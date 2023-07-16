ЗСУ просунулися більш ніж на кілометр на Бердянському напрямку, - Сили оборони

Збройні сили України просунулися на більш ніж кілометр на Бердянському напрямку.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо наступальної операції Сил оборони Таврійського напрямку, то на Мелітопольському положення без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування вглибину оборони противника на понад 1 кілометр вздовж певної лінії фронту", - розповів він.

Шершень додав, що тривають важкі протистояння та маневри, ударні підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, розміновуються, завдають вогневого ураження противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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В той самий час Міноборони повідомляє, що на Сході ситуація дещо загострилась. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп’янському напрямку на Харківщині.