Рашисти вдарили по Токарівці на Херсонщині, одна людина загинула
Ворожі війська обстріляли населений пункт Токарівка на Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно окупаційні війська завдали удару по мирному населеному пункту. Внаслідок ворожого обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка", - йдеться у повідомленні.
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Ilya56 | https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/#comment-491503 25.07.2023 at 12:45 | https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/?replytocom=491503#respond Відповіcти
Ну по рухнувшему мосту все проще - там будет виноват водила этого самосвала. После "ремонта моста" у него была, как написали в нете, установлена грузоподъемность 7 т., самосвал вез песок и весил 42 т. Зелень не ВиноУватая! Ну а про Пороха тут уже писали эту инфу, дам как она звучит на tZE-info, кстати нигде больше данная инфа опубликована не была:
"24.07.2023
Вчора ввечері в ОПУ відбулась нарада у Зеленського (Єрмак відсутній) в присутності Ростислава Шурми, Олега Татарова та представників ДПСУ, МВС. СБУ, яким дано доручення розпочати комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій які так чи інакше пов'язані з Петром Порошенко."
https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/
невпинно допомагає арміі , щоби перемога наша наступила якнайшвидше , але зеленим клептоманам війна не заважає
красти і насолоджуватись життям на курортах!😡
зростає з кожним днем і щохвилини , кров від люті закіпає в жилах ,
отож будемо вас рвати на шматки і спалювати живцем , тварюки 😡