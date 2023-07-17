В Херсоне раздался взрыв
В Херсоне раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на собственных корреспондентов, передает Цензор.НЕТ.
Взрыв раздался в городе около 23:10, на тот момент в Херсоне и области была объявлена воздушная тревога.
Напомним, за минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов Херсонской области, выпустив 373 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА. По Херсону враг выпустил 40 снарядов.
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Остап Покотило
показать весь комментарий18.07.2023 00:00 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Amber
показать весь комментарий18.07.2023 01:06 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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