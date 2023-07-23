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Новости Агрессия России против Украины Война
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Последствия вражеского удара по Одессе. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка.

Об этом сообщили в МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксированы попадания по 6 домам, 2 памятникам архитектуры - в том числе церковь, портовая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 июля россияне атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

Смотрите также: Удар по Одессе: 1 погибший, 22 человека получили ранения, в том числе 4 детей. ФОТОрепортаж

Последствия вражеского удара по Одессе 01
Последствия вражеского удара по Одессе 02
Последствия вражеского удара по Одессе 03
Последствия вражеского удара по Одессе 04
Последствия вражеского удара по Одессе 05
Последствия вражеского удара по Одессе 06
Последствия вражеского удара по Одессе 07
Последствия вражеского удара по Одессе 08

Автор: 

Одесса (7869) ракеты (3558)


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Топ комментарии
+30
Не меньше 80% Адесситаф ******* "русский мир". Навіть молодь на гривні каже рублі, если бы не притесняли йизык то вайни бы не была и Адессу не дамбили
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23.07.2023 08:44
+26
Про жителів Одеси не думав погано ніколи, а от мер там підар
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23.07.2023 08:39
+25
ідіот - почитай численні публікації з цієї угоди.

Український бюджет майже нічого не отримував, а гроші зернотрейдерів переказувалися в офшори за ДУЖЕ дешеве українське зерно
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23.07.2023 08:49
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23.07.2023 10:59 Ответить
Громадою Одеси був відновлений Преображенський собор (який тодішній голова облради Скорик і компанія таких же передали у властність Агафангелу за 1 грн.) тому його руйнування це виклик кожному жителю Одеси. За все буде кара Божа і ЗСУ вона зіпізнюється але є незворотня.
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23.07.2023 10:19 Ответить
Та знімуть 2-3 серіали з декораціями храму, і буде як новий - тільки на екрані.Такого ще світі точно не було , це зрівняється хіба що з Україною без готівки. Ви тільки представте вперше в історії молитва серіалу перед екраном на руїнах.Ну хіба не за такі видовища ви в 19-му році голосували? Правда без хліба, але то дрібниці.
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23.07.2023 10:53 Ответить
Копайте глибше вирішувалось питання про повернення собору Одеській громаді з подальшою передачею під Київський патріархат і тут такий випадковий збіг обставин - пряме влучання.
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23.07.2023 11:01 Ответить
Ота споруда була освячена гундяєм. Гундяєв керує московським сатанатом. Нахєра нормальним людям храм московського сатаната?
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23.07.2023 11:21 Ответить
Oleksii

@watbenjeoom

·

https://twitter.com/watbenjeoom/status/1682990669739044864 2 год

А спробуйте зняти сюжет для єдиного телемарафону, де головний піп зруйнованого одеського собору засуджує росію та звинувачує її у розв'язаній агресії та геноциді українського народу. Отож, хрін у вас щось із цього вийде.

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23.07.2023 11:11 Ответить
"россия- самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." (с)
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23.07.2023 13:26 Ответить
Ну только бить в ответ. Производить своё и харечить по ростовам курскам и прочим кацапским свинарникам. По-другому никак.
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23.07.2023 17:34 Ответить
Неможна. Дядя Сем заборонив!
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24.07.2023 00:17 Ответить
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