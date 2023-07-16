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Новини Агресія Росії проти України
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Найбільша перешкода для контрнаступу України - мінні поля, - Washington Post

розмінування

Створені росіянами щільні мінні поля протяжністю від 5 до 16 км змусили українських військових змінити стратегію. Замість того щоб прориватися на бойових машинах і танках, підрозділи тепер просуваються вперед пішки.

Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Проблема мінних полів особлива гостра вздовж південної лінії фронту в Запорізькій області.

"Танком з якоюсь бронею вже нічого не зробиш, тому що мінне поле занадто глибоке, і рано чи пізно техніка зупиниться, а потім буде знищена концентрованим вогнем", – сказав в інтерв'ю виданню головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. Він додав, що Україні потрібні установки дистанційного розмінування, такі як американські M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC).

"Мінні поля – це одна з проблем, яка, безумовно, впливає на темпи наступу. Це проблема, яку ми бачимо. Чи можна було її вирішити швидше? Можна було. Як її можна було б вирішити? Генерал Міллі знає. Інше питання, чи може він у цьому допомогти? Я не знаю", – сказав Залужний.

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Один зі співрозмовників WP сказав, що Україна отримала менше ніж 15% засобів розмінування, про які просила. Частина цього обладнання почала надходити лише минулого тижня.

Така техніка стала пріоритетним об'єктом і легкою мішенню для російських ударів. "Ворог очікує появи такої техніки, масивної та гучної, яку легко помітити й, відповідно, завдати удару", – розказав виданню командир інженерно-саперного підрозділу 47 механізованої бригади з позивним "Оскар".

Просуватися з металошукачами, кажуть українські сапери, нереально – це занадто помітно, а тому вони повзають, шукаючи міни.

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"Це нас дуже гальмує, тому що робота сапера потребує часу і спокою. В таких умовах неможливо виконувати нашу роботу", – розказав підполковник Микола Мороз, командир інженерно-саперного батальйону 128 гірсько-штурмової бригади.

"Ми готувалися, але росіяни також готувалися. Вони розуміють, що інженерна техніка зараз розв'язує ключову проблему і змінює правила гри, тому хочуть знищити її першою. Я надіслав ще одного листа всім нашим партнерам, щоб вони зараз зосередилися на цьому", – резюмував міністр оборони України Олексій Резніков.

Автор: 

розмінування (1010) міна (382) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+52
ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР ?
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16.07.2023 08:11 Відповісти
+50
І де були наші мінні поля на півдні та на півночі? І як цікаво виходить ,де не було зеленого "розведення" військ- там наші воїни утримують і досі позиції або кацапи беруть їх ціною місяців і багатотисячних жертв своїх рабів.
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16.07.2023 07:46 Відповісти
+41
Троянський кінь Зяма отримав указівку в Омані розмінувати і забезпечити безперешкодне проникнення кацапів на материкову Україну з Криму.
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16.07.2023 07:59 Відповісти
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Всі питання до зелепуг...
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17.07.2023 04:14 Відповісти
Здається зелені тут іржали над занепокоєнням адекватних дописувачів через ті мінні поля.
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16.07.2023 19:04 Відповісти
"Я надіслав ще одного листа всім нашим партнерам, щоб вони зараз зосередилися на цьому", - резюмував міністр оборони України Олексій Резніков.

Ага, так це проблема партнерів і вони повинні зосередитись на цьому. НЕ ХІЛО. МОЛОДЦА!
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16.07.2023 19:52 Відповісти
Понятное дело.... не зря же по указке патрушева ********** розминировал все что можно.
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16.07.2023 20:39 Відповісти
Слова Залужного - красномовні. Наведені цифри також.

Союзнички, правда, бадьоро завіряли, що надали Україні ВСЕ, необхідне для наступу.

Хтось нахабно і "демократично" бреше.
І це точно не Україна.

Пане Залужний, вже час відкрито запитати, ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ.

Дуже хочеться почути відповідь заокеанських діячів.
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16.07.2023 21:02 Відповісти
Пані Ведано, щезніть.
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16.07.2023 21:18 Відповісти
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ В ПОМОЩЬ !!!
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16.07.2023 23:31 Відповісти
Надо попросить зеленского , дерьмака и верещучку их разминировать... для удобства проживающих....
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17.07.2023 01:03 Відповісти
Проснулись. Наскільки ж очевидних речей не здатні вони спрогнозувати.
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17.07.2023 01:53 Відповісти
Найбільша перешкода для контрнаступу України - зелені чоловічкі(зе слуги), - Washington Post
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17.07.2023 06:27 Відповісти
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