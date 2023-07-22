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Новини Війна
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Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України, - Міноборони

війна,зсу

У Міноборони наголосили, що Україна в ході контрнаступу ще не використала свій повний ресурс.

На фронті військова ініціатива перейшла на сторону України, заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, - це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов’язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему", - наголосив Гарврилов.

Він зазначив, що ЗСУ щодня просуваються від 100 метрів до кілометра.

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"Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", - додає заступник.

За його словами, всі розуміють, що Україна ще не використала свій повний ресурс.

Автор: 

Міноборони (7318) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+13
не летіть поперед батька в пекло..такі хвастливі як боневтік..
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22.07.2023 17:46
+11
Третій місяць ці розповіді.
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22.07.2023 18:14
+10
Підказка : якщо ліньки шукати-то Цензор щодня зранку викладає таке у новинах зведення Генштабу.
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22.07.2023 17:53
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А скільки це в дохлих касапах???
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22.07.2023 17:39 Відповісти
Підказка : якщо ліньки шукати-то Цензор щодня зранку викладає таке у новинах зведення Генштабу.
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22.07.2023 17:53 Відповісти
не летіть поперед батька в пекло..такі хвастливі як боневтік..
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22.07.2023 17:46 Відповісти
Бог у поміч!

Лупайте цю скалу…
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22.07.2023 17:46 Відповісти
Каанєшна, там тепер воює батальйон Боневтік.
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22.07.2023 17:57 Відповісти
Нахіба воно мені? У мене дозиметр працює цілодобово і мені цього достатньо.
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22.07.2023 18:11 Відповісти
При в'їзді у Київ на машині, працівники рвк постійно роздають повістки водіям і їхнім пасажирам. Точно знаю, що друзі зеленського: кошевий, шефіри, пікалов, крапов та ін живуть за містом. Просто цікаво, чому цим персонажам не видають повістки, коли їх зупиняють? Може на них шапки-невидимки?!
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22.07.2023 18:08 Відповісти
Вони всі контужені.
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22.07.2023 18:12 Відповісти
життя їх добряче кокаїном побило
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22.07.2023 18:23 Відповісти
На Світязі за дві години вручили 48 повісток ураженцам тільки з однієї АР запарожской обл. Хто бикував і дебоширив поліція просто впакувала.
Щось ураженци за далеко забігли...
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22.07.2023 18:47 Відповісти
не заздри, коли втратиш хату і майно
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22.07.2023 18:52 Відповісти
Впевнений що не втрачу, на Волині рашІстофашІські ждуни закінчились, їх навіт вже перестали шукати😃
А ухилянтів ми ловимо за законом України.
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22.07.2023 19:03 Відповісти
ти особисто ловиш?
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25.07.2023 07:51 Відповісти
Бояться ті хто хоче свою ж... відкупити і ті що бз...ть захищаю Україну.
Слава Богу що таких меншість, в основномі ухилянти з юга-вастока.
Не стають на облік, не приписуються, бикують на БП, пиячать ітп. от і пакуємо їх за статею дрібне... або непідкора Національній Поліцїї.
Є підозра що ти рашІскІй колоборант якщо їх захищаєш.
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22.07.2023 19:51 Відповісти
Мажорів багато напакував ?
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22.07.2023 23:12 Відповісти
Третій місяць ці розповіді.
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22.07.2023 18:14 Відповісти
Як казали колись совіти -" Ми іх шапкамі закідаєм " , дістали вже ці диванні полководці , зрівняйте чисельність ЗСУ і Нацгвадії з чисельністю рашистської армії і росгвадії і чвк ,а за співвідношення озброєнь і резервів я взагалі мовчу ,сумно .
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22.07.2023 18:26 Відповісти
Тут пенсіоні інваліди воюють по круче ЗСУ
Ще чуть і калясочнікі переможуть бонеФтіков Г ГГ ГГГ
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22.07.2023 18:33 Відповісти
.
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22.07.2023 18:35 Відповісти
а тобі відома чисельність ЗСУ і НГУ, а кацапів? то не тринди
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25.07.2023 07:54 Відповісти
А в якої країни більші збройні сили - у 35 мільйонної України чи в 140 мільйонної Рашки + Лугандонії та Криму ?
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25.07.2023 16:09 Відповісти
ти писало про чисельність армії, а не населення
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25.07.2023 17:03 Відповісти
Ти мені не тикай ,а якщо ти такий тупий , чим більша країна тим більша армія ! Якщо тобі не ліньки то подивись чисельність армії у Вікіпедії
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25.07.2023 19:07 Відповісти
ти дурню можеш і на огорожі написи читати
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25.07.2023 23:34 Відповісти
а где Порошенко? где Эрдоган? слабо накалякал
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22.07.2023 19:25 Відповісти
А те, що кацапи мають певні успіхи на Сватівському напрямку, не враховується?
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22.07.2023 18:51 Відповісти
Сейчас идет война за резервы и орки гробят их в встречных контратаках и будем надеяться что они у них кончатся а Залужный сбережет свои девять козырей.
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22.07.2023 20:24 Відповісти
мы тоже их гробим, потеря техники примерно 1 к 1
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22.07.2023 20:46 Відповісти
Такие встречные контратаки могут вести только орки,другая бы армия просто ушла бы в оборону что бы сберечь личный состав.
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22.07.2023 20:52 Відповісти
Міряю відстань від села моєї мами і 30 км. вперед. Якщо таку відстань пройдуть ЗСУ за місяць, уже буде великий крок до Перемоги України
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22.07.2023 20:46 Відповісти
Так Маляр ще місяць тому розказувала, що ініціатива за нами.
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22.07.2023 21:13 Відповісти
"Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", - Джерело:
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22.07.2023 21:21 Відповісти
Якби ви ще не старались наш ресурс зменшити ...
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23.07.2023 01:02 Відповісти
 
 