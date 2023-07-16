ВСУ продвинулись более чем на километр на Бердянском направлении, - Силы обороны

Вооруженные силы Украины продвинулись более чем на километр на Бердянском направлении.

Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается наступательной операции Сил обороны Таврического направления, то на Мелитопольском ситуация без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение вглубь обороны противника более чем на 1 километр вдоль определенной линии фронта", - рассказал он.

Шершень добавил, что продолжаются тяжелые противостояния и маневры, ударные подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, разминирование, наносят огневое поражение противнику, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Читайте также: На Таврическом направлении враг потерял две роты солдат, 6 единиц техники, - Тарновский

В то же время Минобороны сообщает, что на востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.