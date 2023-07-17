"Война не может длиться еще 500 дней", - глава МИД Великобритании Клеверли

Мир не может допустить затягивания войны. Россия должна немедленно вывести свои войска из Украины и прекратить препятствовать экспорту продовольствия через Черное море.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", - подчеркнул он.

Клеверли напомнил, что Генассамблея ООН неоднократно призывала к миру, основанному на принципах Устава ООН, а также совместному убеждению, что сила не равняется праву. "План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира", - отметил Клеверли.

Он добавил, что справедливый и крепкий мир – это то, к чему стремится международное сообщество, и Россия должна сделать этот выбор уже сегодня, выведя все свои войска из Украины.

"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", - призвал Клеверли.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прилетит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке с двухдневным рабочим визитом. Он примет участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН относительно агрессии России против Украины.