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Новости Война
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Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины, - Минобороны

війна,зсу

В Минобороны подчеркнули, что Украина в ходе контрнаступления еще не использовала свой полный ресурс.

На фронте военная инициатива перешла на сторону Украины, заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, - это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы из других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне. Это важно для наших партнеров, особенно по линии военных. Они понимают все вызовы, связанные с изменениями и другими вопросами, есть постоянный обмен информацией с партнерами, консультации на эту тему", - подчеркнул Гарврилов.

Он отметил, что ВСУ ежедневно продвигается от 100 метров до километра.

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"Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить", - добавляет заместитель.

По его словам, все понимают, что Украина еще не использовала свой ресурс.

Автор: 

Минобороны (9296) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+13
не летіть поперед батька в пекло..такі хвастливі як боневтік..
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22.07.2023 17:46
+11
Третій місяць ці розповіді.
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22.07.2023 18:14
+10
Підказка : якщо ліньки шукати-то Цензор щодня зранку викладає таке у новинах зведення Генштабу.
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22.07.2023 17:53
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А скільки це в дохлих касапах???
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22.07.2023 17:39 Ответить
Підказка : якщо ліньки шукати-то Цензор щодня зранку викладає таке у новинах зведення Генштабу.
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22.07.2023 17:53 Ответить
не летіть поперед батька в пекло..такі хвастливі як боневтік..
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22.07.2023 17:46 Ответить
Бог у поміч!

Лупайте цю скалу…
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22.07.2023 17:46 Ответить
Каанєшна, там тепер воює батальйон Боневтік.
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22.07.2023 17:57 Ответить
Нахіба воно мені? У мене дозиметр працює цілодобово і мені цього достатньо.
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22.07.2023 18:11 Ответить
При в'їзді у Київ на машині, працівники рвк постійно роздають повістки водіям і їхнім пасажирам. Точно знаю, що друзі зеленського: кошевий, шефіри, пікалов, крапов та ін живуть за містом. Просто цікаво, чому цим персонажам не видають повістки, коли їх зупиняють? Може на них шапки-невидимки?!
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22.07.2023 18:08 Ответить
Вони всі контужені.
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22.07.2023 18:12 Ответить
життя їх добряче кокаїном побило
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22.07.2023 18:23 Ответить
На Світязі за дві години вручили 48 повісток ураженцам тільки з однієї АР запарожской обл. Хто бикував і дебоширив поліція просто впакувала.
Щось ураженци за далеко забігли...
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22.07.2023 18:47 Ответить
не заздри, коли втратиш хату і майно
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22.07.2023 18:52 Ответить
Впевнений що не втрачу, на Волині рашІстофашІські ждуни закінчились, їх навіт вже перестали шукати😃
А ухилянтів ми ловимо за законом України.
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22.07.2023 19:03 Ответить
ти особисто ловиш?
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25.07.2023 07:51 Ответить
Бояться ті хто хоче свою ж... відкупити і ті що бз...ть захищаю Україну.
Слава Богу що таких меншість, в основномі ухилянти з юга-вастока.
Не стають на облік, не приписуються, бикують на БП, пиячать ітп. от і пакуємо їх за статею дрібне... або непідкора Національній Поліцїї.
Є підозра що ти рашІскІй колоборант якщо їх захищаєш.
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22.07.2023 19:51 Ответить
Мажорів багато напакував ?
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22.07.2023 23:12 Ответить
Третій місяць ці розповіді.
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22.07.2023 18:14 Ответить
Як казали колись совіти -" Ми іх шапкамі закідаєм " , дістали вже ці диванні полководці , зрівняйте чисельність ЗСУ і Нацгвадії з чисельністю рашистської армії і росгвадії і чвк ,а за співвідношення озброєнь і резервів я взагалі мовчу ,сумно .
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22.07.2023 18:26 Ответить
Тут пенсіоні інваліди воюють по круче ЗСУ
Ще чуть і калясочнікі переможуть бонеФтіков Г ГГ ГГГ
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22.07.2023 18:33 Ответить
.
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22.07.2023 18:35 Ответить
а тобі відома чисельність ЗСУ і НГУ, а кацапів? то не тринди
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25.07.2023 07:54 Ответить
А в якої країни більші збройні сили - у 35 мільйонної України чи в 140 мільйонної Рашки + Лугандонії та Криму ?
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25.07.2023 16:09 Ответить
ти писало про чисельність армії, а не населення
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25.07.2023 17:03 Ответить
Ти мені не тикай ,а якщо ти такий тупий , чим більша країна тим більша армія ! Якщо тобі не ліньки то подивись чисельність армії у Вікіпедії
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25.07.2023 19:07 Ответить
ти дурню можеш і на огорожі написи читати
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25.07.2023 23:34 Ответить
а где Порошенко? где Эрдоган? слабо накалякал
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22.07.2023 19:25 Ответить
А те, що кацапи мають певні успіхи на Сватівському напрямку, не враховується?
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22.07.2023 18:51 Ответить
Сейчас идет война за резервы и орки гробят их в встречных контратаках и будем надеяться что они у них кончатся а Залужный сбережет свои девять козырей.
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22.07.2023 20:24 Ответить
мы тоже их гробим, потеря техники примерно 1 к 1
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22.07.2023 20:46 Ответить
Такие встречные контратаки могут вести только орки,другая бы армия просто ушла бы в оборону что бы сберечь личный состав.
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22.07.2023 20:52 Ответить
Міряю відстань від села моєї мами і 30 км. вперед. Якщо таку відстань пройдуть ЗСУ за місяць, уже буде великий крок до Перемоги України
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22.07.2023 20:46 Ответить
Так Маляр ще місяць тому розказувала, що ініціатива за нами.
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22.07.2023 21:13 Ответить
"Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", - Джерело:
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22.07.2023 21:21 Ответить
Якби ви ще не старались наш ресурс зменшити ...
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23.07.2023 01:02 Ответить
 
 