Вихід Росії із зернової угоди подає поганий сигнал решті світу, - Шольц

На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца вихід РФ із зернової угоди подає поганий сигнал решті світу.

Його цитує The Economic Times, передає Цензор.НЕТ.

"Той факт, що Росія не хоче продовжувати угоду щодо зерна, посилає поганий сигнал ... решті світу. Але всі зрозуміють, що за цим стоїть, а саме - дії, які багато в чому пов'язані з тим, що Росія не відчуває себе відповідальною за добре співіснування у світі", - зазначив Шольц.

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Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

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Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

США, Нідерланди, Велика Британія та ЄС вже засудив зрив угоди Росією.