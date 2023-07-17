РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12530 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
14 165 97

"Война не может длиться еще 500 дней", - глава МИД Великобритании Клеверли

клеверлі

Мир не может допустить затягивания войны. Россия должна немедленно вывести свои войска из Украины и прекратить препятствовать экспорту продовольствия через Черное море.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", - подчеркнул он.

Клеверли напомнил, что Генассамблея ООН неоднократно призывала к миру, основанному на принципах Устава ООН, а также совместному убеждению, что сила не равняется праву. "План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира", - отметил Клеверли.

Он добавил, что справедливый и крепкий мир – это то, к чему стремится международное сообщество, и Россия должна сделать этот выбор уже сегодня, выведя все свои войска из Украины.

"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", - призвал Клеверли.

Читайте также: Глава МИД Клеверли может стать министром обороны Великобритании вместо Уоллеса, - The Times

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прилетит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке с двухдневным рабочим визитом. Он примет участие в министерском заседании Совета Безопасности ООН относительно агрессии России против Украины.

Автор: 

Великобритания (5048) ООН (4213) Клеверли Джеймс (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
давайте більше зброї
показать весь комментарий
17.07.2023 23:25 Ответить
+22
Тому ось вам ще 4 танки та 10 ракет і давайте вже виганяйте кацапів
показать весь комментарий
17.07.2023 23:31 Ответить
+18
з таким підходом так званих цивілізованих країн ця війна буде тривати значно більше, ніж ще 500 днів. та і далеко не факт, що Україна після закінчення залишиться існувати.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
давайте більше зброї
показать весь комментарий
17.07.2023 23:25 Ответить
І що буде? Це тушити вогонь бензином. Зброї і припасів вже дали і так овер дофіга. Результат - звільнено кілька сіл. Дайте ще більше зброї, ми угробимо ще декілька десятків літаків і сотні одиниць техніки і що найгірше, тисячі солдат - і звільнимо ще кілька сіл. А в цей час на другому кінці фронту кілька сіл втратимо. А потім знов, винне НАТО, бо "ви мало нам дали", і все по кругу. І все стоїть на місці, а люди щодня гинуть, можливо, сотнями. А кінця і краю цій бійні нема.
показать весь комментарий
18.07.2023 03:21 Ответить
кремлівський наративчик - нюню
показать весь комментарий
18.07.2023 04:23 Ответить
Давайте міріцца, да кацапчик???
показать весь комментарий
18.07.2023 05:52 Ответить
Кацап, ти можеш розмовляти укрїнською, - це диво незбагненне
показать весь комментарий
18.07.2023 06:12 Ответить
Страшніше ніж кацапські воші, це українські гниди ...
показать весь комментарий
18.07.2023 09:30 Ответить
оце у вас камінгаут
показать весь комментарий
18.07.2023 09:14 Ответить
А виробляти ракети самим? А, це ж при Порошенку було, а у Зеленського "інша фізіологія".
показать весь комментарий
18.07.2023 10:03 Ответить
при зеленському довели до ума взяли на озброєння нептун
показать весь комментарий
18.07.2023 10:42 Ответить
з таким підходом так званих цивілізованих країн ця війна буде тривати значно більше, ніж ще 500 днів. та і далеко не факт, що Україна після закінчення залишиться існувати.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:28 Ответить
Так никто не мешает Украине построить заводы и прочее. Но Украина за 500 дней отметилась только в бесчисленных коррупционных скандалах.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:31 Ответить
я цю тупу дурню ще й кацапсячою навіть коментувати не стану.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:32 Ответить
Ты просто пишешь как будто это не Украина воюет, а кто-то другой. В нормальной стране война ведет к переоценке приоритетов, у нас война привела только к увековечиванию того что существовало до войны.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:34 Ответить
И "МАРАФОН" пророк "существовало до войны"...
показать весь комментарий
17.07.2023 23:45 Ответить
Це тому що в Україні при владі знаходиться ворожа 5-та колона, про яку вже відкрито почали говорити міжнародні партнери
показать весь комментарий
18.07.2023 11:22 Ответить
Від тебе самого кацапом смердит.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:43 Ответить
Увага! На цій сторінці в розділі коментарів ПРАЦЮЄ зайвохромосомний бот патрушева з ФСБ

Луб'янська методичка у розділі «Як писати коментарі» рекомендує тролям з Лахти використовувати на українських сайтах слова та словосполучення такого характеру: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и др. Пітерські тролі зазвичай використовують у своїх «есе» тюремну «феню». Щоб чітко висловити свою думку, їм достатньо не більше десяти слів: Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Інші висловлювання писати непристойно з поваги до жінок.

Коефіцієнт інтелекту IQ у працівників Пригожина приблизно на рівні мийника машин - «Мотороли», а словниковий запас навіть менше, ніж у Еллочки-людожерки. У їхніх коментарях легко проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок.

показать весь комментарий
18.07.2023 03:16 Ответить
Будують заводи. Цимбалюк зокрема звітував про артелерійські снаряди. Але буде мало. Все одно потрібні стратегічні, глобальні рішення. Так чи інакше.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:52 Ответить
В Союзі в 41-му були прийняті глобальні рішення. Всі заводи перейшли на випуск військової продукції, зброї і ***********. Працювали в 3 зміни, навіть 14 - 16 річні підлітки стали до станків. Але без потужного ленд-лізу все одно не обійшлись.
показать весь комментарий
18.07.2023 01:30 Ответить
за яйца по 17 кто-то сел? какие заводы? об чем речь?
показать весь комментарий
18.07.2023 03:29 Ответить
А що Вам не подобається у словах Клеверлі на засіданні Ради Безпеки ООН?
показать весь комментарий
17.07.2023 23:41 Ответить
То схоже кацап.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:44 Ответить
То что он верит путину верит что с ним можно договорится словами...только на поле боя и санкциями.
показать весь комментарий
18.07.2023 02:57 Ответить
Звідки Ви таке взяли? Дипломат закликав припинити війну. Це його робота на конкретному заході.
показать весь комментарий
18.07.2023 03:23 Ответить
з яким підходом? Україні допомоги на 150 мільярдів дали, дядя, зброї і *********** надано було стільки що я задовбусь тут перераховувати. Чужі країни, яким ми ніхто і які нам нічого не винні. Скільки тобі трильйонів доларів ще треба щоб перестали нити? Уже казали "дайте танки і ми звільнимо південь". Звільнив? Думаєш, літаки сильно щось змінять? Звільнимо на два села більше? Фронт все перемелює. Вони дали - фронт перемолов, вони дали - фронт перемолов, а наступу нема, все стоїть на місці, і найстрашніше, що фронт перемелює людей. Тупо даремно, бо звільнення всієї території не буде, тому що проти нас воює глиба в 5 раз більша по населенню і з величезним ВПК, і ця країна ще навіть толком мобілізації не проводила і не переводила економіку на воєнні рейки. І якщо треба буде - зробить це. До твердолобих інтернет-патріотів ніяк не дійде, що воєнного вирішення тут нема, воєнним шляхом не переможе жодна зі сторін. Але ж ні, ми хочемо воювати, ніякого перемир'я- пишуть вояни з диванів. А як запитаєш, чи ти сам на фронті - то всі вдома, або непридатний, або пенсіонер, або бронь, або інвалід, або баба, або "я вже воював" або ще щось.
показать весь комментарий
18.07.2023 03:06 Ответить
І що ти пропонуєш, сидіти в глухій обороні, чекати поки кацапи накопичать сили і підуть у тотальний наступ???
показать весь комментарий
18.07.2023 05:55 Ответить
Чи пропонуєш взагалі капітулювати перед агресором, диванний скептик, щоб він потім знищив всіх українців в таборах, геноцидами та голодоморами?
показать весь комментарий
18.07.2023 11:26 Ответить
Україна як держава і місце на карті залишиться попри всі спроби ********** її загарбати. Ну а залишки українців ... на якийсь час стануть "корінною, титульною нацією" як недобитки індіанців в США. Обкладемо мігрантів податками - нехай працюють, а самі і почнемо активно розмножуватись як кролики. Так! Створимо "Культ Кроликів" і під керівництвом почесного кроля яценюка відкриємо казіно та ігрові автомати для мігрантів. Ото заживем...
показать весь комментарий
25.07.2023 17:14 Ответить
мабуть треба переробляти асвальтоукладчики в машини для розміновування на дистанційному управлінні
показать весь комментарий
17.07.2023 23:30 Ответить
Асфальт понад усьо.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:32 Ответить
Народ мій є, народ мій завжди буде,
Ніщо не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
і орди завойовників-заброд

Ви, байстрюки катів осатанілих,
не забувайте, виродки, ніде:
- Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
показать весь комментарий
17.07.2023 23:31 Ответить
"Весь світ хоче миру". Так и давайте ******* русню всем Миром.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:31 Ответить
Тому ось вам ще 4 танки та 10 ракет і давайте вже виганяйте кацапів
показать весь комментарий
17.07.2023 23:31 Ответить
СВОЄ ТРЕБА МАТИ!
Що за хамська натура, просити й ще бути незадовільним тим що дають..... а не уху, ВИ, їли?
Добре що так а не ігнор як коли Рашисти нападали на інших.
показать весь комментарий
18.07.2023 01:22 Ответить
Нема свого. Далі що? Здохніть усі?
показать весь комментарий
18.07.2023 01:33 Ответить
Oleksandr Onys ні. Боротися й бути вдячними союзникам за підтримку й допомогу а не поводитись як хамовите бидло - єй "яжнєлох какой" анушвидко сюди.
показать весь комментарий
18.07.2023 02:46 Ответить
Своє ми знищили і віддали рашці ще в 90-х - на початку 2000-х саме на вимогу наших західних партнерів. Тільки не треба тут розповідати про Кучму та іншу подібну єресь. В мережі повно матеріалів, як все було насправді.
показать весь комментарий
18.07.2023 01:36 Ответить
Goga Gruzin хто не розбудовував Армію з 2019 року й зменьшував фінансування?
Хто не проводив мінування й риття окопів, оборонних укріплень хто не робив? Захід за руки тримав?
Хто обрав блазня президентом у воюючій країні не помічаючи війни?
Хто заглядав у очі сину Сатани *****?
P. S. Перш ніж кричать що всі засранці- подивись у власні штанці. (О. Пілевич)
показать весь комментарий
18.07.2023 02:44 Ответить
Не бреши, не було жодних вимог західних партнерів щодо тактичної яз, збройного урану, плутонію, крилатих ракет та авіації, які Україна руками зрадників комуняк передала агресору
показать весь комментарий
18.07.2023 11:30 Ответить
Вчи історію.
показать весь комментарий
18.07.2023 14:37 Ответить
якби мені за допомогу і порятунок щось вякнули типу цього, я би не просто припинив допомагати, а і попросив би усе до останнього цента і до останнього патрона повернути назад. А далі - воюй сам, якщо щось не так.
показать весь комментарий
18.07.2023 03:10 Ответить
Ми і воюємо самі. Чи це не так? Не українці гинуть щодня? Навіть зараз. Поки сміливий Alex james 7ac202cd пише своє справедливе повідомлення. Скілбки американців гине зараз? Скільки британців? А українців?...
показать весь комментарий
18.07.2023 03:16 Ответить
Ти спочатку тоді попроси щоб повернули все до останнього патрона що ми передали та знищили в рамках різних роззброєнь на вимогу цих же міжнародних партнерів,під "гарантії" будапештсько-бухарестських розвідняків.Для перемоги над парашею в цій війні точно вистачило б,а відсотків на двісті війна була б зараз в іншому місці,за межами України.
показать весь комментарий
18.07.2023 06:18 Ответить
Клевері ще один котрий хоче зазирнути в очі….
цього пацюка тупінатреба топити а не взивати до закінчення війни….
показать весь комментарий
17.07.2023 23:32 Ответить
Прямо з трибуни Ради Безпеки ООН?
показать весь комментарий
17.07.2023 23:45 Ответить
Почати можна навіть звідти….
показать весь комментарий
17.07.2023 23:47 Ответить
У ЗЕбіла війна може тривати роками, ви не розумієте. Коли би ще були яйця по 17 грн та ЗЕбломарахвон багатомільярдний
показать весь комментарий
17.07.2023 23:32 Ответить
Дуже цікаве інтервью - світ боїться сильної України

Лабіринти НАТО. Ірина Фаріон про саміт НАТО у Вільнюсі
https://youtu.be/2WZnKv_Hr94
показать весь комментарий
17.07.2023 23:33 Ответить
Сильная Украина это феномен Данинга-Крюгера Фарион.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:35 Ответить
Вона багато дае істории , котру москалі у головах українців намагалися стерти
https://www.facebook.com/ihor.fedyk.31?__cft__%5B0%5D=AZU-Cq5cV1A8_-xddbK3n5ZMfBbPpegeOxfFryNVtCkt2K3VzhsU-Pc8d7fLzaNEDk_Qpd5M1cfXlukV-od8Cmblu42ko3D9TSXA6PLHYtzI09Td5cCa7Fi9wYNZh8soNDWtJxJkd4vYZvObZST5dzmQbopG5Q-GBYjEdnEumNVlvZUGytoq3xjgMY3cN5X2T0Q&__tn__=-UC*F Ihor Fedyk

Трагедія УГА.
!6- 18 липня 1919р. Українська Галицька Армія, під тиском польської армії Галлєра, підготовленої Францією та Англією, покидала рідний край і переходила за р. Збруч, щоб допомогти Армії УНР. ЗУНР- загинула! Весь похід УГА- суцільна трагедія галицьких вояків. Мало з них повернулося додому, в Галичину.Дехто з українських істриків критикує генерала Кравса за залишений Київ, коли з півночі на столицю наступали червоні, а з півдня - білі. Та прошу читачів згадати і те, що ген. Кравс, відкинувши польські заслони, прорвався через Карпати в Чехію і врятував біля 4 тис. галицького цвіту. Галицькі вояки вціліли. Інші полягли в трикутнику, чотирикутнику смерті, від тифу, в підмосковському концтаборі Кожухів. на Соловках, в Білому морі та ін. Український вчений і письменник та поет Михайло Брик писав:
"Уже пшениця дозрівала,
Вкривались золотом лани.
Липневе сонце ясно сяло,
Коли за Збруч ішли полки,
І сонце із жалю палилось,
І вітер з болю завивав,
Уся природа посумніла,
І Збруч розгублено стогнав..
показать весь комментарий
17.07.2023 23:45 Ответить
Она историк?
показать весь комментарий
17.07.2023 23:46 Ответить
Вона професор филологіі в Львівському універі.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:48 Ответить
Тоесть, не историк.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:51 Ответить
а какая разніца? госпожа "дуглас" найшла якусь картинку і рішили кинути її, хоч до теми вона немає ЖОДНОГО відношення! типова поведінка цієї особи...
показать весь комментарий
18.07.2023 00:23 Ответить
Ось Вам ще картинка

https://www.facebook.com/ihor.fedyk.31?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Ihor Fedyk

Злочин московських більшовиків. 4 липня 1941р., виконуючи наказ наркома держбезпеки СРСР В. Меркулова про облік всіх в"язнів тюрем всього ГУЛАГу і тих, хто пгідлягав ліквідації, у Заліщиках Тернопільської області, чекісти напакували 14 вагонів в"язнів, облили вагони пальним і потім зіштовхнули ці вагони із зруйнованого мосту у Дністер. Це були в"язні з Чорткова і Коломиї. Заліщицька трагедія забрала від 700 і до тисячі в"язнів. Десь тоді і там були знищені Петро Франко і проф. Кирило Студинський. І так в Україні з 1654р і до нині. Пора добиватли!

показать весь комментарий
18.07.2023 01:51 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 23:47 Ответить
якщо ти не знаєш історії , то нахіба вчиш її по запискам кгб-стської невченої аферистки?
п.с. фараон розказала тобі про те, як уга перейшла на сторону Денікіна?
показать весь комментарий
18.07.2023 00:20 Ответить
Я дивуюсь Вашему хамству. Вам так мулить , що українці будуть знати історию ? Що Ви срач тут підняли ізза комента про УГА?
А коммент цикавий тим, що це інфа як багато галичан погибло у таборах смерті В ПІДМОСКОВСЬКОМУ КАНЦ ТАБОРІ КОЖУХІВ, на Соловках, в Білому морі
чи Ви тут захищаете московитів ?
Ви така особа , що тількі кацапську історию визнаєте
показать весь комментарий
18.07.2023 01:37 Ответить
На рашку ці заклинання якось не діють -- тільки гарні *********
показать весь комментарий
17.07.2023 23:34 Ответить
https://www.dialog.ua/russia/277586_1689596570 Разбирательства по поводу того, что россия вновь получила болезненный удар
показать весь комментарий
17.07.2023 23:59 Ответить
І цей прохач миру у )(уйла має замінити Воллеса на посту міністра оборони?
Тьху на тебе, язикатий зенелоше,зїш свого картавого брехливого язика!
показать весь комментарий
17.07.2023 23:36 Ответить
Дайте ***** *****, а не просите вывести войска, это бесполезно
показать весь комментарий
17.07.2023 23:41 Ответить
Війна триває вже 9 РОКІВ!!!
показать весь комментарий
17.07.2023 23:42 Ответить
Не 9, а 20 років, починаючи з будівництва росіянами дамби біля коси Тузла.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:49 Ответить
Зе-шваль только на это и расчитывает. Даже если успехов всё это время на фронте будет 0.
Закончится война, закончится их шикарная жизнь и безответственность.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:44 Ответить
Десь,в бік кацапів, зловісно усміхнувся Боріс Джонсон,,,),,,
показать весь комментарий
17.07.2023 23:49 Ответить
При таких темпах постачання західного озброєння ЗСУ , як зараз , вона триватиме ще 500 років , а не днів .

Один зі співрозмовників WP сказав, що Україна отримала менше ніж 15% засобів розмінування, про які просила. Частина цього обладнання почала надходити лише минулого тижня. Джерело:
показать весь комментарий
17.07.2023 23:50 Ответить
Може і буде.Нащо давати надію?
показать весь комментарий
17.07.2023 23:52 Ответить
Пам'ятаймо історію України та пильнуймо Україну!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
показать весь комментарий
17.07.2023 23:55 Ответить
Хоч і моветон злочинців цитувати але тут можна добитися більшого від окупантів добрим словом і пістолетом чим просто добрим словом, яке вони сприймають як ознаку слабкості.
показать весь комментарий
17.07.2023 23:58 Ответить
Аль Капоне цього не говорив
показать весь комментарий
18.07.2023 00:10 Ответить
Я знаю, але такі як бункерний дід, одних добрих слів не розуміють. Д
показать весь комментарий
18.07.2023 00:12 Ответить
Ну часом і злочинці щось влучного можуть сказати

Якось попалися на очі цікаві факти про тогочасне Чикаго:

- єдиним конкурентом, котрого Аль Капоне насправді боявся, був абсолютно безбашенний поляк, що керував польско-єврейською бандою... але коли той через свою надмірну безстрашність випадково згинув, то Аль Капоне почав активну експансію
- там же існувала українська мафія, котра утворилася стихійно - під час формування і посилення інших етнічних угрупувань, українці все частіше ставали об"єктами атак; аж поки кілька ветеранів війн не використали свої навички з роботи з вибухівкою та іншим диковинним (в той час серед гангстерів) озброєнням;
- специфічний військовий досвід і те, що в української мафії вистачало глузду не лізти на території інших етносів, спричинило доволі терпиме відношення до них зі сторони інших етнічних ОЗУ; навіть Аль Капоне старався домовлятися з ними, а не пробував підпорядковувати, як інші ОЗУ (його цікавили новинки зі зброї, специ з вибухівки, контрабанда алкоголю з Канади ітп)
- ця українська мафія дуже швидко асимілювалася в загальноамериканську, бо як тільки стало безпечніше, то українці взагалі не бажали йти в кримінал, тому в (початково) українському ОЗУ за пару десятків років не було майже жодного українця серед молодих...
показать весь комментарий
18.07.2023 00:19 Ответить
Як же вам усім не обридло закликати ***** до порядку ! Просто наберіться мужності та дайте Україні більше зброї .
показать весь комментарий
18.07.2023 00:00 Ответить
Davaite zbropi bilshe
показать весь комментарий
18.07.2023 00:03 Ответить
Може і навіть більше
показать весь комментарий
18.07.2023 00:04 Ответить
https://youtu.be/yFGDne1qbNY ⚡Україну "послали" робити зброю самостійно | Хто відповість за "злив" ракетної програми? | Є ПИТАННЯ
показать весь комментарий
18.07.2023 00:06 Ответить
Боневтік може порішати з путіним і за кілька днів в губернії Україна закінчиться війна. В губернії. Але Залужний проти
показать весь комментарий
18.07.2023 00:09 Ответить
Будь яка спроба зє "порішати " з ****** закінчиться його смертю. Ми (народ України) також організуємо повне винищення його нащадків та всіх родичів-спадкоємців де б вони вони не ховались. Трупів не буде. Тільки розвіяний попіл.
показать весь комментарий
25.07.2023 17:29 Ответить
Нічого ти не організуєш
показать весь комментарий
25.07.2023 21:17 Ответить
Ідея відплати завжди об'єднує людей. Знайти спільників для вбивства в деяких випадках значно легше ніж, скажімо, кошти на операцію з порятунку життя...
показать весь комментарий
25.07.2023 23:45 Ответить
Війна могла закінчитись минулої осені, якби в нас було достатньо зброї. Кацапські нацисти були зовсім неготові до оборони. Якщо ви далі будете жувати соплі і цедити нам зброю по краплях параша може вести таку війну майже безкінечно
показать весь комментарий
18.07.2023 00:21 Ответить
Оце й печально
показать весь комментарий
18.07.2023 00:34 Ответить
Призывают они, импотенты долбаные путина и фашистскую расею. ******* уже по расее и повторите гребные русские корыта
показать весь комментарий
18.07.2023 00:29 Ответить
Интересно, а их больше интересует чтобы еще 500 дней не было войны или то что есть перешкоди експорту продовольства через Чорне море? Что-то мне подсказывает, если бы не эти перешкоди, то за 500 дней разговоров не было бы.
показать весь комментарий
18.07.2023 00:49 Ответить
Якесь дебілшоу, зв'язку між сраму Нато у Вільнюсі і відміни "зернової угоди" не розуміють? Ще 500 днів війни - це не про "історичні гарантії безпеки", самоусунення від проблеми. Можете потрясати повітря в ООН скільки хочете, це же те що "ви" хотіли - захищати "кожний дюйм землі Нато")) дивіться під ноги. Здається тепер питання в параграфі-88 та удару по Керченському мосту...нехай щасть в ООН.
показать весь комментарий
18.07.2023 00:58 Ответить
Китай просто рже...типа підтримує всі ініціативи цих горе-лідерів Заходу.
показать весь комментарий
18.07.2023 01:07 Ответить
Британія може спокійно завести свій кораблі в ЧМ і супроводжувати зерновози,а не робити свої марні заяви в нікуди.
показать весь комментарий
18.07.2023 01:19 Ответить
Нажаль, вона ще буде тривати як мінімум 500днів.
показать весь комментарий
18.07.2023 01:27 Ответить
А буде, ви ще довше передавайте зброю. Буде і 500 і 1500 діб.
показать весь комментарий
18.07.2023 01:33 Ответить
"пук-пердь-пшик....." - голова МЗС Великої Британії Клеверлі

щось видно, що клеверлі не дуже-то і клевер...
показать весь комментарий
18.07.2023 01:47 Ответить
Достаточно ввести в Черное море американский авианосец и все российские пугалки относительно зернового коридора прекратятся.
показать весь комментарий
18.07.2023 08:00 Ответить
Cleverly
показать весь комментарий
18.07.2023 08:35 Ответить
1. В начале осени прошлого года посол Украины в США Маркарова заявила, что Украине помощь от США не нужна. Об этом рассказал в своём телевизионном выступлении Андрей Ларионов. Он говорил, что когда он встречался с представителями Белого Дома, то они, и, сказали ему об этом. Маркарова заявила об этом официально(а, разве посол может заявлять подобные вещи не официально?). Если она заявила это без согласования, то почему ее до сих пор не попёрли с должности? А, если это выступление посла было согласовано с офисом президента, тогда получается совсем другая картина! Кстати говоря, Ларионова после этого стали обливать грязью особенно интенсивно. И он на долго исчез с экранов ТВ. Интересно, кто же дал команду - Не Пущать?
2. Наши западные партнёры на наши призывы о помощи устали напоминать нам о борьбе с коррупцией. Буквально перед самым началом саммита в Вильнюсе появилась информация, что
наши чиновники скоммуниздили миллиард долларов США, которые были выделены на закупку вооружения для ВСУ( это были народные деньги) . Миллиард растаял, как прошлогодний снег! Перечислять все пакости, которые натворили зеленые и их кореша нет необходимости обо всем уже говорено переговорено. Самое интересное, что никто никакой ответственности не понес! Даже дурачок трухин и тот сбежал за границу во время войны!!! Сейчас зеленые слуги хотят принять закон об отмене деклараций о доходах для с**я любимых!!! Каково?
3. Кацапы, воюя уже второй год и, получая п....лей, наконец, поняли, что они воюют с украинским народом! Р**ята, которые приготовили им свободный проход в Украину, ничего сделать не смогли. Кацапы получили по **..у и парадная форма сгорела вместе с ними. Тогда они начали просто уничтожать наш народ. В результате еще больше украинцев стали ненавидеть русню. Кацапы поняли, чтобы победить наш народ(не покорить), есть только один способ - нужно армию обезоружить. И в результате действий пятой колонны, помощь от США уменьшилась 2,7 раза - вместо 800 миллионов$ нам выделяют 300 миллионов$. Германия отказалась поставлять нам ракеты. Об обещанных самолетах на этот год нам придётся забыть. Плесень зеленая берет реванш.
показать весь комментарий
18.07.2023 11:54 Ответить
 
 