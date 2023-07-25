Рашисты ударили по Токаревке на Херсонщине, 1 человек погиб

Вражеские войска обстреляли населенный пункт Токаревка Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Только что оккупационные войска нанесли удар по мирному населенному пункту. В результате вражеского обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты за прошедшие сутки выпустили 250 снарядов по территории Херсонщины, ночью обстреляли Берислав. ФОТО