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Новини Війна
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У Бундесвері розкритикували дії ЗСУ під час контрнаступу, – Bild

контрнаступ

За інформацією видання Bild, у Бундесвері критично оцінили використання ЗСУ опанованих на Заході методів ведення війни під час контрнаступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Німецькі військові серед головних недоліків Збройних сил України називають розділення бойових підрозділів, через що "не проглядається спільне ведення бою".

Це збільшує "небезпеку дружнього вогню", тобто вогню у відповідь з боку власних військ, вважають у Бундесвері. Крім того, у зв'язку з таким підходом в напрямку головного удару "відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги", йдеться у документі.

Іншими словами, через те, що Україна розбиває бригади, які пройшли підготовку на Заході на групи з 10-30 солдатів, ізольовані від решти військ, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення.

Крім того, критично у Бундесвері висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть в ній участь.

Також читайте: Контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом, - Резніков

У документі Бундесверу йдеться про те, що командний склад демонструє "іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень".

Ці чинники – розділення бригад і відсутність належної підготовки командного складу – можуть пояснювати повільне просування українських сил під час контрнаступу, констатують у Німеччині.

Автор: 

Німеччина (7349) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+76
Так может быть "Бундесвер" на деле покажет как надо? Так сказать личным примером. А советы все горазды давать. От Пионтковского с Шендеровичем и Фейгеным до разного пошибы Ждановых со Свитанами.
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25.07.2023 17:23
+39
Вы бы меньше трындели, а лучше бы пошли и освободили от парашного говна Кенигсберг.
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25.07.2023 17:23
+36
наш командний склад має бойовий досвід на відміну від офіцерів бундесверу
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25.07.2023 17:34
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Ці відмазки нікому в цивілізованому не цікаві.
То зброї мало дали, то погода ще не сприятлива для наступу, то окопалися сильно вороги, то ще щось, ітд.
Сам факт того, що мільонна армія не може посунути півмільйонну окупаційну армію, говорить лише про одне.
Що всі ті совкові паркетні генерали, роз'їзли ряхі які не вміщюються вже в телеекран, насправді ні на що не здатні.
Просто , по визначенню, вони тупорилі а тому і результату наступу не має.
В цивілізованому світі не шукають відмазок в подібних ситуаціях.
А вирішують просто. Як не справляєшся то іди нах.. у відставку.
На твоє місце прийде той хто краще справиться.
А у нас ці паркетні совкодрочери будут сидіти до смерті на своїх генеральських посадах.
Вся проблема в керівництві.
Стая левів ніколи не переможе, якщо нею керує овца.
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25.07.2023 20:27 Відповісти
Сам факт того, що мільонна армія не може посунути півмільйонну окупаційну армію, говорить лише про одне.

Ни о чем.
Полумиллионная армия превосходит нас во всех видах вооружения.Будет паритет,тогда можно и подискутировать.
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25.07.2023 22:15 Відповісти
бред и брехня
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25.07.2023 22:19 Відповісти
в цивілізованому світі не шукають відмазок в подібних ситуаціях

в цивилизованном мире уже не воюют мясом.
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25.07.2023 22:22 Відповісти
Наступать крупными силами при господстве противника в воздухе?

Потери будут громадными.
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25.07.2023 20:46 Відповісти
Ага, ну тоді виходить , по вашій логіці, взагалі не можна наступати, бо у москалів була і завжди буде перевага у повітрі.
Цікава, а як відбувся наступ під Харківом крупними силами, хоча у москалів тоді була значна перевага у повітрі?
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25.07.2023 20:55 Відповісти
Там у россиян обороны по сути не было, кроме отдельный блокпостов. И мобилизации ещё не случилось.

Сейчас у них всё в порядке с защитой.
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25.07.2023 21:11 Відповісти
Єдине добре,що поки зупинились,і не гинуть,як під час наступу на мінах,та під авіацією кацапською. Без додаткової ******** зброї,тільки цвіт нації згине,а тоді вже ніяка зброя нам не допоможе.
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25.07.2023 21:56 Відповісти
направте свої війська, нехай покажуть приклад злагодження.
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25.07.2023 20:04 Відповісти
Ага вони півроку будуть обїзжати мінні поля))))
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25.07.2023 20:09 Відповісти
Якась "консерва" взялася посварити нас із Бундесвером, а ми й раді поумнічать
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25.07.2023 20:09 Відповісти
Бундесверу хочеться м'ясних штурмів . Тобто збирайтеся всі до купи і гайда по суцільних мінних полях . Щоб кацапи якщо накривали артою , так вже щоб всю бригаду одночасно .
Нда , з їхньою тактикою наші бійці вже ознайомились , недавно її тут обговорювали . Коли наші бійці запитали німців - як пробиватись через мінне поле , ті не довго думаючи порадили його просто об'їхати . Простота душевна .
Бундесвер ані найменшого уявлення не має про те що тут діється .
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25.07.2023 20:14 Відповісти
Це той,чиї інструктори з танкового бою радять "просто об'їхати міне поле"!
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25.07.2023 20:24 Відповісти
Ого! 300 з лишком коментів! Новина не залишила байдужими "цензорят"!
Колеги, я міркую так: у нас "диванні стратиги" висловлюють свої одкровення на різних форумах. А в Німеччині у місцевих "диванних стратигів" є ціле своє видання.
От і вся різниця. А "стратиги" - вони скрізь однакові.
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25.07.2023 20:38 Відповісти
Аби не мовчки... Теж мені,вояки ху###єві...
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25.07.2023 20:47 Відповісти
та шо нам той Бундесфер, чого його слухати, ми он яку державу розбудували і економіка і наука і медицина і соціальний захист, а головне ніякої корупції, бо 30 років керують нами генії, прямо один геніальніший другого, в оборонній промисловості в нас також все супер, а війську виходить що все просто розпрекрасно і що нам того Бундесфера слухати
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25.07.2023 20:59 Відповісти
І де вже німці так прорвалися через мінні поля?Цікаво ознайомитися з такими фактами,як називається цей маневр,хто започаткував?Я би і йому і всьому цьому бундесверу та і більду дав би зразу,не роздумуючи звання фельмаршал-генералісімус,кожному і кілограма по три медалей.
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25.07.2023 21:00 Відповісти
Зато «дружньо, кучно та злагоджено» оставили русне Херсонскую область
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25.07.2023 21:12 Відповісти
Так і їхній фюрер колись,сидячи в бункірах на карті м алював перемоги,але виявилося,що марно.Масово наступати при перевазі ворога в артилерії в разів 7,в беззаперечному домінуванню в повітрі,на морі,кількістю мінних полів...це просто так,аби довести вакт,що наступаюча сторона в раза 3 більше втрачає?((не треба нікому нічого доводити.Ви вчіть ,а українці вже якось застосують ті знання.Результат вам давай.Після перемоги ви ще пеерекладатимети книжки про цю війну німецькою,щоб чогось навчитися,бо грати в копмпютерні ігри ,маючи на своїй території американські бази та тактичне ядерне це одне,а тримати фронт в 1200 км,з постійною загрозою його збільшення це інше.
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25.07.2023 21:18 Відповісти
Німці дуже рідко, але помиляються. Та через педантичність , що на межі цинізму, опишуть проблему саме так , як вона на їхню думку виглядає, без прикрас. Висновки робити нам.
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25.07.2023 21:27 Відповісти
Більд. Жовта преса, на кшталт цензора чи той же ЄП. Трохи професійніша, бо там авторські тексти, а не тупий копіпаст.
Хто пише?
Такий собі Юліан Рьопке. Його в Більді називають репортером, редактором, мілітарі ікспердом. До 22 року був ікспердом по ковіду.
Тож, маємо уважно прислуховуватися.
А, да, посилається на контакти в бундесвері. Ну то зрозуміло, бо то тільки в нас такі розумники - від свого імені брешуть.
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25.07.2023 23:39 Відповісти
он формирует общественное мнение: в Украине одни дебилы. Воевать не умеют и прос*ют наши деньги и оружие. Хватит поставок. Пусть договариваются...плебс хлопает и давит на шольца!
ни фига не важная статья
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26.07.2023 00:29 Відповісти
Всі медіа формують громадську думку, навіть папуги цензора, які не пишуть власні статті.
В цьому суть другої старішої професії.
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27.07.2023 10:01 Відповісти
какие твари. Даже если это и так, зачем вываливать это г* на весь мир??
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26.07.2023 00:27 Відповісти
Ті що програли другу світову війну,хочуть вчити тих,хто її виграв?
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26.07.2023 02:19 Відповісти
Государство Украина выиграла? Наверное и все полководцы-победители до сих пор живы.
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26.07.2023 13:16 Відповісти
Оригинал
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/geheim-papier-*********-bundeswehr-kritisiert-erstmals-die-ukraine-armee-84802800.bild.html
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26.07.2023 10:26 Відповісти
Триндіти не мішки ворочати!
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26.07.2023 14:16 Відповісти
Как говорили немцы, минное поле просто надо объехать
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27.07.2023 08:38 Відповісти
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