Атака на Польшу будет "самоубийством" для ЧВК "Вагнер", - ГУР МО

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали "самоубийственной" угрозу ЧВК "Вагнер" напасть на Польшу из Беларуси. Армия Польши быстро бы решила эти проблемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По словам Юсова, заявления и угрозы "вагнеровцев" в адрес Польши прогнозировались. Он считает, что перемещение ЧВК "Вагнер" в Беларусь произошло для того, чтобы постоянно раздражать соседние страны НАТО и Европейский союз.

"Если говорить о серьезности этих угроз: извините, сегодня в бывшей ЧВК - на самом деле она "ЧВК" никогда не была - у этой группировки вагнеровцев нет достаточных сил и средств для того, чтобы реально представлять угрозу для, например, Польши", - отметил он.

Представитель ГУР МО отметил, что попытка атаки на Польшу стала бы "самоубийством" для наемников Пригожина.

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"Я убежден, что армия Польши только обрадовалась бы подобным случаям и быстро решила бы все эти проблемы", - подчеркнул он.

Напомним, 22 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что его напрягают перебравшиеся в Беларусь после своего неудачного бунта наемники ЧВК "Вагнер". Поскольку наемники хотят атаковать Польшу: "сходить на экскурсию" в Варшаву и Жешув.

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