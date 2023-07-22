Количество "вагнеровцев" на территории Беларуси может достигать 5 тыс., - Госпогранслужба

По данным Госпогранслужбы, на территории Беларуси находятся примерно 5 тысяч наемников ЧВК "Вагнер".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба Украины продолжает внимательно отслеживать ситуацию относительно прибытия и пребывания в Беларуси российских наемников.

Отмечу, что обстановка по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и другими составляющими сил обороны нашего государства. Все они предупреждены о дальнейших рисках, которые могут идти с территории Беларуси, которая, к сожалению, находится под влиянием России и оказывает ей поддержку в развязанной против Украины войне", - говорится в сообщении.

Демченко объясняет: в начале, когда группы российских наемников начали входить в Беларусь, их количество оценивалось в сотнях.

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Однако сейчас, учитывая имеющуюся информацию о группах представителей частных военных компаний, их количество, конечно, другое и может достигать около 5 тысяч.

Демченко отмечает, что такое количество для Украины непосредственной угрозы не представляет, однако Силы обороны должны быть готовы к любым ситуациям, в том числе и к недопущению провокаций на границе.

"Отмечу, что Украина делает все необходимое, чтобы понимать реальный риск и гарантировать надежную безопасность из-за пребывания наемников в соседней стране. Мы реагируем соответственно. Происходит дальнейшее укрепление нашей границы по всей протяженности и усиление необходимыми средствами", - добавил Демченко.

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