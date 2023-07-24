15 лет тюрьмы получил боевик спецназа РФ, штурмовавший Бахмут, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один боевик оккупационных группировок РФ, воевавший против сил обороны на восточном фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник входил в состав спецподразделения "Шторм" Южного военного округа страны-агрессора.

После начала полномасштабного вторжения России его привлекали к обустройству фортификационных сооружений и огневых позиций рашистов вблизи железнодорожного вокзала в Иловайске.

Также он неоднократно принимал участие в попытках оккупантов прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута.

Во время одного из таких боев в мае 2023 злоумышленник попал в плен.

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По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюремного заключения.

Как установило следствие, боевиком оказался 41-летний житель временно захваченного Донецка, который имел прокремлевские взгляды и поддерживал вооруженную агрессию России.

В декабре 2022 года он добровольно вступил в подконтрольную РФ "народную милицию днр", а позже его назначили стрелком в составе спецподразделения оккупационных войск.

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На основании собранных киберспециалистами и следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

- ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

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