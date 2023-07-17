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Вихід Росії із зернової угоди подає поганий сигнал решті світу, - Шольц

шольц

На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца вихід РФ із зернової угоди подає поганий сигнал решті світу.

Його цитує  The Economic Times, передає Цензор.НЕТ.  

"Той факт, що Росія не хоче продовжувати угоду щодо зерна, посилає поганий сигнал ... решті світу. Але всі зрозуміють, що за цим стоїть, а саме - дії, які багато в чому пов'язані з тим, що Росія не відчуває себе відповідальною за добре співіснування у світі", - зазначив Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вихід РФ із "зернової угоди: Ми не боїмося. Є власники кораблів, які готові продовжувати постачання зерна

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також читайте: Уряд Німеччини закликав РФ продовжити "зернову угоду"

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

США, Нідерланди, Велика Британія та ЄС вже засудив зрив угоди Росією.

Німеччина (7539) Шольц Олаф (1142) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+5
Добре що порушення усіх існуючихнорм міжнародного права не подають решті світу поганих сигналів.
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17.07.2023 22:47 Відповісти
+2
Тому потрібно діяти з позицій сили. Сказати московитам, що кораблі будуть ходити і без них. А якщо хоч один буде потоплений, то їх база вв Севастополі просто зникне з нашого світу. Стадіон так стадіон Ера права сильного так ера права сильного.
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17.07.2023 22:43 Відповісти
+2
Думаю,Эрдоган пустит турецкие суда
Вот пусть Путин попробует стрелять по турецким кораблям
А где тогда его любовница Кабаева отдыхать с детками будет?
У нее в Турции вилла
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17.07.2023 22:45 Відповісти
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Так думаю для цього і затіяв Путін цю війну. Щоб повернути еру права сильного.
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17.07.2023 22:40 Відповісти
Тому потрібно діяти з позицій сили. Сказати московитам, що кораблі будуть ходити і без них. А якщо хоч один буде потоплений, то їх база вв Севастополі просто зникне з нашого світу. Стадіон так стадіон Ера права сильного так ера права сильного.
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17.07.2023 22:43 Відповісти
Украине, крайне необходимо вернуть ядерный статус.

Что бы показать, ***** - что мы тоже, можем превратить россию в ядерный пепел.
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17.07.2023 22:42 Відповісти
Не дадут. Западные партньоры будут очень обеспокоены
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17.07.2023 22:46 Відповісти
вже білорусь повернула ядерний статус
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17.07.2023 22:56 Відповісти
Думаю,Эрдоган пустит турецкие суда
Вот пусть Путин попробует стрелять по турецким кораблям
А где тогда его любовница Кабаева отдыхать с детками будет?
У нее в Турции вилла
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17.07.2023 22:45 Відповісти
якщо і робити ядерну зброю то не для зберігання а для випалення землі на Московії але тоді і самим доведеться жити в бункерах
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17.07.2023 22:45 Відповісти
Да, вообще то. Турция просто, из за своей чести, должна потопить флот кацапов в Черном море.

И я уверен на, что моль, проглотит - как порноактриса
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17.07.2023 22:46 Відповісти
Добре що порушення усіх існуючихнорм міжнародного права не подають решті світу поганих сигналів.
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17.07.2023 22:47 Відповісти
Сигнал «погани», звʼязок «пропадає», розмову закінчуй, пане Шольц, надсилай на крилаті ракети.
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17.07.2023 22:50 Відповісти
да ви шо.. не може бути
шольц чекав -що раша дасть якийсь "гарний " сигнаг світу? Ось реально?
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17.07.2023 22:57 Відповісти
особисто мені пофіг голодні нігери в той час коли гинуть українці ! хай цим питанням займається Африка , Туреччина , оон , червоний хрест . українській уряд повинен піклуватись і захищати українців , а не голодуючих Африки . урядовці зверніть увагу на ЗСУ , а знов не буде зимового одягу .
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17.07.2023 23:04 Відповісти
а які хороші сигнали русня подавала за всю свою історію?
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17.07.2023 23:06 Відповісти
чому поганий?
навіть дуже хороший сигнал
робити санкції на справі а не на бумазі
справою а не ротом
бо є шанс що орки наклепають ракет та дронів з комплектуючими сша геоманії та ранції стільки що й на європу вистачить
а потім буде занепокоєння
а кто ето сдєлал???
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17.07.2023 23:19 Відповісти
Напугали ежа голой опой....лучше бы вы сами пример подали с оружием в первую очередь, коль декларируете человеческие ценности....
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17.07.2023 23:29 Відповісти
"Ми глибоко стурбовані"...Бл.,а ви чого очікували від божевільного карлика і тупої дикої Раші?
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18.07.2023 07:17 Відповісти
Какие-то все уклончивые формулировки: "во многом связаны с тем, что Россия не испытывает... etc". Вместо того, чтоб сказать - россия виновна в том, что зерно в дефиците и хлеб подорожал
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18.07.2023 08:30 Відповісти
 
 