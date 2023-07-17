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У Херсоні пролунав вибух

вибух

У Херсоні пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на власних кореспондентів, передає Цензор.НЕТ. 

Вибух пролунав у місті близько 23:10, на той момент у Херсоні та області було оголошено повітряну тривогу. 

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 89 обстрілів Херсонської області, випустивши 373 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та БПЛА. По Херсону ворог випустив 40 снарядів.

Дивіться: Люди збирають уламки свого життя: Херсонська ОВА показала наслідки обстрілів окупантами житлових кварталів міста. ВIДЕО

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Багатостраждальний Херсон...
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18.07.2023 00:00 Відповісти
Як же ця кацапня всіх дістала ...... бракує слів 🙁
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18.07.2023 01:06 Відповісти
 
 