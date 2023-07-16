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ЗСУ просунулися більш ніж на кілометр на Бердянському напрямку, - Сили оборони

зсу

Збройні сили України просунулися на більш ніж кілометр на Бердянському напрямку.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ. 

"Щодо наступальної операції Сил оборони Таврійського напрямку, то на Мелітопольському положення без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування вглибину оборони противника на понад 1 кілометр вздовж певної лінії фронту", - розповів він.

Шершень додав, що тривають важкі протистояння та маневри, ударні підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, розміновуються, завдають вогневого ураження противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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В той самий час Міноборони повідомляє, що на Сході ситуація дещо загострилась. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп’янському напрямку на Харківщині.

Бердянськ (473) ЗСУ (7723) контрнаступ на Півдні (345) Шершень Валерій (12)


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Топ коментарі
+21
Краще порадуйтесь цьому невеличкому, але успіху. І посумуйте за тими хлопцями, чиїм життям і здоров'ям цей успіх оплачений. І прокляніть лишній раз тих сук, внаслідок бездіяльності яких ми втрачали Південь зі швидкістю більше 100 км за день
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16.07.2023 16:56 Відповісти
+14
Старомайорське наше! Слава ЗСУ!
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16.07.2023 17:04 Відповісти
+10
есть такая версия, что шапито-95, договорилось с ху\йлом, о сдаче юга и востока. и именно поэтому "Азов" к которому у ху\йла особые счеты, оказался на самой границе в Мариуполе, и был окружен уже на 3-й день войны. но ху\йло решил не ограничиваться договорами и танки пошли на Киев. и только тогда шапито-95, поняло что его кинули.
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16.07.2023 17:15 Відповісти
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на Бердянському напрямку маємо просування вглибину оборони противника на понад 1 кілометр вздовж певної лінії фронту" Джерело:

Це щоб ворог не впізнав конкретне місце і не вжив заходів. Розумно!
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16.07.2023 16:46 Відповісти
Та й наступати вздовж лінії фронту це новітня стратегія, яка повалить орків в шок.
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16.07.2023 16:49 Відповісти
Ви зрозуміли що написали - 21 століття , радіозвязок і подібне - і щоб противник не дізнався.
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16.07.2023 16:57 Відповісти
А шо як пробитись на Донбас -- там мін нема -- а звідти на Марік -- бо вже пишуть шо на запоріжжі вже 16 км сплошних мінних полів.
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16.07.2023 16:46 Відповісти
Нема мін? Звідки інфа?
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16.07.2023 18:00 Відповісти
Тільки передок - далі нема а на Запоріжжі вже 4 лініі оборони -- з мінними полями
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16.07.2023 18:08 Відповісти
Быстрее только диванные герои смогут наступать,так как надо зачистить за день боковые и фронтальные посадки иначе никак и за день при сопротивлении орков больше пройти не реально.
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16.07.2023 16:48 Відповісти
"За перші 2 тижні https://zn.ua/ukr/war/na-dejakikh-naprjamkakh-mi-shche-navit-ne-dumajemo-pro-kontrnastup-zbroji-nemaje-prezident-.html виснажливого контрнаступу України, за даними американських і європейських чиновників, було пошкоджено або знищено до 20% озброєння,
яке Київ відправив на поле бою.!!!!!!!- цитата з Дзеркала Тижня
А ТЕПЕР НИЖЧЕ ЦИТАТА ПРИВЕДЕНА НА ЦЕНЗОРІ З ТОГО Ж МАТЕРІАЛУ
________________________

Газета NYT повідомила, що неназвані американські та європейські чиновники оцінили, що російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, наданого Заходом Україні.!!!!!

ЯК ТАК МОЖНА ПОДАВАТИ ТАКУ НОВИНУ!!! ЦЕНЗОР, НЕ СОРОМНО?!!!
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16.07.2023 16:52 Відповісти
А тут ще питання хто помилився. І ті і ті ЗМІ, а не офіційні дані генштабу. Та й сподіватись на загальну доступність інфи, яка є військовою таємницею, якось було б наївно
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16.07.2023 16:59 Відповісти
Апріорі втрати при наступі більші , ніж при оброні, але якщо задіяно 3-4 бригади із 15 сформованих для наступу, то це не такі і великі втрати, зважаючи на те , що переваги в повітрі немає і противник окопався і замінував усе.
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16.07.2023 17:05 Відповісти
ну якщо 3 задіяно з 15 , то ще заспокійливіша цифра... насправді. ви праві, деза це зборя!
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16.07.2023 17:10 Відповісти
А в тебе мозгів не вистачає зрозуміти, що 20 % "техніки, наданої Заходом" в 1-й половині червня на Запоріжському фронті просто фізично не було? Багато з тієї техніки ще не прийшло в Україну, багато тієї техніки в бригадах які тоді були в тилу, багато техніки на других фронтах. Всім зрозуміло, що 20 % - це завищена оцінка. Була друга оцінка (ближче до реальності), що за місяць було втрачено менше 10 %
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16.07.2023 17:04 Відповісти
я цитувала не твоє дике хамство , а один й той же текст у перекладі різніх видань
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16.07.2023 17:12 Відповісти
А яка ціль цього "цитування"? Може ви написали щось аналогічне до NYT, щоб указати їм, що твердження про 20 % - це така ж качка, як коли путін, говорив, що вони вже знищили 5 комплексів Патріотів, хоча в Україну взагалі надійшло лише 2. І при чьому тут ваше "цитування" в темі про бої десь в районі Старомайорського?
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16.07.2023 20:10 Відповісти
Краще порадуйтесь цьому невеличкому, але успіху. І посумуйте за тими хлопцями, чиїм життям і здоров'ям цей успіх оплачений. І прокляніть лишній раз тих сук, внаслідок бездіяльності яких ми втрачали Південь зі швидкістю більше 100 км за день
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16.07.2023 16:56 Відповісти
есть такая версия, что шапито-95, договорилось с ху\йлом, о сдаче юга и востока. и именно поэтому "Азов" к которому у ху\йла особые счеты, оказался на самой границе в Мариуполе, и был окружен уже на 3-й день войны. но ху\йло решил не ограничиваться договорами и танки пошли на Киев. и только тогда шапито-95, поняло что его кинули.
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16.07.2023 17:15 Відповісти
Возражая - предлагай свою версию.
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16.07.2023 18:19 Відповісти
Старомайорське наше! Слава ЗСУ!
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16.07.2023 17:04 Відповісти
і це висота з гарними позиціями для наших
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16.07.2023 17:17 Відповісти
Село в низині.
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16.07.2023 17:23 Відповісти
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16.07.2023 17:25 Відповісти
Ви ж на карті бачите, що русня бреше. Село в долині річки.
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16.07.2023 17:27 Відповісти
а наші на висоті і село під контролем
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16.07.2023 18:21 Відповісти
село - на высоком правом берегу реки Мокрые Ялы. у самой реки тоже есть строения, но основное село - на холме.
так что кто контролирует село тот контролирует долину на много км в округе.
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16.07.2023 21:07 Відповісти
Можна скільки завгодно розказувать що мінні поля, диванні експерти, про 20% знищеної техніки але часу придатного для наступу лишилось на лічені декілька місяців.
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16.07.2023 17:17 Відповісти
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16.07.2023 17:24 Відповісти
...Владимир Путин заявил об отсутствии успехов у украинской армии во время ее контрнаступления. "Все попытки противника прорвать нашу оборону, - а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!" - констатировал президент, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. ))

А як все починалось , яскраво і пафосно - вазмьйом Кієф за трі дня ..
А тепер успіхом кацапської армії вважається - відсутність успіхів української .
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16.07.2023 17:32 Відповісти
Наши войска ведут себя героически и забирают наиболее выгодные позиции - ну там высотки и так далее.https://twitter.com/*********/status/1680554918388563968
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16.07.2023 17:59 Відповісти
🤣.. Побєдушка побєдная ,, - висотки забирають . 😂.. Оце ***** - дожився . !!
.
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16.07.2023 18:04 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи та допоможи вам Господь, рідненкі
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16.07.2023 18:04 Відповісти
 
 