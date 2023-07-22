Пригожин зареєстрував компанію з управління нерухомістю у Білорусі, - ЗМІ

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зареєстрував у Білорусі компанію "Конкорд Менеджмент і Консалтинг".

Про це повідомило білоруське видання Reform.by, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти Reform.by знайшли інформацію про нову посаду Пригожина в Єдиному реєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців білоруського Мін'юсту.

Реєстрація "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" зі статутним фондом приблизно 80 доларів США відбулася 19 липня 2023 року.

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Адреса реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю – с. Цель, вул. Східна, будинок 2а. У селі Цель розташований наметний табір, де наразі перебувають найманці Пригожина.

Основним видом діяльності компанії лідера "вагнерівців" є "Управління нерухомою власністю".

100-відсотковий власник білоруської компанії - російське ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", яке існує в Росії з 2003 року і налічує 31 співробітника.

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Гендиректором компанії зазначений Пригожин.