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Новости Война
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После взрыва на Крымском мосту образовалась большая пробка, - росСМИ

кримський,міст

Из-за повреждения Крымского моста образовалась пробка со стороны полуострова, также многие машины стоят в очереди на паром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Так, российское пропагандистское издание RT пишет: "Автомобильное движение (по Крымскому мосту, – ред.) остановлено, местные власти призывают людей выбирать альтернативные маршруты".

Telegram-канал Astra опубликовал видео очереди на керченскую паромную переправу. Ее работу прекращали, но по данным Минтранса РФ, в 10:00 работу парома возобновили.

Также читайте: Россиянам предлагают ехать в Крым через оккупированные Мариуполь, Бердянск и Мелитополь

Российское транспортное ведомство также опубликовало информацию о ситуации на Крымском мосту на 09:50.

Сообщается, что движение машин по Крымскому мосту закрыто – водителям предлагают ехать "альтернативным автодорожным маршрутом" через временно оккупированные территории Украины.

В Минтрансе РФ отметили, что движение поездов по Крымскому мосту возобновили.

Первый поезд № 178 "Симферополь-Москва", отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, якобы уже прошел через Крымский мост.

Россияне сообщили, что принимают "все необходимые меры" для восстановления графика движения поездов.

Также читайте: В России инцидент на Крымском мосту назвали террористическим актом, обвиняют Украину

взрыв (6829) Крым (26437) Керченский мост (400)


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Топ комментарии
+22
А могли бы отдыхать где то в Турции, а не переться в чужой Крым... Погибшие.
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17.07.2023 11:47 Ответить
+21
какая альтернатва вчера наши вышли на трассу между Бердянском и Мариуполем ..и теперь имеют все прелести на 40 км в обе строны простреливать дорогу так что отдыхающие ***** шастать..
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17.07.2023 11:55 Ответить
+20
Любители СССР должны радоваться: очередь, как в "старые добрые времена" и вечером Хрюша со Степашкой
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17.07.2023 11:43 Ответить
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«Оооой… проста ужас»
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17.07.2023 11:41 Ответить
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17.07.2023 12:38 Ответить
Шойгу! Где прольот от моста!
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17.07.2023 17:12 Ответить
Любители СССР должны радоваться: очередь, как в "старые добрые времена" и вечером Хрюша со Степашкой
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17.07.2023 11:43 Ответить
как пела Пугачева: "...то ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет... ойойой..."
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17.07.2023 11:43 Ответить
Она еще про седого паромщика пела... Конечно, поседеешь на такой работе!
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17.07.2023 12:52 Ответить
"https://youtu.be/jBWddlRvC14?t=3 Я спрашиваю, где мой мост ?"
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17.07.2023 11:43 Ответить
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17.07.2023 12:40 Ответить
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17.07.2023 12:42 Ответить
Хе-хе..
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17.07.2023 11:43 Ответить
Альтернативний маршрут для понаєхів - це вплав і через асвабажденные терріторії, які під вогневим контролем.
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17.07.2023 11:44 Ответить
какая альтернатва вчера наши вышли на трассу между Бердянском и Мариуполем ..и теперь имеют все прелести на 40 км в обе строны простреливать дорогу так что отдыхающие ***** шастать..
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17.07.2023 11:55 Ответить
Берите лодки и гребите.... Это же так просто...
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17.07.2023 11:45 Ответить
Между тем кортеж чпуйла сегодня ночью мчался по москве, вопрос, где были наши беспилотники в это время? Одно удачное попадание и СВО заканчивается на следующий день. Радоваться будет 80% мира и даже полраши
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17.07.2023 11:46 Ответить
А могли бы отдыхать где то в Турции, а не переться в чужой Крым... Погибшие.
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17.07.2023 11:47 Ответить
они могли бы и в украинский Крым поехать, как до 2014 ездили, если б не подались в колорады и не хапнули его
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17.07.2023 11:53 Ответить
Это какой мост такую тушу выдержит?!
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17.07.2023 12:53 Ответить
От московити кажуть, що то ми надводними дронами... Але ж відстань від узбережжя Одеської чи Миколаївської областей (звідки можемо запустити ці дрони), навкруг всього Криму - йой яка не маленька! Чи ми вже в Маріуполі (Новоазовську, Бердянську, Мелітополі) і звідти запускаєм?

Але нехай будуть дрони. Та хоч марсіяни! Головне - результат, який піднімає настрій і гріє душу
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17.07.2023 11:47 Ответить
Вже повним ходом перевіряють усі судна, які в цей момент перебували в Азовському морі, оскільки найреальніша версія, що морські дрони спущені з судна
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17.07.2023 11:53 Ответить
дальность дрона Одесса Бердянский морпорт без напряга... а если с района Херсона Николаева запускать то считай и до Мариуполя достанут...
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17.07.2023 11:56 Ответить
Азовського? Тоді це дуже крута спецоперація: потрапити на борт корабля, що прямує в Азовське море (або знаходиться в порту на Азовському морі) з бойовими дронами, а потім запустити їх.
Мені здавалось, що вони почнуть репетувати, що то був запуск дронів з одного з вантажних суден, які працюють у так званій "зерновій угоді" в Чорному морі (для виправдання припинення участі в цій угоді).
Будемо спостерігати далі...
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17.07.2023 12:02 Ответить
Десь 300 миль (540 км). Для надводного дрона не проблема.
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17.07.2023 12:02 Ответить
Треба ще і пА жєлєзкьє іпануть...
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17.07.2023 11:48 Ответить
Щоб передбачити таку картинку в далекому вже 24.02.2022, тобто передбачати наслідки своїх дій, треба бути розумною людиною, треба бути державним діячем, треба бути стратегом.
А він як був, так і залишився майором-невдахою з вузьким кругозіром недалекого дурника.
Так, удача, випадок, гра долі вирішили інакше, і він став президентом. Ну посаду отримав, а свою внутрішню природу не зміниш. І навіть якщо ти відповідно до займаного посту звешся Верховним Головнокомандувачем, все одно залишаєшся невдалим дурником-майором
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17.07.2023 11:51 Ответить
Після вибуху на Кримському мосту утворився великий затор

А у рузьге - великий запор.
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17.07.2023 11:52 Ответить
Якою дорогою іх спровадити - мабуть за корабльом .
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17.07.2023 11:52 Ответить
так виглядає, начебто на дронах ядроні бімби їхали до мосту... який же еквівалент тротилу мав бути у зарядах, аби нанести такої шкоди?... якийсь фак, чи допливли б...
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17.07.2023 11:54 Ответить
mene dosi nespodobaesa ce arki na kartinke , budj laska htosj podskazite Budanovu kudi biti treba sledushi raz
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17.07.2023 12:01 Ответить
Цей міст ще нам пригодиться - їздити у Краснодар та на Кубань.
Тому арки цілі.
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17.07.2023 12:03 Ответить
vi imeete v vidu Ukrainsky Краснодар та Кубань.
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17.07.2023 12:05 Ответить
Нафіг він треба - ця недоспоруда зробила з Азовського мороя ставок, всі течії з Чорного моря заблоковано.

До речі Кубань вже окацаплена чи не на 100 %. У кращому випадку зробити там автономіюу складі України після Перемоги.
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17.07.2023 14:47 Ответить
Раніше казали: "Пралєтєл - как фанєра над Парижєм".
А тепер кажуть: "Як опора кримського мосту над Москвою".
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17.07.2023 12:02 Ответить
Відпочивати треба на Південному Березі(льодовикового океану))
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17.07.2023 12:34 Ответить
..В данный момент в Крыму находятся Не менее 50 тысяч туристов.. )
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17.07.2023 12:46 Ответить
... но и не более!
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17.07.2023 12:55 Ответить
Зелёных человечков.
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17.07.2023 13:11 Ответить
>>>После взрыва на Крымском мосту образовалась большая пробка,>>> Tak po etoij 'probke' i nado srazu udarjitj HIMARSami!!! Unjichtozhitj etu moskaljskuju gnjidu! Szechj!!!
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17.07.2023 13:28 Ответить
>>>После взрыва на Крымском мосту образовалась большая пробка,>>> Tak po etoij 'probke' i nado srazu udarjitj HIMARSami!!! Unjichtozhitj etu moskaljskuju gnjidu! Szechj!!!
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17.07.2023 13:27 Ответить
Уважаемьіе отдіхающие орки. Курорт закрьіт, моста больше нет. Едьте отдьіхать на Белое море, там как раз сезон в разгаре.
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17.07.2023 13:50 Ответить
Пардон, очепятка. "неуважаемьіе..отдіхающіе орки"
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17.07.2023 13:53 Ответить
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17.07.2023 14:44 Ответить
 
 