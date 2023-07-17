Резников и Остин обсудили сотрудничество в сфере обороны

Министр обороны Украины Алексей Резников пообщался со своим американским коллегой Ллойдом Остином, обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере обороны.

Об этом Резников написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обменялись впечатлениями о саммите НАТО в Вильнюсе; обсудили пути ускорения движения Украины к оперативной совместимости с НАТО. Обсудили планы на завтрашнее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн", - отметил он.

Резников добавил, что стороны обсудили ситуацию на поле боя и потребности ВСУ в вооружении и технике.

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"Я еще раз поблагодарил министра Остина и американский народ за поставку кассетных боеприпасов. Мы будем использовать их с умом, осторожно и в строгом соответствии с указанными ранее условиями", - резюмировал он.

Напомним, Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на территории Украины.