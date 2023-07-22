Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України, - Міноборони

У Міноборони наголосили, що Україна в ході контрнаступу ще не використала свій повний ресурс.

На фронті військова ініціатива перейшла на сторону України, заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, - це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов’язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему", - наголосив Гарврилов.

Він зазначив, що ЗСУ щодня просуваються від 100 метрів до кілометра.

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"Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", - додає заступник.

За його словами, всі розуміють, що Україна ще не використала свій повний ресурс.