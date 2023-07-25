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В Беларусь прибыла 11-я колонна ЧВК "Вагнер", - Беларускі Гаюн. КАРТА

вагнер

В Беларусь прибыла очередная колонна боевиков из ЧВК "Вагнер", в ее составе не менее 29 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Беларускі Гаюн.

В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники. Среди них 1 УАЗ "Патриот"; 1 внедорожник; 6 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"; один с прицепом); 11 седельных автопоездов (фур); 6 седельных тягачей (на полуприцепах – 6 экскаваторов и 1 ГАЗель); 2 "Уралы"-4320 (тент); 2 КамАЗы (тент, с буквами Z на капоте).

БГ отмечает, что бронеавтомобили "Щука" являются характерным транспортным средством ЧВК "Вагнер". Ранее подобных автомобилей в колоннах наемников, прибывающих в Беларусь, не фиксировали.

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По прогнозу мониторинговой группы, далее колонна может двигаться по следующим маршрутам:

граница РФ/РБ – трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) – трасса М5 – полевой лагерь в селе Цель;

граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Кричев, Чериков) — трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев — Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в деревне Цель.

В Беларусь прибыла 11-я колонна ЧВК Вагнер, - Беларускі Гаюн 01

Напомним, ранее БГ сообщал, что в Беларуси находится минимум 3,5 тысячи боевиков ППК "Вагнер".

Автор: 

Беларусь (7890) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+8
Схоже Коля на царство вже не сяде
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25.07.2023 20:08
+5
Миколка пройде вазіліновую корекцію і буде першою леді бульбостану.
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25.07.2023 20:17
+3
можно вже йти на Мінськ.
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25.07.2023 19:56
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можно вже йти на Мінськ.
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25.07.2023 19:56 Ответить
Пойдут на Кенигсберг, точнне на Калининберг. Через Сувалки.
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25.07.2023 20:32 Ответить
вони там можуть тільки вихватити знатних піздюлєй і значно поліпшити кормову базу раків у Марисі, а селяни із Становисько будуть п'ять років поспіль торгувати у Варшаві самими крупними раками.
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25.07.2023 22:02 Ответить
Побачимо. Там ЗСУ нема.
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25.07.2023 22:44 Ответить
там на кожну БТГр музикантів прийдеться десяток залпів дівізіона "хаймарсів". Не враховуючи ударів авіаціїджейдамами та іншими плюшками. Кацапи навіть не встигнуть побачити натівського військового.
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26.07.2023 00:21 Ответить
Скоріше вони підуть на Київ.
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25.07.2023 20:34 Ответить
скоріше вони просто підуть *****. Причому зразу на кордоні.
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25.07.2023 22:23 Ответить
Схоже Коля на царство вже не сяде
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25.07.2023 20:08 Ответить
Миколка пройде вазіліновую корекцію і буде першою леді бульбостану.
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25.07.2023 20:17 Ответить
трепещи нато...на уазиках вашингтон брать за 2 дня)
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25.07.2023 20:13 Ответить
от "литвину" непереливки. а як знайдуть його закопану в городчику мєнтовську хворму, та почнуть навкруги землю рити, заклятого власника шукаючи, та до погріба дориються,....... ото буде схватка між зеками та мєнтярой )))))))
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25.07.2023 20:28 Ответить
Осенью вагнкра пойдут на Сувалки. В коридор. И к бабке не ходи.
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25.07.2023 20:31 Ответить
Подивимось. Але навіть якщо вони в білоруських болотах познаходять танки та артилерію то все одно їх замало, щоб кудись йти. Хоча було б непогано, тоді вже і їх би прикопали і може бульбу з ******.
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25.07.2023 20:41 Ответить
Випробуваня НАТО на виконання вимог ст.5. Статута НАТО. Iншого сенсу не бачу у iх передiслокацii до Бульборейху.
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25.07.2023 22:43 Ответить
Слухай солдатик тебе багато хто поважає і прислухається, але є одна проблема тобі просто необхідно перекладати текст на українську мову, я розумію не комфортно, але іншого виходу немає, зрозумій задньої не буде, всі російськомовні через це проходимо і в Києві де ти проживаєш ну і також в інших містах, півдня сходу та півночі
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25.07.2023 21:50 Ответить
Дякую. На визнаня не претендую. Нема жодних проблем. Спiлкуватись можно хочь нiмецькою. Росiйською спiлкуюсь щоб до впертих баранiв дойшло бо вони iншой мови не розумiють.
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25.07.2023 22:39 Ответить
Хай білоруски міцніше пелени тримають!
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25.07.2023 20:42 Ответить
Як ви думаєте шановний ЯР, що у них у перспективі ну ось (товариш) на форумі вважає так, а ВИ, що скажете


Скоріше вони підуть на Київ.
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25.07.2023 21:41 Ответить
Хіба що на смерть! Бо зараз все прикордоння заміноване Кілька ліній оборони заповнених військами Іти по мінних полях і пристріляних позиціях - самогубство
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25.07.2023 21:45 Ответить
Пужают єжа (Польщу) голай жопай))
У поляків вже давно руки ********* і Абрамси землю під собою риють!
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25.07.2023 20:43 Ответить
Може,їх хочуть зібрати до купи та держати під контролем....адже вони вже ненадійні для кремля.Заодно вони будуть напружувати не тільки вусатого таракана,але й нас...
Хоча,і них немає важкого озброєння та техніки.
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25.07.2023 22:00 Ответить
та хоч 101-а!
важке озброєння їх всіх заставили залишити на *********, а в бульбашів своєї важкої військової техніки мало. і без важкого військового озброєння сильно не повоюєш....
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25.07.2023 23:02 Ответить
***** на будь-яке приниження піде, заради знищення нас?
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25.07.2023 23:27 Ответить
 
 