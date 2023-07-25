У Бундесвері розкритикували дії ЗСУ під час контрнаступу, – Bild

За інформацією видання Bild, у Бундесвері критично оцінили використання ЗСУ опанованих на Заході методів ведення війни під час контрнаступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Німецькі військові серед головних недоліків Збройних сил України називають розділення бойових підрозділів, через що "не проглядається спільне ведення бою".

Це збільшує "небезпеку дружнього вогню", тобто вогню у відповідь з боку власних військ, вважають у Бундесвері. Крім того, у зв'язку з таким підходом в напрямку головного удару "відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги", йдеться у документі.

Іншими словами, через те, що Україна розбиває бригади, які пройшли підготовку на Заході на групи з 10-30 солдатів, ізольовані від решти військ, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення.

Крім того, критично у Бундесвері висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть в ній участь.

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У документі Бундесверу йдеться про те, що командний склад демонструє "іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень".

Ці чинники – розділення бригад і відсутність належної підготовки командного складу – можуть пояснювати повільне просування українських сил під час контрнаступу, констатують у Німеччині.