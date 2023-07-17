У Херсоні пролунав вибух
У Херсоні пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на власних кореспондентів, передає Цензор.НЕТ.
Вибух пролунав у місті близько 23:10, на той момент у Херсоні та області було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 89 обстрілів Херсонської області, випустивши 373 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та БПЛА. По Херсону ворог випустив 40 снарядів.
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Остап Покотило
показати весь коментар18.07.2023 00:00 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Amber
показати весь коментар18.07.2023 01:06 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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