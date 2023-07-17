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Новости Война
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Повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ, - ОК "Південь"

кримський,міст

Ситуация со взрывом на Крымском мосту может быть провокацией России на фоне напряжения "зернового соглашения".

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Характерно, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общем напряжении на фоне вопроса о пролонгации зернового соглашения, создание подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма - это типичный способ подобных вопросов со стороны оккупационных властей Крыма и вообще страны-агрессора," - сказала она.

Как сообщалось, по предварительным данным, 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ не потеряли позиции из-за подрыва Каховской ГЭС оккупантами, - ОК "Південь"

Крым (26437) Гуменюк Наталья (577) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+28
Правильно! "ТОНЕМИ"! Були-б ми - упав-би весь міст!
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17.07.2023 08:42 Ответить
+19
І до ворожки не ходи -- зелені чоловічки .
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17.07.2023 08:42 Ответить
+19
Знищення Кримського мосту набагато важливіше сьогодні, ніж зернова угода. Ми або воюємо, або торгуємо зерном. Інакше - ніяк.. Бо при спробі ясидіти на двох стільцях завалитись можуть обидва. І міст встоїть, і контроль над судноплавними шляхами не відновимо. Пора зрозуміти, що після відновлення контролю над Кримом загрози жодним судноплавним коридорам не буде.
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17.07.2023 08:48 Ответить
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І до ворожки не ходи -- зелені чоловічки .
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17.07.2023 08:42 Ответить
10000000000000..... Боевых комаров, у каждого комара в рюкзаке 0,00000000000000000001 мг. гексогена
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17.07.2023 09:35 Ответить
Правильно! "ТОНЕМИ"! Були-б ми - упав-би весь міст!
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17.07.2023 08:42 Ответить
навіщо скасовувати свято? Чи ми боїмося рашистів? Чи "зернова угода" важливіша за перемогу???
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17.07.2023 08:43 Ответить
Міст пошкоджено -це не скасувати. Тож радійте!
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17.07.2023 08:50 Ответить
Тому що бояться Путіна, може напасти і за три дні Берлін візьме
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17.07.2023 08:52 Ответить
Берли́н - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Троицком районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Челябинской области . Входит в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Нижнесанарского сельского поселения .

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17.07.2023 09:09 Ответить
А когда куйло про зеленых человечков рассказывал тоже боялся? Это они и взорвали…важен всегда результат а не слова.
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17.07.2023 09:05 Ответить
***** - подлец и лжец
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17.07.2023 10:31 Ответить
Да сами понимаете..не в куйло одном дело…в роССии Куйло через одного по минимуму..он должен висеть как Муссолини вниз головой…лучше чтобы в Гааге конечно…с потухшим взглядом через клетку как животного..а то повесят не того…или как с гитлером стоматолог личный подтвердит и верь на слово… карточку на двойника же завести ума не хватало.(
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17.07.2023 10:40 Ответить
Могли б путіна підірвати, була б ще більша провокація
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17.07.2023 08:43 Ответить
Отож бо. Рознести кремль на цеглинки... кращої провокації не придумаєш!
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17.07.2023 08:46 Ответить
Та сто процентів - фекально-дендральна конструкція (з лайна і палок) довго не може простояти.
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17.07.2023 08:43 Ответить
nijakih poshkodzhen nema - zapuskaite trafik uzhe
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17.07.2023 08:43 Ответить
Та плювати на ту "зернову угоду". Годувати африканців, іранців, які підтримують рф? Та ну їх нах...
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17.07.2023 08:43 Ответить
А на наших сільгоспвиробників теж плювати ?
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17.07.2023 08:45 Ответить
Так, плювати! Тому що не існує наших сільгоспвиробників, це все російські проекти та їх власне зерно
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17.07.2023 08:53 Ответить
Думаете в этой теме их интерес большой лично…..если Германия свой вопрос с газом закрыла без лаптеногий в разы серьезней то и тут другие варианты найти можно…..главное желание …ЗЕбанда зарабатывает и о другом думать не хотят.
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17.07.2023 09:14 Ответить
пожалел сирот с агрохолдингов ? сільгоспвиробникі сами х.. сосут после таких закупок.
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17.07.2023 09:25 Ответить
Ну да, фермеры и наши логистические компании и портами с десятками тысяч работников - ххххтьфу на них. И так безработица огромная, десятком больше или десятком меньше.

И так страна уже ничего сложнее сырого зерна не экспортирует, а союзники из ЕС перекрыли транзит. Страна не обеднеет.😆
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17.07.2023 08:49 Ответить
В ВСУ вроде неплохо зарабатыват…ну как вариант рассмотреть.
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17.07.2023 09:30 Ответить
А деньги на зарплаты ВСУ берутся из воздуха?
И да, ты уже наверное уже на пути к службе в ВСУ?
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17.07.2023 09:34 Ответить
Вы путаетесь в показаниях. Назовите цифры от Зерновой сделки для ВСУ….ТУПИК?😁) Вы как двое из ларца вместо меня и есть хотите. Я каким к Украине и ВСУ.Если вы по флажку….то Германия и так больше чем все фермеры Украины помощи выделяет.Да вся Европа и США на ВСУ от своих отрывает и не жалуются.А то что ЗЕбанда яйца по 17 гривен втюхивают и прочие вкусняшки…,.то им вопросы и задавайте.Я ничего не решаю Украину не обворовываю….и малороса с коленями перед куйло не выбирал даже. Боитесь ему задать поэтому и выплескиваете свою детскую агрессию.Уверен что Вы из 73% малоросов.
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17.07.2023 09:49 Ответить
Продаж зерна за кордон, неважливо куди - це, по перше, надходження до бюджету. По-друге, сільськогосподарське виробництво "ляже", якщо не продавати продукцію.
Ціни на збіжжя на внутрішньому ринку впали до критичної межі і це на фоні сильного здорожчання засобів захисту рослин, добрив і палива. Про ціни на нову с.г. техніку взагалі мовчу, її купити зараз можуть одиниці.
В 2014 кацапи заблокували імпорт нашої молочки і це відразу позначилось на виробниках молока, бо річне первиробництво молока сягнуло 1 млн. тонн.
Зараз на елеваторах зберігається ще минулорічна продукція і почались жнива. Куди складувати нову продукцію?
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17.07.2023 08:55 Ответить
Ой дебилы готовых 10 тысяч ублюдков противопоставить интересам народа *** вы конченный я живу в Одессе никогда городу даже во времена СССР не перепадало ни ру*** с морских портов.. и мне посрать моя мечта нах вообще то порт как явление.. исчез если раньше все шло в Москву то сегодня на офшорных счетах вся еврейская шобла бабло аккумулирует какой бюджет какие налоги мы Украина этим выб***ядкам что страну грабят ещё и льготы даём компенсации да рвал бы Пабло Вовочка свою мошонку и ***** за негров арабов индусов если им это не приносило лично на их карманы и ошфор о***уительные бабки как и Эрдогану и Гутереш из ООН
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17.07.2023 09:05 Ответить
Бльоооо. Может ты себе несколько пальцев на ногах отпилишь? Ну а что, толку от них не прям чтоб много, на жизнь сильно не повлияют.

Но разумеется лучшим мотиватором разобраться для чего нужны порты и люди вокруг них работающие, будет обрезание тебе пенсии. Тогда станет понятно, что это не просто бумажечки с цифирькой, которую рисуют и раздают населению.
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17.07.2023 09:16 Ответить
Сам ти кончений. Про порти я нічого не писав. Пів країни живе з сільського господарства. Без збуту с.г. продукції за кордон "ляже" ціла галузь. Мільйони залишаться без роботи. Село перейде на натуральне виробництво, як це було в 90-х.
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17.07.2023 09:21 Ответить
Держава і перемога над агресором важливіші ніж сг виробництво. Без держави не буде жодного виробництва чи галузі. Олігархи переб'ються якось, не переживай. Українське село не працює на експорт продукції, йому туди дорога закрита.
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17.07.2023 12:44 Ответить
Мені олігархи до дупи. Якби я не був безпосередньо з с.г. виробництвом пов'язаний, то не писав би. Якраз на середнячках тримається село, а не на агрохолдингах. Середнячки дають людям роботу, у них, а не в олігархічних холдингів позабирали робітників до ЗСУ. Середнячки якраз живуть з с.г. виробництва, і їх продукція переважно йде на експорт. Так, через трейдерів. Але без експорту внутрішні ціни обваляться і саме ті середнячки вимруть. А для власників агрохолдингів с.г. виробництво - то лиш спосіб диверсифікації бізнесу.
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20.07.2023 00:13 Ответить
А де відосік?
Минулого разу відразу показували
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17.07.2023 08:45 Ответить
До речі, гарне питання!
На цьому мосту камери на кожному стовпі.
То де ж таки відео із дронами, ракетами, вантажівками, лісапедистами-терористами ... ?
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17.07.2023 08:48 Ответить
Побільше б таких "провокацій"
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17.07.2023 08:45 Ответить
То все угорці,хочуть щоб цапи перемогли нату.
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17.07.2023 08:46 Ответить
Щоб натівськи танки не проїхали?
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17.07.2023 08:48 Ответить
Знищення Кримського мосту набагато важливіше сьогодні, ніж зернова угода. Ми або воюємо, або торгуємо зерном. Інакше - ніяк.. Бо при спробі ясидіти на двох стільцях завалитись можуть обидва. І міст встоїть, і контроль над судноплавними шляхами не відновимо. Пора зрозуміти, що після відновлення контролю над Кримом загрози жодним судноплавним коридорам не буде.
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17.07.2023 08:48 Ответить
Железнодорожный мост не повреждён, через него всё ходит. В прошлый раз ущерб бы намного серьезнее и его восстановили.
Выхлоп чисто на медийную перемогу и не более. До контроля Крыма еще как раком до луны.
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17.07.2023 08:52 Ответить
Мова йде про пріоритети, а не про тактичні здобутки. Просто маю на увазі, що зосереджуватися потрібно на знищенні моста. Тим більше, що врожай цього року буде значно меншим.
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17.07.2023 08:56 Ответить
А нам и не нужен контроль всего Крыма, разве что вьезд выезд, чтобы крымчане не могли уверенно в завтрашний день смотреть, пока он сам не зачахнет, как видишь, мост уже контролируется , а это делать могут не только лишь все, вернее не каждый это может.
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17.07.2023 08:59 Ответить
Минулого разу залізничне полотно теж не було істотно пошкоджене.
Знижена пропускна спроможність мосту, це факт. Особливо важливо під час нашої наступальної операції. Згадайте визволення Херсону.
Щоб зробити медійну "пєрємогу" або провокацію, можна було б запустити легкий ударний дрон. Дірка в покритті, яку латають за півдня. А тут обвалився проліт, таке швидко не полагодити, а вантажі возити треба, і багато.
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17.07.2023 09:03 Ответить
Поврєждьон, поврєждьон. Ти ще тут накаркай, то взагалі той міст ****** касапським впаде
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17.07.2023 12:47 Ответить
)(уйло повийожується ,але потім підпише зернову угоду..)(уйло любить провокації робити, і ще обожнює щоб його просили. гарантую що в їхніх пропагандистських ЗМІ буде написано--що царя всі в світі просили,щоб він відновив зернову угоду і вождь змилувався.
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17.07.2023 08:54 Ответить
Цвкава угода, де найбільше заробляють не ті, хто поставляж зерно, а ті, хто крутяться навколо цієї угоди, наприклад турки. То може варто туркам прикласти більше зусиль? Наприалад забезпечити військові конвої? 🤔
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17.07.2023 09:02 Ответить
100 відсотків .вигідно тим хто перепродує це зерно..тому Ердоган теж в свою чергу шантажує )(уйла.
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17.07.2023 09:26 Ответить
врят чи росія.міст - вітрина руського міра,символ безпеки і стабільності.не на руку кацапам цей кіпіш - як там не крути.
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17.07.2023 08:49 Ответить
Дайтє дєнєх ,а то взорвьом кримскій мост
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17.07.2023 08:50 Ответить
Два. Моста. Импортных.
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17.07.2023 08:53 Ответить
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17.07.2023 08:52 Ответить
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17.07.2023 08:52 Ответить
Моль поїла і шашіль поточив.
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17.07.2023 08:54 Ответить
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17.07.2023 09:00 Ответить
Где где... Гинеколог знакомый звонил. Сказал что там тоже нет.
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17.07.2023 15:52 Ответить
якщо провокація, а я майже впевнена, дуже швидко спіймають когось з українським прапором та портретом Бандери у рюкзаку...й все, готовий терорист
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17.07.2023 08:52 Ответить
Впевнений, що у рюкзаку здайдуть пару надводних дронів. 😊
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17.07.2023 08:58 Ответить
#нас_там_нєт
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17.07.2023 08:54 Ответить
Тепер путін точно нападе, це не ми
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17.07.2023 08:56 Ответить
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17.07.2023 08:59 Ответить
Офіційно: це не ми.
Неофіційно: хе-хе, далі буде.
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17.07.2023 08:59 Ответить
І Кієв за три дня - легко, просто пожаліли вбогих.
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17.07.2023 09:10 Ответить
Ситуация прям как с Подолякой в прошлый раз. Видимо ущерб так себе.
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17.07.2023 09:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5oMaGYi8XQ0 https://www.youtube.com/watch?v=5oMaGYi8XQ0

kacapi na mostu - video
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17.07.2023 09:01 Ответить
Потужнісь наших дронів дозволяє знести цей міст. Тому це робота місцевих "сепаратистів" з Кубані. Ось так. І у кацапів бувають сепаратисти.
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17.07.2023 09:02 Ответить
Судячи з усього, оскільки основа там не стійка, там достатньо бити навіть не по самому мосту, а поряд. Коливання грунту зроблять свою руйнівну справу.
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17.07.2023 09:07 Ответить
Всі ці заяви Гуменючки на телемарахветі розраховані на повних дебілів.
Ніхерасє "провокація" - пошкодити свою ж власну головну логістичну артерію!
Підірвати санаторій в районі Ялти чи Євпаторії, і сказати, що це був укрожидонацистський бпла із касетним *********** від Байдена - це провокація. Із численими жертвами - "мальчікамі в одніх трусіках"...
А власну логістику нахіба їм херачити?
В Гуменючки із логікою завжди були проблеми...
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17.07.2023 09:12 Ответить
У гру "нас там нєт" можна грати вдвох.
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17.07.2023 09:49 Ответить
Точно раша підірвала,щоб ЗСУ не напали,коли Крим звільнять...
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17.07.2023 09:23 Ответить
його китайці будували
榮耀屬於烏克蘭 !
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17.07.2023 09:24 Ответить
Звісно, кацапи - то тупі тварини, гірші за баранів. Але пошкодити одну з найголовніших артерій постачання своїх військ - навіть для них занадто. Щодо зернової угоди, то її зв'язок з мостом мінімальний. Радше тут свою роль зіграє турецький флот.
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17.07.2023 09:24 Ответить
Никто не обещал помочь нам турецким флотом. Это фантазии ыкспердов по ТВ.
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17.07.2023 09:41 Ответить
Гамнюк если сказала А так скажи Бе
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17.07.2023 09:28 Ответить
Я не спеціаліст але може тут хтось прояснить - якщо кілька разів потужно бавовнути біля опори моста та так що впав цілий прольот то і опора може "змучитися" а то вже зовсім інший ремонт.
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17.07.2023 09:29 Ответить
Ukraine war: Two dead after 'emergency' on Crimea bridge - уже и ВВС пишет
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17.07.2023 09:32 Ответить
Я догадываюсь, откуда такие заявления! Поэтому уже 10 лет "свободный художник" з мизерной пенсіей! І своїми переконаннями!
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17.07.2023 11:10 Ответить
Ехсперт на кортах осматривает внезапное повреждение покрытия
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17.07.2023 13:42 Ответить
 
 