Атака на Польщу буде "самовбивством" для ПВК "Вагнер", - ГУР МО

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали "самовбивчою" погрози ПВК "Вагнер" напасти на Польщу з Білорусі. Армія Польщі швидко б вирішила ці проблеми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в етері національного телемарафону.

За словами Юсова, заяви та погрози "вагнерівців" на адресу Польщі були прогнозовані. Він вважає, що переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі відбулося для того, щоб постійно дратувати сусідні країни НАТО та Європейського Союзу.

"Якщо говорити про серйозність цих погроз: вибачте, сьогодні у колишньої ПВК, насправді воно "ПВК", ніколи не було — цього угрупування вагнерівців, немає достатніх сил і засобів для того, щоб реально становити загрозу для, наприклад, Польщі", - зазначив він.

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Представник ГУР МО зауважив, що спроба атаки на Польщу стала б "самовбивством" для найманців Пригожина.

"Я переконаний, що армія Польщі тільки зраділа б подібним випадкам і швидко вирішила всі ці проблеми", - підкреслив він.

Нагадаємо, 22 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив про те, що його напружують найманці ПВК "Вагнер", які перебралися до Білорусі після свого невдалого бунту. Оскільки найманці хочуть атакувати Польщу: "сходити на екскурсію" до Варшави та Жешува.

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