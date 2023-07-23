Враг сосредотачивает усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 23 июля 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины, и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и 2 баллистических ракеты. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил было уничтожено 9 крылатых ракет. Кроме того, враг нанес 26 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, религиозные сооружения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Павловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Угроиды, Юнаковка Сумской области и Казачья Лопань, Бударки, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголовка, Новомлынск, Двуречная и Кисловка Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клищиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе это Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе это Красногоровка, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

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На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе это Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новодарьевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области; Ильинка, Каменское Днепропетровской области; Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец Херсонской области, город Херсон; а также Яселка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. В частности, в населенном пункте Пришиб Запорожской области, с территории агропредприятия, с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с разными типами зерновых культур.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага".

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