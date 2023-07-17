До Ради подали альтернативний законопроєкт про застосування англійської мови в Україні
Група депутатів подала до Верховної Ради законопроєкт-альтернативу щодо застосування англійської мови в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила народна депутатка Інна Совсун.
"Хороше знання англійської важливе для нашого суспільства, і особливо це стосується молодшого покоління. Але правда також в тому, що українська мова, на жаль, досі потребує захисту й популяризації в Україні", - зауважила Совсун.
Згідно з пропозиціями депутатки, фільми англійською можна показувати в кінотеатрах в оригіналі з українськими субтитрами, однак це не має стати обов'язковим.
Зокрема, в альтернативному законопроєкті додали перелік осіб, що зобов'язані володіти англійською:
- керівники вишів і наукових установ (з деякими винятками);
- університетські викладачі (окрім філологів);
- випускники університетів за медичними та правничими спеціальностями.
Також Совсун пропонує підвищити вимоги з рівня В1 до В2, зокрема, для керівників закладів вищої освіти та на присвоєння ступенів доктора філософії та доктора мистецтва.
"Прибрали вимогу, що всі прокурори мають володіти англійською та скласти іспит на знання мови. Адже 90% прокурорів не використовують її в роботі, натомість через брак часу мають провадження, що не рухаються роками. Краще зосередитися на безпосередній роботі", — додала народна депутатка.
Совсун запропонувала правки щодо іспиту на визначення рівня володіння англійською:
щоб зекономити бюджетні кошти, повторно складати іспит на визначення рівня англійською можна необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці. Для громадян України іспит безкоштовний за умови, що людина його складає не частіше разу на рік.
іспит має проводити окремий незалежний орган із гарантією дотримання вимог академічної доброчесності, об'єктивності та незалежності й мати прив'язку до рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (СЕRF)
особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А" та керівники вишів складають не іспит, а мають отримати сертифікат міжнародного зразка
ті, хто навчалися англійською, замість іспиту надають дипломи вишу
"Я реалістично розумію, що в українській демократії "з особливостями" — підтримку отримає президентський законопроєкт, з усіма його дивними нормами про обов'язкове використання англійської мови у садочках. Може б, спершу поговорили про мережу садочків та зарплати вихователів? Проте все ж сподіваюся, що частина норм — у першу чергу, щодо дубляжу та англійської мови в університетах — буде використана для підготовки фінальної версії законопроєкту", - зазначила Совсун.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 28 червня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" (№9432).
Серед іншого, проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.
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Прорурорів не забоаязувати знати англійську, бо вони «працюють», а усіх інших зобов'язати…
Субтітри-так, але не обовьязково…
Зтось пролюбував цей закон. Французи говорять- шукайте жінку.
Украінці можуть сказати- шукайте гроши. Кому це вигідно.
По друге- не впевненний що всі парламентарі читають закони за які вони голосують.
Вони не мають юрідічноі освіти та знань , і не здатні створювати закони.
По третье- чим займається Рада? Цей закон «про субтитри» прискорює Перемогу у війні?
Ні.
Так чому Рада не разглядае преорітетні Закони?!?
От і вся користь для України.
Путін це знав, тому і напав...
Хоча перед війною з Німеччиною усіх заставляли базікати по-німецьки.
2. не будуть штокати, а ось букву Г гекатимуть. німецькою українці так умудряються. )))
якщо німецбкою дієслово geben г****, то умудряються сказати г(х)****. )))
Всі решта по бажанню.
Речь не об этом. Толкается какой-то мутный законопроект, народ ломает копья о субтитры. Это имеем все признаки типичный информационный шум, под который втихаря протаскивается что-то куда более мутное и опасное.
Як що ви матері чи батьки яки керуються за майбутнє своїх дітей, робить все ще завгодно, але нехай вони вчать англійську мову. Це їх шлях до доброго майбутнього.
Who the f .. I am to give you advice ? American guy who was born in Odessa.
усе буде Україна. 🇺🇸🇺🇦
Swearing in English gives me an impression somebody of level A2 (Elementary) has some problems with limited vocabulary.
Тому, саме свiже та спецiлiзоване будеш шукати 1000000 рокiв, а англiйською все лежить як на долонi.
Який же вузьколобий рускаязикий.
Тільки антиукраїнська влада може вводити в національній державі чужу офіційну мову. Якби тато Зеленського розмовляв з сином українською, президентові така дурна ідея не прийшла б у голову. А так українська для Зеленських чужа, то хіба вони можуть за неї переживати?
И одним украинским это не исправить, будьте реалистами.
А дальше естественным образом место Влада А4 займет Пьюдипай, или кто там сейчас в тренде на Западе
ВОна хоч здогадуйеться, що для того, щоб так розмовляти, треба кожен день десь рокiв 7 його вивчати?
I хто буде сертифiкувати на такий рiвень? Нашi специ за сало, чи британськi спецiалiсти на камеру та з перевiркою вiдповiдей у Кембрiджi?
Раніше це називали з...дити.