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Рашисты ударили по Токаревке на Херсонщине, 1 человек погиб

херсонщина

Вражеские войска обстреляли населенный пункт Токаревка Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Только что оккупационные войска нанесли удар по мирному населенному пункту. В результате вражеского обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты за прошедшие сутки выпустили 250 снарядов по территории Херсонщины, ночью обстреляли Берислав. ФОТО

обстрел (27107) жертва (298) Херсонская область (4758)


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Рашисти з одної сторони б'ють по Україні, а привладні з другої!

Ilya56 | https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/#comment-491503 25.07.2023 at 12:45 | https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/?replytocom=491503#respond Відповіcти

Ну по рухнувшему мосту все проще - там будет виноват водила этого самосвала. После "ремонта моста" у него была, как написали в нете, установлена грузоподъемность 7 т., самосвал вез песок и весил 42 т. Зелень не ВиноУватая! Ну а про Пороха тут уже писали эту инфу, дам как она звучит на tZE-info, кстати нигде больше данная инфа опубликована не была:
"24.‎07.‎2023

Вчора ввечері в ОПУ відбулась нарада у Зеленського (Єрмак відсутній) в присутності Ростислава Шурми, Олега Татарова та представників ДПСУ, МВС. СБУ, яким дано доручення розпочати комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій які так чи інакше пов'язані з Петром Порошенко."

https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/
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25.07.2023 14:26 Ответить
Зелену мразоту жаба давить і дихати не дає , що Порошенко
невпинно допомагає арміі , щоби перемога наша наступила якнайшвидше , але зеленим клептоманам війна не заважає
красти і насолоджуватись життям на курортах!😡
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25.07.2023 14:31 Ответить
Коли ви , кляті кацапи , дасте українцям спокій , адже наш гнів
зростає з кожним днем і щохвилини , кров від люті закіпає в жилах ,
отож будемо вас рвати на шматки і спалювати живцем , тварюки 😡
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25.07.2023 14:28 Ответить
 
 