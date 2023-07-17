СБУ про підрив Кримського мосту: Деталі будуть після нашої Перемоги

Усі деталі щодо організації підриву Кримського мосту під ранок 17 липня Служба безпеки України "обов’язково розкриє після нашої Перемоги".

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Поки що ми з інтересом спостерігаємо, як один із символів путінського режиму в черговий раз не витримав військового навантаження", - сказав представник СБУ.

Дехтяренко нагадав, що в одному з інтерв’ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

Кримський міст – один із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії на півдні України.

Як повідомлялося, за попередніми даними, 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

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