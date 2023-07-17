Кримський міст після нічних вибухів. ВIДЕО
Один із пасажирів поїзда, який рухався уцілілою частиною Кримського мосту, зафіксував пошкодження, завдані нічними вибухами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що полотно автодороги суттєво змістилося з опори переходу.
Топ коментарі
+33 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар17.07.2023 09:24 Відповісти Посилання
+28 Світлана #522555
показати весь коментар17.07.2023 09:24 Відповісти Посилання
+24 Ksenia VB
показати весь коментар17.07.2023 09:34 Відповісти Посилання
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є ще одна на дві полоси (по якій буде автомобільний рух у два боки), і видно, що залізнична колія теж працює норм
краще б по КП на фронті десь в'*****, ніж час і ресурси на такі іміджеві "бабахи" витрачати
Цю **бану конструкцію треба буде знести після Перемоги і поглиби дно у судохідного каналу,
бо кацапи зробили з Азовського моря ставок своїми недоспорудами.
Хватит играться в войнушку - давайте уже посерьезному