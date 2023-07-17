После взрыва на Крымском мосту образовалась большая пробка, - росСМИ

Из-за повреждения Крымского моста образовалась пробка со стороны полуострова, также многие машины стоят в очереди на паром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Так, российское пропагандистское издание RT пишет: "Автомобильное движение (по Крымскому мосту, – ред.) остановлено, местные власти призывают людей выбирать альтернативные маршруты".

Telegram-канал Astra опубликовал видео очереди на керченскую паромную переправу. Ее работу прекращали, но по данным Минтранса РФ, в 10:00 работу парома возобновили.

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Российское транспортное ведомство также опубликовало информацию о ситуации на Крымском мосту на 09:50.

Сообщается, что движение машин по Крымскому мосту закрыто – водителям предлагают ехать "альтернативным автодорожным маршрутом" через временно оккупированные территории Украины.

В Минтрансе РФ отметили, что движение поездов по Крымскому мосту возобновили.

Первый поезд № 178 "Симферополь-Москва", отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, якобы уже прошел через Крымский мост.

Россияне сообщили, что принимают "все необходимые меры" для восстановления графика движения поездов.

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