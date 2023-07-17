Після вибуху на Кримському мосту утворився великий затор, - росЗМІ
Через пошкодження Кримського мосту утворився затор з боку півострова, також багато машин стоять у черзі на пором.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Так, російське пропагандистське видання RT пише: "Автомобільний рух (по Кримському мосту − ред.) зупинений, місцева влада закликає людей обирати альтернативні маршрути".
Як повідомляється, telegram-канал Astra опублікував відео черги на керченську поромну переправу. Її роботу припиняли, але за даними Мінтрансу РФ, о 10:00 роботу порома відновили.
Російське транспортне відомство також опублікувало інформацію про ситуацію на Кримському мосту станом на 09:50.
Повідомляється, що рух машин Кримським мостом закрито − водіям пропонують їхати "альтернативним автодорожнім маршрутом" через тимчасово окуповані території України.
У Мінтранс РФ зазначили, що рух поїздів Кримським мостом відновили.
Перший поїзд № 178 "Сімферополь-Москва", що вирушив зі станції Керч Південна − Новий парк о 08:34, нібито вже пройшов через Кримський міст.
Росіяни повідомили, що вживають "усіх необхідних заходів" для відновлення графіка руху поїздів.
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Але нехай будуть дрони. Та хоч марсіяни! Головне - результат, який піднімає настрій і гріє душу
Мені здавалось, що вони почнуть репетувати, що то був запуск дронів з одного з вантажних суден, які працюють у так званій "зерновій угоді" в Чорному морі (для виправдання припинення участі в цій угоді).
Будемо спостерігати далі...
А він як був, так і залишився майором-невдахою з вузьким кругозіром недалекого дурника.
Так, удача, випадок, гра долі вирішили інакше, і він став президентом. Ну посаду отримав, а свою внутрішню природу не зміниш. І навіть якщо ти відповідно до займаного посту звешся Верховним Головнокомандувачем, все одно залишаєшся невдалим дурником-майором
А у рузьге - великий запор.
Тому арки цілі.
До речі Кубань вже окацаплена чи не на 100 %. У кращому випадку зробити там автономіюу складі України після Перемоги.
А тепер кажуть: "Як опора кримського мосту над Москвою".