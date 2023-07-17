Резніков та Остін обговорили співпрацю у сфері оборони
Міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, обговорили актуальні питання співпраці у сфері оборони.
Про це Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Обмінялися враженнями про саміт НАТО у Вільнюсі; обговорили шляхи прискорення руху України до оперативної сумісності з НАТО. Обговорили плани на завтрашнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн", - зазначив він.
Резніков додав, що сторони також обговорили ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ в озброєнні та техніці.
"Я ще раз подякував міністру Остіну та американському народу за постачання касетних боєприпасів. Ми використовуватимемо їх з розумом, обережно та в суворій відповідності до зазначених раніше умов", - резюмував він.
Нагадаємо, Резніков запропонував дозволити розміщення іноземних військових баз на території України.
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Коментарий к видео :" Оце так працюють санкцiī **** твою....."
Видео наверно снял рабочий из Украины.
Tg. "Украīна НОВИНА".
Адже США могли його легко зняти з посади, просто припинивши з ним спілкуватися - НЕ РОЗУМІЮ
підказка - зрадник України таран