В Херсоне раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на собственных корреспондентов, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв раздался в городе около 23:10, на тот момент в Херсоне и области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, за минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов Херсонской области, выпустив 373 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА. По Херсону враг выпустил 40 снарядов.

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