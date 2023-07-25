В Беларусь прибыла 11-я колонна ЧВК "Вагнер", - Беларускі Гаюн. КАРТА

В Беларусь прибыла очередная колонна боевиков из ЧВК "Вагнер", в ее составе не менее 29 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Беларускі Гаюн.

В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники. Среди них 1 УАЗ "Патриот"; 1 внедорожник; 6 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"; один с прицепом); 11 седельных автопоездов (фур); 6 седельных тягачей (на полуприцепах – 6 экскаваторов и 1 ГАЗель); 2 "Уралы"-4320 (тент); 2 КамАЗы (тент, с буквами Z на капоте).

БГ отмечает, что бронеавтомобили "Щука" являются характерным транспортным средством ЧВК "Вагнер". Ранее подобных автомобилей в колоннах наемников, прибывающих в Беларусь, не фиксировали.

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По прогнозу мониторинговой группы, далее колонна может двигаться по следующим маршрутам:

граница РФ/РБ – трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Цель;

граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Кричев, Чериков) — трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев — Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в деревне Цель.

Напомним, ранее БГ сообщал, что в Беларуси находится минимум 3,5 тысячи боевиков ППК "Вагнер".