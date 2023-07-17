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Новини Війна
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СБУ про підрив Кримського мосту: Деталі будуть після нашої Перемоги

кримський,міст

Усі деталі щодо організації підриву Кримського мосту під ранок 17 липня Служба безпеки України "обов’язково розкриє після нашої Перемоги".

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Поки що ми з інтересом спостерігаємо, як один із символів путінського режиму в черговий раз не витримав військового навантаження", - сказав представник СБУ.

Дехтяренко нагадав, що в одному з інтерв’ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

Кримський міст – один із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії на півдні України.

Як повідомлялося, за попередніми даними, 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту. Рух по мосту зупинили.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

Читайте: СБУ про пошкодження Кримського мосту: "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати"

Автор: 

СБУ (13070) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+12
Деталі не важливі. Хіба що для істориків, письменників і спеців. Важливий результат.
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17.07.2023 11:13 Відповісти
+11
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17.07.2023 11:22 Відповісти
+8
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17.07.2023 11:15 Відповісти
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хахахаха!!!
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17.07.2023 11:10 Відповісти
«Оооой… проста ужас»
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17.07.2023 11:38 Відповісти
Та ви інтригани. Заінтригували...
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17.07.2023 11:11 Відповісти
Ще не придумали. 95 кварталу закажіть .
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17.07.2023 11:12 Відповісти
кацап - підгорає?
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17.07.2023 11:51 Відповісти
Деталі не важливі. Хіба що для істориків, письменників і спеців. Важливий результат.
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17.07.2023 11:13 Відповісти
Скоро він достоїться..
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17.07.2023 11:13 Відповісти
нам детелі з того мосту не потрібні... все утилізувати.
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17.07.2023 11:13 Відповісти
все идет по плану -в чем конечная цель плана не понимает уже и сам верховнокомандующий
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17.07.2023 11:14 Відповісти
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17.07.2023 11:15 Відповісти
Деталі. Місцевий партизан Панас навчився керувати дроном. Сподобалось. Вирішив спробувати на цілі. Великій, щоб точняк. Думав, що буде хлопок, а тут ТАКЕ !!!
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17.07.2023 11:14 Відповісти
Це той, що Чонгар не зміг підірвати нарешті правильно проводки скрутив.
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17.07.2023 11:17 Відповісти
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17.07.2023 14:01 Відповісти
путін обіцяв перевезення десантним кораблем. я хочу титанік-2.

я що, багато хочу?
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17.07.2023 11:16 Відповісти
можна деталі не розказувати, якщо міст перестане "фунциклірувати від слова "остаточно" ,а рашистський "гундяй" відправить по ньому "панахиду антихриста"
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17.07.2023 11:18 Відповісти
Проблема в тому що в кацапів уже значно більше дронів ніж у нас. Хоча минулого року це було нашою фішкою і перевагою.
До того ж радіолокаційних станцій у них більше і вони можуть точно відслідковувати ціль і спрямовувати туди дрони. З такою навалою наше ППО уже не впорається.
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17.07.2023 11:19 Відповісти
Байрактарів навіть і не видно і не чути...на початку війни досить активно працювали вони в небі.
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17.07.2023 11:28 Відповісти
Байрактари знищили під Харковом
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17.07.2023 11:29 Відповісти
мдяяя......просрали
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17.07.2023 11:33 Відповісти
Ну как сказать: к сожалению они сбиваются. По факту - это расходники..
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17.07.2023 11:40 Відповісти
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17.07.2023 11:22 Відповісти
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17.07.2023 12:48 Відповісти
ВЦИОМ (ВЦИК): 97% опор поддерживают Крымский мост )
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17.07.2023 11:23 Відповісти
Це не ми ! а можливо і ми..але ,деталі після війни
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17.07.2023 11:27 Відповісти
До СБУ можна добавити що будувництво козломордими мосту порушує екологічні норми, не має дозволів архітектурних служб України і підлягає знесенню як самобуд.
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17.07.2023 11:36 Відповісти
класний бойовик буде), "Знищення Кримського мосту", Голлівуд спец по фільмам-катастрофам, залишилось тільки мост добити
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17.07.2023 11:40 Відповісти
об'єкт зведений незаконно підлягає зносу.
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17.07.2023 11:40 Відповісти
Харашо, душевно так!
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17.07.2023 11:42 Відповісти
 
 