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В Раду подали альтернативный законопроект о применении английского языка в Украине

англійська

Группа депутатов подала в Верховную Раду законопроект-альтернативу о применении английского языка в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат Инна Совсун.

"Хорошее знание английского важно для нашего общества, особенно это касается младшего поколения. Но правда также в том, что украинский язык, к сожалению, до сих пор нуждается в защите и популяризации в Украине", — добавила Совсун.

Согласно предложениям депутата, фильмы на английском можно показывать в кинотеатрах в оригинале с украинскими субтитрами, однако это не должно стать обязательным.

В частности, в альтернативном законопроекте добавили перечень лиц, обязанных владеть английским:

  • руководители вузов и научных учреждений (с некоторыми исключениями);
  • университетские преподаватели (кроме филологов);
  • выпускники университетов по медицинским и юридическим специальностям.

Также Совсун предлагает повысить требования с уровня В1 до В2, в частности, для руководителей учреждений высшего образования и на присвоение степеней доктора философии и доктора искусства.

"Убрали требование, что все прокуроры должны владеть английским и сдать экзамен на знание языка. Ведь 90% прокуроров не используют его в работе, а за неимением времени имеют производства, которые не двигаются годами. Лучше сосредоточиться на непосредственной работе", — добавила народный депутат.

Читайте также: Законопроект об английском языке - антиконституционная дикость, - сообщество "Язык объединяет" об отказе от украинского дублирования в кино

Совсун предлагает правки к экзамену на определение уровня владения английским:

В Раду подали альтернативный законопроект о применении английского языка в Украине 01 чтобы сэкономить бюджетные средства, повторно сдавать экзамен на определение уровня на английском можно неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в четыре месяца. Для граждан Украины экзамен бесплатный при условии, что человек его сдает не чаще раза в год;

В Раду подали альтернативный законопроект о применении английского языка в Украине 01 экзамен должен проводить отдельный независимый орган с гарантией соблюдения требований академической добродетели, объективности и независимости и иметь привязку к рекомендациям Совета Европы по языковому образованию (CERF);

В Раду подали альтернативный законопроект о применении английского языка в Украине 01 лица, претендующие на должности государственной службы категории "А", и руководители вузов сдают не экзамен, а должны получить сертификат международного образца;

В Раду подали альтернативный законопроект о применении английского языка в Украине 01 те, кто учился на английском, вместо экзамена могут предоставить дипломы вуза.

"Я реалистически понимаю, что в украинской демократии "с особенностями" — поддержку получит президентский законопроект, со всеми его странными нормами об обязательном использовании английского языка в детских садах. Может, сначала поговорили бы о сети садиков и зарплатах воспитателей? Однако все же надеюсь, что часть норм — в первую очередь по дубляжу и английскому языку в университетах — будет использована для подготовки финальной версии законопроекта", — подытожила Совсун.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 июня Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О применении английского языка в Украине" (№9432).

Среди прочего, проектом закона предусматривается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормировать особенности применения английского языка в работе органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Автор: 

законопроект (3240) английский язык (94)


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Топ комментарии
+23
Да ви вже *******, дебіли. Державна мова лише одна - українська.
Всі решта по бажанню.
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17.07.2023 20:17 Ответить
+14
Народ, котрий не знає рідної мови, береться з чужу...
Путін це знав, тому і напав...
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17.07.2023 20:12 Ответить
+11
А для чого цей законопроект, в будь-якій версії, взагалі ************? Щоб повністю позбавити українців власної мови?
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17.07.2023 20:22 Ответить
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17.07.2023 20:07 Ответить
Муть, якась!

Прорурорів не забоаязувати знати англійську, бо вони «працюють», а усіх інших зобов'язати…

Субтітри-так, але не обовьязково…

Зтось пролюбував цей закон. Французи говорять- шукайте жінку.

Украінці можуть сказати- шукайте гроши. Кому це вигідно.

По друге- не впевненний що всі парламентарі читають закони за які вони голосують.
Вони не мають юрідічноі освіти та знань , і не здатні створювати закони.

По третье- чим займається Рада? Цей закон «про субтитри» прискорює Перемогу у війні?
Ні.

Так чому Рада не разглядае преорітетні Закони?!?
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17.07.2023 20:38 Ответить
Президентський закон - це піар зеленої плісняви. А цей варіант - це піар її сателіта (голоса).
От і вся користь для України.
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17.07.2023 20:50 Ответить
Because if you have money you have drugs, koks and marihuana(из правил английской грамматики от Зеленского).
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17.07.2023 20:09 Ответить
певно хі хез кокс ін хіз ас
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17.07.2023 20:22 Ответить
Хіба це мрія для нормальної людини. Ось у мене появилася якась копійка, то я виписав пару книг під 900 грн. Інші витрати будуть на хорошу камеру для зйомок. якщо буде належна сума, витрачу на видати щось своє, не вистачить - будемо ютубити і блогерити.
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17.07.2023 21:16 Ответить
Група депутатів воткнула до Верховної Ради законопроєкт-альтернативу щодо застосування англійської мови в Україні.
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17.07.2023 20:11 Ответить
Народ, котрий не знає рідної мови, береться з чужу...
Путін це знав, тому і напав...
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17.07.2023 20:12 Ответить
От і добре, будете всі штокати по англіцкому
Хоча перед війною з Німеччиною усіх заставляли базікати по-німецьки.
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17.07.2023 20:32 Ответить
1. немає в українській мові по-німецьки, є лише німецькою, українською, русскомозглою.
2. не будуть штокати, а ось букву Г гекатимуть. німецькою українці так умудряються. )))
якщо німецбкою дієслово geben г****, то умудряються сказати г(х)****. )))
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17.07.2023 21:32 Ответить
бред шароварний. українці завжди були двомовними і щоб вони такими залишилися, треба лише русськмозглу замінити на нормальну міжнародну, що цими законами і робиться.
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17.07.2023 21:29 Ответить
Авжеж. І потім знов українці масово поведуть дітей в англійські школи, бо це буде круто, як колись вели в російські. А років ще через 20, якщо, дасть Бог, встигнуть і прийде патріотична влада, доведеться знову вводити на радіо і телебаченні квоти, щоб знову рятувати рідну мову. Тільки на цей раз квоти вже на англомовні пісні...
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18.07.2023 00:48 Ответить
який брєд неосвічений: 1. вони вже давно ведуть. 2. ведуть не по причині закону, бо у голові є!
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18.07.2023 22:04 Ответить
Усі окуповані народи двомовні.
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18.07.2023 05:31 Ответить
світ вже давно багатоиовний. а ти на двох мовах завис?
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18.07.2023 22:02 Ответить
Ти десь бачив, скажімо, іспанця, котрий живе в Іспанії, не знає іспанської мови і спілкується виключно болгарською?
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19.07.2023 06:10 Ответить
ти не в той степ поперся. і нічого не допер!
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19.07.2023 20:03 Ответить
я бачу кожен день людей, які знають більше двох мов. а ось укранці майже усі одномовні. і в даному випадку не важливо чи то русськмозглою вони користуються чи українською - вони для Європи одномовні, тобто з однією мовною хвилею у мозку. З них Європа зараз робить двомовних. і це дуже важко. якщо люди вивчають більше не державну, а чужу, не важливо яку, то це явно проблема держави. і вирішується вона теж не забороною інших мов, а розвитком і стимулюванням державної.
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19.07.2023 20:09 Ответить
Неукраїнська проросійська влада України весь час намагалася прищепити українцям свій власний російський комплекс меншовартості. То у расіі все по німецьки, то по французьки...
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17.07.2023 20:12 Ответить
Да ви вже *******, дебіли. Державна мова лише одна - українська.
Всі решта по бажанню.
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17.07.2023 20:17 Ответить
А для чого цей законопроект, в будь-якій версії, взагалі ************? Щоб повністю позбавити українців власної мови?
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17.07.2023 20:22 Ответить
напевно це ідея північного сусіда, самі вони до такого блюзнірства не докумекали.
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17.07.2023 20:34 Ответить
Нуу чого ж докумекали в них в пріоритеті-китайська.
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17.07.2023 20:41 Ответить
Північний сусід ********** англійську мову?
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18.07.2023 00:38 Ответить
як буде англійською- депутати пішли на куй?? всі разом і кожен окремо?
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17.07.2023 20:27 Ответить
Deputat go fuck yourself
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17.07.2023 20:29 Ответить
Deputats go fuck themself
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17.07.2023 20:32 Ответить
В английском языке нет слова "Deputat". Есть "deputy" что скорее переводится как "заместитель". А сам "Депутат" будет "representative" или "delegate". Начинайте обучение НЕ с матерных слов, они сами по себе выучатся
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17.07.2023 20:56 Ответить
ваші депутати-не знаю.. а вот наші- ... заслуговують на згвалтування великою рогатою худобою
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17.07.2023 20:59 Ответить
MP часто використовуэться - Member of Parliament
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17.07.2023 21:17 Ответить
О, там много ещё названий есть, "Lawmaker", "Spokesman" и т.д. опять же, смотря где использовать в США или Британии.
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17.07.2023 21:31 Ответить
"representative",досить асоціативне слово.)) І лайятись не потрібно.
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17.07.2023 22:16 Ответить
И нет такого themself..
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18.07.2023 08:52 Ответить
fucking jerks, get lost
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17.07.2023 22:14 Ответить
друга Державна
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17.07.2023 20:28 Ответить
йбаніврот діпутати і діпутатки.
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17.07.2023 20:30 Ответить
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17.07.2023 20:31 Ответить
"атвлєкалочка" від дронів у виконання зеленої підарасні?
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17.07.2023 20:36 Ответить
Hey! Teacher! Leave them folk alone!
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17.07.2023 20:36 Ответить
чергова корупційна хрінь
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17.07.2023 20:38 Ответить
учи английский , он полезен , тебя пилотом на Ф16 возьмут
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17.07.2023 20:40 Ответить
Я статьи по IT читаю только по английски и описание микросхем PDF тоже
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17.07.2023 20:44 Ответить
В науку, в IT, в инженерию без английского сегодня никак, от слова вааще. В Германии образование IT просто перевели на английский - со мной работали индусы, которые вообще немецкого не знали, но получили немецкие дипломы в Computer Science.

Речь не об этом. Толкается какой-то мутный законопроект, народ ломает копья о субтитры. Это имеем все признаки типичный информационный шум, под который втихаря протаскивается что-то куда более мутное и опасное.
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17.07.2023 20:55 Ответить
Dorogoij , mogu s vami toljko soglasitsja. Naschjet angljijskovo i IT - trak i jestj, moij sin viuchilsja na IT v Germanjii, bez angljisjskovo (na horoshem urovnje) on bil bi bezrabotnim (po specialjnostji). Ja sam - nauchnij sotrudnjik, biomedjicina. U nas v Germanjii na professionaljnom urovnje v nauke - vsjo na angljijskom, ot slovo 'sovsem'. Na bitovom - vsjo na njemeckom. V torgovom centre vam vezhljivo otvetjit (na horoshem angljijskom), chto 'mi njegovorim po angljijski' -vo vsjakom sluchaje u nas, v Bavarii.
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17.07.2023 22:45 Ответить
Якщо українські діти не будуть вивчати англійську мову, то усі досягнення в науці та технологіях, не кажучі про програмування, будуть у нас на рівні яка має Африка чи росися.

Як що ви матері чи батьки яки керуються за майбутнє своїх дітей, робить все ще завгодно, але нехай вони вчать англійську мову. Це їх шлях до доброго майбутнього.

Who the f .. I am to give you advice ? American guy who was born in Odessa.

усе буде Україна. 🇺🇸🇺🇦
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17.07.2023 20:48 Ответить
Who am I to disagree?
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17.07.2023 20:50 Ответить
******* of world is in 7sins..Everybody,s lookin, for smth..
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18.07.2023 08:55 Ответить
Для того аби українські діти якісно вивчали англійську - її мають викладати якісні викладачі у школі. А для цього просто треба платити нормальну зарплату вчителям-професіоналам аби вони йшли на цю роботу. Від того, що в українських кінотеатрах пропаде український дубляж англомовних фільмів, діти не стануть вільно розмовляти англійською.
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17.07.2023 21:23 Ответить
та навiть в багатих краiнах вчителя масово кидають роботу бо просто забагато навантаження. Справа не в грошах. Учнi стали дикi. Чекайте ChatGPT5.
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18.07.2023 03:20 Ответить
Oleg Verge

Swearing in English gives me an impression somebody of level A2 (Elementary) has some problems with limited vocabulary.
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18.07.2023 03:23 Ответить
І обов'язково англійською переклад табличок на кладовищах. Інакше в рай не потрапимо.
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18.07.2023 08:54 Ответить
Актуальне запитання : а хто перевірятиме, як ті виродки знають англійську мову? Та їм легше заплатити, ніж вивчити, тим дебілам при владі!
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17.07.2023 20:49 Ответить
Зеля , он знает английский на уровне вождя племени Юмбу Мумбу
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17.07.2023 20:53 Ответить
Запити у Googl можливи тільки англіскою чи ивритом , ну як що важливий результат
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17.07.2023 20:54 Ответить
да хоть на китайском , там функция новая в Гугл Транслейт - автоматически определяет язык
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17.07.2023 20:57 Ответить
справа в тому, що науку у свiтi публiкують або локальною мовою, або англiйською. А перекладу на локальнi мови не роблять, бо якому британському, американському, китайському чи германскьому вченому треба украiнська???

Тому, саме свiже та спецiлiзоване будеш шукати 1000000 рокiв, а англiйською все лежить як на долонi.

Який же вузьколобий рускаязикий.
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18.07.2023 03:18 Ответить
Представил новый хит - англомовный Поплавский с забойным хитом "Nettle you are my nettle"
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17.07.2023 20:56 Ответить
а шо пусть попробует , а то все корпыва кропыва
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17.07.2023 20:58 Ответить
Влада замість того що б робити щось корисне для держави знову хочуть відволікти увагу від нагальних проблем а саме боротьба з корупцією ,придумує відмовитись від українського дубляжу лише субтитри ,всі знають для чого це робится коли в країні 90% населення не володіє англійською тоді що б переходили на російські ресурси ,адже не багато знайдется тих хто буде читати субтитри.
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17.07.2023 21:13 Ответить
Особисто я не бачу якоїсь загрози українцям від всіх цих "законів" та "законопроектів". Чому? Справа в тому, що левова частка "зелених законів" ПОРУШУЮТЬ Конституцію України! Тому після зміни влади (а це може статись швидше, аніж багатьом здається) буде створена відповідна комісія з незаангажованих юристів, які і перевірять за пару місяців всі закони, які зараз діють в Україні, на предмет відповідності вимогам Конституції. Всі "закони", які не відповідають її вимогам, будуть анульовані. Тому всі ******* "новатори" - популісти вже зараз можуть готуватись до "походу на зону" як злочинці! Ось і все... П.С. Всім "песимістам", які мають відносно цього великі сумніви, лише скажу, що ми всі зараз живемо не тільки в часи Великої війни за Незалежність, але і знаходимось на самому початку карколомних подій, які змінять наше життя повністю...
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17.07.2023 21:13 Ответить
Вільно говорю і англійською, і дивлюсь англомовні фільми без дубляжу. Досі не розумію: нахєра мені ваш закон, якщо в український кінотеатр я все одно піду на український дубляж, а англійській - подивлюсь в інтернеті.
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17.07.2023 21:18 Ответить
От аналогічно! Я можу дивитися фільми англійською, але вдома в тихій атмосфері - все ж таки треба зосередитися для сприйняття. А коли навколо чавкають чіпси з попкорном, то зосередитися важко
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17.07.2023 21:21 Ответить
Это тебе кажется,что ты свободно говоришь..Аудирование-это совсем другое..Посмотри на англ.,,Омерзительная восьмерка,,К.Тарантино,Из всего фильма ты поймёшь только скрип телеги..Полиглот..
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18.07.2023 09:00 Ответить
У нас у містах до сьогодні проблема з тим, щоб українці могли дати освіту дітям на рідній мові.
Тільки антиукраїнська влада може вводити в національній державі чужу офіційну мову. Якби тато Зеленського розмовляв з сином українською, президентові така дурна ідея не прийшла б у голову. А так українська для Зеленських чужа, то хіба вони можуть за неї переживати?
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17.07.2023 21:50 Ответить
Главная проблема не в студентах, а в том что украинские дети растут на русском контенте.
И одним украинским это не исправить, будьте реалистами.
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17.07.2023 22:29 Ответить
Soglasen. I etot 'russkij kontent' nado zamenjitj na 'angljijskij'. No toljko zakonami eto njesdjelatj.
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17.07.2023 22:47 Ответить
Законами можно добиться чтобы 10летние дети с легкостью понимали английский на слух.
А дальше естественным образом место Влада А4 займет Пьюдипай, или кто там сейчас в тренде на Западе
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17.07.2023 23:19 Ответить
Замість антиукраїнських/протиконституційних проектів т.з. законів на часі повертати 5 графу для державного апарату України. Таке саме й для власників землі України. Це для порядку в Державі після війни, інакше розкрадуть і в рабство закатують.
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17.07.2023 22:57 Ответить
95 квартал рулить, виявляється, що " на часі " !
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17.07.2023 23:20 Ответить
бідненькі прокурви...
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18.07.2023 00:16 Ответить
" пропонує підвищити вимоги з рівня В1 до В2

ВОна хоч здогадуйеться, що для того, щоб так розмовляти, треба кожен день десь рокiв 7 його вивчати?

I хто буде сертифiкувати на такий рiвень? Нашi специ за сало, чи британськi спецiалiсти на камеру та з перевiркою вiдповiдей у Кембрiджi?
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18.07.2023 03:10 Ответить
" щоб ЗЕкономити бюджетні кошти ..."
Раніше це називали з...дити.
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18.07.2023 08:49 Ответить
Чому в обох законопроектах не вимагають знання англійської мови від народних депутатів України?За логікою ініціаторів форсованої вестернізації України, саме вони мали б подавати усім приклад. Таким чином, пропоную внесення поправок до обох законопроектів і відповідні зміни до регламенту Верховної Ради: виступи депутатів мають відбуватися англійською мовою, переклад українською- у вигляді субтитрів. Матюки можна не перекладати. Хохлопапуаси зрозуміють.
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18.07.2023 11:19 Ответить
 
 