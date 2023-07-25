Результаты проверки военкомов неутешительны, - Зеленский

Проверка руководителей территориальных центров комплектования дала неутешительные результаты.

Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других "военкомов", кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит.

Но хочу сказать всем таким "военкомам" и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, что можно наглеть где-то в тылу. Мы выигрываем эту войну, которую начала Россия. И мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", – сказал Зеленский.

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