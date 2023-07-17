После взрыва на Крымском мосту образовалась большая пробка, - росСМИ
Из-за повреждения Крымского моста образовалась пробка со стороны полуострова, также многие машины стоят в очереди на паром.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Так, российское пропагандистское издание RT пишет: "Автомобильное движение (по Крымскому мосту, – ред.) остановлено, местные власти призывают людей выбирать альтернативные маршруты".
Telegram-канал Astra опубликовал видео очереди на керченскую паромную переправу. Ее работу прекращали, но по данным Минтранса РФ, в 10:00 работу парома возобновили.
Российское транспортное ведомство также опубликовало информацию о ситуации на Крымском мосту на 09:50.
Сообщается, что движение машин по Крымскому мосту закрыто – водителям предлагают ехать "альтернативным автодорожным маршрутом" через временно оккупированные территории Украины.
В Минтрансе РФ отметили, что движение поездов по Крымскому мосту возобновили.
Первый поезд № 178 "Симферополь-Москва", отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, якобы уже прошел через Крымский мост.
Россияне сообщили, что принимают "все необходимые меры" для восстановления графика движения поездов.
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Але нехай будуть дрони. Та хоч марсіяни! Головне - результат, який піднімає настрій і гріє душу
Мені здавалось, що вони почнуть репетувати, що то був запуск дронів з одного з вантажних суден, які працюють у так званій "зерновій угоді" в Чорному морі (для виправдання припинення участі в цій угоді).
Будемо спостерігати далі...
А він як був, так і залишився майором-невдахою з вузьким кругозіром недалекого дурника.
Так, удача, випадок, гра долі вирішили інакше, і він став президентом. Ну посаду отримав, а свою внутрішню природу не зміниш. І навіть якщо ти відповідно до займаного посту звешся Верховним Головнокомандувачем, все одно залишаєшся невдалим дурником-майором
А у рузьге - великий запор.
Тому арки цілі.
До речі Кубань вже окацаплена чи не на 100 %. У кращому випадку зробити там автономіюу складі України після Перемоги.
А тепер кажуть: "Як опора кримського мосту над Москвою".