Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины, - Минобороны

В Минобороны подчеркнули, что Украина в ходе контрнаступления еще не использовала свой полный ресурс.

На фронте военная инициатива перешла на сторону Украины, заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, - это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы из других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне. Это важно для наших партнеров, особенно по линии военных. Они понимают все вызовы, связанные с изменениями и другими вопросами, есть постоянный обмен информацией с партнерами, консультации на эту тему", - подчеркнул Гарврилов.

Он отметил, что ВСУ ежедневно продвигается от 100 метров до километра.

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"Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить", - добавляет заместитель.

По его словам, все понимают, что Украина еще не использовала свой ресурс.