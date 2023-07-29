У Сумах 29 липня пролунав вибух під час тривоги

У Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги ввечері 29 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед вибухами в місті оголосили тривогу, а Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу для Сумської, Полтавської, Харківської, Чернігівської областей.

Наразі в цих областях оголошено повітряну тривогу.

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