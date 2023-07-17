Повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ, - ОК "Південь"

Ситуация со взрывом на Крымском мосту может быть провокацией России на фоне напряжения "зернового соглашения".

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Характерно, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общем напряжении на фоне вопроса о пролонгации зернового соглашения, создание подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма - это типичный способ подобных вопросов со стороны оккупационных властей Крыма и вообще страны-агрессора," - сказала она.

Как сообщалось, по предварительным данным, 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

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