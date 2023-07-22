Пригожин зарегистрировал компанию по управлению недвижимостью в Беларуси, - СМИ
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси компанию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".
Об этом сообщило белорусское издание Reform.by, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты Reform.by нашли информацию о новой должности Пригожина в Едином реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей белорусского Минюста.
Регистрация "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с уставным фондом примерно 80 долларов США состоялась 19 июля 2023 года.
Адрес регистрации общества с ограниченной ответственностью – с. Цель, ул. Восточная, дом 2а. В селе Цель расположен палаточный лагерь, где находятся наемники Пригожина.
Основным видом деятельности компании лидера "вагнеровцев" заявлено "Управление недвижимой собственностью".
100-процентный владелец белорусской компании – российское ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", которое существует в России с 2003 года и насчитывает 31 сотрудника.
Гендиректором компании значиться Пригожин.
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Запис у лукашенковських бумажках може зробити хто зна хто- «по доверенности», або просто унести до ріестру, тощо.
Е версія, що пригожина вже вбили.
Доказів що він живий нема. Останне відео було смонтавано - нічна зьемка, без лица пригожина, та накладений голос…
******** відео нема.
Он заявил, что у него «целый арсенал оружия» и он хочет идти в «поход на Кремль».
Силовики начали штурм дома, в котором тот забаррикадировался."
Ну, на здоровье.. )
Фак-ти у студію!
Им отдавать "долг родине" по любому придётся, но они к этому привычны. А африканцы по любэ будут их мумба-юмбить во всех подворотнях, они голодные сейчас во всех смыслах.
P.S. Интересно, что по этому поводу выскажутся боброедка и скаблеева, или они уже ждут этого сладостного момента с нетерпением?
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал https://t.me/shot_shot/54465 Shot .
😃😃😃
Он предположил, что фото Пригожина на солдатской кровати и в белье не очень убедительное свидетельство, что с ним все в порядке:
"Я убежден, что Пригожин уже убит".
По словам разведчика, фото Пригожина опубликовали именно в это время, чтобы опровергнуть слухи о его возможной смерти:
"Палатка песочного цвета. Скорее всего, сделана в сирийской или африканской пустыне. Там позади есть окошечко с эмблемой и надписью на английском языке. Сомневаюсь, что ему в Беларуси ему нужно было вешать надпись на английском на палатке".
https://www.dialog.ua/war/277840_1690007513
Нерухомістю свого прутня?