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Резников и Остин обсудили сотрудничество в сфере обороны

остін

Министр обороны Украины Алексей Резников пообщался со своим американским коллегой Ллойдом Остином, обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере обороны.

Об этом Резников написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обменялись впечатлениями о саммите НАТО в Вильнюсе; обсудили пути ускорения движения Украины к оперативной совместимости с НАТО. Обсудили планы на завтрашнее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн", - отметил он.

Резников добавил, что стороны обсудили ситуацию на поле боя и потребности ВСУ в вооружении и технике.

Читайте также: Дела движутся в правильном направлении, - Резников провел беседу с американским коллегой Ллойдом Остином

"Я еще раз поблагодарил министра Остина и американский народ за поставку кассетных боеприпасов. Мы будем использовать их с умом, осторожно и в строгом соответствии с указанными ранее условиями", - резюмировал он.

Напомним, Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на территории Украины.

Автор: 

помощь и поддержка (879) Резников Алексей (1170) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+9
Чому оцей, який зганьбився на всю Україну з яйцями по 17 і не тільки яйцями, ще не пішов до лісу?
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17.07.2023 22:29 Ответить
+8
як тільки Остін не гидує розмовляти з цим покидьком який обкрадає своїх солдатів?

Адже США могли його легко зняти з посади, просто припинивши з ним спілкуватися - НЕ РОЗУМІЮ
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17.07.2023 22:31 Ответить
+3
А извиниться за бубочку , шо тот так оголтело, на День независимости США, вместо поздравления, переложил на Байдена вину за то, шо Украина еще не в НАТО, бо зебил не выполнил домашнего задания по вступу в НАТО.
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17.07.2023 22:33 Ответить
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Чому оцей, який зганьбився на всю Україну з яйцями по 17 і не тільки яйцями, ще не пішов до лісу?
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17.07.2023 22:29 Ответить
Ну як так, ну звідки воно вилізло ... як тільки він десь що влізе ... так відразу і F-16 вже не через 2-3 місяці ... а вже взараз вже досіть навчатися не почали... якось так...
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17.07.2023 22:40 Ответить
Остін виглядає як пздц рєзнікам-оберзлодіям...
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17.07.2023 22:29 Ответить
В порту Щецина/Польша/ выявили и засняли тонны алюминевых чушек . На товарных бирках -"Изготовлено в Росии. 03.03.2023г."
Коментарий к видео :" Оце так працюють санкцiī **** твою....."
Видео наверно снял рабочий из Украины.
Tg. "Украīна НОВИНА".
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17.07.2023 22:48 Ответить
Про яйця та про "Мавіки".
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17.07.2023 22:31 Ответить
як тільки Остін не гидує розмовляти з цим покидьком який обкрадає своїх солдатів?

Адже США могли його легко зняти з посади, просто припинивши з ним спілкуватися - НЕ РОЗУМІЮ
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17.07.2023 22:31 Ответить
Тому що замість одного прозорого лендлізу у нас діють три програми. Як в Афганістані. Крадуть і там і тут - "свій до свого по своє"...
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17.07.2023 22:34 Ответить
Дивно,,,як цому яйцЯкраду,,),там Люди вірять??,мабуть,на відміну від деяких,),там,повні Лохи,так?,),
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17.07.2023 22:47 Ответить
знаєш що за підор справа з яким Остін мало не цілується?



підказка - зрадник України таран
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17.07.2023 22:52 Ответить
накидати фоток,едентичних за змістом??),і ви ж чудово зрозуміли суть питання,так навіщо мені це фото?,)
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17.07.2023 23:05 Ответить
Обговорили.
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17.07.2023 22:33 Ответить
краще кожному крадію з Міноборони дати по яйцях...
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17.07.2023 22:40 Ответить
А извиниться за бубочку , шо тот так оголтело, на День независимости США, вместо поздравления, переложил на Байдена вину за то, шо Украина еще не в НАТО, бо зебил не выполнил домашнего задания по вступу в НАТО.
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17.07.2023 22:33 Ответить
Остін -- як кара небесна - а Резніков -- шо подати .
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17.07.2023 22:34 Ответить
Фабержеголовий навіть не помічає (чи не хоче помічати) з якою огидою американець з ним спілкується.
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17.07.2023 23:07 Ответить
А міг би ше обговорити перевід "штук" у "дюйми", а "кілограми" -- у "Фаренгейти". А то якось останнім часом ми стали плутатися у розумінні розрахунків за закупівлі чинушами Укроборонпрому майна та харчів для військових потреб. А щоби ми не зламали собі мозок над цим, то, якшо не помиляюся, на цю інфу вже наклали гриф "секретно".
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17.07.2023 23:31 Ответить
Нажаль Резніков нiчого не розумiϵ в вiйськовiй справi, а Остін нiчого не розумiϵ в яйцях.
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18.07.2023 07:22 Ответить
 
 