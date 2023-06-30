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Законопроєкт про англійську мову - антиконституційне дикунство, - спільнота "Мова об’єднує" про відмову від українського дублювання в кіно

кіно,законопроєкт

Громадянська спільнота "Мова об’єднує" вимагає вилучити із законопроєкту про застосування англійської мови в Україні всі зміни, що стосуються кіно й телебачення, включаючи заборону на дублювання українською мовою англомовних фільмів у кінотеатрах.

Про це вони написали у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Громадянська спільнота "Мова об'єднує" висловлює рішучий протест проти намірів влади викинути українську мову з кінотеатрів і зменшити її частку на телебаченні. Ми вважаємо неприйнятним ухвалення навіть у першому читанні внесеного 28 червня президентом України законопроєкту №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", якщо з нього не будуть вилучені відверто антиукраїнські норми", - йдеться в заяві організації.

За їх словами, підвищення рівня володіння англійською мовою як головною міжнародною мовою сучасного світу є правильною і важливою метою, але наголошують, що ухвалення такого закону не має звужувати сферу застосування української мови.

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"Оскільки англомовні фільми становлять левову частку всіх фільмів в українському кінопрокаті, реалізація цієї норми призведе до катастрофічних наслідків.

  • По-пeршe, українська мова майжe повністю зникнe з кінотeатрів. Упродовж багатьох років дeмонстрування популярних фільмів у чудовому українському дублюванні було потужним чинником долучeння до української мови мeшканців русифікованих міст. І тeпeр, коли пeрeхід людeй на українську мову важливий, як ніколи, цeй чинник просто знищується.
  • По-другe, знищується українськe кінодублювання як галузь.
  • По-трeтє, будe завдано удару по кінотeатрах чeрeз різкe падіння відвідуваності. Аджe більшість глядачів ходить у кіно, щоб насолодитися пeрeглядом фільму, а нe для вивчeння мов чи читання субтитрів.
  • По-чeтвeртe, вeличeзна кількість глядачів, позбавлeних можливості дивитися фільми українською мовою, просто дивитимeться їх у російськомовному дубляжі в інтeрнeті.

У спільноті наголосили, що заборона на демонстрування фільмів українською мовою в кінотеатрах України - це "антиконституційне дикунство".

Зазначимо, що законопроєкт передбачає поступово запровадження демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами з 2025 до 2027 року. 

Також читайте: Фільми в кінотеатрах - мовою оригіналу з українськими субтитрами: Що передбачає закон про надання англійській статусу міжнародної

Автор: 

законопроєкт (3614) кіно (964) кінопрокат (146) англійська мова (75)


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Топ коментарі
+51
"Слуги" і "риги" бояться української мови, як чорт ладана.
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30.06.2023 14:06
+33
По-чeтвeртe, вeличeзна кількість глядачів, позбавлeних можливості дивитися фільми українською мовою, просто дивитимeться їх у російськомовному дубляжі в інтeрнeті. Джерело: саме ЦЕ і є МЕТА цього зеленого закону. манкурти срані
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30.06.2023 14:09
+25
На Конституцію Зяма поклав те чим грає на роялі.
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30.06.2023 14:10
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Дикунство или нет, а ничего кроме того что кинотеатры станут убыточными это не изменит. Так же произошло, когда отменили ру дубляж.
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30.06.2023 16:31 Відповісти
Україна - постколоніальна держава( а , може, й досі колоніальна), мова якої зазнавала гноблення століттями. Знання англійської мови важливе, але без знання української мови зникне держава Україна
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30.06.2023 16:33 Відповісти
І чого у нас завжди все так тупо і безглуздо? Вже сил не має дивитися на цей ідіотизм. Примусь дурня богу молитися, він собі і лоба розіб'є. Замість знищення московитської балачки під виглядом впровадження англійської знищують українську. Занавес.
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30.06.2023 16:37 Відповісти
В мене таке враження, що ця **** влада свідомо вишукує чим можна симулювати активну діяльність, аби не працювать на Армію і перемогу. Краще б Лавру очистили від фсбешної шобли, бо так же і сидять на сраці - за усьо заплачєно! Агов, СБУ, що робить фсб в нашій країні на десятому році війни?!!!!
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30.06.2023 16:40 Відповісти
В Израиле голосовая ивритская озвучка есть только в мультфильмах и детских фильмах ,все остальное с субтитрами.,( наверно рынок маленький и дорого делать голосовую )
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30.06.2023 17:20 Відповісти
Любі круголоволомки для мозку помогають йому розвиток.
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30.06.2023 19:25 Відповісти
Це взагалі-то дуже важко дивитись якийсь динамічний бойовик чи комедію і одночасно читати субтитри.
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30.06.2023 17:32 Відповісти
Потрібно зробити два варіанта - і з українською озвучкою, і з оригінальним звуком + титри. Мають бути різні сеанси. Англійську потрібно вчити, в т.ч. по фільмам. Українці повинні мати прямий доступ до всього, що є у світі найпередовішого на англійській - науки, культури, бізнесу, і т.д. Досить обмежувати себе лише кацапською мовою, рускім міром, їх інтерентом, літературою і т.д.
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30.06.2023 19:21 Відповісти
В українських кінотеатрах має бути українська мова. Хто захоче вивчити англійську, наприклад, щоби подорожувати, чи для роботи - вивчити її й так. Українська ж мова, особливо в такій постколоніальній країні як Україна, потребує всебічної підтримки й захисту з боку держави. Особливо, маючи такого сусіда - як росія. Українська мова - це захист Українського народу.
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30.06.2023 20:04 Відповісти
Захист українського народу - це розвиток бізнесу, науки і культури. Ти можеш ще й шаровари надіти, але це не захистить український народ, якщо він буде і далі найбіднішим і найвідсталішим в Європі.
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03.07.2023 10:00 Відповісти
НІ
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01.07.2023 07:31 Відповісти
Що говорити ...багато...треба вчити англійську....Англійська найкращий противіс руській
.знання англійської збагачуе і дае більше шансів...звичайно про Украінську не забувати
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30.06.2023 19:23 Відповісти
Найкраща противага російській - це українська. Без української мови - не буде ані України, ані українців. Буде просто територія, звільнена від українців - під чужинців.
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30.06.2023 19:59 Відповісти
НІ
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01.07.2023 07:33 Відповісти
Гмм... - БОГ ложки мови давно роздав і за тарілками-країнами також розсадив, що кому до пиці відповідно заповідей насипано, тож одні тяму мають, інші ні, а от будувати Америку в Україні не раджу, бо це буде не Америка, а Америка вже давно збудована. АРХ М
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30.06.2023 19:43 Відповісти
Заборона на український дубляж в кінотеатрах- пряме порушення конституційних прав громадян України і є відвертим антиконституційним злочином; також це є елементом лінгвоциду (геноциду), спрямованого проти українців та української мови зокрема. А в умовах війни, котру веде проти України росія - війни на знищення самої України, українців, української нації - це є фактичним відвертим виступом на боці агресора - росії, та співучасть у геноцидній війні на боці агресора проти України.
зелешобло публічно розписалося в тому, що вони є поплічниками та співучасниками російських окупантів та військових злочинців та черговий раз висралося на Конституцію України, в день Конституції, відверто реалізуючі план: "Україна без українців" .
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30.06.2023 19:56 Відповісти
Po mojemu dubljazh na Ukrainskom - veljikoljepnoje posobije dlja izuchenjija Angljijskovo jazika!
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30.06.2023 20:09 Відповісти
Ой, та це президент захопився у парламенті передвиборчою промовою і агітацією. Даруйте йому, ''дурника понесло''. Гадаю писаря, що писав промову, вже відправили на нуль, бо президент після промови втратив відсотків 23-27 прихильних виборців на майбутніх перегонах, що мають відбутися негайно після видворення московитів.
Буде в кінотеатрах український дубляж, куди ж без нього, він такий дотепний і вже такий рідний, що неначе кацапського і не було, проте буде половина сеансів українською мовою і половина англійською.
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30.06.2023 21:08 Відповісти
Ото "тумба-юмба" розкипішувалася! Читати субтитри? Ха! Якщо люди українською читають насилу і взагалі чи читають? Це ж треба мозок напружувати!
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30.06.2023 22:58 Відповісти
Мови різні треба знати. Ніколи не знаєш, як складеться життя. Субтитри не люблю, але в деяких країнах ес ставлять фільми англійською навіть без субтитрів. Просто англійською. І там дійсно люди її потім знають.
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30.06.2023 23:42 Відповісти
Хоча мій син тільки так і вивчив українську - завдяки дубляжу. Коли приїзджав в Україну. Там йшов фільм "Величне століття" з Сулейманом і т.д. Так і вивчив, бо класний дубляж і фільм. Тому, як сказати.
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01.07.2023 00:35 Відповісти
ГЕТЬ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ! ГЕЕЕЕЕТЬ!!!!!!
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01.07.2023 07:38 Відповісти
маю сподівання що до 25-27 року цих гнид фсбешних у владі не буде, хоча ідіоти виберуть собі
іншого єрмаківського клоуна - притулу, йому краз вкрадених грошей із супутника вистарчить
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17.07.2023 22:36 Відповісти
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