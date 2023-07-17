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Новини Агресія Росії проти України
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Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані Маріуполь, Бердянськ, та Мелітополь

Влада РФ порекомендувала своїм громадянам їхати на відпочинок до Криму через окуповані частини України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зрадник Аксьонов звернувся до "російських туристів", запропонувавши їм змінити маршрут до Криму через "нові території", тобто через тимчасово окуповані території на сході України.

"Зараз працюють три пункти пропуску через Армянськ, Джанкой та Перекоп. Маршрут проходить через Таганрог, Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь та становить майже 387 км. У дорозі доведеться понад 7 сім годин. Зупинки дозволені лише на спеціальних майданчиках", - йдеться в повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кримський міст після нічних вибухів. ВIДЕО

Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані Маріуполь, Бердянськ, та Мелітополь 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, роботу поромної переправи між окупованим Кримом та Краснодарським краєм РФ зупинено через руйнування прольоту Кримського мосту.

Автор: 

Крим (14203) окупація (6771) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+40
Любітєлям екстремального отдиху
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17.07.2023 11:00 Відповісти
+35
Файний маршрут, цікавий, з квестами, москалям сподобається ...
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17.07.2023 11:02 Відповісти
+25
Мирних росіян на наших окупованих територіях немає
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17.07.2023 11:04 Відповісти
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Любітєлям екстремального отдиху
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17.07.2023 11:00 Відповісти
еге ж

"А вдоль дороги мертвые с косами стоять" 😂😂😂😂
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17.07.2023 11:32 Відповісти
І тішина...
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17.07.2023 11:45 Відповісти
Спочатку я поставила лайк-прикольний комент, а потім схаменулась і прибрала його-нічого прикольного немає... Багато смертей, багато вбитих наших українців і на цих територіях... Тож гумор не до речі...
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17.07.2023 11:50 Відповісти
Ну мабуть тоді концерти 95 кварталу потрібно заборонити до кінця війни
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17.07.2023 11:58 Відповісти
То не гумор , то сарказм . З визначення : "На відміну від іронії, у сарказмі знаходить своє вираження найвищий ступінь обурення, ненависть."
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17.07.2023 12:13 Відповісти
Я розумiю, що сарказм, але i вiн не доречен, бо
iде та думка, що то нашi закатованi та вбитi
з косами стоять... 😥😠
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18.07.2023 12:16 Відповісти
А концерти в нашій країні доречні ? дискотеки , нічні клуби?
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18.07.2023 13:33 Відповісти
Не доречнi i я це не пiдтримую, але я не взмозi на це вплинути...
З 24.02.22 для моеi родини нема свят, веселощiв, ДН...
I що далi ви у мене спитаете? Чому я сиджу на диванi, а не воюю? Менi 71 рiк i я хвора людина...
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18.07.2023 16:33 Відповісти
Судове кільце...
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17.07.2023 11:38 Відповісти
treba buti bez mozgov shob tudi ehati ale ce zhe orki....budut svoimi tushkami voiskovi karavani prikrivati
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17.07.2023 11:02 Відповісти
Треба бути без мізків, щоб розв'язати війну, але ...
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17.07.2023 11:04 Відповісти
Там від народження мізків нема
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17.07.2023 11:21 Відповісти
Та ото ж...
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17.07.2023 12:32 Відповісти
Если без мозгов - значит будет поток машин!
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17.07.2023 12:57 Відповісти
Файний маршрут, цікавий, з квестами, москалям сподобається ...
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17.07.2023 11:02 Відповісти
Нехай ідуть, будуть законною ціллю для ЗСУ!
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17.07.2023 11:02 Відповісти
Мирних росіян на наших окупованих територіях немає
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17.07.2023 11:04 Відповісти
Як там... "Заходите к нам , на огонёк - Хаймарсы запели ласково, и так нежно..."
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17.07.2023 12:36 Відповісти
Їхати треба до Бавовни, а там ліворуч, чи праворуч, до найближчого дерева, чи посадки, де можна сховатися.
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17.07.2023 11:03 Відповісти
На 2 метри під грунт ...
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17.07.2023 11:05 Відповісти
Найшвидший маршрут.
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17.07.2023 11:09 Відповісти
А чого б і нє. Дороги там побудовані, дякуючи зельці
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17.07.2023 11:03 Відповісти
Так, пані Ксеніє. Аби не оте "чмо" та пару мільонів ,котрі бажали " паржать " - то зараз ми б мали трохи іншу картину.
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17.07.2023 12:44 Відповісти
Хороший маршрут … есть возвожность встретить апостола Петра у ворот…. но скорей всегочертей аду….
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17.07.2023 11:05 Відповісти
через Чорнобаївку...
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17.07.2023 11:05 Відповісти
Передивившись відео та фото з місця падіння прольоту Кримського мосту я схиляюсь до того, що ніякого підриву взагалі не було, а відбулось саморуйнування гуркіт від якого дуже схожий з вибухом а задимлення відбулось виключно внаслідок аварії що сталася через врізання авто у деформовану огорожу безпеки при якому загинули ті що були на передніх кріслах та було розбито двигун який і спричинив задимлення! Те що рашисти саморуйнування будуть заперечувати не дивно, бо це буде підтвердженням обгрунтованості попереджень про помилковість побудову мосту і тому будуть наполягати саме на "підриві" якого не було!!!
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17.07.2023 11:06 Відповісти
Ну а "альтернативний" маршрут по окупованій частині України буде використаний пропагандою Московії (т.з. "роССії") у випадках коли разом із військовими вантажами будуть уражатись цивільні, що будуть поруч із місцями ураження військових які, ясна річ, будуть їздити цим же маршрутом!!!
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17.07.2023 11:10 Відповісти
Та так,а хіба на цих 387км ніяких мостів немає,навіть через якусь балку.
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17.07.2023 13:50 Відповісти
Выложили как подрыв моста.

https://t.me/hyevuy_dnepr/56452
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17.07.2023 11:46 Відповісти
Домой домой...!
Поближе к белым и толстым(точнее, полным) песцам.
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17.07.2023 11:06 Відповісти
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17.07.2023 11:18 Відповісти
Зай би їхали. І робили це масово. У випадку чого на трасах творитиметься Армагеддон. Вони будуть забиті так, що військову техніку перекидати буде арьлематично. І такий хаос буде нам на руку. Тоді по корках з цивільної і військової техніки на дорогах можна буде наносити удари.
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17.07.2023 11:06 Відповісти
А БЕЗ цивільних авто удари наносити по цих маршрутах неможливо? До того ж з чого ти вирішив що кількість рашистів які погодяться використовувати цей маршрут буде багато?! Вони теж жити хочуть і не настільки тупі у більшості щоб ризикувати життям заради ПРИНЦИПОВОГО відпочинку на півострові де й під роздачу можливо попасти не знаючи як повернутись додому, й отримати купу проблем через дефіцит води та обгрунтовано високу ціну на будь які харчі та розваги!!! Особисто собою можуть й ризикнути, а от їхати із дітьми навряд чи хто ризикне, або лише дуже, дуже хворі на голову!!!
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17.07.2023 11:15 Відповісти
Можливо. 😊 Тільки по корках і паралізованій цивільними логістиці значно легше. І прицільніше.
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17.07.2023 11:23 Відповісти
А ім потрібнии тои Форт - Буаярд .
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17.07.2023 11:06 Відповісти
Що буде далі - далі буде обстріл живої колони з дітьми , потрібно багато жертв.
***** потрібні жертви
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17.07.2023 11:08 Відповісти
а чому не військової колони ? "наші мальчікі пагібают нізачто (від реколегії: нізачто - це вова-хуйло)"
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17.07.2023 11:22 Відповісти
Б'ють не по цивільних колонах, а по військовійлогістиці. Тому якщо під удар потраплять цивільні кацапи - це проблема цивільних кацапів і вояк ерефії, які не забезпечили безпечне пересування, чи не закрили рух цивільних авто. Нвші у таких випадках цивільний рух обмежували. Згадайте Бахмутську трасу, чи закритий для іивільних Базмут.
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17.07.2023 11:28 Відповісти
та вони самі по своїх вдарять по скупченю цивільних , що тут не ясно ще??
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17.07.2023 11:32 Відповісти
😁 Так нехай б'ють! У нас лише вигоди від цього: їх стане менше, їм буде страшно, ********** підуть не на нас і вкотре буде доказ, що вони терористи. В чому проблема?
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17.07.2023 11:38 Відповісти
Ростиславе, - БРАВО !!!!!!!!!!!! Чим менше буде отеї потолочі - тим краще для людства.
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17.07.2023 12:54 Відповісти
путін обіцяв перевезення десантним кораблем. я хочу титанік-2.

я що, багато хочу?
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17.07.2023 11:14 Відповісти
Ні, бо саме для цього й запропонували перевіз саме десантними кораблями, бо це ж військові кораблі, а тому ЗАКОННІ ЦІЛІ, та й без військових вантажів вони не будуть курсувати, аби тільки цивільних перевозити. А для пропаганди та демонізації українців в очах московитів (т.з. "роССіян") і їх прихильників ураження кожного такого псевдопарому буде саме те що треба пропаганді!!!
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17.07.2023 11:20 Відповісти
Цікаво, скільки ватних дебілів скористається цим маршрутом задля отдиха в кримнаш
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17.07.2023 11:14 Відповісти
Небагато у відсотках до населення Московії (т.з. "роССії") але достатньо багато для кремлядської пропаганди!
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17.07.2023 11:21 Відповісти
А почему бы и нет? Вова там хороший асфальт положил. Втридорога и за счёт обороноспособности страны.
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17.07.2023 11:15 Відповісти
До Вовочки питань більш ніж багато, але й асфальт там вже напевно непогано розбито гусянками рашистської техніки, тож не переймайся!
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17.07.2023 11:23 Відповісти
Та не, Вова там строил "на совесть" для русни, гнида, строил, и для своего кармана. Своим дитишкам на молочишко, так сказать.
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17.07.2023 11:26 Відповісти
Як би ти "майський божок" не вірив у непорушність асфальту чи бетону, але в них є край міцності і гусенична техніка за його межами!
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17.07.2023 11:30 Відповісти
Ну, за "майского божка" то не ко мне, а к тебе, судя по дате регистрации.
Ті взагалі шось про таку науку як "опір матеріалів" чув?
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17.07.2023 13:05 Відповісти
А там NASAMS чатує. Буде вам відпочинок у пеклі.
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17.07.2023 11:16 Відповісти
Єхайтє на х#й,расєянє.
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17.07.2023 11:20 Відповісти
Круто кацапам фартануло - купували лише відпочинок в Криму, а додатково, на шару, отримають купу туристичних няшек: проїзд по розбитих дорогах з мінами, можливість потратити під священний вогонь Хаймерсів, під ракетні обстріли Storm Shadow, а кому дуже пощастить, то може випасти джекпот у вишгляді зустрічі з нашими ДРГ. От шаровики - весь час їм шара випадає. Так що кацапам треба їхати з постійно увімкненими камерами - зафільмують гострих відчуттів на все їх нікчемне життя. Ті, кому дуже сподобається такий есктрим, легко потім можуть поповнити стройні ряди "асвабадітєлєй", а там і квиток на концерти кобздона легко отримають.
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17.07.2023 11:23 Відповісти
До речі, щойно бачив відео від цивільних рашистів в Олешках, де одразу при в'їзді до цього містечка їм "пощастило" побачити приліт від гаубиці. Ніби вижили, а от їх авто напевно не дуже пощастило!
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17.07.2023 11:26 Відповісти
Що роблять цівільні рашисти в окупованих Олешках?
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17.07.2023 12:06 Відповісти
хотел бы Я посмотреть на тех идиотов
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17.07.2023 11:24 Відповісти
Не треба, це може бути заразним. БО є ж якась причина у тому, чому СТІЛЬКИ людей на Московії (т.з. "роССії") заражені рашизмом?!
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17.07.2023 11:27 Відповісти
зомбоящик з пропагандою - це причина. Там промивають мозок. Хакнути телебачення треба та запускати вiдео вiд полонених.
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17.07.2023 12:38 Відповісти
Ага...
Маршрут імені "Дарвіна"...
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17.07.2023 11:30 Відповісти
Даунвіна
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17.07.2023 12:01 Відповісти
Индекс Мосбиржи на фоне атаки на Крымский мост упал ниже 2900 пунктов
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17.07.2023 11:31 Відповісти
Стая непуганых идиотов по пути на отдых...
вот пуля пролетела и ага...
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17.07.2023 11:35 Відповісти
Аксенов юморист.
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17.07.2023 11:35 Відповісти
уморист
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17.07.2023 11:41 Відповісти
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/75556 Стрельба, два взрыва: в сети появилось видео момента атаки на Крымский мост
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17.07.2023 11:39 Відповісти
спецы , объясните шо це було
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17.07.2023 11:40 Відповісти
bada boom
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17.07.2023 13:02 Відповісти
"увлєкатєльноє путишествиє" пропонують, однако....
Потім "путішєствєннікі" зможуть навіть написати свої мємуари тіпа " екстремальноє путєшествиє из Ростова в Крим по територии бєндєровцев"...
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17.07.2023 11:43 Відповісти
для Кабзона
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17.07.2023 11:55 Відповісти
и попробуйте лапти отказаться от такого предложения
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17.07.2023 11:56 Відповісти
непогано касетними в..бати по оркотуриzто
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17.07.2023 11:58 Відповісти
"Бег-2. Взад" - фильм на основе реальных событий. Ни одно животное не пострадало, разве что морально
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17.07.2023 12:09 Відповісти
Ціни в кримських генделиках впадуть до історичного мінімуму
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17.07.2023 12:12 Відповісти
завтра проснемся а моста уже нету

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17.07.2023 12:16 Відповісти
И по ГебТВ скажут, что никогда и не было.
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17.07.2023 13:00 Відповісти
Об'їзд? Та там дорога в кримняш мабуть як у фільмі "Mad Max", їдьте, мсколота!
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17.07.2023 12:17 Відповісти
автiвки окупантiв у безпецi?
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17.07.2023 12:35 Відповісти
А в это время где Валерий Федорович внимательно изучает карту....
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17.07.2023 12:59 Відповісти
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17.07.2023 13:13 Відповісти
ЩЕ РАЗ: "роботу поромної переправи між окупованим Кримом та Краснодарським краєм РФ зупинено через руйнування прольоту Кримського мосту" - ? А який зв'язок між "руйнуванням прольоту мосту" та "роботою паромної переправи". Хіба це не зовсім різні речі?
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17.07.2023 13:40 Відповісти
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17.07.2023 13:46 Відповісти
 
 