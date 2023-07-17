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Кримський міст після нічних вибухів. ВIДЕО

Один із пасажирів поїзда, який рухався уцілілою частиною Кримського мосту, зафіксував пошкодження, завдані нічними вибухами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що полотно автодороги суттєво змістилося з опори переходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ про пошкодження Кримського мосту: "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати"

Автор: 

вибух (4541) Керченський міст (539) руйнування (261)


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Топ коментарі
+33
Це чудово та неперевершена робота. ***** вже малює коричневі лінії а стакан дімон вже бомбить ядеркой воронеж.
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17.07.2023 09:24 Відповісти
+28
Точно раша підірвала,щоб ЗСУ не напали,коли Крим звільнять
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17.07.2023 09:24 Відповісти
+24
Треба повторити ще кілька разів
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17.07.2023 09:34 Відповісти
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Мостовые конструкции, тем более, железобетонные это довольно сложные конструкции. При попадании и разрушении одной, трещины распространяются и на другие, нарушается их целостность. Поэтому теперь невозможно сказать какие теперь нагрузки выдержит мост или вообще не выдержит. Крымский мост предназначался для переброски воск и тяжелой военной техники. Теперь Крымский мост это хорошая неподвижная мишень, очень удобная для повышения мастерства ВСУ в стрельбе. Путину необходимо было строить туннель.
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17.07.2023 11:23 Відповісти
на тоннель у ***** нет ни ума ни денег и никогда не будет
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17.07.2023 19:51 Відповісти
Хєрово, що не залізничний міст...90% вантажних перевезеннь йде по ньому...
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17.07.2023 11:56 Відповісти
якщо там лише одну лінію пошкоджено - то це хєрня

є ще одна на дві полоси (по якій буде автомобільний рух у два боки), і видно, що залізнична колія теж працює норм

краще б по КП на фронті десь в'*****, ніж час і ресурси на такі іміджеві "бабахи" витрачати
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17.07.2023 12:14 Відповісти
дивився- доуги проліт теж на метр зсунулося- або опору повело-або проліт підкинуло. але вибух був зниу0 скоріш ті і те. друим прольотом теж неможна користуватися- там дирка на півметра
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17.07.2023 13:01 Відповісти
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17.07.2023 12:40 Відповісти
17.07.22 🤡
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17.07.2023 12:56 Відповісти
Все фігня! Трапилось, як у "12-ти стільцях" - "Это был первый удар большого крымского землетрясения.."
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17.07.2023 13:16 Відповісти
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17.07.2023 13:34 Відповісти
Ляпота, красєво
Цю **бану конструкцію треба буде знести після Перемоги і поглиби дно у судохідного каналу,
бо кацапи зробили з Азовського моря ставок своїми недоспорудами.
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17.07.2023 13:59 Відповісти
***** снова будут мусолить и ждать пока залатают - ЕЩЕ НАСЫПТЕ ПОЖАЛУЙСТА ***** 10-20 ракет ，пусть рухнет уже чтобы небыло возможности воссановить !!!
Хватит играться в войнушку - давайте уже посерьезному
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17.07.2023 14:02 Відповісти
чудово.. Кацапи, ви ж тільки загороження перед проваллям не ставте. !! Хай кацапчики їдуть. )))
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17.07.2023 14:35 Відповісти
до кобздона )
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17.07.2023 14:36 Відповісти
Молодці! Потрібно його добити вщент...
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17.07.2023 14:39 Відповісти
Нажаль, залізничне полотно вцілило.
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17.07.2023 14:47 Відповісти
красівоє, дайош ісчо
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17.07.2023 16:15 Відповісти
Кава+цигарка+кримський міст. Чудовий ранок.
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17.07.2023 17:21 Відповісти
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