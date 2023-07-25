До Білорусі прибула 11-та колона ПВК "Вагнер", - Беларускі Гаюн. КАРТА
До Білорусі прибула чергова колона бойовиків із ПВК "Вагнер", у її складі щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Беларускі Гаюн.
У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них 1 УАЗ-Патріот; 1 позашляховик; 6 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"; один із причепом); 11 сідельних автопоїздів (фур); 6 сідельних тягачів (на напівпричепах - 6 екскаваторів і 1 ГАЗель); 2 Урали-4320 (тент); 2 КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).
БГ зазначає, що бронеавтомобілі "Щука" є характерним транспортним засобом "ПВК Вагнер". Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували.
За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:
- кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.
- кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Кричев, Чериков) - траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов - Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.
Нагадаємо, раніше БГ повідомляв, що у Білорусі перебуває мінімум 3,5 тисячі бойовиків ПВК "Вагнер".
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Скоріше вони підуть на Київ.
У поляків вже давно руки ********* і Абрамси землю під собою риють!
Хоча,і них немає важкого озброєння та техніки.
важке озброєння їх всіх заставили залишити на *********, а в бульбашів своєї важкої військової техніки мало. і без важкого військового озброєння сильно не повоюєш....