У Сумах 29 липня пролунав вибух під час тривоги
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги ввечері 29 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед вибухами в місті оголосили тривогу, а Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу для Сумської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей.
Наразі в цих областях оголошено повітряну тривогу.
Топ коментарі
+11 Світлана febb5df7
показати весь коментар29.07.2023 20:48
+5 Ol Gor 81e8048f
показати весь коментар29.07.2023 21:06
+4 Sergey Rizhikh
показати весь коментар29.07.2023 21:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тревоги не было,ракету ******** и сразу слепили отмазку о воздушной трегоге!!!
Просимо Тебе, Владико, Боже, що створив небо і землю і море і все, що в них, обрушити економіку та фінансову систему терористичної недоімперії, що затопила весь світ автоматами «Калашнікова, щоб вона не могла виробляти зброю та торгувати нею. Вили лють гніву Свого, Господи, на російських православних убивць, які проливали кров людську в Ічкерії, Молдові, Грузії, Україні, Сирії та Лівії і перетворювали на руїни цілі міста. Згадай також і про сім'ї пілотів-вбивць, дружини яких моляться, щоб їхні чоловіки після бомбардувань пологових будинків, шкіл та вокзалів з біженцями в Україні благополучно повернулися додому з грошовою премією.
Хай блукають діти російських православних льотчиків, і проситимуть хліба з руїн своїх жител, знищених повенями, землетрусами та пожежами. Почуй нас, Боже, Спаситель наш, Цар царів і Господь панівних і прислухайся до голосу моління християн України. Амінь!