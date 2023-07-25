У Бундесвері розкритикували дії ЗСУ під час контрнаступу, – Bild
За інформацією видання Bild, у Бундесвері критично оцінили використання ЗСУ опанованих на Заході методів ведення війни під час контрнаступу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Німецькі військові серед головних недоліків Збройних сил України називають розділення бойових підрозділів, через що "не проглядається спільне ведення бою".
Це збільшує "небезпеку дружнього вогню", тобто вогню у відповідь з боку власних військ, вважають у Бундесвері. Крім того, у зв'язку з таким підходом в напрямку головного удару "відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги", йдеться у документі.
Іншими словами, через те, що Україна розбиває бригади, які пройшли підготовку на Заході на групи з 10-30 солдатів, ізольовані від решти військ, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення.
Крім того, критично у Бундесвері висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть в ній участь.
У документі Бундесверу йдеться про те, що командний склад демонструє "іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень".
Ці чинники – розділення бригад і відсутність належної підготовки командного складу – можуть пояснювати повільне просування українських сил під час контрнаступу, констатують у Німеччині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То зброї мало дали, то погода ще не сприятлива для наступу, то окопалися сильно вороги, то ще щось, ітд.
Сам факт того, що мільонна армія не може посунути півмільйонну окупаційну армію, говорить лише про одне.
Що всі ті совкові паркетні генерали, роз'їзли ряхі які не вміщюються вже в телеекран, насправді ні на що не здатні.
Просто , по визначенню, вони тупорилі а тому і результату наступу не має.
В цивілізованому світі не шукають відмазок в подібних ситуаціях.
А вирішують просто. Як не справляєшся то іди нах.. у відставку.
На твоє місце прийде той хто краще справиться.
А у нас ці паркетні совкодрочери будут сидіти до смерті на своїх генеральських посадах.
Вся проблема в керівництві.
Стая левів ніколи не переможе, якщо нею керує овца.
Ни о чем.
Полумиллионная армия превосходит нас во всех видах вооружения.Будет паритет,тогда можно и подискутировать.
в цивилизованном мире уже не воюют мясом.
Потери будут громадными.
Цікава, а як відбувся наступ під Харківом крупними силами, хоча у москалів тоді була значна перевага у повітрі?
Сейчас у них всё в порядке с защитой.
Нда , з їхньою тактикою наші бійці вже ознайомились , недавно її тут обговорювали . Коли наші бійці запитали німців - як пробиватись через мінне поле , ті не довго думаючи порадили його просто об'їхати . Простота душевна .
Бундесвер ані найменшого уявлення не має про те що тут діється .
Колеги, я міркую так: у нас "диванні стратиги" висловлюють свої одкровення на різних форумах. А в Німеччині у місцевих "диванних стратигів" є ціле своє видання.
От і вся різниця. А "стратиги" - вони скрізь однакові.
Хто пише?
Такий собі Юліан Рьопке. Його в Більді називають репортером, редактором, мілітарі ікспердом. До 22 року був ікспердом по ковіду.
Тож, маємо уважно прислуховуватися.
А, да, посилається на контакти в бундесвері. Ну то зрозуміло, бо то тільки в нас такі розумники - від свого імені брешуть.
ни фига не важная статья
В цьому суть другої старішої професії.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/geheim-papier-*********-bundeswehr-kritisiert-erstmals-die-ukraine-armee-84802800.bild.html