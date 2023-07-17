Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані Маріуполь, Бердянськ, та Мелітополь

Влада РФ порекомендувала своїм громадянам їхати на відпочинок до Криму через окуповані частини України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зрадник Аксьонов звернувся до "російських туристів", запропонувавши їм змінити маршрут до Криму через "нові території", тобто через тимчасово окуповані території на сході України.

"Зараз працюють три пункти пропуску через Армянськ, Джанкой та Перекоп. Маршрут проходить через Таганрог, Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь та становить майже 387 км. У дорозі доведеться понад 7 сім годин. Зупинки дозволені лише на спеціальних майданчиках", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, роботу поромної переправи між окупованим Кримом та Краснодарським краєм РФ зупинено через руйнування прольоту Кримського мосту.