Россиянам предлагают ехать в Крым через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь

Власти РФ порекомендовали своим гражданам ехать на отдых в Крым из-за оккупированных частей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Предатель Аксенов обратился к "российским туристам", предложив им изменить маршрут в Крым через "новые территории", то есть через временно оккупированные территории на востоке Украины.

"Сейчас работают три пункта пропуска через Армянск, Джанкой и Перекоп. Маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь и составляет около 387 км. В пути придется более 7 семи часов. Остановки разрешены только на специальных площадках", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, работа паромной переправы между оккупированным Крымом и Краснодарским краем РФ остановлена из-за разрушения пролета Крымского моста.