Выход России из зерновой сделки подает плохой сигнал остальному миру, - Шольц

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, выход РФ из зерновой сделки подает нехороший сигнал остальному миру.

Его цитирует The Economic Times передает Цензор.НЕТ.

"Тот факт, что Россия не хочет продлевать соглашение о зерне, посылает плохой сигнал... всему остальному миру. Но все поймут, что за этим стоит, а именно - действия, которые во многом связаны с тем, что Россия не испытывает себя ответственной за хорошее сосуществование в мире", - отметил Шольц.

Читайте также: Зеленский о выходе РФ из "зернового соглашения": Мы не боимся. Есть владельцы кораблей, которые готовы продолжать поставки зерна

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Читайте также: Россия проигнорировала предложение ООН о подключении "дочери" "Россельхозбанка" к SWIFT, - Гутерриш

Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

США, Нидерланды, Великобритания и ЕС уже осудили срыв соглашения с Россией.