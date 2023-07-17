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До Ради подали альтернативний законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

англійська

Група депутатів подала до Верховної Ради законопроєкт-альтернативу щодо застосування англійської мови в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила народна депутатка Інна Совсун.

"Хороше знання англійської важливе для нашого суспільства, і особливо це стосується молодшого покоління. Але правда також в тому, що українська мова, на жаль, досі потребує захисту й популяризації в Україні", - зауважила Совсун.

Згідно з пропозиціями депутатки, фільми англійською можна показувати в кінотеатрах в оригіналі з українськими субтитрами, однак це не має стати обов'язковим.

Також читайте: Союз кінотеатрів України просить Зеленського переглянути законопроєкт про статус англійської мови у кіно

Зокрема, в альтернативному законопроєкті додали перелік осіб, що зобов'язані володіти англійською:

  • керівники вишів і наукових установ (з деякими винятками);
  • університетські викладачі (окрім філологів);
  • випускники університетів за медичними та правничими спеціальностями.

Також Совсун пропонує підвищити вимоги з рівня В1 до В2, зокрема, для керівників закладів вищої освіти та на присвоєння ступенів доктора філософії та доктора мистецтва.

"Прибрали вимогу, що всі прокурори мають володіти англійською та скласти іспит на знання мови. Адже 90% прокурорів не використовують її в роботі, натомість через брак часу мають провадження, що не рухаються роками. Краще зосередитися на безпосередній роботі", — додала народна депутатка.

Також читайте: Законопроєкт про англійську мову - антиконституційне дикунство, - спільнота "Мова об’єднує" про відмову від українського дублювання в кіно

Совсун запропонувала правки щодо іспиту на визначення рівня володіння англійською:

До Ради подали альтернативний законопроєкт про застосування англійської мови в Україні 01 щоб зекономити бюджетні кошти, повторно складати іспит на визначення рівня англійською можна необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці. Для громадян України іспит безкоштовний за умови, що людина його складає не частіше разу на рік.

До Ради подали альтернативний законопроєкт про застосування англійської мови в Україні 01 іспит має проводити окремий незалежний орган із гарантією дотримання вимог академічної доброчесності, об'єктивності та незалежності й мати прив'язку до рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (СЕRF)

До Ради подали альтернативний законопроєкт про застосування англійської мови в Україні 01 особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А" та керівники вишів складають не іспит, а мають отримати сертифікат міжнародного зразка

До Ради подали альтернативний законопроєкт про застосування англійської мови в Україні 01 ті, хто навчалися англійською, замість іспиту надають дипломи вишу

"Я реалістично розумію, що в українській демократії "з особливостями" — підтримку отримає президентський законопроєкт, з усіма його дивними нормами про обов'язкове використання англійської мови у садочках. Може б, спершу поговорили про мережу садочків та зарплати вихователів? Проте все ж сподіваюся, що частина норм — у першу чергу, щодо дубляжу та англійської мови в університетах — буде використана для підготовки фінальної версії законопроєкту", - зазначила Совсун.

Також читайте: Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 28 червня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" (№9432).

Серед іншого, проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

Автор: 

законопроєкт (3637) англійська мова (75)


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Топ коментарі
+23
Да ви вже *******, дебіли. Державна мова лише одна - українська.
Всі решта по бажанню.
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17.07.2023 20:17 Відповісти
+14
Народ, котрий не знає рідної мови, береться з чужу...
Путін це знав, тому і напав...
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17.07.2023 20:12 Відповісти
+11
А для чого цей законопроект, в будь-якій версії, взагалі ************? Щоб повністю позбавити українців власної мови?
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17.07.2023 20:22 Відповісти
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17.07.2023 20:07 Відповісти
Муть, якась!

Прорурорів не забоаязувати знати англійську, бо вони «працюють», а усіх інших зобов'язати…

Субтітри-так, але не обовьязково…

Зтось пролюбував цей закон. Французи говорять- шукайте жінку.

Украінці можуть сказати- шукайте гроши. Кому це вигідно.

По друге- не впевненний що всі парламентарі читають закони за які вони голосують.
Вони не мають юрідічноі освіти та знань , і не здатні створювати закони.

По третье- чим займається Рада? Цей закон «про субтитри» прискорює Перемогу у війні?
Ні.

Так чому Рада не разглядае преорітетні Закони?!?
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17.07.2023 20:38 Відповісти
Президентський закон - це піар зеленої плісняви. А цей варіант - це піар її сателіта (голоса).
От і вся користь для України.
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17.07.2023 20:50 Відповісти
Because if you have money you have drugs, koks and marihuana(из правил английской грамматики от Зеленского).
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17.07.2023 20:09 Відповісти
певно хі хез кокс ін хіз ас
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17.07.2023 20:22 Відповісти
Хіба це мрія для нормальної людини. Ось у мене появилася якась копійка, то я виписав пару книг під 900 грн. Інші витрати будуть на хорошу камеру для зйомок. якщо буде належна сума, витрачу на видати щось своє, не вистачить - будемо ютубити і блогерити.
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17.07.2023 21:16 Відповісти
Група депутатів воткнула до Верховної Ради законопроєкт-альтернативу щодо застосування англійської мови в Україні.
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17.07.2023 20:11 Відповісти
Народ, котрий не знає рідної мови, береться з чужу...
Путін це знав, тому і напав...
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17.07.2023 20:12 Відповісти
От і добре, будете всі штокати по англіцкому
Хоча перед війною з Німеччиною усіх заставляли базікати по-німецьки.
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17.07.2023 20:32 Відповісти
1. немає в українській мові по-німецьки, є лише німецькою, українською, русскомозглою.
2. не будуть штокати, а ось букву Г гекатимуть. німецькою українці так умудряються. )))
якщо німецбкою дієслово geben г****, то умудряються сказати г(х)****. )))
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17.07.2023 21:32 Відповісти
бред шароварний. українці завжди були двомовними і щоб вони такими залишилися, треба лише русськмозглу замінити на нормальну міжнародну, що цими законами і робиться.
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17.07.2023 21:29 Відповісти
Авжеж. І потім знов українці масово поведуть дітей в англійські школи, бо це буде круто, як колись вели в російські. А років ще через 20, якщо, дасть Бог, встигнуть і прийде патріотична влада, доведеться знову вводити на радіо і телебаченні квоти, щоб знову рятувати рідну мову. Тільки на цей раз квоти вже на англомовні пісні...
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18.07.2023 00:48 Відповісти
який брєд неосвічений: 1. вони вже давно ведуть. 2. ведуть не по причині закону, бо у голові є!
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18.07.2023 22:04 Відповісти
Усі окуповані народи двомовні.
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18.07.2023 05:31 Відповісти
світ вже давно багатоиовний. а ти на двох мовах завис?
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18.07.2023 22:02 Відповісти
Ти десь бачив, скажімо, іспанця, котрий живе в Іспанії, не знає іспанської мови і спілкується виключно болгарською?
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19.07.2023 06:10 Відповісти
ти не в той степ поперся. і нічого не допер!
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19.07.2023 20:03 Відповісти
я бачу кожен день людей, які знають більше двох мов. а ось укранці майже усі одномовні. і в даному випадку не важливо чи то русськмозглою вони користуються чи українською - вони для Європи одномовні, тобто з однією мовною хвилею у мозку. З них Європа зараз робить двомовних. і це дуже важко. якщо люди вивчають більше не державну, а чужу, не важливо яку, то це явно проблема держави. і вирішується вона теж не забороною інших мов, а розвитком і стимулюванням державної.
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19.07.2023 20:09 Відповісти
Неукраїнська проросійська влада України весь час намагалася прищепити українцям свій власний російський комплекс меншовартості. То у расіі все по німецьки, то по французьки...
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17.07.2023 20:12 Відповісти
Да ви вже *******, дебіли. Державна мова лише одна - українська.
Всі решта по бажанню.
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17.07.2023 20:17 Відповісти
А для чого цей законопроект, в будь-якій версії, взагалі ************? Щоб повністю позбавити українців власної мови?
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17.07.2023 20:22 Відповісти
напевно це ідея північного сусіда, самі вони до такого блюзнірства не докумекали.
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17.07.2023 20:34 Відповісти
Нуу чого ж докумекали в них в пріоритеті-китайська.
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17.07.2023 20:41 Відповісти
Північний сусід ********** англійську мову?
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18.07.2023 00:38 Відповісти
як буде англійською- депутати пішли на куй?? всі разом і кожен окремо?
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17.07.2023 20:27 Відповісти
Deputat go fuck yourself
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17.07.2023 20:29 Відповісти
Deputats go fuck themself
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17.07.2023 20:32 Відповісти
В английском языке нет слова "Deputat". Есть "deputy" что скорее переводится как "заместитель". А сам "Депутат" будет "representative" или "delegate". Начинайте обучение НЕ с матерных слов, они сами по себе выучатся
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17.07.2023 20:56 Відповісти
ваші депутати-не знаю.. а вот наші- ... заслуговують на згвалтування великою рогатою худобою
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17.07.2023 20:59 Відповісти
MP часто використовуэться - Member of Parliament
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17.07.2023 21:17 Відповісти
О, там много ещё названий есть, "Lawmaker", "Spokesman" и т.д. опять же, смотря где использовать в США или Британии.
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17.07.2023 21:31 Відповісти
"representative",досить асоціативне слово.)) І лайятись не потрібно.
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17.07.2023 22:16 Відповісти
И нет такого themself..
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18.07.2023 08:52 Відповісти
fucking jerks, get lost
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17.07.2023 22:14 Відповісти
друга Державна
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17.07.2023 20:28 Відповісти
йбаніврот діпутати і діпутатки.
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17.07.2023 20:30 Відповісти
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17.07.2023 20:31 Відповісти
"атвлєкалочка" від дронів у виконання зеленої підарасні?
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17.07.2023 20:36 Відповісти
Hey! Teacher! Leave them folk alone!
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17.07.2023 20:36 Відповісти
чергова корупційна хрінь
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17.07.2023 20:38 Відповісти
учи английский , он полезен , тебя пилотом на Ф16 возьмут
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17.07.2023 20:40 Відповісти
Я статьи по IT читаю только по английски и описание микросхем PDF тоже
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17.07.2023 20:44 Відповісти
В науку, в IT, в инженерию без английского сегодня никак, от слова вааще. В Германии образование IT просто перевели на английский - со мной работали индусы, которые вообще немецкого не знали, но получили немецкие дипломы в Computer Science.

Речь не об этом. Толкается какой-то мутный законопроект, народ ломает копья о субтитры. Это имеем все признаки типичный информационный шум, под который втихаря протаскивается что-то куда более мутное и опасное.
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17.07.2023 20:55 Відповісти
Dorogoij , mogu s vami toljko soglasitsja. Naschjet angljijskovo i IT - trak i jestj, moij sin viuchilsja na IT v Germanjii, bez angljisjskovo (na horoshem urovnje) on bil bi bezrabotnim (po specialjnostji). Ja sam - nauchnij sotrudnjik, biomedjicina. U nas v Germanjii na professionaljnom urovnje v nauke - vsjo na angljijskom, ot slovo 'sovsem'. Na bitovom - vsjo na njemeckom. V torgovom centre vam vezhljivo otvetjit (na horoshem angljijskom), chto 'mi njegovorim po angljijski' -vo vsjakom sluchaje u nas, v Bavarii.
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17.07.2023 22:45 Відповісти
Якщо українські діти не будуть вивчати англійську мову, то усі досягнення в науці та технологіях, не кажучі про програмування, будуть у нас на рівні яка має Африка чи росися.

Як що ви матері чи батьки яки керуються за майбутнє своїх дітей, робить все ще завгодно, але нехай вони вчать англійську мову. Це їх шлях до доброго майбутнього.

Who the f .. I am to give you advice ? American guy who was born in Odessa.

усе буде Україна. 🇺🇸🇺🇦
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17.07.2023 20:48 Відповісти
Who am I to disagree?
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17.07.2023 20:50 Відповісти
******* of world is in 7sins..Everybody,s lookin, for smth..
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18.07.2023 08:55 Відповісти
Для того аби українські діти якісно вивчали англійську - її мають викладати якісні викладачі у школі. А для цього просто треба платити нормальну зарплату вчителям-професіоналам аби вони йшли на цю роботу. Від того, що в українських кінотеатрах пропаде український дубляж англомовних фільмів, діти не стануть вільно розмовляти англійською.
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17.07.2023 21:23 Відповісти
та навiть в багатих краiнах вчителя масово кидають роботу бо просто забагато навантаження. Справа не в грошах. Учнi стали дикi. Чекайте ChatGPT5.
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18.07.2023 03:20 Відповісти
Oleg Verge

Swearing in English gives me an impression somebody of level A2 (Elementary) has some problems with limited vocabulary.
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18.07.2023 03:23 Відповісти
І обов'язково англійською переклад табличок на кладовищах. Інакше в рай не потрапимо.
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18.07.2023 08:54 Відповісти
Актуальне запитання : а хто перевірятиме, як ті виродки знають англійську мову? Та їм легше заплатити, ніж вивчити, тим дебілам при владі!
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17.07.2023 20:49 Відповісти
Зеля , он знает английский на уровне вождя племени Юмбу Мумбу
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17.07.2023 20:53 Відповісти
Запити у Googl можливи тільки англіскою чи ивритом , ну як що важливий результат
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17.07.2023 20:54 Відповісти
да хоть на китайском , там функция новая в Гугл Транслейт - автоматически определяет язык
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17.07.2023 20:57 Відповісти
справа в тому, що науку у свiтi публiкують або локальною мовою, або англiйською. А перекладу на локальнi мови не роблять, бо якому британському, американському, китайському чи германскьому вченому треба украiнська???

Тому, саме свiже та спецiлiзоване будеш шукати 1000000 рокiв, а англiйською все лежить як на долонi.

Який же вузьколобий рускаязикий.
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18.07.2023 03:18 Відповісти
Представил новый хит - англомовный Поплавский с забойным хитом "Nettle you are my nettle"
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17.07.2023 20:56 Відповісти
а шо пусть попробует , а то все корпыва кропыва
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17.07.2023 20:58 Відповісти
Влада замість того що б робити щось корисне для держави знову хочуть відволікти увагу від нагальних проблем а саме боротьба з корупцією ,придумує відмовитись від українського дубляжу лише субтитри ,всі знають для чого це робится коли в країні 90% населення не володіє англійською тоді що б переходили на російські ресурси ,адже не багато знайдется тих хто буде читати субтитри.
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17.07.2023 21:13 Відповісти
Особисто я не бачу якоїсь загрози українцям від всіх цих "законів" та "законопроектів". Чому? Справа в тому, що левова частка "зелених законів" ПОРУШУЮТЬ Конституцію України! Тому після зміни влади (а це може статись швидше, аніж багатьом здається) буде створена відповідна комісія з незаангажованих юристів, які і перевірять за пару місяців всі закони, які зараз діють в Україні, на предмет відповідності вимогам Конституції. Всі "закони", які не відповідають її вимогам, будуть анульовані. Тому всі ******* "новатори" - популісти вже зараз можуть готуватись до "походу на зону" як злочинці! Ось і все... П.С. Всім "песимістам", які мають відносно цього великі сумніви, лише скажу, що ми всі зараз живемо не тільки в часи Великої війни за Незалежність, але і знаходимось на самому початку карколомних подій, які змінять наше життя повністю...
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17.07.2023 21:13 Відповісти
Вільно говорю і англійською, і дивлюсь англомовні фільми без дубляжу. Досі не розумію: нахєра мені ваш закон, якщо в український кінотеатр я все одно піду на український дубляж, а англійській - подивлюсь в інтернеті.
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17.07.2023 21:18 Відповісти
От аналогічно! Я можу дивитися фільми англійською, але вдома в тихій атмосфері - все ж таки треба зосередитися для сприйняття. А коли навколо чавкають чіпси з попкорном, то зосередитися важко
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17.07.2023 21:21 Відповісти
Это тебе кажется,что ты свободно говоришь..Аудирование-это совсем другое..Посмотри на англ.,,Омерзительная восьмерка,,К.Тарантино,Из всего фильма ты поймёшь только скрип телеги..Полиглот..
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18.07.2023 09:00 Відповісти
У нас у містах до сьогодні проблема з тим, щоб українці могли дати освіту дітям на рідній мові.
Тільки антиукраїнська влада може вводити в національній державі чужу офіційну мову. Якби тато Зеленського розмовляв з сином українською, президентові така дурна ідея не прийшла б у голову. А так українська для Зеленських чужа, то хіба вони можуть за неї переживати?
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17.07.2023 21:50 Відповісти
Главная проблема не в студентах, а в том что украинские дети растут на русском контенте.
И одним украинским это не исправить, будьте реалистами.
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17.07.2023 22:29 Відповісти
Soglasen. I etot 'russkij kontent' nado zamenjitj na 'angljijskij'. No toljko zakonami eto njesdjelatj.
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17.07.2023 22:47 Відповісти
Законами можно добиться чтобы 10летние дети с легкостью понимали английский на слух.
А дальше естественным образом место Влада А4 займет Пьюдипай, или кто там сейчас в тренде на Западе
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17.07.2023 23:19 Відповісти
Замість антиукраїнських/протиконституційних проектів т.з. законів на часі повертати 5 графу для державного апарату України. Таке саме й для власників землі України. Це для порядку в Державі після війни, інакше розкрадуть і в рабство закатують.
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17.07.2023 22:57 Відповісти
95 квартал рулить, виявляється, що " на часі " !
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17.07.2023 23:20 Відповісти
бідненькі прокурви...
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18.07.2023 00:16 Відповісти
" пропонує підвищити вимоги з рівня В1 до В2

ВОна хоч здогадуйеться, що для того, щоб так розмовляти, треба кожен день десь рокiв 7 його вивчати?

I хто буде сертифiкувати на такий рiвень? Нашi специ за сало, чи британськi спецiалiсти на камеру та з перевiркою вiдповiдей у Кембрiджi?
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18.07.2023 03:10 Відповісти
" щоб ЗЕкономити бюджетні кошти ..."
Раніше це називали з...дити.
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18.07.2023 08:49 Відповісти
Чому в обох законопроектах не вимагають знання англійської мови від народних депутатів України?За логікою ініціаторів форсованої вестернізації України, саме вони мали б подавати усім приклад. Таким чином, пропоную внесення поправок до обох законопроектів і відповідні зміни до регламенту Верховної Ради: виступи депутатів мають відбуватися англійською мовою, переклад українською- у вигляді субтитрів. Матюки можна не перекладати. Хохлопапуаси зрозуміють.
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18.07.2023 11:19 Відповісти
 
 