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Атака на Польщу буде "самовбивством" для ПВК "Вагнер", - ГУР МО

вагнер

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали "самовбивчою" погрози ПВК "Вагнер" напасти на Польщу з Білорусі. Армія Польщі швидко б вирішила ці проблеми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в етері національного телемарафону.

За словами Юсова, заяви та погрози "вагнерівців" на адресу Польщі були прогнозовані. Він вважає, що переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі відбулося для того, щоб постійно дратувати сусідні країни НАТО та Європейського Союзу.

"Якщо говорити про серйозність цих погроз: вибачте, сьогодні у колишньої ПВК, насправді воно "ПВК", ніколи не було — цього угрупування вагнерівців, немає достатніх сил і засобів для того, щоб реально становити загрозу для, наприклад, Польщі", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами, - ГУР про вибухи в Москві

Представник ГУР МО зауважив, що спроба атаки на Польщу стала б "самовбивством" для найманців Пригожина.

"Я переконаний, що армія Польщі тільки зраділа б подібним випадкам і швидко вирішила всі ці проблеми", - підкреслив він.

Нагадаємо, 22 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив про те, що його напружують найманці ПВК "Вагнер", які перебралися до Білорусі після свого невдалого бунту. Оскільки найманці хочуть атакувати Польщу: "сходити на екскурсію" до Варшави та Жешува.

Читайте також: У Білорусі перебуває щонайменше 3,5 тисячі "вагнерівців", - Беларускі Гаюн

Автор: 

розвідка (3858) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+14
Всмислі? Ви ще не зрозуміли, що будь-яке зелене міністерство має з'являтися з медійним патяканням мінімум раз на тиждень пофігу де? Вони нічого більше не вміють, лише патякати і відосікі записувати.
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24.07.2023 16:07
+11
Та нехай спробують, не відговарюйте
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24.07.2023 16:02
+8
А поляки сами с этим вопросом не разберутся? Зачем вместо них трындеть?
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24.07.2023 16:03
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Та нехай спробують, не відговарюйте
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24.07.2023 16:02 Відповісти
Я теж подумав- нахіба відговорюють, ніяк хвилюються за їх..... навпаки мали б підбурювати " та Вагнера засцять , слабо им" й т.п.! А то наче попереджають.....
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24.07.2023 16:19 Відповісти
А чому ж Бурбі заважали починати їх нищити? Общій заборчик на віллах в Іспанії з Пригожиим?
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24.07.2023 16:03 Відповісти
От боюсь сказати здогадки вголос - хтось же здав Єрмаку ту спецоперацію?
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24.07.2023 16:04 Відповісти
заважав один дурачек 42 років , який подзвонив кривавому таргану .
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24.07.2023 16:18 Відповісти
так він подзовнив ВЖЕ КОЛИ!!! а от що було до того?
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24.07.2023 16:40 Відповісти
він подзвонив посеред операції ! перечитайте інформацію .
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24.07.2023 16:49 Відповісти
ну добре , значить до середини операції його не оповіщали? а потім, коли прийшов до нього Бурба, він заховався й сказав там з Єрмаком говоріть ... КАКАЯРАЗНІЦА- Червінський би усе розповів , а де він? Притула збирає йому на звільнення ?ні, він з яйцями Пінчука в політику готується йти!
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24.07.2023 16:55 Відповісти
до середини операції взагалі був інший президент . а потім дійсно дурачек какаяразница зірвав операцію . я ж казав ознайомтесь з матеріалом ! а ви змішали борщ і компот . Притулу ,Пінчука яйця ... забули тільки Штірлиця в будьоновці .
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24.07.2023 17:11 Відповісти
я дуже слідкую за яйцями Пінчука у партії Притули . Це по-перше. Й не треба половинити операцію з Порошеком й з Зеленським , мі не в бухгалтері.Не нпросто так вичистили у дурачка цю службу, напхавши туди бувшого від Авакова Гогілашвіллі, котрій перйшов до штату Буданова у РАДНИКИ . Й Аваков десь пощез, як той Баканов ... Навіть баканов зявився А деЧОРТ ЧЕСТЬ ІМЄЮ ? поімєл й пропав ? Де Червінський-чому ГРУ його не захищає? У нього нагород героя більше, ніж пуговець на кітелі Буданова . Можете- я чекаю на роз"яснення , я справді може не все прослідкувала
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24.07.2023 18:35 Відповісти
От Ви за мною на ЦН спостерігаєте - ОКО з ГОЛОСУ? Тоді передайте Притулі, досить підголосовувати ЗЕгнилі у ВР разом з ОПЗЖ - може й стане політиком,,,
Доречі , з самих початок Голос підмазаний Пінчуком , ЩЕ ДО ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ, коли в дебатах на ТБ були з зеленими та ОПЗЖ в одній технологічній упряжці : не критикува за те велике крадівництво, за непідготування до війни, за закриті віськові програми (мабуть чекав волонтерської розкурутки?)
Зраз на ньому ще одна мітка - Притула не виступив за СВОБОДУ СЛОВА ПРОТИ МАРАФОНУ !
Чекаю на Ваші агрументи .Дякуюдужедякую!
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24.07.2023 18:56 Відповісти
ні ні шановна половинити треба . це ви зробили половину роботи ,а хтось доробляв і все зіпсував . тоді в чому ваша вина ? мені теж цікаво де Рюкзаков ? мабуть в Італії не в Харькові ж йому сидіти? рюкзаков мав точну інформацію і злиняв до шухера як подобає менту . поки дурачек при владі всі його друзі тут під парасолькою . Червінський для них чужий тому і сидить .
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24.07.2023 21:10 Відповісти
А поляки сами с этим вопросом не разберутся? Зачем вместо них трындеть?
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24.07.2023 16:03 Відповісти
Всмислі? Ви ще не зрозуміли, що будь-яке зелене міністерство має з'являтися з медійним патяканням мінімум раз на тиждень пофігу де? Вони нічого більше не вміють, лише патякати і відосікі записувати.
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24.07.2023 16:07 Відповісти
В еТері теле мараТону щось триндіти треба... Грошикі за це дають.
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24.07.2023 16:08 Відповісти
Суто аматорські думка: під соусом "на польшу" вагнерівці хіба не можуть повернути "на Львів" ?
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24.07.2023 16:05 Відповісти
Это кажется невероятным? Они же только что прибыли в Беларусь, а уже движутся к Польской границе? Этого не может быть!!! Ой, простите пожалуйста, к польско-украинской границе... Не зря таракан Брест упоминал в разговоре с ху*лом.
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24.07.2023 16:09 Відповісти
А тут їм менше п..зди дадуть?
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24.07.2023 16:09 Відповісти
А якщо стрімкий ривок через кордон на легковиках, у найближчий НП, масове захоплення заручників з місцевих, під їх прикриттям просування вздовж кордону, зламуючи загородження і застави. В проломи потоком рвонуть біженці, і увесь цей кольоровий натовп посуне на Варшаву.
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24.07.2023 16:05 Відповісти
І п*зда всім вагнерятам, ага, ага, вже бачу як вони пруть
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24.07.2023 18:06 Відповісти
Як в Бахмуті: якщо вагнєрята заскочили в багатоповерхівку - все, марна справа їх звідти викурювати. З Європою ще легше буде. Так що цей варіант, з головною ставкою на "гуманізьм", видається найбільш реалістичним. У всіх інших - так, п*зда вагнєрятам.
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25.07.2023 09:18 Відповісти
Против ветра ссать..сами знаете что будет.
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24.07.2023 16:06 Відповісти
Як казав в одному фільмі герой:

-В той момент я думав, що то дуже теплий дощик...
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24.07.2023 18:38 Відповісти
якщо Вагнера полізуть то вони навряд кинуться на Польщу там швидка смерть а ось спробувати пробити коридор до Калінінграду через прибалтику,можуть спробувати..хотя скоріше всього їх готують для нас,аби відрізати Україну від заходу
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24.07.2023 16:07 Відповісти
Никуда они не полезут,мертвым деньги не нужны,авиация НАТО уже раз им в Сирии мозги им вправила.
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24.07.2023 16:15 Відповісти
Це показало США, тай у вагнерівців на той час не було достатньо досвіду військових дій з регулярною армією.
Після невдалого маршу по суті вони живуть в борг, тому все можливо.
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24.07.2023 16:28 Відповісти
"ГУР МО" так підкажіть цим "вагнерам" як діяти, як не попасти в халепу, вони без вас не розберуться.
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24.07.2023 16:08 Відповісти
Не зрозуміло про яке "самовбивство" вагнерів йде мова? Поляки що будуть тихенько стояти і дивитись як ті будуть собі скроні з автоматів прострілювати? Не треба переоцінювати поляків - якщо ми цих відморозків не змогли добити, то поляки тим більше не зможуть, хіба що вся натівська армада туди ввалиться.
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24.07.2023 16:25 Відповісти
Ви не за Польщу хвилюйтеся - там НАТО, а за те, щоб ця вагнерівська ******** до нас не полізла.
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24.07.2023 16:25 Відповісти
и шо те 5 к? артой положиться и борщаговско-троещинской тро добьет,замахали бздуны от 3 инвалидов сцаться,дешевое усатое ипсо за 3 бел.рубля,а тут уже опасения)))
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24.07.2023 16:30 Відповісти
Та да, усі гайда на шашлики.
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24.07.2023 16:49 Відповісти
Світлана,Ви -розумниця..
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24.07.2023 18:27 Відповісти
в Сирии уже раз самоубились когда поперли на американцев
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24.07.2023 16:37 Відповісти
В сети показали фото кассетных снарядов для ВСУ
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24.07.2023 16:41 Відповісти
Ne tolko vagneru no i lukosenka s ego armijej bylo bi konec.Poskolku s nego teritoriji sol byl bi napad.Idti sam Minsk i zaniat ego nevizu smysla,no unictozit vsiu Belorus armiju i samogo luksenka eto nebylo bi problem s pomociu raket i aviaciji
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24.07.2023 16:48 Відповісти
А я вот совсем не уверен, что армия Польши быстро справится с вагнеровцами. Эти твари уже обстрелянные, жестокие и беспринципные.
А поляки кто? Не обстрелянные, толерантные. Тут еще бабка надвое сказала). Вагнера могут и до Варшавы дойти.
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24.07.2023 16:56 Відповісти
а ты почитай что американцы сделали с вагнеровцами в Сирии
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24.07.2023 16:58 Відповісти
То есть, Сша сразу впрягуться за Польшу? Они могут. А мы никому нах не нужны.
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24.07.2023 17:15 Відповісти
Минобороны США: Если вы угрожаете нам, это будет ваш самый долгий и ужасный день. Наши силы атаковал батальон, мы произвели контратаку с помощью Б-52, Ф-22, АС-130
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24.07.2023 16:59 Відповісти
да,да сразу до вашингтона)🤣
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24.07.2023 17:04 Відповісти
не обращай внимания на Сутулого
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24.07.2023 17:06 Відповісти
Туалету виднее)
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24.07.2023 17:12 Відповісти
камердинер
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24.07.2023 17:25 Відповісти
у Меня пес был по кличке Валет , в честь него Ник
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24.07.2023 17:26 Відповісти
Коли гур мо буде тихенько займатися розвідкою, а не їдіотським патяканням?
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24.07.2023 17:02 Відповісти
А на мою думку 50/50 Но буде дуже цікво
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24.07.2023 17:12 Відповісти
При вторжений в Польшу или рядом в Литву , разбойники ,угаловники и грабители из москвобада прасущестуют не боле 2 часов.
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24.07.2023 17:16 Відповісти
в Сирии 6 часов хватило амерекосам чтоб замочить вагнеровцев
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24.07.2023 17:24 Відповісти
Сам спектакль продолжался около полчаса. Потом искали и добивали уцелевших.
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24.07.2023 22:24 Відповісти
Дурноватий ГУР за Польщу переживає? Польщі і країнам Балтії нічого не загрожує,а от Україні-100%
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24.07.2023 17:41 Відповісти
Атака на Польшу должна быть "самоубийством для ***** и параши.
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24.07.2023 18:18 Відповісти
 
 