Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані Маріуполь, Бердянськ, та Мелітополь
Влада РФ порекомендувала своїм громадянам їхати на відпочинок до Криму через окуповані частини України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Зрадник Аксьонов звернувся до "російських туристів", запропонувавши їм змінити маршрут до Криму через "нові території", тобто через тимчасово окуповані території на сході України.
"Зараз працюють три пункти пропуску через Армянськ, Джанкой та Перекоп. Маршрут проходить через Таганрог, Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь та становить майже 387 км. У дорозі доведеться понад 7 сім годин. Зупинки дозволені лише на спеціальних майданчиках", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, роботу поромної переправи між окупованим Кримом та Краснодарським краєм РФ зупинено через руйнування прольоту Кримського мосту.
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"А вдоль дороги мертвые с косами стоять" 😂😂😂😂
iде та думка, що то нашi закатованi та вбитi
з косами стоять... 😥😠
З 24.02.22 для моеi родини нема свят, веселощiв, ДН...
I що далi ви у мене спитаете? Чому я сиджу на диванi, а не воюю? Менi 71 рiк i я хвора людина...
https://t.me/hyevuy_dnepr/56452
Поближе к белым и толстым(точнее, полным) песцам.
***** потрібні жертви
я що, багато хочу?
Ті взагалі шось про таку науку як "опір матеріалів" чув?
Маршрут імені "Дарвіна"...
вот пуля пролетела и ага...
Потім "путішєствєннікі" зможуть навіть написати свої мємуари тіпа " екстремальноє путєшествиє из Ростова в Крим по територии бєндєровцев"...