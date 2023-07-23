Последствия вражеского удара по Одессе. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка.

Об этом сообщили в МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксированы попадания по 6 домам, 2 памятникам архитектуры - в том числе церковь, портовая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 июля россияне атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

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