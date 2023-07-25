Результати перевірки військкомів невтішні, - Зеленський

Перевірка керівників територіальних центрів комплектування дала невтішні результати.

Про це у відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших "воєнкомів", окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить.

Але хочу сказати всім таким "воєнкомам" і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", - сказав Зеленський.

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