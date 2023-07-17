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Крымский мост после ночных взрывов. ВИДЕО

Один из пассажиров поезда, двигавшийся уцелевшей частью Крымского моста, зафиксировал повреждения, причиненные ночными взрывами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что полотно автодороги существенно сместилось с опоры перехода.

Читайте: СБУ о повреждении Крымского моста: "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати"

взрыв (6829) Керченский мост (400) разрушение (168)


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Топ комментарии
+33
Це чудово та неперевершена робота. ***** вже малює коричневі лінії а стакан дімон вже бомбить ядеркой воронеж.
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17.07.2023 09:24 Ответить
+28
Точно раша підірвала,щоб ЗСУ не напали,коли Крим звільнять
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17.07.2023 09:24 Ответить
+24
Треба повторити ще кілька разів
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17.07.2023 09:34 Ответить
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Страница 2 из 2
Мостовые конструкции, тем более, железобетонные это довольно сложные конструкции. При попадании и разрушении одной, трещины распространяются и на другие, нарушается их целостность. Поэтому теперь невозможно сказать какие теперь нагрузки выдержит мост или вообще не выдержит. Крымский мост предназначался для переброски воск и тяжелой военной техники. Теперь Крымский мост это хорошая неподвижная мишень, очень удобная для повышения мастерства ВСУ в стрельбе. Путину необходимо было строить туннель.
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17.07.2023 11:23 Ответить
на тоннель у ***** нет ни ума ни денег и никогда не будет
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17.07.2023 19:51 Ответить
Хєрово, що не залізничний міст...90% вантажних перевезеннь йде по ньому...
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17.07.2023 11:56 Ответить
якщо там лише одну лінію пошкоджено - то це хєрня

є ще одна на дві полоси (по якій буде автомобільний рух у два боки), і видно, що залізнична колія теж працює норм

краще б по КП на фронті десь в'*****, ніж час і ресурси на такі іміджеві "бабахи" витрачати
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17.07.2023 12:14 Ответить
дивився- доуги проліт теж на метр зсунулося- або опору повело-або проліт підкинуло. але вибух був зниу0 скоріш ті і те. друим прольотом теж неможна користуватися- там дирка на півметра
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17.07.2023 13:01 Ответить
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17.07.2023 12:40 Ответить
17.07.22 🤡
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17.07.2023 12:56 Ответить
Все фігня! Трапилось, як у "12-ти стільцях" - "Это был первый удар большого крымского землетрясения.."
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17.07.2023 13:16 Ответить
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17.07.2023 13:34 Ответить
Ляпота, красєво
Цю **бану конструкцію треба буде знести після Перемоги і поглиби дно у судохідного каналу,
бо кацапи зробили з Азовського моря ставок своїми недоспорудами.
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17.07.2023 13:59 Ответить
***** снова будут мусолить и ждать пока залатают - ЕЩЕ НАСЫПТЕ ПОЖАЛУЙСТА ***** 10-20 ракет ，пусть рухнет уже чтобы небыло возможности воссановить !!!
Хватит играться в войнушку - давайте уже посерьезному
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17.07.2023 14:02 Ответить
чудово.. Кацапи, ви ж тільки загороження перед проваллям не ставте. !! Хай кацапчики їдуть. )))
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17.07.2023 14:35 Ответить
до кобздона )
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17.07.2023 14:36 Ответить
Молодці! Потрібно його добити вщент...
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17.07.2023 14:39 Ответить
Нажаль, залізничне полотно вцілило.
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17.07.2023 14:47 Ответить
красівоє, дайош ісчо
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17.07.2023 16:15 Ответить
Кава+цигарка+кримський міст. Чудовий ранок.
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17.07.2023 17:21 Ответить
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