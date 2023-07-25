В Бундесвере раскритиковали действия ВСУ во время контрнаступления, – Bild
По информации издания Bild, в Бундесвере критически оценили использование ВСУ во время контрнаступления освоенных ими на Западе методов ведения войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Немецкие военные среди главных недостатков Вооруженных сил Украины называют разделение боевых подразделений, из-за чего "не просматривается совместное ведение боя".
Это не только увеличивает "опасность дружественного огня", то есть ответного огня со стороны собственных войск, считают в Бундесвере. Кроме того, в связи с таким подходом в направлении главного удара "отсутствуют маневренные подразделения для развертывания наступления или установления огневого превосходства", говорится в документе.
Иными словами, из-за того, что Украина разбивает бригады, прошедшие подготовку на Западе на группы из 10-30 солдат, изолированные от остальных войск, ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество имеющихся солдат не имеют значения.
Кроме того, критически в Бундесвере высказались относительно обучения опытных украинских военнослужащих, которые, по их словам, хуже усваивают принципы западной подготовки или вообще не принимают в ней участие.
В документе Бундесвера говорится о том, что командный состав демонстрирует "иногда значительные недостатки на соответствующем уровне в руководстве и применении командных процессов, что приводит к частично неправильным и опасным решениям".
Эти факторы – разделение бригад и отсутствие надлежащей подготовки командного состава – могут объяснять медленное продвижение украинских сил во время контрнаступления, констатируют в Германии.
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То зброї мало дали, то погода ще не сприятлива для наступу, то окопалися сильно вороги, то ще щось, ітд.
Сам факт того, що мільонна армія не може посунути півмільйонну окупаційну армію, говорить лише про одне.
Що всі ті совкові паркетні генерали, роз'їзли ряхі які не вміщюються вже в телеекран, насправді ні на що не здатні.
Просто , по визначенню, вони тупорилі а тому і результату наступу не має.
В цивілізованому світі не шукають відмазок в подібних ситуаціях.
А вирішують просто. Як не справляєшся то іди нах.. у відставку.
На твоє місце прийде той хто краще справиться.
А у нас ці паркетні совкодрочери будут сидіти до смерті на своїх генеральських посадах.
Вся проблема в керівництві.
Стая левів ніколи не переможе, якщо нею керує овца.
Ни о чем.
Полумиллионная армия превосходит нас во всех видах вооружения.Будет паритет,тогда можно и подискутировать.
в цивилизованном мире уже не воюют мясом.
Потери будут громадными.
Цікава, а як відбувся наступ під Харківом крупними силами, хоча у москалів тоді була значна перевага у повітрі?
Сейчас у них всё в порядке с защитой.
Нда , з їхньою тактикою наші бійці вже ознайомились , недавно її тут обговорювали . Коли наші бійці запитали німців - як пробиватись через мінне поле , ті не довго думаючи порадили його просто об'їхати . Простота душевна .
Бундесвер ані найменшого уявлення не має про те що тут діється .
Колеги, я міркую так: у нас "диванні стратиги" висловлюють свої одкровення на різних форумах. А в Німеччині у місцевих "диванних стратигів" є ціле своє видання.
От і вся різниця. А "стратиги" - вони скрізь однакові.
Хто пише?
Такий собі Юліан Рьопке. Його в Більді називають репортером, редактором, мілітарі ікспердом. До 22 року був ікспердом по ковіду.
Тож, маємо уважно прислуховуватися.
А, да, посилається на контакти в бундесвері. Ну то зрозуміло, бо то тільки в нас такі розумники - від свого імені брешуть.
ни фига не важная статья
В цьому суть другої старішої професії.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/geheim-papier-*********-bundeswehr-kritisiert-erstmals-die-ukraine-armee-84802800.bild.html