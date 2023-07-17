Выход России из зерновой сделки подает плохой сигнал остальному миру, - Шольц
По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, выход РФ из зерновой сделки подает нехороший сигнал остальному миру.
Его цитирует The Economic Times передает Цензор.НЕТ.
"Тот факт, что Россия не хочет продлевать соглашение о зерне, посылает плохой сигнал... всему остальному миру. Но все поймут, что за этим стоит, а именно - действия, которые во многом связаны с тем, что Россия не испытывает себя ответственной за хорошее сосуществование в мире", - отметил Шольц.
Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.
По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".
Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.
Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.
США, Нидерланды, Великобритания и ЕС уже осудили срыв соглашения с Россией.
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Стадіон так стадіонЕра права сильного так ера права сильного.
Что бы показать, ***** - что мы тоже, можем превратить россию в ядерный пепел.
Вот пусть Путин попробует стрелять по турецким кораблям
А где тогда его любовница Кабаева отдыхать с детками будет?
У нее в Турции вилла
И я уверен на, что моль, проглотит - как порноактриса
шольц чекав -що раша дасть якийсь "гарний " сигнаг світу? Ось реально?
навіть дуже хороший сигнал
робити санкції на справі а не на бумазі
справою а не ротом
бо є шанс що орки наклепають ракет та дронів з комплектуючими сша геоманії та ранції стільки що й на європу вистачить
а потім буде занепокоєння
а кто ето сдєлал???