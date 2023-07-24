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Атака на Польшу будет "самоубийством" для ЧВК "Вагнер", - ГУР МО

вагнер

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали "самоубийственной" угрозу ЧВК "Вагнер" напасть на Польшу из Беларуси. Армия Польши быстро бы решила эти проблемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По словам Юсова, заявления и угрозы "вагнеровцев" в адрес Польши прогнозировались. Он считает, что перемещение ЧВК "Вагнер" в Беларусь произошло для того, чтобы постоянно раздражать соседние страны НАТО и Европейский союз.

"Если говорить о серьезности этих угроз: извините, сегодня в бывшей ЧВК - на самом деле она "ЧВК" никогда не была - у этой группировки вагнеровцев нет достаточных сил и средств для того, чтобы реально представлять угрозу для, например, Польши", - отметил он.

Представитель ГУР МО отметил, что попытка атаки на Польшу стала бы "самоубийством" для наемников Пригожина.

Смотрите также: Лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси расширяется, - спутниковые снимки. ФОТО

"Я убежден, что армия Польши только обрадовалась бы подобным случаям и быстро решила бы все эти проблемы", - подчеркнул он.

Напомним, 22 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что его напрягают перебравшиеся в Беларусь после своего неудачного бунта наемники ЧВК "Вагнер". Поскольку наемники хотят атаковать Польшу: "сходить на экскурсию" в Варшаву и Жешув.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Десятая колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь. КАРТА

Автор: 

разведка (4171) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+14
Всмислі? Ви ще не зрозуміли, що будь-яке зелене міністерство має з'являтися з медійним патяканням мінімум раз на тиждень пофігу де? Вони нічого більше не вміють, лише патякати і відосікі записувати.
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24.07.2023 16:07
+11
Та нехай спробують, не відговарюйте
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24.07.2023 16:02
+8
А поляки сами с этим вопросом не разберутся? Зачем вместо них трындеть?
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24.07.2023 16:03
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Та нехай спробують, не відговарюйте
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24.07.2023 16:02 Ответить
Я теж подумав- нахіба відговорюють, ніяк хвилюються за їх..... навпаки мали б підбурювати " та Вагнера засцять , слабо им" й т.п.! А то наче попереджають.....
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24.07.2023 16:19 Ответить
А чому ж Бурбі заважали починати їх нищити? Общій заборчик на віллах в Іспанії з Пригожиим?
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24.07.2023 16:03 Ответить
От боюсь сказати здогадки вголос - хтось же здав Єрмаку ту спецоперацію?
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24.07.2023 16:04 Ответить
заважав один дурачек 42 років , який подзвонив кривавому таргану .
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24.07.2023 16:18 Ответить
так він подзовнив ВЖЕ КОЛИ!!! а от що було до того?
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24.07.2023 16:40 Ответить
він подзвонив посеред операції ! перечитайте інформацію .
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24.07.2023 16:49 Ответить
ну добре , значить до середини операції його не оповіщали? а потім, коли прийшов до нього Бурба, він заховався й сказав там з Єрмаком говоріть ... КАКАЯРАЗНІЦА- Червінський би усе розповів , а де він? Притула збирає йому на звільнення ?ні, він з яйцями Пінчука в політику готується йти!
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24.07.2023 16:55 Ответить
до середини операції взагалі був інший президент . а потім дійсно дурачек какаяразница зірвав операцію . я ж казав ознайомтесь з матеріалом ! а ви змішали борщ і компот . Притулу ,Пінчука яйця ... забули тільки Штірлиця в будьоновці .
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24.07.2023 17:11 Ответить
я дуже слідкую за яйцями Пінчука у партії Притули . Це по-перше. Й не треба половинити операцію з Порошеком й з Зеленським , мі не в бухгалтері.Не нпросто так вичистили у дурачка цю службу, напхавши туди бувшого від Авакова Гогілашвіллі, котрій перйшов до штату Буданова у РАДНИКИ . Й Аваков десь пощез, як той Баканов ... Навіть баканов зявився А деЧОРТ ЧЕСТЬ ІМЄЮ ? поімєл й пропав ? Де Червінський-чому ГРУ його не захищає? У нього нагород героя більше, ніж пуговець на кітелі Буданова . Можете- я чекаю на роз"яснення , я справді може не все прослідкувала
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24.07.2023 18:35 Ответить
От Ви за мною на ЦН спостерігаєте - ОКО з ГОЛОСУ? Тоді передайте Притулі, досить підголосовувати ЗЕгнилі у ВР разом з ОПЗЖ - може й стане політиком,,,
Доречі , з самих початок Голос підмазаний Пінчуком , ЩЕ ДО ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ, коли в дебатах на ТБ були з зеленими та ОПЗЖ в одній технологічній упряжці : не критикува за те велике крадівництво, за непідготування до війни, за закриті віськові програми (мабуть чекав волонтерської розкурутки?)
Зраз на ньому ще одна мітка - Притула не виступив за СВОБОДУ СЛОВА ПРОТИ МАРАФОНУ !
Чекаю на Ваші агрументи .Дякуюдужедякую!
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24.07.2023 18:56 Ответить
ні ні шановна половинити треба . це ви зробили половину роботи ,а хтось доробляв і все зіпсував . тоді в чому ваша вина ? мені теж цікаво де Рюкзаков ? мабуть в Італії не в Харькові ж йому сидіти? рюкзаков мав точну інформацію і злиняв до шухера як подобає менту . поки дурачек при владі всі його друзі тут під парасолькою . Червінський для них чужий тому і сидить .
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24.07.2023 21:10 Ответить
А поляки сами с этим вопросом не разберутся? Зачем вместо них трындеть?
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24.07.2023 16:03 Ответить
Всмислі? Ви ще не зрозуміли, що будь-яке зелене міністерство має з'являтися з медійним патяканням мінімум раз на тиждень пофігу де? Вони нічого більше не вміють, лише патякати і відосікі записувати.
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24.07.2023 16:07 Ответить
В еТері теле мараТону щось триндіти треба... Грошикі за це дають.
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24.07.2023 16:08 Ответить
Суто аматорські думка: під соусом "на польшу" вагнерівці хіба не можуть повернути "на Львів" ?
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24.07.2023 16:05 Ответить
Это кажется невероятным? Они же только что прибыли в Беларусь, а уже движутся к Польской границе? Этого не может быть!!! Ой, простите пожалуйста, к польско-украинской границе... Не зря таракан Брест упоминал в разговоре с ху*лом.
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24.07.2023 16:09 Ответить
А тут їм менше п..зди дадуть?
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24.07.2023 16:09 Ответить
А якщо стрімкий ривок через кордон на легковиках, у найближчий НП, масове захоплення заручників з місцевих, під їх прикриттям просування вздовж кордону, зламуючи загородження і застави. В проломи потоком рвонуть біженці, і увесь цей кольоровий натовп посуне на Варшаву.
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24.07.2023 16:05 Ответить
І п*зда всім вагнерятам, ага, ага, вже бачу як вони пруть
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24.07.2023 18:06 Ответить
Як в Бахмуті: якщо вагнєрята заскочили в багатоповерхівку - все, марна справа їх звідти викурювати. З Європою ще легше буде. Так що цей варіант, з головною ставкою на "гуманізьм", видається найбільш реалістичним. У всіх інших - так, п*зда вагнєрятам.
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25.07.2023 09:18 Ответить
Против ветра ссать..сами знаете что будет.
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24.07.2023 16:06 Ответить
Як казав в одному фільмі герой:

-В той момент я думав, що то дуже теплий дощик...
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24.07.2023 18:38 Ответить
якщо Вагнера полізуть то вони навряд кинуться на Польщу там швидка смерть а ось спробувати пробити коридор до Калінінграду через прибалтику,можуть спробувати..хотя скоріше всього їх готують для нас,аби відрізати Україну від заходу
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24.07.2023 16:07 Ответить
Никуда они не полезут,мертвым деньги не нужны,авиация НАТО уже раз им в Сирии мозги им вправила.
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24.07.2023 16:15 Ответить
Це показало США, тай у вагнерівців на той час не було достатньо досвіду військових дій з регулярною армією.
Після невдалого маршу по суті вони живуть в борг, тому все можливо.
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24.07.2023 16:28 Ответить
"ГУР МО" так підкажіть цим "вагнерам" як діяти, як не попасти в халепу, вони без вас не розберуться.
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24.07.2023 16:08 Ответить
Не зрозуміло про яке "самовбивство" вагнерів йде мова? Поляки що будуть тихенько стояти і дивитись як ті будуть собі скроні з автоматів прострілювати? Не треба переоцінювати поляків - якщо ми цих відморозків не змогли добити, то поляки тим більше не зможуть, хіба що вся натівська армада туди ввалиться.
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24.07.2023 16:25 Ответить
Ви не за Польщу хвилюйтеся - там НАТО, а за те, щоб ця вагнерівська ******** до нас не полізла.
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24.07.2023 16:25 Ответить
и шо те 5 к? артой положиться и борщаговско-троещинской тро добьет,замахали бздуны от 3 инвалидов сцаться,дешевое усатое ипсо за 3 бел.рубля,а тут уже опасения)))
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24.07.2023 16:30 Ответить
Та да, усі гайда на шашлики.
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24.07.2023 16:49 Ответить
Світлана,Ви -розумниця..
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24.07.2023 18:27 Ответить
в Сирии уже раз самоубились когда поперли на американцев
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24.07.2023 16:37 Ответить
В сети показали фото кассетных снарядов для ВСУ
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24.07.2023 16:41 Ответить
Ne tolko vagneru no i lukosenka s ego armijej bylo bi konec.Poskolku s nego teritoriji sol byl bi napad.Idti sam Minsk i zaniat ego nevizu smysla,no unictozit vsiu Belorus armiju i samogo luksenka eto nebylo bi problem s pomociu raket i aviaciji
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24.07.2023 16:48 Ответить
А я вот совсем не уверен, что армия Польши быстро справится с вагнеровцами. Эти твари уже обстрелянные, жестокие и беспринципные.
А поляки кто? Не обстрелянные, толерантные. Тут еще бабка надвое сказала). Вагнера могут и до Варшавы дойти.
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24.07.2023 16:56 Ответить
а ты почитай что американцы сделали с вагнеровцами в Сирии
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24.07.2023 16:58 Ответить
То есть, Сша сразу впрягуться за Польшу? Они могут. А мы никому нах не нужны.
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24.07.2023 17:15 Ответить
Минобороны США: Если вы угрожаете нам, это будет ваш самый долгий и ужасный день. Наши силы атаковал батальон, мы произвели контратаку с помощью Б-52, Ф-22, АС-130
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24.07.2023 16:59 Ответить
да,да сразу до вашингтона)🤣
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24.07.2023 17:04 Ответить
не обращай внимания на Сутулого
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24.07.2023 17:06 Ответить
Туалету виднее)
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24.07.2023 17:12 Ответить
камердинер
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24.07.2023 17:25 Ответить
у Меня пес был по кличке Валет , в честь него Ник
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24.07.2023 17:26 Ответить
Коли гур мо буде тихенько займатися розвідкою, а не їдіотським патяканням?
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24.07.2023 17:02 Ответить
А на мою думку 50/50 Но буде дуже цікво
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24.07.2023 17:12 Ответить
При вторжений в Польшу или рядом в Литву , разбойники ,угаловники и грабители из москвобада прасущестуют не боле 2 часов.
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24.07.2023 17:16 Ответить
в Сирии 6 часов хватило амерекосам чтоб замочить вагнеровцев
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24.07.2023 17:24 Ответить
Сам спектакль продолжался около полчаса. Потом искали и добивали уцелевших.
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24.07.2023 22:24 Ответить
Дурноватий ГУР за Польщу переживає? Польщі і країнам Балтії нічого не загрожує,а от Україні-100%
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24.07.2023 17:41 Ответить
Атака на Польшу должна быть "самоубийством для ***** и параши.
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24.07.2023 18:18 Ответить
 
 