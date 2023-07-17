Резніков та Остін обговорили співпрацю у сфері оборони

Міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, обговорили актуальні питання співпраці у сфері оборони.

Про це Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обмінялися враженнями про саміт НАТО у Вільнюсі; обговорили шляхи прискорення руху України до оперативної сумісності з НАТО. Обговорили плани на завтрашнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн", - зазначив він.

Резніков додав, що сторони також обговорили ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ в озброєнні та техніці.

"Я ще раз подякував міністру Остіну та американському народу за постачання касетних боєприпасів. Ми використовуватимемо їх з розумом, обережно та в суворій відповідності до зазначених раніше умов", - резюмував він.

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Нагадаємо, Резніков запропонував дозволити розміщення іноземних військових баз на території України.