Пригожин зарегистрировал компанию по управлению недвижимостью в Беларуси, - СМИ

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси компанию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Об этом сообщило белорусское издание Reform.by, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты Reform.by нашли информацию о новой должности Пригожина в Едином реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей белорусского Минюста.

Регистрация "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с уставным фондом примерно 80 долларов США состоялась 19 июля 2023 года.

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Адрес регистрации общества с ограниченной ответственностью – с. Цель, ул. Восточная, дом 2а. В селе Цель расположен палаточный лагерь, где находятся наемники Пригожина.

Основным видом деятельности компании лидера "вагнеровцев" заявлено "Управление недвижимой собственностью".

100-процентный владелец белорусской компании – российское ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", которое существует в России с 2003 года и насчитывает 31 сотрудника.

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Гендиректором компании значиться Пригожин.