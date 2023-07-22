Пригожин зареєстрував компанію з управління нерухомістю у Білорусі, - ЗМІ
Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зареєстрував у Білорусі компанію "Конкорд Менеджмент і Консалтинг".
Про це повідомило білоруське видання Reform.by, передає Цензор.НЕТ.
Журналісти Reform.by знайшли інформацію про нову посаду Пригожина в Єдиному реєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців білоруського Мін'юсту.
Реєстрація "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" зі статутним фондом приблизно 80 доларів США відбулася 19 липня 2023 року.
Адреса реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю – с. Цель, вул. Східна, будинок 2а. У селі Цель розташований наметний табір, де наразі перебувають найманці Пригожина.
Основним видом діяльності компанії лідера "вагнерівців" є "Управління нерухомою власністю".
100-відсотковий власник білоруської компанії - російське ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", яке існує в Росії з 2003 року і налічує 31 співробітника.
Гендиректором компанії зазначений Пригожин.
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Запис у лукашенковських бумажках може зробити хто зна хто- «по доверенности», або просто унести до ріестру, тощо.
Е версія, що пригожина вже вбили.
Доказів що він живий нема. Останне відео було смонтавано - нічна зьемка, без лица пригожина, та накладений голос…
******** відео нема.
Он заявил, что у него «целый арсенал оружия» и он хочет идти в «поход на Кремль».
Силовики начали штурм дома, в котором тот забаррикадировался."
Ну, на здоровье.. )
Фак-ти у студію!
Им отдавать "долг родине" по любому придётся, но они к этому привычны. А африканцы по любэ будут их мумба-юмбить во всех подворотнях, они голодные сейчас во всех смыслах.
P.S. Интересно, что по этому поводу выскажутся боброедка и скаблеева, или они уже ждут этого сладостного момента с нетерпением?
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал https://t.me/shot_shot/54465 Shot .
😃😃😃
Он предположил, что фото Пригожина на солдатской кровати и в белье не очень убедительное свидетельство, что с ним все в порядке:
"Я убежден, что Пригожин уже убит".
По словам разведчика, фото Пригожина опубликовали именно в это время, чтобы опровергнуть слухи о его возможной смерти:
"Палатка песочного цвета. Скорее всего, сделана в сирийской или африканской пустыне. Там позади есть окошечко с эмблемой и надписью на английском языке. Сомневаюсь, что ему в Беларуси ему нужно было вешать надпись на английском на палатке".
https://www.dialog.ua/war/277840_1690007513
Нерухомістю свого прутня?