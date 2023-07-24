В разных районах оккупированного Крыма ночью раздались взрывы (обновлено)
Взрывы слышали жители Симферополя, Армянска, Феодосии и Старого Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Сегодня ночью, 24 июля, в нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны взрывы.
Сообщается, что звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя. В Армянске также раздавались громкие периодические взрывы, сопровождавшиеся пулеметной или автоматной очередью. О причинах взрывов не сообщается.
По неподтвержденной информации, в Феодосии возможно горит порт.
Утром около 7:30 российские Telegram-каналы сообщили о взрывах возле села Веселое Красногвардейского района. Там расположены военные аэродром и полигон.
Напомним, утром 24 июля российские власти заявили об атаке беспилотников на российскую столицу.
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