РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12423 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 051 18

Выход России из зерновой сделки подает плохой сигнал остальному миру, - Шольц

шольц

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, выход РФ из зерновой сделки подает нехороший сигнал остальному миру.

Его цитирует The Economic Times передает Цензор.НЕТ.

"Тот факт, что Россия не хочет продлевать соглашение о зерне, посылает плохой сигнал... всему остальному миру. Но все поймут, что за этим стоит, а именно - действия, которые во многом связаны с тем, что Россия не испытывает себя ответственной за хорошее сосуществование в мире", - отметил Шольц.

Читайте также: Зеленский о выходе РФ из "зернового соглашения": Мы не боимся. Есть владельцы кораблей, которые готовы продолжать поставки зерна

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Читайте также: Россия проигнорировала предложение ООН о подключении "дочери" "Россельхозбанка" к SWIFT, - Гутерриш

Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

США, Нидерланды, Великобритания и ЕС уже осудили срыв соглашения с Россией.

Автор: 

Германия (7117) Шольц Олаф (912) зерновой коридор (226)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Добре що порушення усіх існуючихнорм міжнародного права не подають решті світу поганих сигналів.
показать весь комментарий
17.07.2023 22:47 Ответить
+2
Тому потрібно діяти з позицій сили. Сказати московитам, що кораблі будуть ходити і без них. А якщо хоч один буде потоплений, то їх база вв Севастополі просто зникне з нашого світу. Стадіон так стадіон Ера права сильного так ера права сильного.
показать весь комментарий
17.07.2023 22:43 Ответить
+2
Думаю,Эрдоган пустит турецкие суда
Вот пусть Путин попробует стрелять по турецким кораблям
А где тогда его любовница Кабаева отдыхать с детками будет?
У нее в Турции вилла
показать весь комментарий
17.07.2023 22:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так думаю для цього і затіяв Путін цю війну. Щоб повернути еру права сильного.
показать весь комментарий
17.07.2023 22:40 Ответить
Тому потрібно діяти з позицій сили. Сказати московитам, що кораблі будуть ходити і без них. А якщо хоч один буде потоплений, то їх база вв Севастополі просто зникне з нашого світу. Стадіон так стадіон Ера права сильного так ера права сильного.
показать весь комментарий
17.07.2023 22:43 Ответить
Украине, крайне необходимо вернуть ядерный статус.

Что бы показать, ***** - что мы тоже, можем превратить россию в ядерный пепел.
показать весь комментарий
17.07.2023 22:42 Ответить
Не дадут. Западные партньоры будут очень обеспокоены
показать весь комментарий
17.07.2023 22:46 Ответить
вже білорусь повернула ядерний статус
показать весь комментарий
17.07.2023 22:56 Ответить
Думаю,Эрдоган пустит турецкие суда
Вот пусть Путин попробует стрелять по турецким кораблям
А где тогда его любовница Кабаева отдыхать с детками будет?
У нее в Турции вилла
показать весь комментарий
17.07.2023 22:45 Ответить
якщо і робити ядерну зброю то не для зберігання а для випалення землі на Московії але тоді і самим доведеться жити в бункерах
показать весь комментарий
17.07.2023 22:45 Ответить
Да, вообще то. Турция просто, из за своей чести, должна потопить флот кацапов в Черном море.

И я уверен на, что моль, проглотит - как порноактриса
показать весь комментарий
17.07.2023 22:46 Ответить
Добре що порушення усіх існуючихнорм міжнародного права не подають решті світу поганих сигналів.
показать весь комментарий
17.07.2023 22:47 Ответить
Сигнал «погани», звʼязок «пропадає», розмову закінчуй, пане Шольц, надсилай на крилаті ракети.
показать весь комментарий
17.07.2023 22:50 Ответить
да ви шо.. не може бути
шольц чекав -що раша дасть якийсь "гарний " сигнаг світу? Ось реально?
показать весь комментарий
17.07.2023 22:57 Ответить
особисто мені пофіг голодні нігери в той час коли гинуть українці ! хай цим питанням займається Африка , Туреччина , оон , червоний хрест . українській уряд повинен піклуватись і захищати українців , а не голодуючих Африки . урядовці зверніть увагу на ЗСУ , а знов не буде зимового одягу .
показать весь комментарий
17.07.2023 23:04 Ответить
а які хороші сигнали русня подавала за всю свою історію?
показать весь комментарий
17.07.2023 23:06 Ответить
чому поганий?
навіть дуже хороший сигнал
робити санкції на справі а не на бумазі
справою а не ротом
бо є шанс що орки наклепають ракет та дронів з комплектуючими сша геоманії та ранції стільки що й на європу вистачить
а потім буде занепокоєння
а кто ето сдєлал???
показать весь комментарий
17.07.2023 23:19 Ответить
Напугали ежа голой опой....лучше бы вы сами пример подали с оружием в первую очередь, коль декларируете человеческие ценности....
показать весь комментарий
17.07.2023 23:29 Ответить
"Ми глибоко стурбовані"...Бл.,а ви чого очікували від божевільного карлика і тупої дикої Раші?
показать весь комментарий
18.07.2023 07:17 Ответить
Какие-то все уклончивые формулировки: "во многом связаны с тем, что Россия не испытывает... etc". Вместо того, чтоб сказать - россия виновна в том, что зерно в дефиците и хлеб подорожал
показать весь комментарий
18.07.2023 08:30 Ответить
 
 