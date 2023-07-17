Пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ, - ОК "Південь"
Ситуація з вибухом на Кримському мосту може бути провокацією Росії на тлі напруження щодо "зернової угоди".
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
"Характерним є таке, що за такого зосередження корабельного угруповання в даному районі та загального напруження на фоні питання щодо пролонгації зернової угоди створення подібних провокацій, про які дуже гучно одразу рапортує окупаційна влада Криму - це є типовим способом подібних питань з боку окупаційної влади Криму та взагалі країни-агресора," - сказала вона.
Як повідомлялося, за попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.
Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС
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И так страна уже ничего сложнее сырого зерна не экспортирует, а союзники из ЕС перекрыли транзит. Страна не обеднеет.😆
И да, ты уже наверное уже на пути к службе в ВСУ?
Ціни на збіжжя на внутрішньому ринку впали до критичної межі і це на фоні сильного здорожчання засобів захисту рослин, добрив і палива. Про ціни на нову с.г. техніку взагалі мовчу, її купити зараз можуть одиниці.
В 2014 кацапи заблокували імпорт нашої молочки і це відразу позначилось на виробниках молока, бо річне первиробництво молока сягнуло 1 млн. тонн.
Зараз на елеваторах зберігається ще минулорічна продукція і почались жнива. Куди складувати нову продукцію?
Но разумеется лучшим мотиватором разобраться для чего нужны порты и люди вокруг них работающие, будет обрезание тебе пенсии. Тогда станет понятно, что это не просто бумажечки с цифирькой, которую рисуют и раздают населению.
Минулого разу відразу показували
На цьому мосту камери на кожному стовпі.
То де ж таки відео із дронами, ракетами, вантажівками, лісапедистами-терористами ... ?
Выхлоп чисто на медийную перемогу и не более. До контроля Крыма еще как раком до луны.
Знижена пропускна спроможність мосту, це факт. Особливо важливо під час нашої наступальної операції. Згадайте визволення Херсону.
Щоб зробити медійну "пєрємогу" або провокацію, можна було б запустити легкий ударний дрон. Дірка в покритті, яку латають за півдня. А тут обвалився проліт, таке швидко не полагодити, а вантажі возити треба, і багато.
Неофіційно: хе-хе, далі буде.
kacapi na mostu - video
Ніхерасє "провокація" - пошкодити свою ж власну головну логістичну артерію!
Підірвати санаторій в районі Ялти чи Євпаторії, і сказати, що це був укрожидонацистський бпла із касетним *********** від Байдена - це провокація. Із численими жертвами - "мальчікамі в одніх трусіках"...
А власну логістику нахіба їм херачити?
В Гуменючки із логікою завжди були проблеми...
榮耀屬於烏克蘭 !