В Бундесвере раскритиковали действия ВСУ во время контрнаступления, – Bild

По информации издания Bild, в Бундесвере критически оценили использование ВСУ во время контрнаступления освоенных ими на Западе методов ведения войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Немецкие военные среди главных недостатков Вооруженных сил Украины называют разделение боевых подразделений, из-за чего "не просматривается совместное ведение боя".

Это не только увеличивает "опасность дружественного огня", то есть ответного огня со стороны собственных войск, считают в Бундесвере. Кроме того, в связи с таким подходом в направлении главного удара "отсутствуют маневренные подразделения для развертывания наступления или установления огневого превосходства", говорится в документе.

Иными словами, из-за того, что Украина разбивает бригады, прошедшие подготовку на Западе на группы из 10-30 солдат, изолированные от остальных войск, ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество имеющихся солдат не имеют значения.

Кроме того, критически в Бундесвере высказались относительно обучения опытных украинских военнослужащих, которые, по их словам, хуже усваивают принципы западной подготовки или вообще не принимают в ней участие.

Читайте также: Контрнаступление отстает от графика, но идет по плану, - Резников

В документе Бундесвера говорится о том, что командный состав демонстрирует "иногда значительные недостатки на соответствующем уровне в руководстве и применении командных процессов, что приводит к частично неправильным и опасным решениям".

Эти факторы – разделение бригад и отсутствие надлежащей подготовки командного состава – могут объяснять медленное продвижение украинских сил во время контрнаступления, констатируют в Германии.