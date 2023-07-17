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Новини Війна
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Між Кубанню та окупованим Кримом зупинено роботу поромної переправи, - росЗМІ

кримський,міст

Роботу поромної переправи між окупованим Кримом та Краснодарським краєм РФ зупинено через руйнування прольоту Кримського мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Роботу поромів між Кримом та Кубанню зупинили. Також обмежений автомобільний рух", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними пропагандистського видання, тимчасово зупинено рух залізничного транспорту Кримським мостом.

Перевізник зазначив, що п'ять поїздів до окупованого Криму та з нього затримуються.

Пізніше так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов зазначив, що рух залізничного транспорту через Керченську протоку буде відновлено до 09:00, а дані щодо роботи поромного сполучення буде уточнено також до 09:00.

Як повідомлялося, за попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС

Також читайте: Пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ, - ОК "Південь"

Автор: 

Крим (14203) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+17
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17.07.2023 10:01 Відповісти
+12
Ну з мостом зрозуміло-''втомився'' впав. Ну а пором чого зупинили? Бояться що ''на палубі матроси закурять папіроси''
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17.07.2023 09:32 Відповісти
+11
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17.07.2023 09:42 Відповісти
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Ну з мостом зрозуміло-''втомився'' впав. Ну а пором чого зупинили? Бояться що ''на палубі матроси закурять папіроси''
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17.07.2023 09:32 Відповісти
мабуть поромщик здох
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17.07.2023 09:37 Відповісти
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17.07.2023 09:42 Відповісти
Испугались наших надводных дронов шо там катаются.
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17.07.2023 09:43 Відповісти
бачила фото опори, що впала, дуже схоже на "усталость бєтону", дивно, звичайно, що сьогодні останній день зернової угоди...., але це просто "совпадєніє"...
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17.07.2023 09:54 Відповісти
как Эрдоган скажет так и будет , он путина держит за яйца в трех местах - Ливия Сирия Нагорный Карабах
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17.07.2023 09:59 Відповісти
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17.07.2023 10:01 Відповісти
паромна переправа і прольоти мосту, де там зв,язок? хтось пояснить?
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17.07.2023 10:14 Відповісти
В районі паромної переправи зафіксували два неупізнані дрейфуючі об'єкти. Повсирались зходу.
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17.07.2023 10:16 Відповісти
Там плывёт отходы жизнедеятельности Аксёнова после того как ему сообщили про очередной обвал моста.
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17.07.2023 13:04 Відповісти
Профіля видно, а гіпсокартон де, згорів?
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17.07.2023 10:15 Відповісти
Варто було написати "Між тимчасово окупованою Українською Кубанню і Кримом зупинено роботу поромної переправи...". А далі - по тексту.
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17.07.2023 10:25 Відповісти
Дивно який звʼязок. То може вона для цивільних закрита?
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17.07.2023 10:30 Відповісти
ОЙ! ЙОЙОЙ!
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17.07.2023 10:42 Відповісти
 
 