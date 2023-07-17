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Резніков та Остін обговорили співпрацю у сфері оборони

остін

Міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, обговорили актуальні питання співпраці у сфері оборони.

Про це Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Обмінялися враженнями про саміт НАТО у Вільнюсі; обговорили шляхи прискорення руху України до оперативної сумісності з НАТО. Обговорили плани на завтрашнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн", - зазначив він. 

Резніков додав, що сторони також обговорили ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ в озброєнні та техніці.

"Я ще раз подякував міністру Остіну та американському народу за постачання касетних боєприпасів. Ми використовуватимемо їх з розумом, обережно та в суворій відповідності до зазначених раніше умов", - резюмував він. 

Також читайте: Резніков анонсував 18 липня Рамштайн-14: Продовжимо робити неможливе

Нагадаємо, Резніков запропонував дозволити розміщення іноземних військових баз на території України. 

допомога і підтримка (1170) Резніков Олексій (1447) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+9
Чому оцей, який зганьбився на всю Україну з яйцями по 17 і не тільки яйцями, ще не пішов до лісу?
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17.07.2023 22:29 Відповісти
+8
як тільки Остін не гидує розмовляти з цим покидьком який обкрадає своїх солдатів?

Адже США могли його легко зняти з посади, просто припинивши з ним спілкуватися - НЕ РОЗУМІЮ
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17.07.2023 22:31 Відповісти
+3
А извиниться за бубочку , шо тот так оголтело, на День независимости США, вместо поздравления, переложил на Байдена вину за то, шо Украина еще не в НАТО, бо зебил не выполнил домашнего задания по вступу в НАТО.
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17.07.2023 22:33 Відповісти
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Чому оцей, який зганьбився на всю Україну з яйцями по 17 і не тільки яйцями, ще не пішов до лісу?
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17.07.2023 22:29 Відповісти
Ну як так, ну звідки воно вилізло ... як тільки він десь що влізе ... так відразу і F-16 вже не через 2-3 місяці ... а вже взараз вже досіть навчатися не почали... якось так...
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17.07.2023 22:40 Відповісти
Остін виглядає як пздц рєзнікам-оберзлодіям...
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17.07.2023 22:29 Відповісти
В порту Щецина/Польша/ выявили и засняли тонны алюминевых чушек . На товарных бирках -"Изготовлено в Росии. 03.03.2023г."
Коментарий к видео :" Оце так працюють санкцiī **** твою....."
Видео наверно снял рабочий из Украины.
Tg. "Украīна НОВИНА".
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17.07.2023 22:48 Відповісти
Про яйця та про "Мавіки".
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17.07.2023 22:31 Відповісти
як тільки Остін не гидує розмовляти з цим покидьком який обкрадає своїх солдатів?

Адже США могли його легко зняти з посади, просто припинивши з ним спілкуватися - НЕ РОЗУМІЮ
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17.07.2023 22:31 Відповісти
Тому що замість одного прозорого лендлізу у нас діють три програми. Як в Афганістані. Крадуть і там і тут - "свій до свого по своє"...
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17.07.2023 22:34 Відповісти
Дивно,,,як цому яйцЯкраду,,),там Люди вірять??,мабуть,на відміну від деяких,),там,повні Лохи,так?,),
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17.07.2023 22:47 Відповісти
знаєш що за підор справа з яким Остін мало не цілується?



підказка - зрадник України таран
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17.07.2023 22:52 Відповісти
накидати фоток,едентичних за змістом??),і ви ж чудово зрозуміли суть питання,так навіщо мені це фото?,)
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17.07.2023 23:05 Відповісти
Обговорили.
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17.07.2023 22:33 Відповісти
краще кожному крадію з Міноборони дати по яйцях...
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17.07.2023 22:40 Відповісти
А извиниться за бубочку , шо тот так оголтело, на День независимости США, вместо поздравления, переложил на Байдена вину за то, шо Украина еще не в НАТО, бо зебил не выполнил домашнего задания по вступу в НАТО.
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17.07.2023 22:33 Відповісти
Остін -- як кара небесна - а Резніков -- шо подати .
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17.07.2023 22:34 Відповісти
Фабержеголовий навіть не помічає (чи не хоче помічати) з якою огидою американець з ним спілкується.
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17.07.2023 23:07 Відповісти
А міг би ше обговорити перевід "штук" у "дюйми", а "кілограми" -- у "Фаренгейти". А то якось останнім часом ми стали плутатися у розумінні розрахунків за закупівлі чинушами Укроборонпрому майна та харчів для військових потреб. А щоби ми не зламали собі мозок над цим, то, якшо не помиляюся, на цю інфу вже наклали гриф "секретно".
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17.07.2023 23:31 Відповісти
Нажаль Резніков нiчого не розумiϵ в вiйськовiй справi, а Остін нiчого не розумiϵ в яйцях.
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18.07.2023 07:22 Відповісти
 
 