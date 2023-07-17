Після вибуху на Кримському мосту утворився великий затор, - росЗМІ

Через пошкодження Кримського мосту утворився затор з боку півострова, також багато машин стоять у черзі на пором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Так, російське пропагандистське видання RT пише: "Автомобільний рух (по Кримському мосту − ред.) зупинений, місцева влада закликає людей обирати альтернативні маршрути".

Як повідомляється, telegram-канал Astra опублікував відео черги на керченську поромну переправу. Її роботу припиняли, але за даними Мінтрансу РФ, о 10:00 роботу порома відновили.

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Російське транспортне відомство також опублікувало інформацію про ситуацію на Кримському мосту станом на 09:50.

Повідомляється, що рух машин Кримським мостом закрито − водіям пропонують їхати "альтернативним автодорожнім маршрутом" через тимчасово окуповані території України.

У Мінтранс РФ зазначили, що рух поїздів Кримським мостом відновили.

Перший поїзд № 178 "Сімферополь-Москва", що вирушив зі станції Керч Південна − Новий парк о 08:34, нібито вже пройшов через Кримський міст.

Росіяни повідомили, що вживають "усіх необхідних заходів" для відновлення графіка руху поїздів.

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