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Після вибуху на Кримському мосту утворився великий затор, - росЗМІ

кримський,міст

Через пошкодження Кримського мосту утворився затор з боку півострова, також багато машин стоять у черзі на пором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Так, російське пропагандистське видання RT пише: "Автомобільний рух (по Кримському мосту − ред.) зупинений, місцева влада закликає людей обирати альтернативні маршрути".

Як повідомляється, telegram-канал Astra опублікував відео черги на керченську поромну переправу. Її роботу припиняли, але за даними Мінтрансу РФ, о 10:00 роботу порома відновили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянам пропонують їхати до Криму через окуповані Маріуполь, Бердянськ, та Мелітополь

Російське транспортне відомство також опублікувало інформацію про ситуацію на Кримському мосту станом на 09:50.

Повідомляється, що рух машин Кримським мостом закрито − водіям пропонують їхати "альтернативним автодорожнім маршрутом" через тимчасово окуповані території України.

У Мінтранс РФ зазначили, що рух поїздів Кримським мостом відновили.

Перший поїзд № 178 "Сімферополь-Москва", що вирушив зі станції Керч Південна − Новий парк о 08:34, нібито вже пройшов через Кримський міст.

Росіяни повідомили, що вживають "усіх необхідних заходів" для відновлення графіка руху поїздів.

Читайте також: СБУ про підрив Кримського мосту: Деталі будуть після нашої Перемоги

Автор: 

вибух (4541) Крим (14203) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+22
А могли бы отдыхать где то в Турции, а не переться в чужой Крым... Погибшие.
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17.07.2023 11:47 Відповісти
+21
какая альтернатва вчера наши вышли на трассу между Бердянском и Мариуполем ..и теперь имеют все прелести на 40 км в обе строны простреливать дорогу так что отдыхающие ***** шастать..
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17.07.2023 11:55 Відповісти
+20
Любители СССР должны радоваться: очередь, как в "старые добрые времена" и вечером Хрюша со Степашкой
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17.07.2023 11:43 Відповісти
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«Оооой… проста ужас»
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17.07.2023 11:41 Відповісти
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17.07.2023 12:38 Відповісти
Шойгу! Где прольот от моста!
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17.07.2023 17:12 Відповісти
Любители СССР должны радоваться: очередь, как в "старые добрые времена" и вечером Хрюша со Степашкой
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17.07.2023 11:43 Відповісти
как пела Пугачева: "...то ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет... ойойой..."
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17.07.2023 11:43 Відповісти
Она еще про седого паромщика пела... Конечно, поседеешь на такой работе!
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17.07.2023 12:52 Відповісти
"https://youtu.be/jBWddlRvC14?t=3 Я спрашиваю, где мой мост ?"
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17.07.2023 11:43 Відповісти
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17.07.2023 12:40 Відповісти
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17.07.2023 12:42 Відповісти
Хе-хе..
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17.07.2023 11:43 Відповісти
Альтернативний маршрут для понаєхів - це вплав і через асвабажденные терріторії, які під вогневим контролем.
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17.07.2023 11:44 Відповісти
какая альтернатва вчера наши вышли на трассу между Бердянском и Мариуполем ..и теперь имеют все прелести на 40 км в обе строны простреливать дорогу так что отдыхающие ***** шастать..
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17.07.2023 11:55 Відповісти
Берите лодки и гребите.... Это же так просто...
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17.07.2023 11:45 Відповісти
Между тем кортеж чпуйла сегодня ночью мчался по москве, вопрос, где были наши беспилотники в это время? Одно удачное попадание и СВО заканчивается на следующий день. Радоваться будет 80% мира и даже полраши
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17.07.2023 11:46 Відповісти
А могли бы отдыхать где то в Турции, а не переться в чужой Крым... Погибшие.
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17.07.2023 11:47 Відповісти
они могли бы и в украинский Крым поехать, как до 2014 ездили, если б не подались в колорады и не хапнули его
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17.07.2023 11:53 Відповісти
Это какой мост такую тушу выдержит?!
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17.07.2023 12:53 Відповісти
От московити кажуть, що то ми надводними дронами... Але ж відстань від узбережжя Одеської чи Миколаївської областей (звідки можемо запустити ці дрони), навкруг всього Криму - йой яка не маленька! Чи ми вже в Маріуполі (Новоазовську, Бердянську, Мелітополі) і звідти запускаєм?

Але нехай будуть дрони. Та хоч марсіяни! Головне - результат, який піднімає настрій і гріє душу
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17.07.2023 11:47 Відповісти
Вже повним ходом перевіряють усі судна, які в цей момент перебували в Азовському морі, оскільки найреальніша версія, що морські дрони спущені з судна
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17.07.2023 11:53 Відповісти
дальность дрона Одесса Бердянский морпорт без напряга... а если с района Херсона Николаева запускать то считай и до Мариуполя достанут...
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17.07.2023 11:56 Відповісти
Азовського? Тоді це дуже крута спецоперація: потрапити на борт корабля, що прямує в Азовське море (або знаходиться в порту на Азовському морі) з бойовими дронами, а потім запустити їх.
Мені здавалось, що вони почнуть репетувати, що то був запуск дронів з одного з вантажних суден, які працюють у так званій "зерновій угоді" в Чорному морі (для виправдання припинення участі в цій угоді).
Будемо спостерігати далі...
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17.07.2023 12:02 Відповісти
Десь 300 миль (540 км). Для надводного дрона не проблема.
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17.07.2023 12:02 Відповісти
Треба ще і пА жєлєзкьє іпануть...
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17.07.2023 11:48 Відповісти
Щоб передбачити таку картинку в далекому вже 24.02.2022, тобто передбачати наслідки своїх дій, треба бути розумною людиною, треба бути державним діячем, треба бути стратегом.
А він як був, так і залишився майором-невдахою з вузьким кругозіром недалекого дурника.
Так, удача, випадок, гра долі вирішили інакше, і він став президентом. Ну посаду отримав, а свою внутрішню природу не зміниш. І навіть якщо ти відповідно до займаного посту звешся Верховним Головнокомандувачем, все одно залишаєшся невдалим дурником-майором
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17.07.2023 11:51 Відповісти
Після вибуху на Кримському мосту утворився великий затор

А у рузьге - великий запор.
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17.07.2023 11:52 Відповісти
Якою дорогою іх спровадити - мабуть за корабльом .
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17.07.2023 11:52 Відповісти
так виглядає, начебто на дронах ядроні бімби їхали до мосту... який же еквівалент тротилу мав бути у зарядах, аби нанести такої шкоди?... якийсь фак, чи допливли б...
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17.07.2023 11:54 Відповісти
mene dosi nespodobaesa ce arki na kartinke , budj laska htosj podskazite Budanovu kudi biti treba sledushi raz
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17.07.2023 12:01 Відповісти
Цей міст ще нам пригодиться - їздити у Краснодар та на Кубань.
Тому арки цілі.
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17.07.2023 12:03 Відповісти
vi imeete v vidu Ukrainsky Краснодар та Кубань.
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17.07.2023 12:05 Відповісти
Нафіг він треба - ця недоспоруда зробила з Азовського мороя ставок, всі течії з Чорного моря заблоковано.

До речі Кубань вже окацаплена чи не на 100 %. У кращому випадку зробити там автономіюу складі України після Перемоги.
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17.07.2023 14:47 Відповісти
Раніше казали: "Пралєтєл - как фанєра над Парижєм".
А тепер кажуть: "Як опора кримського мосту над Москвою".
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17.07.2023 12:02 Відповісти
Відпочивати треба на Південному Березі(льодовикового океану))
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17.07.2023 12:34 Відповісти
..В данный момент в Крыму находятся Не менее 50 тысяч туристов.. )
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17.07.2023 12:46 Відповісти
... но и не более!
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17.07.2023 12:55 Відповісти
Зелёных человечков.
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17.07.2023 13:11 Відповісти
>>>После взрыва на Крымском мосту образовалась большая пробка,>>> Tak po etoij 'probke' i nado srazu udarjitj HIMARSami!!! Unjichtozhitj etu moskaljskuju gnjidu! Szechj!!!
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17.07.2023 13:28 Відповісти
>>>После взрыва на Крымском мосту образовалась большая пробка,>>> Tak po etoij 'probke' i nado srazu udarjitj HIMARSami!!! Unjichtozhitj etu moskaljskuju gnjidu! Szechj!!!
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17.07.2023 13:27 Відповісти
Уважаемьіе отдіхающие орки. Курорт закрьіт, моста больше нет. Едьте отдьіхать на Белое море, там как раз сезон в разгаре.
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17.07.2023 13:50 Відповісти
Пардон, очепятка. "неуважаемьіе..отдіхающіе орки"
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17.07.2023 13:53 Відповісти
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17.07.2023 14:44 Відповісти
 
 