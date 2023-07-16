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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ продвинулись более чем на километр на Бердянском направлении, - Силы обороны

зсу

Вооруженные силы Украины продвинулись более чем на километр на Бердянском направлении.

Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается наступательной операции Сил обороны Таврического направления, то на Мелитопольском ситуация без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение вглубь обороны противника более чем на 1 километр вдоль определенной линии фронта", - рассказал он.

Шершень добавил, что продолжаются тяжелые противостояния и маневры, ударные подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, разминирование, наносят огневое поражение противнику, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Читайте также: На Таврическом направлении враг потерял две роты солдат, 6 единиц техники, - Тарновский

В то же время Минобороны сообщает, что на востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.

Автор: 

Бердянск (446) ВСУ (6740) контрнаступление на Юге (289) Шершень Валерий (8)


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Топ комментарии
+21
Краще порадуйтесь цьому невеличкому, але успіху. І посумуйте за тими хлопцями, чиїм життям і здоров'ям цей успіх оплачений. І прокляніть лишній раз тих сук, внаслідок бездіяльності яких ми втрачали Південь зі швидкістю більше 100 км за день
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16.07.2023 16:56 Ответить
+14
Старомайорське наше! Слава ЗСУ!
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16.07.2023 17:04 Ответить
+10
есть такая версия, что шапито-95, договорилось с ху\йлом, о сдаче юга и востока. и именно поэтому "Азов" к которому у ху\йла особые счеты, оказался на самой границе в Мариуполе, и был окружен уже на 3-й день войны. но ху\йло решил не ограничиваться договорами и танки пошли на Киев. и только тогда шапито-95, поняло что его кинули.
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16.07.2023 17:15 Ответить
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на Бердянському напрямку маємо просування вглибину оборони противника на понад 1 кілометр вздовж певної лінії фронту" Джерело:

Це щоб ворог не впізнав конкретне місце і не вжив заходів. Розумно!
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16.07.2023 16:46 Ответить
Та й наступати вздовж лінії фронту це новітня стратегія, яка повалить орків в шок.
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16.07.2023 16:49 Ответить
Ви зрозуміли що написали - 21 століття , радіозвязок і подібне - і щоб противник не дізнався.
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16.07.2023 16:57 Ответить
А шо як пробитись на Донбас -- там мін нема -- а звідти на Марік -- бо вже пишуть шо на запоріжжі вже 16 км сплошних мінних полів.
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16.07.2023 16:46 Ответить
Нема мін? Звідки інфа?
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16.07.2023 18:00 Ответить
Тільки передок - далі нема а на Запоріжжі вже 4 лініі оборони -- з мінними полями
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16.07.2023 18:08 Ответить
Быстрее только диванные герои смогут наступать,так как надо зачистить за день боковые и фронтальные посадки иначе никак и за день при сопротивлении орков больше пройти не реально.
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16.07.2023 16:48 Ответить
"За перші 2 тижні https://zn.ua/ukr/war/na-dejakikh-naprjamkakh-mi-shche-navit-ne-dumajemo-pro-kontrnastup-zbroji-nemaje-prezident-.html виснажливого контрнаступу України, за даними американських і європейських чиновників, було пошкоджено або знищено до 20% озброєння,
яке Київ відправив на поле бою.!!!!!!!- цитата з Дзеркала Тижня
А ТЕПЕР НИЖЧЕ ЦИТАТА ПРИВЕДЕНА НА ЦЕНЗОРІ З ТОГО Ж МАТЕРІАЛУ
________________________

Газета NYT повідомила, що неназвані американські та європейські чиновники оцінили, що російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, наданого Заходом Україні.!!!!!

ЯК ТАК МОЖНА ПОДАВАТИ ТАКУ НОВИНУ!!! ЦЕНЗОР, НЕ СОРОМНО?!!!
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16.07.2023 16:52 Ответить
А тут ще питання хто помилився. І ті і ті ЗМІ, а не офіційні дані генштабу. Та й сподіватись на загальну доступність інфи, яка є військовою таємницею, якось було б наївно
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16.07.2023 16:59 Ответить
Апріорі втрати при наступі більші , ніж при оброні, але якщо задіяно 3-4 бригади із 15 сформованих для наступу, то це не такі і великі втрати, зважаючи на те , що переваги в повітрі немає і противник окопався і замінував усе.
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16.07.2023 17:05 Ответить
ну якщо 3 задіяно з 15 , то ще заспокійливіша цифра... насправді. ви праві, деза це зборя!
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16.07.2023 17:10 Ответить
А в тебе мозгів не вистачає зрозуміти, що 20 % "техніки, наданої Заходом" в 1-й половині червня на Запоріжському фронті просто фізично не було? Багато з тієї техніки ще не прийшло в Україну, багато тієї техніки в бригадах які тоді були в тилу, багато техніки на других фронтах. Всім зрозуміло, що 20 % - це завищена оцінка. Була друга оцінка (ближче до реальності), що за місяць було втрачено менше 10 %
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16.07.2023 17:04 Ответить
я цитувала не твоє дике хамство , а один й той же текст у перекладі різніх видань
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16.07.2023 17:12 Ответить
А яка ціль цього "цитування"? Може ви написали щось аналогічне до NYT, щоб указати їм, що твердження про 20 % - це така ж качка, як коли путін, говорив, що вони вже знищили 5 комплексів Патріотів, хоча в Україну взагалі надійшло лише 2. І при чьому тут ваше "цитування" в темі про бої десь в районі Старомайорського?
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16.07.2023 20:10 Ответить
Краще порадуйтесь цьому невеличкому, але успіху. І посумуйте за тими хлопцями, чиїм життям і здоров'ям цей успіх оплачений. І прокляніть лишній раз тих сук, внаслідок бездіяльності яких ми втрачали Південь зі швидкістю більше 100 км за день
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16.07.2023 16:56 Ответить
есть такая версия, что шапито-95, договорилось с ху\йлом, о сдаче юга и востока. и именно поэтому "Азов" к которому у ху\йла особые счеты, оказался на самой границе в Мариуполе, и был окружен уже на 3-й день войны. но ху\йло решил не ограничиваться договорами и танки пошли на Киев. и только тогда шапито-95, поняло что его кинули.
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16.07.2023 17:15 Ответить
Возражая - предлагай свою версию.
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16.07.2023 18:19 Ответить
Старомайорське наше! Слава ЗСУ!
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16.07.2023 17:04 Ответить
і це висота з гарними позиціями для наших
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16.07.2023 17:17 Ответить
Село в низині.
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16.07.2023 17:23 Ответить
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16.07.2023 17:25 Ответить
Ви ж на карті бачите, що русня бреше. Село в долині річки.
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16.07.2023 17:27 Ответить
а наші на висоті і село під контролем
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16.07.2023 18:21 Ответить
село - на высоком правом берегу реки Мокрые Ялы. у самой реки тоже есть строения, но основное село - на холме.
так что кто контролирует село тот контролирует долину на много км в округе.
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16.07.2023 21:07 Ответить
Можна скільки завгодно розказувать що мінні поля, диванні експерти, про 20% знищеної техніки але часу придатного для наступу лишилось на лічені декілька місяців.
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16.07.2023 17:17 Ответить
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16.07.2023 17:24 Ответить
...Владимир Путин заявил об отсутствии успехов у украинской армии во время ее контрнаступления. "Все попытки противника прорвать нашу оборону, - а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!" - констатировал президент, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. ))

А як все починалось , яскраво і пафосно - вазмьйом Кієф за трі дня ..
А тепер успіхом кацапської армії вважається - відсутність успіхів української .
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16.07.2023 17:32 Ответить
Наши войска ведут себя героически и забирают наиболее выгодные позиции - ну там высотки и так далее.https://twitter.com/*********/status/1680554918388563968
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16.07.2023 17:59 Ответить
🤣.. Побєдушка побєдная ,, - висотки забирають . 😂.. Оце ***** - дожився . !!
.
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16.07.2023 18:04 Ответить
Героям слава !!!
Бережи та допоможи вам Господь, рідненкі
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16.07.2023 18:04 Ответить
 
 