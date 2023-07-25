До Білорусі прибула 11-та колона ПВК "Вагнер", - Беларускі Гаюн. КАРТА

До Білорусі прибула чергова колона бойовиків із ПВК "Вагнер", у її складі щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Беларускі Гаюн.

У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них 1 УАЗ-Патріот; 1 позашляховик; 6 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"; один із причепом); 11 сідельних автопоїздів (фур); 6 сідельних тягачів (на напівпричепах - 6 екскаваторів і 1 ГАЗель); 2 Урали-4320 (тент); 2 КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).

БГ зазначає, що бронеавтомобілі "Щука" є характерним транспортним засобом "ПВК Вагнер". Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували.

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За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:

кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.

кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Кричев, Чериков) - траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов - Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.

Нагадаємо, раніше БГ повідомляв, що у Білорусі перебуває мінімум 3,5 тисячі бойовиків ПВК "Вагнер".