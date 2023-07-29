В Сумах 29 июля раздался взрыв во время тревоги

В Сумах раздался взрыв во время воздушной тревоги вечером 29 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед взрывами в городе была объявлена тревога, а Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе для Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской областей.

Сейчас в этих областях объявлена воздушная тревога.

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