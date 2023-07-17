Між Кубанню та окупованим Кримом зупинено роботу поромної переправи, - росЗМІ

Роботу поромної переправи між окупованим Кримом та Краснодарським краєм РФ зупинено через руйнування прольоту Кримського мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Роботу поромів між Кримом та Кубанню зупинили. Також обмежений автомобільний рух", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними пропагандистського видання, тимчасово зупинено рух залізничного транспорту Кримським мостом.

Перевізник зазначив, що п'ять поїздів до окупованого Криму та з нього затримуються.

Пізніше так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов зазначив, що рух залізничного транспорту через Керченську протоку буде відновлено до 09:00, а дані щодо роботи поромного сполучення буде уточнено також до 09:00.

Як повідомлялося, за попередніми даними 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС

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