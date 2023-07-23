Последствия вражеского удара по Одессе. ФОТОрепортаж
В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка.
Об этом сообщили в МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксированы попадания по 6 домам, 2 памятникам архитектуры - в том числе церковь, портовая инфраструктура", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 23 июля россияне атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.
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@watbenjeoom
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https://twitter.com/watbenjeoom/status/1682990669739044864 2 год
А спробуйте зняти сюжет для єдиного телемарафону, де головний піп зруйнованого одеського собору засуджує росію та звинувачує її у розв'язаній агресії та геноциді українського народу. Отож, хрін у вас щось із цього вийде.