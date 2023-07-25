УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5096 відвідувачів онлайн
Новини
573 3

Рашисти вдарили по Токарівці на Херсонщині, одна людина загинула

херсонщина

Ворожі війська обстріляли населений пункт Токарівка на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно окупаційні війська завдали удару по мирному населеному пункту. Внаслідок ворожого обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Комишанах на Херсонщині, є влучання у приватні будинки, поранено жінку

Автор: 

обстріл (28428) жертва (249) Херсонська область (5738)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашисти з одної сторони б'ють по Україні, а привладні з другої!

Ilya56 | https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/#comment-491503 25.07.2023 at 12:45 | https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/?replytocom=491503#respond Відповіcти

Ну по рухнувшему мосту все проще - там будет виноват водила этого самосвала. После "ремонта моста" у него была, как написали в нете, установлена грузоподъемность 7 т., самосвал вез песок и весил 42 т. Зелень не ВиноУватая! Ну а про Пороха тут уже писали эту инфу, дам как она звучит на tZE-info, кстати нигде больше данная инфа опубликована не была:
"24.‎07.‎2023

Вчора ввечері в ОПУ відбулась нарада у Зеленського (Єрмак відсутній) в присутності Ростислава Шурми, Олега Татарова та представників ДПСУ, МВС. СБУ, яким дано доручення розпочати комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій які так чи інакше пов'язані з Петром Порошенко."

https://defence-line.org/2023/07/polskie-associacii-chast-2/
показати весь коментар
25.07.2023 14:26 Відповісти
Зелену мразоту жаба давить і дихати не дає , що Порошенко
невпинно допомагає арміі , щоби перемога наша наступила якнайшвидше , але зеленим клептоманам війна не заважає
красти і насолоджуватись життям на курортах!😡
показати весь коментар
25.07.2023 14:31 Відповісти
Коли ви , кляті кацапи , дасте українцям спокій , адже наш гнів
зростає з кожним днем і щохвилини , кров від люті закіпає в жилах ,
отож будемо вас рвати на шматки і спалювати живцем , тварюки 😡
показати весь коментар
25.07.2023 14:28 Відповісти
 
 