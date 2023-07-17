Повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ, - ОК "Південь"
Ситуация со взрывом на Крымском мосту может быть провокацией России на фоне напряжения "зернового соглашения".
Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.
"Характерно, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общем напряжении на фоне вопроса о пролонгации зернового соглашения, создание подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма - это типичный способ подобных вопросов со стороны оккупационных властей Крыма и вообще страны-агрессора," - сказала она.
Как сообщалось, по предварительным данным, 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.
Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.
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И так страна уже ничего сложнее сырого зерна не экспортирует, а союзники из ЕС перекрыли транзит. Страна не обеднеет.😆
И да, ты уже наверное уже на пути к службе в ВСУ?
Ціни на збіжжя на внутрішньому ринку впали до критичної межі і це на фоні сильного здорожчання засобів захисту рослин, добрив і палива. Про ціни на нову с.г. техніку взагалі мовчу, її купити зараз можуть одиниці.
В 2014 кацапи заблокували імпорт нашої молочки і це відразу позначилось на виробниках молока, бо річне первиробництво молока сягнуло 1 млн. тонн.
Зараз на елеваторах зберігається ще минулорічна продукція і почались жнива. Куди складувати нову продукцію?
Но разумеется лучшим мотиватором разобраться для чего нужны порты и люди вокруг них работающие, будет обрезание тебе пенсии. Тогда станет понятно, что это не просто бумажечки с цифирькой, которую рисуют и раздают населению.
Минулого разу відразу показували
На цьому мосту камери на кожному стовпі.
То де ж таки відео із дронами, ракетами, вантажівками, лісапедистами-терористами ... ?
Выхлоп чисто на медийную перемогу и не более. До контроля Крыма еще как раком до луны.
Знижена пропускна спроможність мосту, це факт. Особливо важливо під час нашої наступальної операції. Згадайте визволення Херсону.
Щоб зробити медійну "пєрємогу" або провокацію, можна було б запустити легкий ударний дрон. Дірка в покритті, яку латають за півдня. А тут обвалився проліт, таке швидко не полагодити, а вантажі возити треба, і багато.
Неофіційно: хе-хе, далі буде.
kacapi na mostu - video
Ніхерасє "провокація" - пошкодити свою ж власну головну логістичну артерію!
Підірвати санаторій в районі Ялти чи Євпаторії, і сказати, що це був укрожидонацистський бпла із касетним *********** від Байдена - це провокація. Із численими жертвами - "мальчікамі в одніх трусіках"...
А власну логістику нахіба їм херачити?
В Гуменючки із логікою завжди були проблеми...
榮耀屬於烏克蘭 !