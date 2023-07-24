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Новости Агрессия России против Украины
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В разных районах оккупированного Крыма ночью раздались взрывы (обновлено)

вибух,дим,бердянськ

Взрывы слышали жители Симферополя, Армянска, Феодосии и Старого Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Сегодня ночью, 24 июля, в нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны взрывы.

Сообщается, что звуки взрывов слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя. В Армянске также раздавались громкие периодические взрывы, сопровождавшиеся пулеметной или автоматной очередью. О причинах взрывов не сообщается.

Читайте: Взрывы в Крыму: остановлено движение по железной дороге и по трассе Джанкой - Симферополь. Принято решение об эвакуации из 5-километровой зоны

По неподтвержденной информации, в Феодосии возможно горит порт.

Утром около 7:30 российские Telegram-каналы сообщили о взрывах возле села Веселое Красногвардейского района. Там расположены военные аэродром и полигон.

Напомним, утром 24 июля российские власти заявили об атаке беспилотников на российскую столицу.

Также смотрите: В Крыму взрывы. Попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, - предатель Аксенов. ВИДЕО

взрыв (6728) Крым (26372) Симферополь (657)


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Топ комментарии
+9
Судячи з фото на "заставці" - то горить феодосійська нафтобаза Вона розташована у низині, в прибережному районі Феодосії - прямо навпроти "Т-подібного перехрестя з дорогою, що веде з Кіровського Ця нафтобаза примикає до портових споруд на березі моря
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24.07.2023 07:09
+3
Кримський клімат шкідливий для здоров'я понаєхавших
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24.07.2023 07:23
+1
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24.07.2023 07:03
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24.07.2023 07:03 Ответить
Кримський клімат шкідливий для здоров'я понаєхавших
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24.07.2023 07:23 Ответить
Судячи з фото на "заставці" - то горить феодосійська нафтобаза Вона розташована у низині, в прибережному районі Феодосії - прямо навпроти "Т-подібного перехрестя з дорогою, що веде з Кіровського Ця нафтобаза примикає до портових споруд на березі моря
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24.07.2023 07:09 Ответить
Дианий висновок. Я добре знаю цей термінал, на фото зовсім не він. Тот термінал серед багатоповерхівок. А на фото приватні будиночки.
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24.07.2023 07:12 Ответить
Може то проекція ?
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24.07.2023 07:25 Ответить
Не схоже. Крім того там поряд гора є. А тут гори і близько не видно.
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24.07.2023 07:53 Ответить
Багатоповерхівки збоку зліва кучкуються Вони просто в кадр не потрапили Справа від нафтобази в бік Коктебелю (наскільки я пам"ятаю з 90-х) тягнеться приватний сектор
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24.07.2023 07:26 Ответить
Ви погано пам ятаете. Там ще гори поряд повині бути. Але там нічого немає. Крім того там нефтебаза буде вилика , вона б горіла зовсім по іншому.
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24.07.2023 07:57 Ответить
Може буть - на істину не претендую Однак гори там вдалині - справа від нафтобази та за феодосійською затокою і могли в кадр не потрапить
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24.07.2023 08:01 Ответить
РЭБ и ПФО у русни гавно
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24.07.2023 09:40 Ответить
 
 