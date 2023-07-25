УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4711 відвідувач онлайн
Новини Боротьба з корупцією
37 602 176

Результати перевірки військкомів невтішні, - Зеленський

взятка,военкомат

Перевірка керівників територіальних центрів комплектування дала невтішні результати.

Про це у відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших "воєнкомів", окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить.

Але хочу сказати всім таким "воєнкомам" і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", - сказав Зеленський.

Також читайте: Суд арештував одеського ексвійськкома Борисова із можливістю застави 150 млн грн (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) військкомат (432)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+50
...ога-ога, чомусь по чотири рази повістки вручають, а призовники не приходять...
показати весь коментар
25.07.2023 23:49
+31
рєзнікава з баканавим перевіряти ніззя?
показати весь коментар
25.07.2023 23:55
+27
Що таке суспільне обговорення та інформаційне перебиття зашквару. Бачу, треба окремо на цьому зупинитися.

Після того як Горбунов все таки зрозумів що краще треба країні (заробити йому грошей та підняти рейтинги Паворознюка чи закупити потрібних військам оборони речей), - він відкликав свій проект серіалу про Інгулець. А раніше ще й Ткаченко до знімався культурних проектів та полетів з посади міністра культури.

Сьогодні ще спалився народний депутат та (вдумайтесь) заступник голови цілого комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов, який спокійно відпочиває собі на Мальдівах під час війни.

В обох випадках - суспільне обговорення, обурення та хейтспіч призвели до негативного результату для обох персонажів. Арістов вже написав заяву на складання мандату, а серіалу за державні кошти не буде.

А тепер про інформаційне перебиття, яке руками Плінського "хтось" хотів зробити проти відпочинку Арістова. Тобто, потрібно якесь гучне прізвище та якісь його рухи, щоб розпорошити хейт на Арістова. Фото утримання одеського воєнкома за гратами в залі суду та затримання колаборанта з ОПЗЖ не допомогли, тому Плінському дали інформацію, що, о боже, цілий офіцер ЗСУ, бригади ТРО Омелян - полетів на острів Кріт!! Звісно, потрібно згадати, що 4 роки тому він був міністром інфраструктури, а зараз відпочиває на островах.

Фігня, що дешевих островах, до Мальдів дуже далеко. Та й фігня, що тупість Плінського не дозволила при виставлянні довідки з військової частини про дозвіл перетину кордону зрозуміти, що цим він і показує, що Омелян офіцер, який півтора року війни в лавах ЗСУ, а не якийсь журналіст, який останні півроку робив кампанію проти табачників та розвивав свій тікток.

Перебити звісно нічого не вийшло, а рейтинги трохи поплавились на такій спеці. А на Плінського тепер ще з більшою зневагою дивлюсь. Не будьте як Плінський, думайте та обговорюйте все, що заважає Україні перемогти. Особливо дії влади та розподіл бюджету, який нам усім світом збирають на захист та перемогу. (с) Прайс https://t.me/PriceTimeBest/3728 https://t.me/PriceTimeBest/3728

показати весь коментар
26.07.2023 00:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Де виконання твоєї вказівки про те що вони повинні бути на фронті?
показати весь коментар
26.07.2023 01:01 Відповісти
Не тринди Вовочка, всі вже все знають про тебе, не сци в очі людям
показати весь коментар
26.07.2023 01:43 Відповісти
так це лише верхівка айсбергу. усе починається зі школи. українські вчилки самі прививають ці норми дітям.
показати весь коментар
26.07.2023 08:16 Відповісти
Так система освіти побудована, вчителі самі від себе нічого не прививають.
показати весь коментар
26.07.2023 12:24 Відповісти

показати весь коментар
26.07.2023 01:44 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2023 01:45 Відповісти
У нас президент хороший,погані чиновники,в Міноборони злодії,президент не знає,викрадають людей і пакують на війну,яка не об'явлена,президент незнає і т.д.А тому в нас таке твориться,бо влада не несе ніякої відповідальності перед народом
показати весь коментар
26.07.2023 02:03 Відповісти
Виграватєль зельоний.
показати весь коментар
26.07.2023 05:04 Відповісти
Он прикидывается или в параллельном мире живёт. Обана мусора.
Передел рынка. Новые поставщики услуг, по новым тарифам
показати весь коментар
26.07.2023 05:12 Відповісти
Это еще не начали проверять зеленых. Вот когда их проверят(а тх таки проверят), вот тогда можно будет говорить про то что «втішне», а что нет. военкомы на их фоне - дети из яслей.
показати весь коментар
26.07.2023 06:06 Відповісти
у нас вова , ,,невтішний,, і міністр оборони --- вся країна це бачить як там ,,пиляють ,, на закупках для ЗСУ --- от тільки тобі вова мабуть повилазило , або це все тебе влаштовує
показати весь коментар
26.07.2023 06:23 Відповісти
Лиш воєнкомів перевірили?(((Перевірте директорів,замів......всіх,в кого чомусь під час війни все чомусь дуже добре: їжа є,авто є,діти "служать" при міністерствах,органах вдади,через стан здоров'я.й тому їздять на відаочинок,навіть закордон.
показати весь коментар
26.07.2023 06:56 Відповісти
Ох і біситься продажна шобла!
показати весь коментар
26.07.2023 07:14 Відповісти
Как неожиданно,а теперь проверь по нормальному тендеры,все,не только армейские,еще проверь податкивцев,таможенников,судей,а потом оглянись назад, посмотри когда были президентские выборы и задайся вопросом - а чем же я занимался все эти годы?
показати весь коментар
26.07.2023 07:19 Відповісти
Вижу, все на ветке осуждают и негодуют...
Но мне кажется что для зеленского это только повод для пиара, не более.
Как говорится, и коню понятно что это было всегда, есть и будет.
И тут нелох делает круглые глаза и с возмущением заявляет - результаты нэвтишни.
Он просто играет свою роль. Ничего не изменится.
показати весь коментар
26.07.2023 07:25 Відповісти
При твоей власти это и неудивительно.
Кругом ворье. Это и есть твои обещанные новые лица?
А чем занимается назначенный тобой Министр Обороны?
Куда не глянь в его ведомстве - везде коррупция, саботаж и воровство.
Почему ты его терпишь? Для тебя главный критерий - чтобы был своим?
Так Украина - это не частная лавочка.
Ты наверное страну перепутал с 95 кварталом.
показати весь коментар
26.07.2023 07:25 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет как умеет
показати весь коментар
26.07.2023 07:42 Відповісти
для военкомов утешительные
показати весь коментар
26.07.2023 07:41 Відповісти
Результат діяльності Зе жахливий і далі буде
показати весь коментар
26.07.2023 07:41 Відповісти
а шо такое ,перестали бомбить Одессу , точно Шторм Шадов уничтожили Ониксы
показати весь коментар
26.07.2023 07:44 Відповісти
Кому це " і любим другім чіновнікам"? Не ОП часом?
показати весь коментар
26.07.2023 07:53 Відповісти
Я с Ермаком Борисович пришол,. Я с Борисовым и уйду
показати весь коментар
26.07.2023 07:54 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2023 07:55 Відповісти
Скромність - візитна картка українських воєнкомів.
показати весь коментар
26.07.2023 09:29 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2023 22:07 Відповісти
це тепер такий літній варіант штатної форми для воєнкомів,
затверджений міністром оборони та особисто найвеличнішим лідором...
показати весь коментар
26.07.2023 10:13 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2023 22:06 Відповісти
Чотирьохразовий ухилянт вчить воєнкомів моралі! Ха-ха!
показати весь коментар
26.07.2023 07:59 Відповісти
Уклониться,который сам давал на лапу военкомам,чтобы не служить рассуждает о состоянии военкоматов.Звто поржали,те 73 % дебилов,проголосовавших за него
показати весь коментар
26.07.2023 08:08 Відповісти
Тут рішення повинно бути одне ( як і 3.14здів великий Зе) : всі тцк у повному складі ( куми\свати\брати) повинні піти на передок !
показати весь коментар
26.07.2023 08:13 Відповісти
і що не мало важне, їх по Україні з ротами охорони близько 80к
а це 100 БТГруп
показати весь коментар
26.07.2023 11:13 Відповісти
У нас в роті охорони з 60 чоловік вже 40 прийшли із фронту, поранені та хворі, їх знову на фронт, бо воєком-підар?
показати весь коментар
26.07.2023 12:52 Відповісти
ось ці 40, мають знайти списки воєнкома, тих людей яких "нізя" призивати
і разом з воєнкомом на захист України
а ще є списки в міськраді, тих хто вже 20 років "виграє" тендери
і ще добавлю
в тцк, у кожного співробітника має бути або реальне посвідчення інваліда
або реальне УБД (не відрядження) як катались блатні
а реальне
бо знаю 100% що у кожного комбата, комбрига і навіть ротного є убд, які навіть близько до передової не доходили
показати весь коментар
26.07.2023 13:27 Відповісти
і добавлю
як що якийсь пілар у відповідь на слова тцк я воював, скаже то їдь воюй далі або їдь на свій донбас сам
за такі слова має бути стаття ккодексу
а її нема бо так кажуть всі шанувальники зе
показати весь коментар
26.07.2023 13:32 Відповісти
Що ЗЕблазень "крисятнічать" почали твої воєнкоми???
показати весь коментар
26.07.2023 08:14 Відповісти
більшість тих воєнкомів вже десятки років, як той з Одеси, "працюють" на "благо" батьківщини. та ніхто до цього на їх "працю" уваги не звертав.
показати весь коментар
26.07.2023 08:56 Відповісти
А в тебе не виникало думки, що більшість воєнкомів - це порядні люди? Але тобі твій Зе сказав "Фас", і ти почав це зразу виконувати
показати весь коментар
26.07.2023 12:00 Відповісти
а починається все зі школи. вірніше з роддому. в школі діти свідомо переймають поведінку вчилок-дибілок.
показати весь коментар
26.07.2023 08:18 Відповісти
Ви вбачає різницю між Командування та Командуючий, тобто по розподілу функціональни х обовязків призначити відповідальним за тцк можливо любого офіцера, який входить до Командування Сухопутними силами . Якось так...
показати весь коментар
26.07.2023 08:28 Відповісти
Такий же військком 4 рази Боневтіклого героя відмазував
показати весь коментар
26.07.2023 08:47 Відповісти
Багато хто пише що в Україні корупція
Але корупцію Україна прийняла у ( спадок ) від СРСР тоді була корупція але при СРСР всі мовчали і думали що все добре
А зараз в Україні коли багато починають говорити про корупцію люди жахаються таких новин
Але корупцію неможливо викорінити так швидко і одним президентським строком вона після війни буде ще років 50 тому що народ має здобув менталітет від колишніх поколінь ( брати і давати) тому що народ не звик жити без корупції хтось хоче давати а хтось хоче брати хабарі
Тому деякі громадяни які поїхали за кордон пищить що в Україні за ( гроші набагато легше вирішити питання) ніж за кордоном
показати весь коментар
26.07.2023 08:49 Відповісти
Херня.
Треба лише політична воля і команда людей-однодумців, які бажають припинити це.
Але такі люди не мають абсолютно жодних шансів пробитися у владу з чинним виборчим законодавством - бо ну дуже багато бабла коштує участь у виборах! Звідки звичайні громадяни візьмуть ці мільйони мільярдів?
Тому маємо то шо маємо. Після виборів навіть найчесніша людина муситиме віддати любим друзям борг. А мудрий нарід не здатний почекати 1 строк, поки процес віддачі боргів завершиться і можна буде робити вже нарешті діло.
показати весь коментар
26.07.2023 09:25 Відповісти
Коррупцию можна победить, партия 5.10
показати весь коментар
26.07.2023 09:47 Відповісти
при ссср теж вона була але в не таких маштабах як зараз, як тільки барижня пролізла до влади - то і розпочалась масова корупція , а реально з корупцією боролись бєрія зі сталіном
показати весь коментар
26.07.2023 10:23 Відповісти
Але хоч "втішають" яйця по 17 грн. І барабани в укриття. А що ще казати за зелених депутантів.
показати весь коментар
26.07.2023 09:01 Відповісти
П І З Д А Б О Л
показати весь коментар
26.07.2023 09:02 Відповісти
Робота така.
показати весь коментар
26.07.2023 09:04 Відповісти
та ні...РОЛЬ ТАКА
показати весь коментар
26.07.2023 09:38 Відповісти
Результати перевірки укриттів, м'яко кажучи, невтішні, - Зеленський Джерело:
показати весь коментар
26.07.2023 09:30 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2023 09:35 Відповісти
Зачем все усложнять ..Нужна всего лишь политическая воля .президента ОП.и парламента ..но бояззнь выйти на самого себя превалирует..Слуги народа это мразь похлеще всех ..Если воровали бы в мирное время.можно было применять законы мирного времени .но в военное время это предательство и нужно пресекать мнгновенно ..а не делать морды кирпичом.
показати весь коментар
26.07.2023 09:55 Відповісти
23 липня прийняли рішення перевірити воєнкомів, а 25 вже мають перші результати. За цей час бюрократи мали: 1) сформувати якісь групи перевіряючих; 2) визначитись, кого за ким перевіряти; 3) щось перевірити та виявити; 4) отримати від перевірених якісь пояснення; 4) оформити результати перевірки; 5) профільтрувати результати перевірок по інстанціях знизу до верху, щоб до Зе не дійшло щось непотрібне; 6) доповісти Зе. Мені здається, ні при одному Президенті бюрократи так швидко не працювали і не працюють. Гадаю, нам черговий раз макарони на вуха вішають.
показати весь коментар
26.07.2023 10:02 Відповісти
Якщо перевірку роблять ДБР або СБУ то НІЯКИХ КОМІССІЙ РОБИТИ НЕ ТРЕБА, я щось ЖОДНОГО разу не чув про створення комісій по перевірці конкретних осіб та стан їх фінансових справ, це вам не перевірки підприємств чи закладів, тут все роблять слідчі органи!!!
показати весь коментар
26.07.2023 10:25 Відповісти
І в слідчих органах треба спочатку відкрити справу, призначити людей, які будуть її вести. І якщо перевірки робляться по всій Україні, то не одну людину. Отримати дозволи на вилучення документів, обшуки і т.д.
показати весь коментар
26.07.2023 11:08 Відповісти
Який верховний, такі воєнкоми!
показати весь коментар
26.07.2023 10:04 Відповісти
І скільки ще ви, уйобки, будете кивати на папєрєдніків? Три роки найвеличніший у владі, два роки - має монобільшість в парламенті, що означає можливість приймати абсолютно будь-які закони і робюити абюсолютно будь-які зміни. А жити знов папєрєднікі не дають? І хто тут бот, подоляцьке лайно? Хто розмінував Чонгар, падло?
показати весь коментар
26.07.2023 10:27 Відповісти
бенин Оманский Нарик, четырежды уклонист, подельник бени по выводу украденных денег приватбанка, сдающего "свою заработанную виллу" в Италии маскалям, оформившего хату в Крыму по законам помойки, утопивший в коррупции страну и т.д и т.п огласил результаты своего "правления"....подождите еще опубликуют "подвиги" фсбэшника Елдака, Хламидии, паДлолюка, резникова, гетьманцева, верещюк и т.д пердаки ЗЕлеДрочеров будут трещать по швам....
показати весь коментар
26.07.2023 10:23 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ‎25.‎07.‎2023

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) розцінила закупівлю палива Міноборони з ПДВ як "збитки держави" в результаті чого ВСУ може взагалі залишитись без палива (і авіаційного також). Звичайно витрачання грошей на ЗСУ це збитки владі Зеленського !
показати весь коментар
26.07.2023 10:32 Відповісти
Пусть своё окружение в первую очередь проверит.
показати весь коментар
26.07.2023 10:53 Відповісти
Настільки народ вірить в те що корупцію можна подолати в ностальгує по СРСР
Так Сталін хто такий був? Він був зеком і ніякі виправдання не підлягають
І цей знак Сталін особисто грабував народ
Так що не пишить дурниць що він боровся з корупцією
показати весь коментар
26.07.2023 11:16 Відповісти
На жаль, це все робиться в очікуванні майбутніх виборів. Чесним бажанням навести в країні лад тут і не пахне...
показати весь коментар
26.07.2023 11:22 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2023 12:12 Відповісти
Так так, ще й до тебе доберемось, чмо зелене...
показати весь коментар
26.07.2023 11:38 Відповісти
Выпустите из страны мужчин хотя бы 45+ с хроническими болезнями, пусть за деньги в пользу государства. Это сразу снизит коррупцию
показати весь коментар
26.07.2023 11:40 Відповісти
куда это ты с хроническими в еуропки? а в посадки вокруг бахтунгов кто будет сидеть? володька молодых сынулек от мамок не хочет отрывать, кто ж тогда пампарампампам вас привествует 95-й квартал будет смотреть
показати весь коментар
26.07.2023 12:24 Відповісти
Риба гниє з голови!
показати весь коментар
26.07.2023 12:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 