маланці,
Та горе Україні принесли.
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15.07.2023 10:33 Ответить
Бубочка йому нєрви сдєлал.
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15.07.2023 10:34 Ответить
А нашому "танцюристу" навіть "золоті яйця" не заважають бути на посаді
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15.07.2023 10:44 Ответить
Можливо і Резніков теж так зробить, щоб інвестори по іншому побачили Українських осіб в Урядовому кварталі!!
Шмигаль теж розуміє, що за усі їх здобутки треба звітувати не тільки у залі ВРУ, а і у слідчих, і не тільки Генпрокуратури, там же на 💯🤑% свой чалавек …
Пильнуймо Україну! від таких здобутників та покращувальників з асфальту!!
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15.07.2023 11:09 Ответить
Вот это демократия и свобода )))) Пока в Украинском правительсте так не будет в ЕС не проситесь.
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15.07.2023 11:28 Ответить
Невже за амазон захейтили?
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15.07.2023 12:04 Ответить
Гнусавий неспроста образив Уоллеса. Байден і Саллі ірландці, а Уоллес десь щось сказав про харизму ірландців, Саллі доніс Байдену і вони забалотували його на пост Генсека. А дует пронюхав, от і почав приколюватись і гоготати. Але потім отримали підсрачників і принишкли.
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15.07.2023 12:54 Ответить
Я усе життя спілкуюсь з европейцями і знаю що світогляд Воллеса зазнав жорстокой поразки у Великобританії під час самміту НАТО. Тому замість нього прийде той політик чий світогляд у цій сутичці виявився переможцем. Ясно одне, що наступний МО Британії не буде таким швидким на військову допомогу Україні.
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15.07.2023 13:24 Ответить
не думаю що через цю причину
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15.07.2023 16:15 Ответить
Відхід Воллеса стане черговою перемогою Байдена
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15.07.2023 14:24 Ответить
Наступний міністр оборони Британії повинен не говорити ЗЄ про вдячність, а бити одразу ЗЄ пику.

За логікою того ж ЗЄ, все одно ЗЄ після цього нікуди не подінеться. То чому б не ******* його при кожній зустрічі публічно?
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15.07.2023 14:37 Ответить
Пане Волес, плюньте на бикувату зелень, залишайтесь міністром Британії і другом України.
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17.07.2023 22:01 Ответить
 
 