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Новости Восстание Пригожина в РФ
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Медиагруппа Пригожина окончательно не закрыта, а тролли продолжают активность, - Financial Times

пригожин

Медиагруппа "Патриот" финансиста ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина объявила о прекращении своей работы после неудачного мятежа, однако окончательно ее судьба не решена, а аккаунты троллей Пригожина продолжают активность в интернете.

Об этом сообщил Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Через несколько часов после марша "Вагнера" в Москву российские спецслужбы провели обыски в штаб-квартире медиа-империи Пригожина и ферме троллей, объединенных под зонтичной компанией "Патриот".

"Патриот" объявил в социальных сетях о своем закрытии. Но, по словам осведомленных источников, его окончательная судьба еще не решена, пишет издание.

Александр Ионов, на которого США наложили санкции и выдвинули обвинения в сотрудничестве с Пригожиным и российскими спецслужбами с целью подрыва выборов в США, заявил изданию, что "группа ("Патриот") была приостановлена, а не закрыта, потому что на данный момент есть более насущные дела". Он добавил, что коммерческих покупателей может заинтересовать "очень большая патриотическая аудитория" холдинга.

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При этом руководитель новостного сайта Neva News, принадлежащего "Патриоту", Александр Краснобаев сказал Financial Times, что он "приостановил редакционную работу", но надеется ее возобновить.

Отвечая на вопрос, почему на страницах сайта в социальных сетях появилось сообщение о его закрытии, Краснобаев предположил, что это было сделано для того, чтобы "сохранить интригу".

Еще большей загадки добавляет легион анонимных аккаунтов Пригожина, которые продолжают делать публикации, как и раньше.

"Мятеж не прервал работу троллей ни на секунду", - сказал один из активистов, назвавшийся Антиботом. Но, по его словам, появление нового владельца может быть лишь вопросом времени.

"Ферма – это редкий товар... Если Пригожин потеряет контроль над ней, она быстро перейдет к другой структуре, близкой к Кремлю", - считает он.

Издание отмечает, что к 2017 году медиагруппа Пригожина охватила миллионы пользователей, создав сеть из десятков определенно прокремлевских новостных сайтов, которые писали о стиле жизни, бизнесе, городских новостях и политике.

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"Даже после блокировки в течение большей части прошлого месяца сайты под эгидой "Патриота" все еще привлекают внимание более 20 миллионов пользователей - аудиторию, сопоставимую с аудиторией крупных государственных СМИ, таких как российский RT, свидетельствуют данные LiveInternet", - говорится в публикации.

Автор: 

тролль (52) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+8
Не потрібно забувати, що саме ця група своїми агітаціями та фейками сприяла перемозі в 2019-му Хаосу (інше поганяло зедебільної шобли) в Україні
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15.07.2023 21:56 Ответить
+7
Про заступника Єрмака таваріща Татарова хто гадості пише?
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15.07.2023 22:27 Ответить
+5
План "Буратино". Проект "Зеленский". Сделано в Кремле!
https://enigma.ua/articles/plan-buratino-proekt-zelenskiy
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15.07.2023 22:05 Ответить
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Не потрібно забувати, що саме ця група своїми агітаціями та фейками сприяла перемозі в 2019-му Хаосу (інше поганяло зедебільної шобли) в Україні
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15.07.2023 21:56 Ответить
План "Буратино". Проект "Зеленский". Сделано в Кремле!
https://enigma.ua/articles/plan-buratino-proekt-zelenskiy
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15.07.2023 22:05 Ответить
а може саме ця група тролів уже півтори роки намагається любими засобами дискредитувати президента України для росхитування ситуації в країні??
чи це совпадєніє??
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15.07.2023 22:08 Ответить
Про заступника Єрмака таваріща Татарова хто гадості пише?
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15.07.2023 22:27 Ответить
Це потрібно бути геть упоротим ,щоб таке написати . Вже чотири роки скандали, мільярдна корупція, повний треш влаштували в країні не тролі і не боти якісь - а саме шашличні
пі. аси в яких є ім'я та прізвище.
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15.07.2023 22:31 Ответить
я б4;я вибачаюсь, але як так сталося, що чотири роки скандалів, мільярдної корупції, повного трешу Зелених ніяк не відрізняються від потужної влади попередників?
як же так *****??
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15.07.2023 22:55 Ответить
а ти часом не член тієї групи, з одним із своїх фейків "чотири роки скандалів, мільярдної корупції, повного трешу Зелених ніяк не відрізняються від влади попередників"???

Бо, насправді - відрізняються. Кардинально. Навіть не буду пояснювати, в яку сторону. Адекватним й так зрозуміло.
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16.07.2023 11:53 Ответить
глядачам Прямого?
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16.07.2023 15:49 Ответить
І саме ця група тролів не дає президентстькому моносброду проголосувати за відновлення декларування🤣🤣🤣
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15.07.2023 22:32 Ответить

Там можеш написати про тролів, гнида зелена. Може адміністратор зразу й забанить тебе разом з недоношеними, що лайки кидають.
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15.07.2023 22:37 Ответить
Це вас за образи повинні забанити.
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15.07.2023 23:04 Ответить
Тільки разом зі всіма зебілами і кацапо-подоляцькими ботами на цьому ресурсі я згоден на бан, а так " я вам ничего не должен".
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15.07.2023 23:14 Ответить
Щось дивне ви пишете, бо за вашою логікою, десь 80% тутешньої аудиторії - "порохоботи".
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15.07.2023 23:19 Ответить
Так за вашою логікою виходить, що у кого є мізки і вони уміють ними користуватися, то вони зразу "порохоботи", а те, що звичайні люди, не залежачи від їхньої політичної позиції, можуть аналізувати інформацію і дійти до певних висновків, ви це не розглядаєте? Це можуть робити тільки якісь генії ? І 80% це замало, потрібно доводити до 100.
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15.07.2023 23:36 Ответить
Стандартні методчки типу "Тільки разом зі всіма зебілами і кацапо-подоляцькими ботами" пишуть або кацапськи боти з перекладачем, або не дуже розумні та дикі люди, яки навіть не знають, як спілкуватися з людьми.
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16.07.2023 00:51 Ответить
Оце і все на що вистачило фантазії ? А про "розхитування човна", "попередників, які в усьому винні" і "кацапське іпсо" пишуть ну дуже розумні і цивілізовані люди ? Чи "эта другое" ?
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16.07.2023 01:47 Ответить
Вони хоча б не такі дикі, та не кидають настільки токсичні та безглузді образи.
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16.07.2023 01:50 Ответить
І так, цими постійними безглуздими образами в бік саме людей (як особисто опопнентам, так і в цілому), а не політиків, ці "порохоботи" і розгойдують суспільство.
Не кажучи вже про те, що постійно тягають усяке лайно з російських джерел, якщо в цьому лайні хоч на крапельку кажуть щось погане про зеленського.
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16.07.2023 01:54 Ответить
"або не дуже розумні та дикі люди, яки навіть не знають, як спілкуватися з людьми."

А це не ваш клоун так поспілкувався з міжнародними партнерами, що вони навіть думали відхилити запрошення на саміт НАТО ?

"Вони хоча б не такі дикі, та не кидають настільки токсичні та безглузді образи."

А слово "порохоскот" придумали дикі чи дуже дикі істоти, га ?

"постійно тягають усяке лайно з російських джерел"

А про "липецкую фабрику" з яких джерел тягнули зелені скоти ?
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16.07.2023 02:04 Ответить
Кажуть у Пригожина онкологія.
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15.07.2023 22:03 Ответить
Така як у ***** і у сина осло@ба ахмата
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15.07.2023 22:35 Ответить
Який заколот. Договір між напівкровкою і чистокровним для очищення від загрози пуйлу.А життя якихось там кацапчиків для "обраних" нічого не значать. Думаю в Україні діють свої зговори між "обраними", а нам телемарафон з їхньою хуцпою.
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15.07.2023 22:04 Ответить
Звісно, що "ольгинських" не прикриють - це ж така зброя (як всередині мокшандії, так і на зовні)! Ну а українське відділення цієї ботоферми - "подоляківці" - взагалі суперзброя в цій війні!
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15.07.2023 22:13 Ответить
Прийде весна і увесь світ дізнається, що пригожинські тролі у 2019 працювали на перемогу Zeпітора
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15.07.2023 22:33 Ответить
Напевно вже половина з них сидить на зарплаті шашличного падалЬяка. Шобло скільки вже бабла вкрало,що їм і на сотні таких ботоферм вистачить.
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15.07.2023 22:38 Ответить
https://t.me/putch111/35488 Юрій Луценко: Порошенко був би кращим президентом для війни .

"Він за пів року до війни агресивно вимагав до неї готуватися. Вимагав додаткового фінансування армії, створення бригад біля Чернігова, Сум, Миколаєва, при тому, що він не мав даних іноземної розвідки, які надавалися керівництву країни".
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16.07.2023 12:08 Ответить
 
 