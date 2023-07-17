Крымский мост после ночных взрывов. ВИДЕО
Один из пассажиров поезда, двигавшийся уцелевшей частью Крымского моста, зафиксировал повреждения, причиненные ночными взрывами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что полотно автодороги существенно сместилось с опоры перехода.
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+33 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий17.07.2023 09:24 Ответить Ссылка
+28 Світлана #522555
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+24 Ksenia VB
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є ще одна на дві полоси (по якій буде автомобільний рух у два боки), і видно, що залізнична колія теж працює норм
краще б по КП на фронті десь в'*****, ніж час і ресурси на такі іміджеві "бабахи" витрачати
Цю **бану конструкцію треба буде знести після Перемоги і поглиби дно у судохідного каналу,
бо кацапи зробили з Азовського моря ставок своїми недоспорудами.
Хватит играться в войнушку - давайте уже посерьезному