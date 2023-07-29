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В Сумах 29 июля раздался взрыв во время тревоги

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суми,ппо

В Сумах раздался взрыв во время воздушной тревоги вечером 29 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед взрывами в городе была объявлена тревога, а Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе для Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской областей.

Сейчас в этих областях объявлена воздушная тревога.

Читайте также: Днем 24 июля в Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги. Работала ПВО (обновлено)
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Топ комментарии
+11
Усі запитують,коли зникне раша,а я запитую,чи вона буде страждати ? Я хочу,щоб вона захлинулась у кривавому потопі.
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29.07.2023 20:48
+5
Тривога була..після прильоту. І таке вже четвертий чи п'ятий раз поспіль.
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29.07.2023 21:06
+4
не было тревоги
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29.07.2023 21:01
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Усі запитують,коли зникне раша,а я запитую,чи вона буде страждати ? Я хочу,щоб вона захлинулась у кривавому потопі.
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29.07.2023 20:48 Ответить
Не буде страждати бо дуже лояльне ставлення до рашистів у світі.
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29.07.2023 21:03 Ответить
Мрію,щоб вони самі себе.Історія повторюється
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29.07.2023 21:08 Ответить
Про це взагалі забудьте. Їх обʼєднує одна ціль- знищити українців і це не дасть вибухнути русоріз
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29.07.2023 21:17 Ответить
Параша рухється до громадянскої війни з мільйоном біженців. Побачите. скоро ці свині ще і будуть просити в Україні притулок.
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29.07.2023 21:19 Ответить
Переконана,що українцям вистачить ненависті,щоб спорудити на кордоні вогняний "пояс"
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29.07.2023 21:27 Ответить
не было тревоги
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29.07.2023 21:01 Ответить
Підтвержую, не було тривоги
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29.07.2023 21:05 Ответить
написав нижче... підтверджую - не було тривоги.
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29.07.2023 21:41 Ответить
Тривога була..після прильоту. І таке вже четвертий чи п'ятий раз поспіль.
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29.07.2023 21:06 Ответить
Не было никакой тревоги,зачем врать?Тревога была после того,как бабахнуло.По звуку летела крылатая ракета,не шахед 100% и не противоракета.
Тревоги не было,ракету ******** и сразу слепили отмазку о воздушной трегоге!!!
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29.07.2023 21:11 Ответить
Не під час тривоги, а до тривоги. Тривога пролунала одразу після вибуху!
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29.07.2023 21:11 Ответить
Кляті кацапські підари, щоб вам очі повилазили, пальці покрутило! Щоб усі, кого ви вбили, ввижалися вам до кінця вашого нікчемного життя! Щоб ваші ракети та бомби падали тільки вам на голови! Будьте прокляті навіки! Щоб ви потонули у морі сліз в крові!
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29.07.2023 21:11 Ответить
Оксана Фесенко 5338e9df Кляті кацапські підари, щоб вам очі повилазили, пальці покрутило!

Просимо Тебе, Владико, Боже, що створив небо і землю і море і все, що в них, обрушити економіку та фінансову систему терористичної недоімперії, що затопила весь світ автоматами «Калашнікова, щоб вона не могла виробляти зброю та торгувати нею. Вили лють гніву Свого, Господи, на російських православних убивць, які проливали кров людську в Ічкерії, Молдові, Грузії, Україні, Сирії та Лівії і перетворювали на руїни цілі міста. Згадай також і про сім'ї пілотів-вбивць, дружини яких моляться, щоб їхні чоловіки після бомбардувань пологових будинків, шкіл та вокзалів з біженцями в Україні благополучно повернулися додому з грошовою премією.

Хай блукають діти російських православних льотчиків, і проситимуть хліба з руїн своїх жител, знищених повенями, землетрусами та пожежами. Почуй нас, Боже, Спаситель наш, Цар царів і Господь панівних і прислухайся до голосу моління християн України. Амінь!
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29.07.2023 21:39 Ответить
І де той Бог? В Україні вже 17 місяців триває страшна війна. Якщо Бог є, то чому він це дозволяє?
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29.07.2023 22:44 Ответить
Масковітсько-українська війна, бомбіжки Київа, Харкова, Чернігова, знищення Маріуполя, Бучі, Iрпеня, роздача паспортів із двоголовою куркою на обкладинці жителям окупованих орками міст: Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Херсона, та Генічеська, вкрадені православними фашистами з херсонських елеваторів 500 000 тонн пшениці і ячменя - покарання Вседержителя за обрання царем України атеїста-богохульника, блюзнірника-інородця, який чотири рази рвав повістки у військкомат, а на московських сценах відсував на Запад кордони України.
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29.07.2023 23:24 Ответить
Піздьож.... спочатку був вибух (чув у центрі міста, проте не видно де) - трухануло вікна... де точно - не знаю. А ПІСЛЯ вибуху зазвучала повітряна тривога, яку швидко скасували, зараз знову.... я не знаю - ці суки навмисно повідомляють із запізненням, чи просто гуляються. І ще - вибух був ОДЛИН. Все навколо - піздьож.
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29.07.2023 21:40 Ответить
 
 