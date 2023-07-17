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Новости Агрессия России против Украины
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Россиянам предлагают ехать в Крым через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь

Власти РФ порекомендовали своим гражданам ехать на отдых в Крым из-за оккупированных частей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Предатель Аксенов обратился к "российским туристам", предложив им изменить маршрут в Крым через "новые территории", то есть через временно оккупированные территории на востоке Украины.

"Сейчас работают три пункта пропуска через Армянск, Джанкой и Перекоп. Маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь и составляет около 387 км. В пути придется более 7 семи часов. Остановки разрешены только на специальных площадках", - говорится в сообщении.

Читайте: В России инцидент на Крымском мосту назвали террористическим актом, обвиняют Украину

Россиянам предлагают ехать в Крым через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, работа паромной переправы между оккупированным Крымом и Краснодарским краем РФ остановлена из-за разрушения пролета Крымского моста.

Крым (26437) оккупация (10217) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+40
Любітєлям екстремального отдиху
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17.07.2023 11:00 Ответить
+35
Файний маршрут, цікавий, з квестами, москалям сподобається ...
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17.07.2023 11:02 Ответить
+25
Мирних росіян на наших окупованих територіях немає
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17.07.2023 11:04 Ответить
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Любітєлям екстремального отдиху
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17.07.2023 11:00 Ответить
еге ж

"А вдоль дороги мертвые с косами стоять" 😂😂😂😂
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17.07.2023 11:32 Ответить
І тішина...
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17.07.2023 11:45 Ответить
Спочатку я поставила лайк-прикольний комент, а потім схаменулась і прибрала його-нічого прикольного немає... Багато смертей, багато вбитих наших українців і на цих територіях... Тож гумор не до речі...
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17.07.2023 11:50 Ответить
Ну мабуть тоді концерти 95 кварталу потрібно заборонити до кінця війни
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17.07.2023 11:58 Ответить
То не гумор , то сарказм . З визначення : "На відміну від іронії, у сарказмі знаходить своє вираження найвищий ступінь обурення, ненависть."
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17.07.2023 12:13 Ответить
Я розумiю, що сарказм, але i вiн не доречен, бо
iде та думка, що то нашi закатованi та вбитi
з косами стоять... 😥😠
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18.07.2023 12:16 Ответить
А концерти в нашій країні доречні ? дискотеки , нічні клуби?
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18.07.2023 13:33 Ответить
Не доречнi i я це не пiдтримую, але я не взмозi на це вплинути...
З 24.02.22 для моеi родини нема свят, веселощiв, ДН...
I що далi ви у мене спитаете? Чому я сиджу на диванi, а не воюю? Менi 71 рiк i я хвора людина...
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18.07.2023 16:33 Ответить
Судове кільце...
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17.07.2023 11:38 Ответить
treba buti bez mozgov shob tudi ehati ale ce zhe orki....budut svoimi tushkami voiskovi karavani prikrivati
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17.07.2023 11:02 Ответить
Треба бути без мізків, щоб розв'язати війну, але ...
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17.07.2023 11:04 Ответить
Там від народження мізків нема
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17.07.2023 11:21 Ответить
Та ото ж...
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17.07.2023 12:32 Ответить
Если без мозгов - значит будет поток машин!
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17.07.2023 12:57 Ответить
Файний маршрут, цікавий, з квестами, москалям сподобається ...
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17.07.2023 11:02 Ответить
Нехай ідуть, будуть законною ціллю для ЗСУ!
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17.07.2023 11:02 Ответить
Мирних росіян на наших окупованих територіях немає
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17.07.2023 11:04 Ответить
Як там... "Заходите к нам , на огонёк - Хаймарсы запели ласково, и так нежно..."
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17.07.2023 12:36 Ответить
Їхати треба до Бавовни, а там ліворуч, чи праворуч, до найближчого дерева, чи посадки, де можна сховатися.
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17.07.2023 11:03 Ответить
На 2 метри під грунт ...
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17.07.2023 11:05 Ответить
Найшвидший маршрут.
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17.07.2023 11:09 Ответить
А чого б і нє. Дороги там побудовані, дякуючи зельці
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17.07.2023 11:03 Ответить
Так, пані Ксеніє. Аби не оте "чмо" та пару мільонів ,котрі бажали " паржать " - то зараз ми б мали трохи іншу картину.
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17.07.2023 12:44 Ответить
Хороший маршрут … есть возвожность встретить апостола Петра у ворот…. но скорей всегочертей аду….
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17.07.2023 11:05 Ответить
через Чорнобаївку...
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17.07.2023 11:05 Ответить
Передивившись відео та фото з місця падіння прольоту Кримського мосту я схиляюсь до того, що ніякого підриву взагалі не було, а відбулось саморуйнування гуркіт від якого дуже схожий з вибухом а задимлення відбулось виключно внаслідок аварії що сталася через врізання авто у деформовану огорожу безпеки при якому загинули ті що були на передніх кріслах та було розбито двигун який і спричинив задимлення! Те що рашисти саморуйнування будуть заперечувати не дивно, бо це буде підтвердженням обгрунтованості попереджень про помилковість побудову мосту і тому будуть наполягати саме на "підриві" якого не було!!!
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17.07.2023 11:06 Ответить
Ну а "альтернативний" маршрут по окупованій частині України буде використаний пропагандою Московії (т.з. "роССії") у випадках коли разом із військовими вантажами будуть уражатись цивільні, що будуть поруч із місцями ураження військових які, ясна річ, будуть їздити цим же маршрутом!!!
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17.07.2023 11:10 Ответить
Та так,а хіба на цих 387км ніяких мостів немає,навіть через якусь балку.
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17.07.2023 13:50 Ответить
Выложили как подрыв моста.

https://t.me/hyevuy_dnepr/56452
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17.07.2023 11:46 Ответить
Домой домой...!
Поближе к белым и толстым(точнее, полным) песцам.
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17.07.2023 11:06 Ответить
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17.07.2023 11:18 Ответить
Зай би їхали. І робили це масово. У випадку чого на трасах творитиметься Армагеддон. Вони будуть забиті так, що військову техніку перекидати буде арьлематично. І такий хаос буде нам на руку. Тоді по корках з цивільної і військової техніки на дорогах можна буде наносити удари.
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17.07.2023 11:06 Ответить
А БЕЗ цивільних авто удари наносити по цих маршрутах неможливо? До того ж з чого ти вирішив що кількість рашистів які погодяться використовувати цей маршрут буде багато?! Вони теж жити хочуть і не настільки тупі у більшості щоб ризикувати життям заради ПРИНЦИПОВОГО відпочинку на півострові де й під роздачу можливо попасти не знаючи як повернутись додому, й отримати купу проблем через дефіцит води та обгрунтовано високу ціну на будь які харчі та розваги!!! Особисто собою можуть й ризикнути, а от їхати із дітьми навряд чи хто ризикне, або лише дуже, дуже хворі на голову!!!
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17.07.2023 11:15 Ответить
Можливо. 😊 Тільки по корках і паралізованій цивільними логістиці значно легше. І прицільніше.
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17.07.2023 11:23 Ответить
А ім потрібнии тои Форт - Буаярд .
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17.07.2023 11:06 Ответить
Що буде далі - далі буде обстріл живої колони з дітьми , потрібно багато жертв.
***** потрібні жертви
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17.07.2023 11:08 Ответить
а чому не військової колони ? "наші мальчікі пагібают нізачто (від реколегії: нізачто - це вова-хуйло)"
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17.07.2023 11:22 Ответить
Б'ють не по цивільних колонах, а по військовійлогістиці. Тому якщо під удар потраплять цивільні кацапи - це проблема цивільних кацапів і вояк ерефії, які не забезпечили безпечне пересування, чи не закрили рух цивільних авто. Нвші у таких випадках цивільний рух обмежували. Згадайте Бахмутську трасу, чи закритий для іивільних Базмут.
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17.07.2023 11:28 Ответить
та вони самі по своїх вдарять по скупченю цивільних , що тут не ясно ще??
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17.07.2023 11:32 Ответить
😁 Так нехай б'ють! У нас лише вигоди від цього: їх стане менше, їм буде страшно, ********** підуть не на нас і вкотре буде доказ, що вони терористи. В чому проблема?
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17.07.2023 11:38 Ответить
Ростиславе, - БРАВО !!!!!!!!!!!! Чим менше буде отеї потолочі - тим краще для людства.
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17.07.2023 12:54 Ответить
путін обіцяв перевезення десантним кораблем. я хочу титанік-2.

я що, багато хочу?
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17.07.2023 11:14 Ответить
Ні, бо саме для цього й запропонували перевіз саме десантними кораблями, бо це ж військові кораблі, а тому ЗАКОННІ ЦІЛІ, та й без військових вантажів вони не будуть курсувати, аби тільки цивільних перевозити. А для пропаганди та демонізації українців в очах московитів (т.з. "роССіян") і їх прихильників ураження кожного такого псевдопарому буде саме те що треба пропаганді!!!
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17.07.2023 11:20 Ответить
Цікаво, скільки ватних дебілів скористається цим маршрутом задля отдиха в кримнаш
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17.07.2023 11:14 Ответить
Небагато у відсотках до населення Московії (т.з. "роССії") але достатньо багато для кремлядської пропаганди!
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17.07.2023 11:21 Ответить
А почему бы и нет? Вова там хороший асфальт положил. Втридорога и за счёт обороноспособности страны.
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17.07.2023 11:15 Ответить
До Вовочки питань більш ніж багато, але й асфальт там вже напевно непогано розбито гусянками рашистської техніки, тож не переймайся!
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17.07.2023 11:23 Ответить
Та не, Вова там строил "на совесть" для русни, гнида, строил, и для своего кармана. Своим дитишкам на молочишко, так сказать.
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17.07.2023 11:26 Ответить
Як би ти "майський божок" не вірив у непорушність асфальту чи бетону, але в них є край міцності і гусенична техніка за його межами!
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17.07.2023 11:30 Ответить
Ну, за "майского божка" то не ко мне, а к тебе, судя по дате регистрации.
Ті взагалі шось про таку науку як "опір матеріалів" чув?
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17.07.2023 13:05 Ответить
А там NASAMS чатує. Буде вам відпочинок у пеклі.
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17.07.2023 11:16 Ответить
Єхайтє на х#й,расєянє.
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17.07.2023 11:20 Ответить
Круто кацапам фартануло - купували лише відпочинок в Криму, а додатково, на шару, отримають купу туристичних няшек: проїзд по розбитих дорогах з мінами, можливість потратити під священний вогонь Хаймерсів, під ракетні обстріли Storm Shadow, а кому дуже пощастить, то може випасти джекпот у вишгляді зустрічі з нашими ДРГ. От шаровики - весь час їм шара випадає. Так що кацапам треба їхати з постійно увімкненими камерами - зафільмують гострих відчуттів на все їх нікчемне життя. Ті, кому дуже сподобається такий есктрим, легко потім можуть поповнити стройні ряди "асвабадітєлєй", а там і квиток на концерти кобздона легко отримають.
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17.07.2023 11:23 Ответить
До речі, щойно бачив відео від цивільних рашистів в Олешках, де одразу при в'їзді до цього містечка їм "пощастило" побачити приліт від гаубиці. Ніби вижили, а от їх авто напевно не дуже пощастило!
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17.07.2023 11:26 Ответить
Що роблять цівільні рашисти в окупованих Олешках?
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17.07.2023 12:06 Ответить
хотел бы Я посмотреть на тех идиотов
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17.07.2023 11:24 Ответить
Не треба, це може бути заразним. БО є ж якась причина у тому, чому СТІЛЬКИ людей на Московії (т.з. "роССії") заражені рашизмом?!
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17.07.2023 11:27 Ответить
зомбоящик з пропагандою - це причина. Там промивають мозок. Хакнути телебачення треба та запускати вiдео вiд полонених.
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17.07.2023 12:38 Ответить
Ага...
Маршрут імені "Дарвіна"...
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17.07.2023 11:30 Ответить
Даунвіна
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17.07.2023 12:01 Ответить
Индекс Мосбиржи на фоне атаки на Крымский мост упал ниже 2900 пунктов
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17.07.2023 11:31 Ответить
Стая непуганых идиотов по пути на отдых...
вот пуля пролетела и ага...
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17.07.2023 11:35 Ответить
Аксенов юморист.
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17.07.2023 11:35 Ответить
уморист
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17.07.2023 11:41 Ответить
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/75556 Стрельба, два взрыва: в сети появилось видео момента атаки на Крымский мост
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17.07.2023 11:39 Ответить
спецы , объясните шо це було
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17.07.2023 11:40 Ответить
bada boom
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17.07.2023 13:02 Ответить
"увлєкатєльноє путишествиє" пропонують, однако....
Потім "путішєствєннікі" зможуть навіть написати свої мємуари тіпа " екстремальноє путєшествиє из Ростова в Крим по територии бєндєровцев"...
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17.07.2023 11:43 Ответить
для Кабзона
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17.07.2023 11:55 Ответить
и попробуйте лапти отказаться от такого предложения
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17.07.2023 11:56 Ответить
непогано касетними в..бати по оркотуриzто
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17.07.2023 11:58 Ответить
"Бег-2. Взад" - фильм на основе реальных событий. Ни одно животное не пострадало, разве что морально
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17.07.2023 12:09 Ответить
Ціни в кримських генделиках впадуть до історичного мінімуму
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17.07.2023 12:12 Ответить
завтра проснемся а моста уже нету

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17.07.2023 12:16 Ответить
И по ГебТВ скажут, что никогда и не было.
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17.07.2023 13:00 Ответить
Об'їзд? Та там дорога в кримняш мабуть як у фільмі "Mad Max", їдьте, мсколота!
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17.07.2023 12:17 Ответить
автiвки окупантiв у безпецi?
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17.07.2023 12:35 Ответить
А в это время где Валерий Федорович внимательно изучает карту....
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17.07.2023 12:59 Ответить
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17.07.2023 13:13 Ответить
ЩЕ РАЗ: "роботу поромної переправи між окупованим Кримом та Краснодарським краєм РФ зупинено через руйнування прольоту Кримського мосту" - ? А який зв'язок між "руйнуванням прольоту мосту" та "роботою паромної переправи". Хіба це не зовсім різні речі?
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17.07.2023 13:40 Ответить
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17.07.2023 13:46 Ответить
 
 