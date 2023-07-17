Россиянам предлагают ехать в Крым через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь
Власти РФ порекомендовали своим гражданам ехать на отдых в Крым из-за оккупированных частей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Предатель Аксенов обратился к "российским туристам", предложив им изменить маршрут в Крым через "новые территории", то есть через временно оккупированные территории на востоке Украины.
"Сейчас работают три пункта пропуска через Армянск, Джанкой и Перекоп. Маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь и составляет около 387 км. В пути придется более 7 семи часов. Остановки разрешены только на специальных площадках", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, работа паромной переправы между оккупированным Крымом и Краснодарским краем РФ остановлена из-за разрушения пролета Крымского моста.
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"А вдоль дороги мертвые с косами стоять" 😂😂😂😂
iде та думка, що то нашi закатованi та вбитi
з косами стоять... 😥😠
З 24.02.22 для моеi родини нема свят, веселощiв, ДН...
I що далi ви у мене спитаете? Чому я сиджу на диванi, а не воюю? Менi 71 рiк i я хвора людина...
https://t.me/hyevuy_dnepr/56452
Поближе к белым и толстым(точнее, полным) песцам.
***** потрібні жертви
я що, багато хочу?
Ті взагалі шось про таку науку як "опір матеріалів" чув?
Маршрут імені "Дарвіна"...
вот пуля пролетела и ага...
Потім "путішєствєннікі" зможуть навіть написати свої мємуари тіпа " екстремальноє путєшествиє из Ростова в Крим по територии бєндєровцев"...