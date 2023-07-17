В Раду подали альтернативный законопроект о применении английского языка в Украине
Группа депутатов подала в Верховную Раду законопроект-альтернативу о применении английского языка в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат Инна Совсун.
"Хорошее знание английского важно для нашего общества, особенно это касается младшего поколения. Но правда также в том, что украинский язык, к сожалению, до сих пор нуждается в защите и популяризации в Украине", — добавила Совсун.
Согласно предложениям депутата, фильмы на английском можно показывать в кинотеатрах в оригинале с украинскими субтитрами, однако это не должно стать обязательным.
В частности, в альтернативном законопроекте добавили перечень лиц, обязанных владеть английским:
- руководители вузов и научных учреждений (с некоторыми исключениями);
- университетские преподаватели (кроме филологов);
- выпускники университетов по медицинским и юридическим специальностям.
Также Совсун предлагает повысить требования с уровня В1 до В2, в частности, для руководителей учреждений высшего образования и на присвоение степеней доктора философии и доктора искусства.
"Убрали требование, что все прокуроры должны владеть английским и сдать экзамен на знание языка. Ведь 90% прокуроров не используют его в работе, а за неимением времени имеют производства, которые не двигаются годами. Лучше сосредоточиться на непосредственной работе", — добавила народный депутат.
Совсун предлагает правки к экзамену на определение уровня владения английским:
чтобы сэкономить бюджетные средства, повторно сдавать экзамен на определение уровня на английском можно неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в четыре месяца. Для граждан Украины экзамен бесплатный при условии, что человек его сдает не чаще раза в год;
экзамен должен проводить отдельный независимый орган с гарантией соблюдения требований академической добродетели, объективности и независимости и иметь привязку к рекомендациям Совета Европы по языковому образованию (CERF);
лица, претендующие на должности государственной службы категории "А", и руководители вузов сдают не экзамен, а должны получить сертификат международного образца;
те, кто учился на английском, вместо экзамена могут предоставить дипломы вуза.
"Я реалистически понимаю, что в украинской демократии "с особенностями" — поддержку получит президентский законопроект, со всеми его странными нормами об обязательном использовании английского языка в детских садах. Может, сначала поговорили бы о сети садиков и зарплатах воспитателей? Однако все же надеюсь, что часть норм — в первую очередь по дубляжу и английскому языку в университетах — будет использована для подготовки финальной версии законопроекта", — подытожила Совсун.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 июня Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О применении английского языка в Украине" (№9432).
Среди прочего, проектом закона предусматривается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормировать особенности применения английского языка в работе органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.
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Прорурорів не забоаязувати знати англійську, бо вони «працюють», а усіх інших зобов'язати…
Субтітри-так, але не обовьязково…
Зтось пролюбував цей закон. Французи говорять- шукайте жінку.
Украінці можуть сказати- шукайте гроши. Кому це вигідно.
По друге- не впевненний що всі парламентарі читають закони за які вони голосують.
Вони не мають юрідічноі освіти та знань , і не здатні створювати закони.
По третье- чим займається Рада? Цей закон «про субтитри» прискорює Перемогу у війні?
Ні.
Так чому Рада не разглядае преорітетні Закони?!?
От і вся користь для України.
Путін це знав, тому і напав...
Хоча перед війною з Німеччиною усіх заставляли базікати по-німецьки.
2. не будуть штокати, а ось букву Г гекатимуть. німецькою українці так умудряються. )))
якщо німецбкою дієслово geben г****, то умудряються сказати г(х)****. )))
Всі решта по бажанню.
Речь не об этом. Толкается какой-то мутный законопроект, народ ломает копья о субтитры. Это имеем все признаки типичный информационный шум, под который втихаря протаскивается что-то куда более мутное и опасное.
Як що ви матері чи батьки яки керуються за майбутнє своїх дітей, робить все ще завгодно, але нехай вони вчать англійську мову. Це їх шлях до доброго майбутнього.
Who the f .. I am to give you advice ? American guy who was born in Odessa.
усе буде Україна. 🇺🇸🇺🇦
Swearing in English gives me an impression somebody of level A2 (Elementary) has some problems with limited vocabulary.
Тому, саме свiже та спецiлiзоване будеш шукати 1000000 рокiв, а англiйською все лежить як на долонi.
Який же вузьколобий рускаязикий.
Тільки антиукраїнська влада може вводити в національній державі чужу офіційну мову. Якби тато Зеленського розмовляв з сином українською, президентові така дурна ідея не прийшла б у голову. А так українська для Зеленських чужа, то хіба вони можуть за неї переживати?
И одним украинским это не исправить, будьте реалистами.
А дальше естественным образом место Влада А4 займет Пьюдипай, или кто там сейчас в тренде на Западе
ВОна хоч здогадуйеться, що для того, щоб так розмовляти, треба кожен день десь рокiв 7 його вивчати?
I хто буде сертифiкувати на такий рiвень? Нашi специ за сало, чи британськi спецiалiсти на камеру та з перевiркою вiдповiдей у Кембрiджi?
Раніше це називали з...дити.