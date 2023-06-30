Законопроєкт про англійську мову - антиконституційне дикунство, - спільнота "Мова об’єднує" про відмову від українського дублювання в кіно
Громадянська спільнота "Мова об’єднує" вимагає вилучити із законопроєкту про застосування англійської мови в Україні всі зміни, що стосуються кіно й телебачення, включаючи заборону на дублювання українською мовою англомовних фільмів у кінотеатрах.
Про це вони написали у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Громадянська спільнота "Мова об'єднує" висловлює рішучий протест проти намірів влади викинути українську мову з кінотеатрів і зменшити її частку на телебаченні. Ми вважаємо неприйнятним ухвалення навіть у першому читанні внесеного 28 червня президентом України законопроєкту №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", якщо з нього не будуть вилучені відверто антиукраїнські норми", - йдеться в заяві організації.
За їх словами, підвищення рівня володіння англійською мовою як головною міжнародною мовою сучасного світу є правильною і важливою метою, але наголошують, що ухвалення такого закону не має звужувати сферу застосування української мови.
"Оскільки англомовні фільми становлять левову частку всіх фільмів в українському кінопрокаті, реалізація цієї норми призведе до катастрофічних наслідків.
- По-пeршe, українська мова майжe повністю зникнe з кінотeатрів. Упродовж багатьох років дeмонстрування популярних фільмів у чудовому українському дублюванні було потужним чинником долучeння до української мови мeшканців русифікованих міст. І тeпeр, коли пeрeхід людeй на українську мову важливий, як ніколи, цeй чинник просто знищується.
- По-другe, знищується українськe кінодублювання як галузь.
- По-трeтє, будe завдано удару по кінотeатрах чeрeз різкe падіння відвідуваності. Аджe більшість глядачів ходить у кіно, щоб насолодитися пeрeглядом фільму, а нe для вивчeння мов чи читання субтитрів.
- По-чeтвeртe, вeличeзна кількість глядачів, позбавлeних можливості дивитися фільми українською мовою, просто дивитимeться їх у російськомовному дубляжі в інтeрнeті.
У спільноті наголосили, що заборона на демонстрування фільмів українською мовою в кінотеатрах України - це "антиконституційне дикунство".
Зазначимо, що законопроєкт передбачає поступово запровадження демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами з 2025 до 2027 року.
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.знання англійської збагачуе і дае більше шансів...звичайно про Украінську не забувати
зелешобло публічно розписалося в тому, що вони є поплічниками та співучасниками російських окупантів та військових злочинців та черговий раз висралося на Конституцію України, в день Конституції, відверто реалізуючі план: "Україна без українців" .
Буде в кінотеатрах український дубляж, куди ж без нього, він такий дотепний і вже такий рідний, що неначе кацапського і не було, проте буде половина сеансів українською мовою і половина англійською.
іншого єрмаківського клоуна - притулу, йому краз вкрадених грошей із супутника вистарчить