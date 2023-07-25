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Новини Повстання Пригожина в РФ
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До Білорусі прибула 11-та колона ПВК "Вагнер", - Беларускі Гаюн. КАРТА

вагнер

До Білорусі прибула чергова колона бойовиків із ПВК "Вагнер", у її складі щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Беларускі Гаюн.

У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них 1 УАЗ-Патріот; 1 позашляховик; 6 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"; один із причепом); 11 сідельних автопоїздів (фур); 6 сідельних тягачів (на напівпричепах - 6 екскаваторів і 1 ГАЗель); 2 Урали-4320 (тент); 2 КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).

БГ зазначає, що бронеавтомобілі "Щука" є характерним транспортним засобом "ПВК Вагнер". Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Польщу буде "самовбивством" для ПВК "Вагнер", - ГУР МО

За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:

  • кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.
  • кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Кричев, Чериков) - траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов - Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.

До Білорусі прибула 11-та колона ПВК Вагнер, - Беларускі Гаюн 01

Нагадаємо, раніше БГ повідомляв, що у Білорусі перебуває мінімум 3,5 тисячі бойовиків ПВК "Вагнер".

Білорусь (7929) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+8
Схоже Коля на царство вже не сяде
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25.07.2023 20:08
+5
Миколка пройде вазіліновую корекцію і буде першою леді бульбостану.
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25.07.2023 20:17
+3
можно вже йти на Мінськ.
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25.07.2023 19:56
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можно вже йти на Мінськ.
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25.07.2023 19:56 Відповісти
Пойдут на Кенигсберг, точнне на Калининберг. Через Сувалки.
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25.07.2023 20:32 Відповісти
вони там можуть тільки вихватити знатних піздюлєй і значно поліпшити кормову базу раків у Марисі, а селяни із Становисько будуть п'ять років поспіль торгувати у Варшаві самими крупними раками.
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25.07.2023 22:02 Відповісти
Побачимо. Там ЗСУ нема.
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25.07.2023 22:44 Відповісти
там на кожну БТГр музикантів прийдеться десяток залпів дівізіона "хаймарсів". Не враховуючи ударів авіаціїджейдамами та іншими плюшками. Кацапи навіть не встигнуть побачити натівського військового.
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26.07.2023 00:21 Відповісти
Скоріше вони підуть на Київ.
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25.07.2023 20:34 Відповісти
скоріше вони просто підуть *****. Причому зразу на кордоні.
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25.07.2023 22:23 Відповісти
Схоже Коля на царство вже не сяде
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25.07.2023 20:08 Відповісти
Миколка пройде вазіліновую корекцію і буде першою леді бульбостану.
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25.07.2023 20:17 Відповісти
трепещи нато...на уазиках вашингтон брать за 2 дня)
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25.07.2023 20:13 Відповісти
от "литвину" непереливки. а як знайдуть його закопану в городчику мєнтовську хворму, та почнуть навкруги землю рити, заклятого власника шукаючи, та до погріба дориються,....... ото буде схватка між зеками та мєнтярой )))))))
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25.07.2023 20:28 Відповісти
Осенью вагнкра пойдут на Сувалки. В коридор. И к бабке не ходи.
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25.07.2023 20:31 Відповісти
Подивимось. Але навіть якщо вони в білоруських болотах познаходять танки та артилерію то все одно їх замало, щоб кудись йти. Хоча було б непогано, тоді вже і їх би прикопали і може бульбу з ******.
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25.07.2023 20:41 Відповісти
Випробуваня НАТО на виконання вимог ст.5. Статута НАТО. Iншого сенсу не бачу у iх передiслокацii до Бульборейху.
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25.07.2023 22:43 Відповісти
Слухай солдатик тебе багато хто поважає і прислухається, але є одна проблема тобі просто необхідно перекладати текст на українську мову, я розумію не комфортно, але іншого виходу немає, зрозумій задньої не буде, всі російськомовні через це проходимо і в Києві де ти проживаєш ну і також в інших містах, півдня сходу та півночі
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25.07.2023 21:50 Відповісти
Дякую. На визнаня не претендую. Нема жодних проблем. Спiлкуватись можно хочь нiмецькою. Росiйською спiлкуюсь щоб до впертих баранiв дойшло бо вони iншой мови не розумiють.
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25.07.2023 22:39 Відповісти
Хай білоруски міцніше пелени тримають!
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25.07.2023 20:42 Відповісти
Як ви думаєте шановний ЯР, що у них у перспективі ну ось (товариш) на форумі вважає так, а ВИ, що скажете


Скоріше вони підуть на Київ.
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25.07.2023 21:41 Відповісти
Хіба що на смерть! Бо зараз все прикордоння заміноване Кілька ліній оборони заповнених військами Іти по мінних полях і пристріляних позиціях - самогубство
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25.07.2023 21:45 Відповісти
Пужают єжа (Польщу) голай жопай))
У поляків вже давно руки ********* і Абрамси землю під собою риють!
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25.07.2023 20:43 Відповісти
Може,їх хочуть зібрати до купи та держати під контролем....адже вони вже ненадійні для кремля.Заодно вони будуть напружувати не тільки вусатого таракана,але й нас...
Хоча,і них немає важкого озброєння та техніки.
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25.07.2023 22:00 Відповісти
та хоч 101-а!
важке озброєння їх всіх заставили залишити на *********, а в бульбашів своєї важкої військової техніки мало. і без важкого військового озброєння сильно не повоюєш....
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25.07.2023 23:02 Відповісти
***** на будь-яке приниження піде, заради знищення нас?
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25.07.2023 23:27 Відповісти
 
 