Пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ, - ОК "Південь"

Ситуація з вибухом на Кримському мосту може бути провокацією Росії на тлі напруження щодо "зернової угоди".

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Характерним є таке, що за такого зосередження корабельного угруповання в даному районі та загального напруження на фоні питання щодо пролонгації зернової угоди створення подібних провокацій, про які дуже гучно одразу рапортує окупаційна влада Криму - це є типовим способом подібних питань з боку окупаційної влади Криму та взагалі країни-агресора," - сказала вона.

Як повідомлялося, за попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС

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