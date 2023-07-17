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В Херсоне раздался взрыв

вибух

В Херсоне раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на собственных корреспондентов, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв раздался в городе около 23:10, на тот момент в Херсоне и области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, за минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов Херсонской области, выпустив 373 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА. По Херсону враг выпустил 40 снарядов.

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Автор: 

взрыв (6829) обстрел (28290) Херсон (2929)


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Багатостраждальний Херсон...
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18.07.2023 00:00 Ответить
Як же ця кацапня всіх дістала ...... бракує слів 🙁
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18.07.2023 01:06 Ответить
 
 