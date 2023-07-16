ЗСУ просунулися більш ніж на кілометр на Бердянському напрямку, - Сили оборони
Збройні сили України просунулися на більш ніж кілометр на Бердянському напрямку.
Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо наступальної операції Сил оборони Таврійського напрямку, то на Мелітопольському положення без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування вглибину оборони противника на понад 1 кілометр вздовж певної лінії фронту", - розповів він.
Шершень додав, що тривають важкі протистояння та маневри, ударні підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, розміновуються, завдають вогневого ураження противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
В той самий час Міноборони повідомляє, що на Сході ситуація дещо загострилась. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп’янському напрямку на Харківщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це щоб ворог не впізнав конкретне місце і не вжив заходів. Розумно!
яке Київ відправив на поле бою.!!!!!!!- цитата з Дзеркала Тижня
А ТЕПЕР НИЖЧЕ ЦИТАТА ПРИВЕДЕНА НА ЦЕНЗОРІ З ТОГО Ж МАТЕРІАЛУ
________________________
Газета NYT повідомила, що неназвані американські та європейські чиновники оцінили, що російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, наданого Заходом Україні.!!!!!
ЯК ТАК МОЖНА ПОДАВАТИ ТАКУ НОВИНУ!!! ЦЕНЗОР, НЕ СОРОМНО?!!!
так что кто контролирует село тот контролирует долину на много км в округе.
А як все починалось , яскраво і пафосно - вазмьйом Кієф за трі дня ..
А тепер успіхом кацапської армії вважається - відсутність успіхів української .
.
Бережи та допоможи вам Господь, рідненкі