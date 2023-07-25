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Новости Борьба с коррупцией
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Результаты проверки военкомов неутешительны, - Зеленский

Проверка руководителей территориальных центров комплектования дала неутешительные результаты.

Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других "военкомов", кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит.

Но хочу сказать всем таким "военкомам" и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, что можно наглеть где-то в тылу. Мы выигрываем эту войну, которую начала Россия. И мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", – сказал Зеленский.

Читайте также: Суд арестовал одесского бывшего военкома Борисова с возможностью залога в 150 млн грн (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) военкомат (458)


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Топ комментарии
+50
...ога-ога, чомусь по чотири рази повістки вручають, а призовники не приходять...
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25.07.2023 23:49
+31
рєзнікава з баканавим перевіряти ніззя?
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25.07.2023 23:55
+27
Що таке суспільне обговорення та інформаційне перебиття зашквару. Бачу, треба окремо на цьому зупинитися.

Після того як Горбунов все таки зрозумів що краще треба країні (заробити йому грошей та підняти рейтинги Паворознюка чи закупити потрібних військам оборони речей), - він відкликав свій проект серіалу про Інгулець. А раніше ще й Ткаченко до знімався культурних проектів та полетів з посади міністра культури.

Сьогодні ще спалився народний депутат та (вдумайтесь) заступник голови цілого комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов, який спокійно відпочиває собі на Мальдівах під час війни.

В обох випадках - суспільне обговорення, обурення та хейтспіч призвели до негативного результату для обох персонажів. Арістов вже написав заяву на складання мандату, а серіалу за державні кошти не буде.

А тепер про інформаційне перебиття, яке руками Плінського "хтось" хотів зробити проти відпочинку Арістова. Тобто, потрібно якесь гучне прізвище та якісь його рухи, щоб розпорошити хейт на Арістова. Фото утримання одеського воєнкома за гратами в залі суду та затримання колаборанта з ОПЗЖ не допомогли, тому Плінському дали інформацію, що, о боже, цілий офіцер ЗСУ, бригади ТРО Омелян - полетів на острів Кріт!! Звісно, потрібно згадати, що 4 роки тому він був міністром інфраструктури, а зараз відпочиває на островах.

Фігня, що дешевих островах, до Мальдів дуже далеко. Та й фігня, що тупість Плінського не дозволила при виставлянні довідки з військової частини про дозвіл перетину кордону зрозуміти, що цим він і показує, що Омелян офіцер, який півтора року війни в лавах ЗСУ, а не якийсь журналіст, який останні півроку робив кампанію проти табачників та розвивав свій тікток.

Перебити звісно нічого не вийшло, а рейтинги трохи поплавились на такій спеці. А на Плінського тепер ще з більшою зневагою дивлюсь. Не будьте як Плінський, думайте та обговорюйте все, що заважає Україні перемогти. Особливо дії влади та розподіл бюджету, який нам усім світом збирають на захист та перемогу. (с) Прайс https://t.me/PriceTimeBest/3728 https://t.me/PriceTimeBest/3728

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26.07.2023 00:21
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Де виконання твоєї вказівки про те що вони повинні бути на фронті?
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26.07.2023 01:01 Ответить
Не тринди Вовочка, всі вже все знають про тебе, не сци в очі людям
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26.07.2023 01:43 Ответить
так це лише верхівка айсбергу. усе починається зі школи. українські вчилки самі прививають ці норми дітям.
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26.07.2023 08:16 Ответить
Так система освіти побудована, вчителі самі від себе нічого не прививають.
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26.07.2023 12:24 Ответить

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26.07.2023 01:44 Ответить
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26.07.2023 01:45 Ответить
У нас президент хороший,погані чиновники,в Міноборони злодії,президент не знає,викрадають людей і пакують на війну,яка не об'явлена,президент незнає і т.д.А тому в нас таке твориться,бо влада не несе ніякої відповідальності перед народом
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26.07.2023 02:03 Ответить
Виграватєль зельоний.
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26.07.2023 05:04 Ответить
Он прикидывается или в параллельном мире живёт. Обана мусора.
Передел рынка. Новые поставщики услуг, по новым тарифам
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26.07.2023 05:12 Ответить
Это еще не начали проверять зеленых. Вот когда их проверят(а тх таки проверят), вот тогда можно будет говорить про то что «втішне», а что нет. военкомы на их фоне - дети из яслей.
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26.07.2023 06:06 Ответить
у нас вова , ,,невтішний,, і міністр оборони --- вся країна це бачить як там ,,пиляють ,, на закупках для ЗСУ --- от тільки тобі вова мабуть повилазило , або це все тебе влаштовує
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26.07.2023 06:23 Ответить
Лиш воєнкомів перевірили?(((Перевірте директорів,замів......всіх,в кого чомусь під час війни все чомусь дуже добре: їжа є,авто є,діти "служать" при міністерствах,органах вдади,через стан здоров'я.й тому їздять на відаочинок,навіть закордон.
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26.07.2023 06:56 Ответить
Ох і біситься продажна шобла!
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26.07.2023 07:14 Ответить
Как неожиданно,а теперь проверь по нормальному тендеры,все,не только армейские,еще проверь податкивцев,таможенников,судей,а потом оглянись назад, посмотри когда были президентские выборы и задайся вопросом - а чем же я занимался все эти годы?
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26.07.2023 07:19 Ответить
Вижу, все на ветке осуждают и негодуют...
Но мне кажется что для зеленского это только повод для пиара, не более.
Как говорится, и коню понятно что это было всегда, есть и будет.
И тут нелох делает круглые глаза и с возмущением заявляет - результаты нэвтишни.
Он просто играет свою роль. Ничего не изменится.
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26.07.2023 07:25 Ответить
При твоей власти это и неудивительно.
Кругом ворье. Это и есть твои обещанные новые лица?
А чем занимается назначенный тобой Министр Обороны?
Куда не глянь в его ведомстве - везде коррупция, саботаж и воровство.
Почему ты его терпишь? Для тебя главный критерий - чтобы был своим?
Так Украина - это не частная лавочка.
Ты наверное страну перепутал с 95 кварталом.
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26.07.2023 07:25 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет как умеет
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26.07.2023 07:42 Ответить
для военкомов утешительные
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26.07.2023 07:41 Ответить
Результат діяльності Зе жахливий і далі буде
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26.07.2023 07:41 Ответить
а шо такое ,перестали бомбить Одессу , точно Шторм Шадов уничтожили Ониксы
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26.07.2023 07:44 Ответить
Кому це " і любим другім чіновнікам"? Не ОП часом?
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26.07.2023 07:53 Ответить
Я с Ермаком Борисович пришол,. Я с Борисовым и уйду
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26.07.2023 07:54 Ответить
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26.07.2023 07:55 Ответить
Скромність - візитна картка українських воєнкомів.
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26.07.2023 09:29 Ответить
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26.07.2023 22:07 Ответить
це тепер такий літній варіант штатної форми для воєнкомів,
затверджений міністром оборони та особисто найвеличнішим лідором...
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26.07.2023 10:13 Ответить
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26.07.2023 22:06 Ответить
Чотирьохразовий ухилянт вчить воєнкомів моралі! Ха-ха!
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26.07.2023 07:59 Ответить
Уклониться,который сам давал на лапу военкомам,чтобы не служить рассуждает о состоянии военкоматов.Звто поржали,те 73 % дебилов,проголосовавших за него
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26.07.2023 08:08 Ответить
Тут рішення повинно бути одне ( як і 3.14здів великий Зе) : всі тцк у повному складі ( куми\свати\брати) повинні піти на передок !
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26.07.2023 08:13 Ответить
і що не мало важне, їх по Україні з ротами охорони близько 80к
а це 100 БТГруп
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26.07.2023 11:13 Ответить
У нас в роті охорони з 60 чоловік вже 40 прийшли із фронту, поранені та хворі, їх знову на фронт, бо воєком-підар?
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26.07.2023 12:52 Ответить
ось ці 40, мають знайти списки воєнкома, тих людей яких "нізя" призивати
і разом з воєнкомом на захист України
а ще є списки в міськраді, тих хто вже 20 років "виграє" тендери
і ще добавлю
в тцк, у кожного співробітника має бути або реальне посвідчення інваліда
або реальне УБД (не відрядження) як катались блатні
а реальне
бо знаю 100% що у кожного комбата, комбрига і навіть ротного є убд, які навіть близько до передової не доходили
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26.07.2023 13:27 Ответить
і добавлю
як що якийсь пілар у відповідь на слова тцк я воював, скаже то їдь воюй далі або їдь на свій донбас сам
за такі слова має бути стаття ккодексу
а її нема бо так кажуть всі шанувальники зе
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26.07.2023 13:32 Ответить
Що ЗЕблазень "крисятнічать" почали твої воєнкоми???
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26.07.2023 08:14 Ответить
більшість тих воєнкомів вже десятки років, як той з Одеси, "працюють" на "благо" батьківщини. та ніхто до цього на їх "працю" уваги не звертав.
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26.07.2023 08:56 Ответить
А в тебе не виникало думки, що більшість воєнкомів - це порядні люди? Але тобі твій Зе сказав "Фас", і ти почав це зразу виконувати
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26.07.2023 12:00 Ответить
а починається все зі школи. вірніше з роддому. в школі діти свідомо переймають поведінку вчилок-дибілок.
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26.07.2023 08:18 Ответить
Ви вбачає різницю між Командування та Командуючий, тобто по розподілу функціональни х обовязків призначити відповідальним за тцк можливо любого офіцера, який входить до Командування Сухопутними силами . Якось так...
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26.07.2023 08:28 Ответить
Такий же військком 4 рази Боневтіклого героя відмазував
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26.07.2023 08:47 Ответить
Багато хто пише що в Україні корупція
Але корупцію Україна прийняла у ( спадок ) від СРСР тоді була корупція але при СРСР всі мовчали і думали що все добре
А зараз в Україні коли багато починають говорити про корупцію люди жахаються таких новин
Але корупцію неможливо викорінити так швидко і одним президентським строком вона після війни буде ще років 50 тому що народ має здобув менталітет від колишніх поколінь ( брати і давати) тому що народ не звик жити без корупції хтось хоче давати а хтось хоче брати хабарі
Тому деякі громадяни які поїхали за кордон пищить що в Україні за ( гроші набагато легше вирішити питання) ніж за кордоном
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26.07.2023 08:49 Ответить
Херня.
Треба лише політична воля і команда людей-однодумців, які бажають припинити це.
Але такі люди не мають абсолютно жодних шансів пробитися у владу з чинним виборчим законодавством - бо ну дуже багато бабла коштує участь у виборах! Звідки звичайні громадяни візьмуть ці мільйони мільярдів?
Тому маємо то шо маємо. Після виборів навіть найчесніша людина муситиме віддати любим друзям борг. А мудрий нарід не здатний почекати 1 строк, поки процес віддачі боргів завершиться і можна буде робити вже нарешті діло.
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26.07.2023 09:25 Ответить
Коррупцию можна победить, партия 5.10
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26.07.2023 09:47 Ответить
при ссср теж вона була але в не таких маштабах як зараз, як тільки барижня пролізла до влади - то і розпочалась масова корупція , а реально з корупцією боролись бєрія зі сталіном
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26.07.2023 10:23 Ответить
Але хоч "втішають" яйця по 17 грн. І барабани в укриття. А що ще казати за зелених депутантів.
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26.07.2023 09:01 Ответить
П І З Д А Б О Л
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26.07.2023 09:02 Ответить
Робота така.
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26.07.2023 09:04 Ответить
та ні...РОЛЬ ТАКА
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26.07.2023 09:38 Ответить
Результати перевірки укриттів, м'яко кажучи, невтішні, - Зеленський Джерело:
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26.07.2023 09:30 Ответить
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26.07.2023 09:35 Ответить
Зачем все усложнять ..Нужна всего лишь политическая воля .президента ОП.и парламента ..но бояззнь выйти на самого себя превалирует..Слуги народа это мразь похлеще всех ..Если воровали бы в мирное время.можно было применять законы мирного времени .но в военное время это предательство и нужно пресекать мнгновенно ..а не делать морды кирпичом.
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26.07.2023 09:55 Ответить
23 липня прийняли рішення перевірити воєнкомів, а 25 вже мають перші результати. За цей час бюрократи мали: 1) сформувати якісь групи перевіряючих; 2) визначитись, кого за ким перевіряти; 3) щось перевірити та виявити; 4) отримати від перевірених якісь пояснення; 4) оформити результати перевірки; 5) профільтрувати результати перевірок по інстанціях знизу до верху, щоб до Зе не дійшло щось непотрібне; 6) доповісти Зе. Мені здається, ні при одному Президенті бюрократи так швидко не працювали і не працюють. Гадаю, нам черговий раз макарони на вуха вішають.
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26.07.2023 10:02 Ответить
Якщо перевірку роблять ДБР або СБУ то НІЯКИХ КОМІССІЙ РОБИТИ НЕ ТРЕБА, я щось ЖОДНОГО разу не чув про створення комісій по перевірці конкретних осіб та стан їх фінансових справ, це вам не перевірки підприємств чи закладів, тут все роблять слідчі органи!!!
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26.07.2023 10:25 Ответить
І в слідчих органах треба спочатку відкрити справу, призначити людей, які будуть її вести. І якщо перевірки робляться по всій Україні, то не одну людину. Отримати дозволи на вилучення документів, обшуки і т.д.
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26.07.2023 11:08 Ответить
Який верховний, такі воєнкоми!
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26.07.2023 10:04 Ответить
І скільки ще ви, уйобки, будете кивати на папєрєдніків? Три роки найвеличніший у владі, два роки - має монобільшість в парламенті, що означає можливість приймати абсолютно будь-які закони і робюити абюсолютно будь-які зміни. А жити знов папєрєднікі не дають? І хто тут бот, подоляцьке лайно? Хто розмінував Чонгар, падло?
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26.07.2023 10:27 Ответить
бенин Оманский Нарик, четырежды уклонист, подельник бени по выводу украденных денег приватбанка, сдающего "свою заработанную виллу" в Италии маскалям, оформившего хату в Крыму по законам помойки, утопивший в коррупции страну и т.д и т.п огласил результаты своего "правления"....подождите еще опубликуют "подвиги" фсбэшника Елдака, Хламидии, паДлолюка, резникова, гетьманцева, верещюк и т.д пердаки ЗЕлеДрочеров будут трещать по швам....
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26.07.2023 10:23 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎25.‎07.‎2023

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) розцінила закупівлю палива Міноборони з ПДВ як "збитки держави" в результаті чого ВСУ може взагалі залишитись без палива (і авіаційного також). Звичайно витрачання грошей на ЗСУ це збитки владі Зеленського !
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26.07.2023 10:32 Ответить
Пусть своё окружение в первую очередь проверит.
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26.07.2023 10:53 Ответить
Настільки народ вірить в те що корупцію можна подолати в ностальгує по СРСР
Так Сталін хто такий був? Він був зеком і ніякі виправдання не підлягають
І цей знак Сталін особисто грабував народ
Так що не пишить дурниць що він боровся з корупцією
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26.07.2023 11:16 Ответить
На жаль, це все робиться в очікуванні майбутніх виборів. Чесним бажанням навести в країні лад тут і не пахне...
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26.07.2023 11:22 Ответить
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26.07.2023 12:12 Ответить
Так так, ще й до тебе доберемось, чмо зелене...
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26.07.2023 11:38 Ответить
Выпустите из страны мужчин хотя бы 45+ с хроническими болезнями, пусть за деньги в пользу государства. Это сразу снизит коррупцию
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26.07.2023 11:40 Ответить
куда это ты с хроническими в еуропки? а в посадки вокруг бахтунгов кто будет сидеть? володька молодых сынулек от мамок не хочет отрывать, кто ж тогда пампарампампам вас привествует 95-й квартал будет смотреть
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26.07.2023 12:24 Ответить
Риба гниє з голови!
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26.07.2023 12:08 Ответить
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