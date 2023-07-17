Между Кубанью и оккупированным Крымом остановлена работа паромной переправы, - росСМИ

Работа паромной переправы между оккупированным Крымом и Краснодарским краем РФ остановлена из-за разрушения пролета Крымского моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Работу паромов между Крымом и Кубанью остановили. Также ограничено автомобильное движение", - говорится в сообщении.

Также, по данным пропагандистского издания, временно остановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

Перевозчик отметил, что пять поездов в оккупированный Крым и из него задерживаются.

Позже так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов отметил, что движение железнодорожного транспорта через Керченский пролив будет возобновлено до 09:00, а данные о работе паромного сообщения будут уточнены также до 09:00.

Как сообщалось, по предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

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