Результаты проверки военкомов неутешительны, - Зеленский
Проверка руководителей территориальных центров комплектования дала неутешительные результаты.
Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других "военкомов", кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит.
Но хочу сказать всем таким "военкомам" и любым другим чиновникам, которые почему-то думают, что общество якобы просто подождет, что можно наглеть где-то в тылу. Мы выигрываем эту войну, которую начала Россия. И мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Но мне кажется что для зеленского это только повод для пиара, не более.
Как говорится, и коню понятно что это было всегда, есть и будет.
И тут нелох делает круглые глаза и с возмущением заявляет - результаты нэвтишни.
Он просто играет свою роль. Ничего не изменится.
Кругом ворье. Это и есть твои обещанные новые лица?
А чем занимается назначенный тобой Министр Обороны?
Куда не глянь в его ведомстве - везде коррупция, саботаж и воровство.
Почему ты его терпишь? Для тебя главный критерий - чтобы был своим?
Так Украина - это не частная лавочка.
Ты наверное страну перепутал с 95 кварталом.
ЕрмакомБорисович пришол,. Я с Борисовым и уйду
затверджений міністром оборони та особисто найвеличнішим лідором...
а це 100 БТГруп
і разом з воєнкомом на захист України
а ще є списки в міськраді, тих хто вже 20 років "виграє" тендери
і ще добавлю
в тцк, у кожного співробітника має бути або реальне посвідчення інваліда
або реальне УБД (не відрядження) як катались блатні
а реальне
бо знаю 100% що у кожного комбата, комбрига і навіть ротного є убд, які навіть близько до передової не доходили
як що якийсь пілар у відповідь на слова тцк я воював, скаже то їдь воюй далі або їдь на свій донбас сам
за такі слова має бути стаття ккодексу
а її нема бо так кажуть всі шанувальники зе
Але корупцію Україна прийняла у ( спадок ) від СРСР тоді була корупція але при СРСР всі мовчали і думали що все добре
А зараз в Україні коли багато починають говорити про корупцію люди жахаються таких новин
Але корупцію неможливо викорінити так швидко і одним президентським строком вона після війни буде ще років 50 тому що народ має здобув менталітет від колишніх поколінь ( брати і давати) тому що народ не звик жити без корупції хтось хоче давати а хтось хоче брати хабарі
Тому деякі громадяни які поїхали за кордон пищить що в Україні за ( гроші набагато легше вирішити питання) ніж за кордоном
Треба лише політична воля і команда людей-однодумців, які бажають припинити це.
Але такі люди не мають абсолютно жодних шансів пробитися у владу з чинним виборчим законодавством - бо ну дуже багато бабла коштує участь у виборах! Звідки звичайні громадяни візьмуть ці мільйони мільярдів?
Тому маємо то шо маємо. Після виборів навіть найчесніша людина муситиме віддати любим друзям борг. А мудрий нарід не здатний почекати 1 строк, поки процес віддачі боргів завершиться і можна буде робити вже нарешті діло.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 25.07.2023
Державна аудиторська служба України (ДАСУ) розцінила закупівлю палива Міноборони з ПДВ як "збитки держави" в результаті чого ВСУ може взагалі залишитись без палива (і авіаційного також). Звичайно витрачання грошей на ЗСУ це збитки владі Зеленського !
Так Сталін хто такий був? Він був зеком і ніякі виправдання не підлягають
І цей знак Сталін особисто грабував народ
Так що не пишить дурниць що він боровся з корупцією