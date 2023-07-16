Самое большое препятствие для контрнаступления Украины – минные поля, - Washington Post

Созданные россиянами плотные минные поля протяженностью от 5 до 16 км заставили украинских военных изменить стратегию. Вместо того чтобы прорываться на боевых машинах и танках, подразделения теперь продвигаются вперед пешком.

Об этом пишет Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости.

Проблема с минными полями особенно острая вдоль южной линии фронта в Запорожской области.

"Танком с какой-то броней уже ничего не поделаешь, потому что минное поле слишком глубокое, и рано или поздно техника остановится, а после этого будет уничтожена концентрированным огнем", – сказал в интервью изданию главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Он добавил, что Украине требуются установки дистанционного разминирования, такие как американские M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC).

"Минные поля – это одна из проблем, которая, безусловно, влияет на темпы наступления. Это проблема, которую мы видим. Можно ли ее решить быстрее? Можно было. Как ее можно было бы решить? Генерал Милли знает. Другой вопрос, может ли он в этом помочь? Я не знаю", – сказал Залужный.

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Один из собеседников WP сказал, что Украина получила менее 15% средств разминирования, о которых просила. Часть этого оборудования начала поступать только на прошлой неделе.

Такая техника стала приоритетным объектом и легкой мишенью для российских ударов. "Враг ожидает появления такой техники, массивной и громкой, которую легко заметить и, соответственно, нанести удар", – рассказал изданию командир инженерно-саперного подразделения 47 механизированной бригады с позывным "Оскар".

Продвигаться с металлоискателями, говорят украинские саперы, нереально – это слишком заметно, а потому они ползают в поисках мин.

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"Это нас очень тормозит, потому что работа сапера требует времени и покоя. В таких условиях невозможно выполнять нашу работу", – рассказал подполковник Николай Мороз, командир инженерно-саперного батальона 128 горно-штурмовой бригады.

"Мы готовились, но россияне также готовились. Они понимают, что инженерная техника сейчас решает ключевую проблему и меняет правила игры, поэтому хотят уничтожить ее первой. Я направил еще одно письмо всем нашим партнерам, чтобы они сейчас сосредоточились на этом", – резюмировал министр обороны Украины Алексей Резников.