В Раду подали альтернативный законопроект о применении английского языка в Украине

Группа депутатов подала в Верховную Раду законопроект-альтернативу о применении английского языка в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат Инна Совсун.

"Хорошее знание английского важно для нашего общества, особенно это касается младшего поколения. Но правда также в том, что украинский язык, к сожалению, до сих пор нуждается в защите и популяризации в Украине", — добавила Совсун.

Согласно предложениям депутата, фильмы на английском можно показывать в кинотеатрах в оригинале с украинскими субтитрами, однако это не должно стать обязательным.

В частности, в альтернативном законопроекте добавили перечень лиц, обязанных владеть английским:

руководители вузов и научных учреждений (с некоторыми исключениями);

университетские преподаватели (кроме филологов);

выпускники университетов по медицинским и юридическим специальностям.

Также Совсун предлагает повысить требования с уровня В1 до В2, в частности, для руководителей учреждений высшего образования и на присвоение степеней доктора философии и доктора искусства.

"Убрали требование, что все прокуроры должны владеть английским и сдать экзамен на знание языка. Ведь 90% прокуроров не используют его в работе, а за неимением времени имеют производства, которые не двигаются годами. Лучше сосредоточиться на непосредственной работе", — добавила народный депутат.

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Совсун предлагает правки к экзамену на определение уровня владения английским:

чтобы сэкономить бюджетные средства, повторно сдавать экзамен на определение уровня на английском можно неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в четыре месяца. Для граждан Украины экзамен бесплатный при условии, что человек его сдает не чаще раза в год;

экзамен должен проводить отдельный независимый орган с гарантией соблюдения требований академической добродетели, объективности и независимости и иметь привязку к рекомендациям Совета Европы по языковому образованию (CERF);

лица, претендующие на должности государственной службы категории "А", и руководители вузов сдают не экзамен, а должны получить сертификат международного образца;

те, кто учился на английском, вместо экзамена могут предоставить дипломы вуза.

"Я реалистически понимаю, что в украинской демократии "с особенностями" — поддержку получит президентский законопроект, со всеми его странными нормами об обязательном использовании английского языка в детских садах. Может, сначала поговорили бы о сети садиков и зарплатах воспитателей? Однако все же надеюсь, что часть норм — в первую очередь по дубляжу и английскому языку в университетах — будет использована для подготовки финальной версии законопроекта", — подытожила Совсун.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 июня Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О применении английского языка в Украине" (№9432).

Среди прочего, проектом закона предусматривается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормировать особенности применения английского языка в работе органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.