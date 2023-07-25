Рашисти вдарили по Токарівці на Херсонщині, одна людина загинула

Ворожі війська обстріляли населений пункт Токарівка на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно окупаційні війська завдали удару по мирному населеному пункту. Внаслідок ворожого обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка", - йдеться у повідомленні.

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