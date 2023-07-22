Количество "вагнеровцев" на территории Беларуси может достигать 5 тыс., - Госпогранслужба
По данным Госпогранслужбы, на территории Беларуси находятся примерно 5 тысяч наемников ЧВК "Вагнер".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.
"Государственная пограничная служба Украины продолжает внимательно отслеживать ситуацию относительно прибытия и пребывания в Беларуси российских наемников.
Отмечу, что обстановка по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и другими составляющими сил обороны нашего государства. Все они предупреждены о дальнейших рисках, которые могут идти с территории Беларуси, которая, к сожалению, находится под влиянием России и оказывает ей поддержку в развязанной против Украины войне", - говорится в сообщении.
Демченко объясняет: в начале, когда группы российских наемников начали входить в Беларусь, их количество оценивалось в сотнях.
Однако сейчас, учитывая имеющуюся информацию о группах представителей частных военных компаний, их количество, конечно, другое и может достигать около 5 тысяч.
Демченко отмечает, что такое количество для Украины непосредственной угрозы не представляет, однако Силы обороны должны быть готовы к любым ситуациям, в том числе и к недопущению провокаций на границе.
"Отмечу, что Украина делает все необходимое, чтобы понимать реальный риск и гарантировать надежную безопасность из-за пребывания наемников в соседней стране. Мы реагируем соответственно. Происходит дальнейшее укрепление нашей границы по всей протяженности и усиление необходимыми средствами", - добавил Демченко.
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24 лютого 2022 60 тис. ударних військ зайшли з півночі на Київ через незахищений кордон, з 10-15-кратним домінуванням в авіації, танках і артилерії, і відсмоктали.
А зараз 5 тисяч підуть по мінних полях на три лінії оборони, заповнені злою київською та житомирською ТРО.
Мозок коли почнемо включати в роботу?
Треба всім довести, що ти сильний цар. Але як це зробити, коли ти слабкий та наляканий старий щур?
Путін намагається довести, що він таки сильний.
Бо занадто багато принижень. Спочатку з бандитом Пригожиним довелось домовлятися, потім в ПАР не поїдеш, бо заарештують великого царя папуаси, а тут ще у спині не лишилось вільного місця від ножів Ердогана. І шепчать навкруги посіпаки, що "царь-то ненастоящий". І страшно навіть в дальньому темному куті бункера.
І треба довести, що сильний. Але як це зробити, коли слабкий? Що робить бандит, якого опустили в колі своїх? Йде до школи і починає бити першачків.
От Путін і пішов воювати з українським зерном і горохом. Вони-то відповісти не можуть
І от Путін і пішов воювати з українським зерном і горохом. Тиждень стріляв по портовій інфраструктурі, намагаючись довести всьому світу, що він ще на щось впливає. Горох-то йому відповісти не може.
І ось Путін відправив заарештовувати Гіркіна, який здатен тільки нити і ображати царя. За Гіркіна готовий вписатися тільки ще більш божевільніший Губарєв. А інших сердитих патріотів в Росії просто немає.
І ось Путін вже на словах нападає на Польшу. Як та Моська, що гавкає на слона. Погрожуючи не стримувати себе, якщо хтось посуне на Білорусь. Чудово знаючи, що та Білорусь нікому нафіг не здалася. А потім буде розповідати з бункера "дивіться, як я то кляте НАТО налякав".
Що це означає? Що Путін насправді слабкий. І він про це знає. І намагається всім продемонструвати свою силу. Але демонструє тільки відчай старого слабкого щура. І це бачать у Вашингтоні. І в Пекіні. І, головне, у Москві.
По Дунаю Путін стріляти не наважується. Бо то кордон з Румунією. А воювати з НАТО він готовий виключно на словах
Але зернову угоду той щур у відчаї дійсно здатен зруйнувати. І для нас це неприємно. Особливо для українських аграріїв. Добре лише, що це вже не таке критичне питання, як було рік тому. Залишки попередніх врожаїв експортовано, а розбудована інфраструктура на Дунаї і західному кордоні вже дозволяє експортувати 70% від необхідних обсягів. І розбудова інфраструктури там триває. А по Дунаю Путін стріляти не наважується. Бо то кордон з Румунією. А воювати з НАТО він готовий виключно на словах.
Або розділити Україну чи перерізати шляхи постачання зброї