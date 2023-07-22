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Новости Восстание Пригожина в РФ
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Пригожин зарегистрировал компанию по управлению недвижимостью в Беларуси, - СМИ

пригожин

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси компанию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Об этом сообщило белорусское издание Reform.by, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты Reform.by нашли информацию о новой должности Пригожина в Едином реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей белорусского Минюста.

Регистрация "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с уставным фондом примерно 80 долларов США состоялась 19 июля 2023 года.

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Адрес регистрации общества с ограниченной ответственностью – с. Цель, ул. Восточная, дом 2а. В селе Цель расположен палаточный лагерь, где находятся наемники Пригожина.

Основным видом деятельности компании лидера "вагнеровцев" заявлено "Управление недвижимой собственностью".

100-процентный владелец белорусской компании – российское ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", которое существует в России с 2003 года и насчитывает 31 сотрудника.

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Гендиректором компании значиться Пригожин.

Автор: 

Беларусь (7888) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+14
терроист международного масштаба , убийца , насильник и тд открывает агенство недвижимости в белоруссии , ......................а там вообще есть белорусы ?
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22.07.2023 17:31
+8
Він буде зі своєю братвою сябрів є@ати. А вони йому ще й квітки подарують. Бо лізти з півночі в Україну -самогубство.
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22.07.2023 17:28
+7
в стирке после путча
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22.07.2023 17:42
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Ну. і для чого цьому бандиту це потрібно? Ну, хіба шо гроші відмивати...
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22.07.2023 17:24 Ответить
Він буде зі своєю братвою сябрів є@ати. А вони йому ще й квітки подарують. Бо лізти з півночі в Україну -самогубство.
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22.07.2023 17:28 Ответить
Регестрация у Белорусіі не доводить що Пригожен Живий.

Запис у лукашенковських бумажках може зробити хто зна хто- «по доверенности», або просто унести до ріестру, тощо.

Е версія, що пригожина вже вбили.

Доказів що він живий нема. Останне відео було смонтавано - нічна зьемка, без лица пригожина, та накладений голос…

******** відео нема.
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22.07.2023 17:54 Ответить
Ну вбили, й х.. з ним. На одного покидька стало менше в світі
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22.07.2023 18:08 Ответить
Это путлер бульбанфюрера под ноготь ставит. Видит подвальный сиделец что с Украиной не получается, ну совсем не получается. Так что своему рашобыдлячему охлосу нужно принести победу в виде Минского федерального округа. Для нас новость так себе, по-прежнему идет война и орки гибнут пачками, но идут. Но кто знает этого безумного многоходовочника, ему не нужны друзья, ему нужны партнеры, которых он с удовольствием предаст. КГБешная крыса не умеет по другому.
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22.07.2023 18:34 Ответить
Прігожін опіздав бо проігнорував закони фізики.
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22.07.2023 17:30 Ответить
це лукашенка клікуха-нерухомість?
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22.07.2023 17:30 Ответить
терроист международного масштаба , убийца , насильник и тд открывает агенство недвижимости в белоруссии , ......................а там вообще есть белорусы ?
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22.07.2023 17:31 Ответить
Ну, Прігожин тепер, наприклад, білорус...
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22.07.2023 17:51 Ответить
Пригожин зареєстрував в Білорусі компанію з управління нерухомістю? Кладовищами чи що? А що тема в його стилі навіть з сімей чи родичів мертвих окупантів гроші за поховання знімати.
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22.07.2023 17:32 Ответить
"..Неизвестный в военной форме захватил частный дом в элитном подмосковном поселке «Шервуд». Мужчина кричит, что недавно вернулся с СВО, как в России называют войну против Украины.
Он заявил, что у него «целый арсенал оружия» и он хочет идти в «поход на Кремль».
Силовики начали штурм дома, в котором тот забаррикадировался."
Ну, на здоровье.. )
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22.07.2023 17:33 Ответить
Ох уже этот Робин Гуд.
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22.07.2023 17:58 Ответить
Нерухомість - Білорусь?? Нормальне капіталовкладення..
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22.07.2023 17:34 Ответить
"ЗАКОЛОТ ПРИГОЖИНА" - операція США і рашистів по спасінню грошей куйла і "вагнера"
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22.07.2023 17:34 Ответить
пиши в ООН
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22.07.2023 17:35 Ответить
пиши в "Конкорд Менеджмент і Консалтинг"
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22.07.2023 17:40 Ответить
Де деталі «операції США»?

Фак-ти у студію!
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22.07.2023 17:57 Ответить
Ты дебил?
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22.07.2023 17:59 Ответить
мабуть дебіл Ти і Тобі подібні , котрим потрібні "фак- ти "??х/з.Якщо є сірий мазут " в черепній коробці, то думай- те (((https://www.unian.ua/world/kongres-hoche-viznati-pvk-vagnera-teroristami-bayden-proti-12178194.html
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22.07.2023 20:26 Ответить
Ага, саме факти. А не домисли якихось бовдурів. Те що там байден визнав чи не визнав мене не хвилює.
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22.07.2023 20:58 Ответить
саме бовдурів нічого ніколи не хвилює...Успіхів
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22.07.2023 21:39 Ответить
Ну , як же тут без США?!
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22.07.2023 18:04 Ответить
а штаны где потерял ?
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22.07.2023 17:34 Ответить
Бандитськии сходняк і контора.
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22.07.2023 17:37 Ответить
А чого бізнесмен без штанів ?????
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22.07.2023 17:38 Ответить
в стирке после путча
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22.07.2023 17:42 Ответить
Это тот самый мальчик в трусиках.
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22.07.2023 18:56 Ответить
Яка нерухомість ? У бацька є кому цим займатися. Без соплей скользко. "Наш бизнес-смерть. И бизнес идет хорошо". А нам менше на цей "бізнес" ресурсів витрачати.
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22.07.2023 17:41 Ответить
Я ще ніколи не чув, щоби двухсотих так називали!
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22.07.2023 17:51 Ответить
Женька всі договори про "співробітництво" з зулусами та іншими папуасами буде укладати як білоруський "підприємець", х..... не при ділах.
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22.07.2023 17:51 Ответить
І хто тепер самий головний бєлий русскій?
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22.07.2023 17:52 Ответить
А тем временем https://news.obozrevatel.com/russia/rossiyanok-prizyivayut-otdat-dolg-rodine-detorodnyimi-organami-inache-zavezut-afrikantsev.htm?_gl=1*6mgfqs*_ga*MTY5MDc5MzcwMy4xNjgzNzQzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTY5MDAyNDQ0OS4xMjcuMS4xNjkwMDM2NzQ3LjIxLjAuMA.. россиянок призывают отдать долг "родине" детородными органами. Иначе завезут африканцев

Им отдавать "долг родине" по любому придётся, но они к этому привычны. А африканцы по любэ будут их мумба-юмбить во всех подворотнях, они голодные сейчас во всех смыслах.
P.S. Интересно, что по этому поводу выскажутся боброедка и скаблеева, или они уже ждут этого сладостного момента с нетерпением?

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22.07.2023 17:55 Ответить
Здавалося б що тепер може бути простіше за пристрілити придурка зараз. Але! ... Україні не вигідно це робити саме тепер. Зачекаємо. Він "наш корисний ідіот", який вже створив купу проблем диктатору ***** і створить не менше диктатору луці. То ж нехай старається. А як досягне успіху то отримає нагороду - 9 грамів свинцю в голову.
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22.07.2023 18:00 Ответить
Конкород Менеджмент Бульба.
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22.07.2023 18:00 Ответить
Мавзолей??!!
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22.07.2023 18:06 Ответить
А без трусів було б ще солідніше
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22.07.2023 18:11 Ответить
У підмосковному селищі Шервуд чоловік у військовій формі захопив приватний будинок, у якому нібито проживає колишній президент України Віктор Янукович.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал https://t.me/shot_shot/54465 Shot .
😃😃😃
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22.07.2023 18:12 Ответить
подтверждаю ,собрался иди на Кремль
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22.07.2023 18:27 Ответить
Пишуть люди, які знаються на подібних питаннях, що світлина, яка додана до посту, є старою, зробленою в Сирії, наприклад. Ось повне фото. Бачите, там на іноземній мові написано? Зараз спробую знайти по цьому питанню коментар.
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22.07.2023 18:26 Ответить
Мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России, показал много слабых мест главы государства Владимира Путина, в связи с чем российский диктатор мог расправиться со своим бывшим "поваром". Об этом в интервью 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Он предположил, что фото Пригожина на солдатской кровати и в белье не очень убедительное свидетельство, что с ним все в порядке:

"Я убежден, что Пригожин уже убит".

По словам разведчика, фото Пригожина опубликовали именно в это время, чтобы опровергнуть слухи о его возможной смерти:

"Палатка песочного цвета. Скорее всего, сделана в сирийской или африканской пустыне. Там позади есть окошечко с эмблемой и надписью на английском языке. Сомневаюсь, что ему в Беларуси ему нужно было вешать надпись на английском на палатке".
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22.07.2023 18:28 Ответить
Ну то як версія,а ще Жирнов говорив що він в темноті виступав щоб синців не було видно,версії,версії, та *жив курилка*.
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22.07.2023 18:43 Ответить
Что то Пригожин не о том думает, надо не о бабках ему сейчас думать а о безопасности, или может весь этот поход на москву многоходовка путина.... не похоже на многоходовку
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22.07.2023 18:40 Ответить
Та ***** на будь-яке приниження вже піде, задля знищення нас...на даний час, йде гра «відгадай, у якому стакані», де ми ну ніяк не повинні спускати погляду із потрібного стакану, де та чи будь-яка річ...
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22.07.2023 19:33 Ответить
​"Вагнер" набирает новобранцев для "рывка на 700 км вглубь Польши" - Gulagu.net

https://www.dialog.ua/war/277840_1690007513
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22.07.2023 18:54 Ответить
Пригожин зареєстрував компанію з управління нерухомістю

Нерухомістю свого прутня?
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22.07.2023 19:27 Ответить
Буде управляти бульборусією.
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22.07.2023 19:35 Ответить
Теперь будут отжимать у белорусов
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22.07.2023 20:13 Ответить
 
 