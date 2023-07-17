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Новости Война
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Между Кубанью и оккупированным Крымом остановлена работа паромной переправы, - росСМИ

кримський,міст

Работа паромной переправы между оккупированным Крымом и Краснодарским краем РФ остановлена из-за разрушения пролета Крымского моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Работу паромов между Крымом и Кубанью остановили. Также ограничено автомобильное движение", - говорится в сообщении.

Также, по данным пропагандистского издания, временно остановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

Перевозчик отметил, что пять поездов в оккупированный Крым и из него задерживаются.

Позже так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов отметил, что движение железнодорожного транспорта через Керченский пролив будет возобновлено до 09:00, а данные о работе паромного сообщения будут уточнены также до 09:00.

Как сообщалось, по предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

Также смотрите: Крымский мост после ночных взрывов. ВИДЕО

Крым (26437) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+17
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17.07.2023 10:01 Ответить
+12
Ну з мостом зрозуміло-''втомився'' впав. Ну а пором чого зупинили? Бояться що ''на палубі матроси закурять папіроси''
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17.07.2023 09:32 Ответить
+11
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17.07.2023 09:42 Ответить
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Ну з мостом зрозуміло-''втомився'' впав. Ну а пором чого зупинили? Бояться що ''на палубі матроси закурять папіроси''
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17.07.2023 09:32 Ответить
мабуть поромщик здох
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17.07.2023 09:37 Ответить
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17.07.2023 09:42 Ответить
Испугались наших надводных дронов шо там катаются.
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17.07.2023 09:43 Ответить
бачила фото опори, що впала, дуже схоже на "усталость бєтону", дивно, звичайно, що сьогодні останній день зернової угоди...., але це просто "совпадєніє"...
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17.07.2023 09:54 Ответить
как Эрдоган скажет так и будет , он путина держит за яйца в трех местах - Ливия Сирия Нагорный Карабах
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17.07.2023 09:59 Ответить
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17.07.2023 10:01 Ответить
паромна переправа і прольоти мосту, де там зв,язок? хтось пояснить?
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17.07.2023 10:14 Ответить
В районі паромної переправи зафіксували два неупізнані дрейфуючі об'єкти. Повсирались зходу.
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17.07.2023 10:16 Ответить
Там плывёт отходы жизнедеятельности Аксёнова после того как ему сообщили про очередной обвал моста.
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17.07.2023 13:04 Ответить
Профіля видно, а гіпсокартон де, згорів?
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17.07.2023 10:15 Ответить
Варто було написати "Між тимчасово окупованою Українською Кубанню і Кримом зупинено роботу поромної переправи...". А далі - по тексту.
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17.07.2023 10:25 Ответить
Дивно який звʼязок. То може вона для цивільних закрита?
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17.07.2023 10:30 Ответить
ОЙ! ЙОЙОЙ!
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17.07.2023 10:42 Ответить
 
 