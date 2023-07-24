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Новости
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15 лет тюрьмы получил боевик спецназа РФ, штурмовавший Бахмут, - СБУ. ФОТО

бойовик

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один боевик оккупационных группировок РФ, воевавший против сил обороны на восточном фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник входил в состав спецподразделения "Шторм" Южного военного округа страны-агрессора.

После начала полномасштабного вторжения России его привлекали к обустройству фортификационных сооружений и огневых позиций рашистов вблизи железнодорожного вокзала в Иловайске.

Также он неоднократно принимал участие в попытках оккупантов прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута.

Во время одного из таких боев в мае 2023 злоумышленник попал в плен.

Смотрите: 10 лет тюрьмы получил российский диверсант, готовивший серию подрывов на транспортной инфраструктуре Ривненщины, - СБУ. ФОТО

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюремного заключения.

15 лет тюрьмы получил боевик спецназа РФ, штурмовавший Бахмут, - СБУ 01

Как установило следствие, боевиком оказался 41-летний житель временно захваченного Донецка, который имел прокремлевские взгляды и поддерживал вооруженную агрессию России.

В декабре 2022 года он добровольно вступил в подконтрольную РФ "народную милицию днр", а позже его назначили стрелком в составе спецподразделения оккупационных войск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд заочно осудил на 15 лет предателя из Лимана, возглавившего МЧС оккупантов в городе, - ГБР. ФОТО

На основании собранных киберспециалистами и следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

- ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Депутат Госдумы РФ, военный преступник Бородай получил ранение в результате обстрела ВСУ российских позиций под Бахмутом, - соцсети. ФОТО

армия РФ (19106) приговор (1211) СБУ (19869) Бахмут (1601)


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Топ комментарии
+9
Кращє на південь, на розмінування ногами.
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24.07.2023 14:29
+8
У Водяне його, суку! На гранітний кар"єр! Хай каміння довбе!
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24.07.2023 14:27
+4
Спецназ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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24.07.2023 14:25
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Спецназ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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24.07.2023 14:25 Ответить
Так це ж двоюрідний брат чмоні. І він в спецназ подався.))
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24.07.2023 14:30 Ответить
Спизназ. Воин звезды от имени... Там сложное название и нецензурное. Находится в галактике Тупорашизоидодромеда.
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24.07.2023 14:31 Ответить
У Водяне його, суку! На гранітний кар"єр! Хай каміння довбе!
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24.07.2023 14:27 Ответить
Кращє на південь, на розмінування ногами.
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24.07.2023 14:29 Ответить
Ніззя! Прямо заборонено Конвенцією - навіть якби він був спеціалістом-сапером Допускається лише добровільна згода
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24.07.2023 14:40 Ответить
так нехай згодиться. добровільно
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24.07.2023 15:19 Ответить
Ну то займіться!
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24.07.2023 15:45 Ответить
шторм - це ж не спецназ - це зеки, тобто м'ясо..
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24.07.2023 14:27 Ответить
Яка,нах доказова база? "Он солдат вражеской армии,воюет с оружием в руках и вина его не требует доказательств".© Г. Жеглов
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24.07.2023 14:29 Ответить
спіртназ даунбасітський.
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24.07.2023 14:33 Ответить
с него спецназ, как из говна пуля. Разве что алко-спецназ
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24.07.2023 14:34 Ответить
Ще й утримувати це падло 15 років..а якщо доживе до кінця строку?? Що з ним робити далі? Квартиру видати й пенсію призначити??
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24.07.2023 14:38 Ответить
не треба.Хай спочатку квартплату і комунальні послуги,газ і інтернет оплатить,усі борги за 15 років
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24.07.2023 14:46 Ответить
Без субсидії!

Якщо просто, то такий піцназ треба тихо валити 0.
З економічної точки зору так вигідніше
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24.07.2023 14:54 Ответить
Мочити у сортирі, як заповів їм їх ПУ.
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24.07.2023 18:20 Ответить
При любом раскладе 15лет он сидеть не будет (15летней войны не будет), поэтому либо будет обмен всехнавсех, о втором варианте даже думать не хочется.
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24.07.2023 14:55 Ответить
який абмєн? він донецький, наш громадянин
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24.07.2023 15:20 Ответить
они все с курячимпаЧпортом, поэтому будет обмен, ибо по другому наших парней можно будет годами вытягивать, им там хероты понарисовывают нехилой.
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24.07.2023 15:34 Ответить
Ну нарешті з'явилась харя.
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24.07.2023 15:11 Ответить
Це що ? Гоголівські мертві душі ? Осудили, а тЄла нЄт. Але попередили.
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24.07.2023 15:26 Ответить
Дали вирок і в росхід,навіщо це чмо кормити.
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24.07.2023 18:43 Ответить
 
 