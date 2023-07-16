ВСУ продвинулись более чем на километр на Бердянском направлении, - Силы обороны
Вооруженные силы Украины продвинулись более чем на километр на Бердянском направлении.
Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается наступательной операции Сил обороны Таврического направления, то на Мелитопольском ситуация без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение вглубь обороны противника более чем на 1 километр вдоль определенной линии фронта", - рассказал он.
Шершень добавил, что продолжаются тяжелые противостояния и маневры, ударные подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, разминирование, наносят огневое поражение противнику, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
В то же время Минобороны сообщает, что на востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це щоб ворог не впізнав конкретне місце і не вжив заходів. Розумно!
яке Київ відправив на поле бою.!!!!!!!- цитата з Дзеркала Тижня
А ТЕПЕР НИЖЧЕ ЦИТАТА ПРИВЕДЕНА НА ЦЕНЗОРІ З ТОГО Ж МАТЕРІАЛУ
________________________
Газета NYT повідомила, що неназвані американські та європейські чиновники оцінили, що російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, наданого Заходом Україні.!!!!!
ЯК ТАК МОЖНА ПОДАВАТИ ТАКУ НОВИНУ!!! ЦЕНЗОР, НЕ СОРОМНО?!!!
так что кто контролирует село тот контролирует долину на много км в округе.
А як все починалось , яскраво і пафосно - вазмьйом Кієф за трі дня ..
А тепер успіхом кацапської армії вважається - відсутність успіхів української .
.
Бережи та допоможи вам Господь, рідненкі