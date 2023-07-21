Следствие получило разблокированный телефон Князева, сейчас его исследуют детективы, - глава САП Клименко

Разблокированный телефон экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева не повлияет на производство, в котором ему уже сообщено о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава САП Александр Клименко в интервью ZN.ua.

Клименко отметил, что в телефоне могут быть доказательства причастности других лиц к преступлению, которое уже инкриминируется экспредседателю Верховного суда, а также доказательства совершения других преступлений.

"Сегодня информацию с телефона, которую успешно скопировали, исследуют детективы НАБУ. Но только по результатам исследования мы будем принимать решение, будет ли у телефона Князева какое-то резонансное значение для производства. Более того, надо понимать: на тот факт и то производство, в котором Князеву уже сообщено о подозрении, это доказательство никак не повлияет.

По известному эпизоду в отношении бывшего председателя Верховного суда и адвоката (Горецкого. – Ред.) следствие фактически находится на финишной прямой. Мы уже дорабатываем некоторые детали и будем выходить на завершение своей работы и открытие материалов производства стороне защиты. Относительно причастности к этому эпизоду других лиц — здесь нужно еще работать и собирать доказательства, поскольку сегодня их недостаточно. В том числе и в отношении других судей Верховного суда. Работа здесь продолжается. По другим возможным эпизодам преступной деятельности этой группировки также еще много работы", - сказал он.

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Он рассказал, что с его стороны "не было никаких возражений относительно направления телефона в Польшу".

"Речь идет лишь о необходимости соблюдения порядка его оформления, который предусмотрен законодательством. Главное для нас сейчас, что мы уже получили это вещественное доказательство: телефон разблокирован, его исследуют детективы. Более того, никто ни в САП, ни в НАБУ вообще не рассматривал вопрос о назначении экспертизы телефона в Украине за стенами НАБУ. В случаях технической способности и уверенности, что будет результат, детективы НАБУ всегда разблокируют телефоны сами. Попытка разблокирования телефона специалистами НАБУ не приводит к уничтожению информации или иным негативным последствиям. Иначе это уже разговор о доверии НАБУ. Но если у детективов недостаточно ресурсов и возможностей, нужно привлекать другую сторону, альтернативные возможности. И в этом случае был вариант с Польшей", – добавил глава САП.

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Ранее журналистка Татьяна Николаенко в материале Цензор.НЕТ рассказала, что телефон Князева отвезли в Польшу для того, чтобы извлечь из него данные, ведь он был заблокирован.

Запрос на помощь полякам предоставил прокурор Омельченко. Позже, по данным журналистки, его к себе вызвал глава САП Клименко и выразил недовольство, что телефон передали на разблокировку в Польшу, а не делали это в Украине. Хотя у НАБУ были подозрения, что в Украине телефон не смогут правильно сломать и будут потеряны данные. Сейчас телефон успешно разблокирован.

Позже прокурор Омельченко заявил, что его должность сократили, а его фактически уволили. Цензор.НЕТ сообщал, что Омельченко сократили с САП после конфликта с главой САП Александром Клименко из-за согласования ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро о запросе на правовую помощь в Польшу с тем, чтобы разблокировать изъятый во время обысков телефон Князева.

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Как известно, 16 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов председателя Верховного суда Всеволода Князева. Взятка давалась за решение по делу предприятия Константина Жеваго.

Позже выяснилось, что по делу фигурирует адвокат Олег Горецкий, который построил целую сеть для решения вопросов в судах за деньги, а также бывший депутат Николаевского горсовета, нотариус Кирилл Горбуров. Князева взяли с поличным, а вот часть судей, которые могли быть причастны к принятию решений за взятки, не удалось задокументировать.

Судя по озвученному суду, Князев организовывал совместную коммуникацию участников схемы и определял, по каким делам можно договариваться. Горецкий под прикрытием адвокатской деятельности должен был искать таких "клиентов", а Горбунов занимался передачей средств между сторонами.

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