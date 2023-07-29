В Сумах 29 июля раздался взрыв во время тревоги
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В Сумах раздался взрыв во время воздушной тревоги вечером 29 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед взрывами в городе была объявлена тревога, а Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе для Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской областей.
Сейчас в этих областях объявлена воздушная тревога.
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+11 Світлана febb5df7
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+4 Sergey Rizhikh
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Тревоги не было,ракету ******** и сразу слепили отмазку о воздушной трегоге!!!
Просимо Тебе, Владико, Боже, що створив небо і землю і море і все, що в них, обрушити економіку та фінансову систему терористичної недоімперії, що затопила весь світ автоматами «Калашнікова, щоб вона не могла виробляти зброю та торгувати нею. Вили лють гніву Свого, Господи, на російських православних убивць, які проливали кров людську в Ічкерії, Молдові, Грузії, Україні, Сирії та Лівії і перетворювали на руїни цілі міста. Згадай також і про сім'ї пілотів-вбивць, дружини яких моляться, щоб їхні чоловіки після бомбардувань пологових будинків, шкіл та вокзалів з біженцями в Україні благополучно повернулися додому з грошовою премією.
Хай блукають діти російських православних льотчиків, і проситимуть хліба з руїн своїх жител, знищених повенями, землетрусами та пожежами. Почуй нас, Боже, Спаситель наш, Цар царів і Господь панівних і прислухайся до голосу моління християн України. Амінь!